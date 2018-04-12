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В поисках мадьяр в Башкирии: «телом и цветом венгры похожи на гуннов»

07:00, 12.04.2018 89 Сюжет: История от Ярослава Пилипчука

Ярослав Пилипчук полагает, что большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны

В поисках мадьяр в Башкирии: «телом и цветом венгры похожи на гуннов» Фото: wikipedia.org (Михай Мункачи. Завоевание. 1893)

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В предыдущей публикации украинского историка был начат разговор о башкирско-венгерской проблеме. Предлагаем вниманию наших читателей окончание этой статьи.

«Телом и цветом венгры похожи на гуннов»

Те древневенгерские племена, которые не переселились на запад в начале ІХ века, остались в Волго-Уральском регионе. Часть из них под давлением печенегов перекочевала в район бассейнов Камы и Зая. Кушнаренковцы и караякуповцы, которые остались жить на территории Башкортостана, стали соседями башкир и постепенно тюркизировались, как и более поздние чияликцы. Носители чияликской культуры, по предположению Е. Казакова, пришли в Башкортостан и Прикамье из Зауралья. В. Иванов считает, что в ХІІ—XIV вв. владения чияликцев находились в бассейнах Камы и Белой.

Венгерские доминиканцы писали, что осуществить путешествие их вынудили сведения древних о прародине мадьяр. В более поздних, чем отчеты Рихарда и Юлиана, хрониках магистра Акоша и Шимона Кезаи отразились несколько иные данные, чем у венгерского анонима, так что информацию у него они не заимствовали. По сведениям этих хронистов, гигант Менрот вошел в землю Эвлиат и женился на Енет. У нее родились Хунор и Магор. Их потомки населяли область Персии, телом и цветом венгры были похожи на гуннов, а языком венгры и гунны отличались как саксонцы и тюринги. Хунор и Магор охотились и, преследуя оленя, пришли в болота Меотиды, где пробыли несколько лет. На шестой год они натолкнулись на детей Белара и увели их за собой. В числе пленных были две дочери аланского князя Дулы. От брака этих женщин с Хунором и Магором по версии магистра Акоша и Шимона Кезаи и происходили венгры.

Византийский император и историк Константин Багрянородный указывал, что у венгров было несколько прародин, и называл их турками. Первая прародина была локализована им в загадочной стране, где они жили рядом с хазарами, а вторая — в Ателькузу (Этелькёзе) между Днепром, Дунаем и Прутом. Родственниками венгров были названы саварты-асфалы (савиры в прикаспийских степях Дагестана). Очевидно, византийский историк рассматривал венгров как часть кочевого мира. Он говорил, что венгры жили некоторое время рядом с хазарами. Этелькёз был землей, в которую они вместе с каварами откочевали после гражданской войны в Хазарском каганате.

Гунор и Магор на охоте. Венгерская иллюстрированная хроника. Фото wikipedia.org

Земля язычников-венгров начиналась от реки Итиль

Концепт Ungaria Maior был изобретением самих венгерских доминиканцев. Он должен был объяснить вопрос о прародине. Концепт Magna Hungaria у францисканцев должен был пояснить вопрос происхождения венгров и обозначить их прародину. Францисканцы адаптировали Ungaria Maior под свое понимание. Поскольку доминиканцы упоминали о Ungaria Maior, то францисканцы автоматически перенесли название Magna Hungaria на страну Паскатир. Францисканцы, которые путешествовали позже доминиканцев, сами не были в Волжской Булгарии и у восточных венгров и знали только о том, что где-то на востоке существует страна Паскатир. Информация о том, что Ungaria Maior находится на восток от Волжской Булгарии, некоторое время служила причиной отождествления ее с Башкирией.

По данным Шимона Кезаи и магистра Акоша, прародина венгров Скифия делилась на Башкирию, Денцию (Децию) и Магорию (землю венгров). Венгерский францисканец Йоганка характеризировал баскардов как мусульман, а папа Иоанн ХХІІ упоминал о христианском вожде восточных венгров Jeretanny. Рихард сообщал, что венгры-язычники жили вблизи от Булгара. Было указано, что Рихард нашел восточных венгров за два дневных перехода от страны волжских булгар. Страна этих венгров была найдена венгерскими доминиканцами благодаря женщине из восточных венгров, которая вышла замуж за булгарина и жила на родине мужа. Встретив проповедников, она указала им путь. С. Аннинский по ошибке сообщал, что эта страна находилась на Ак-Идели. Но сведения латинского оригинала хроники в рукописи, которую использовал Г. Дерри, иные. Реку, упомянутую Рихардом, можно отождествить с Волгой.

Юлиан сообщал, что монголы завоевали «Великую Венгрию». При этом часть язычников-венгров откочевала на правый берег Волги. Указывалось, что Юлиана опередили четыре монаха-доминиканца. Восточные венгры бежали от монголов и были готовы принять католичество, лишь бы добраться в Венгрию. Суздальский князь запретил доминиканцам проповедовать католичество среди этих венгров-язычников. Католические монахи были им изгнаны. Сказано, что потом они подошли к городу Рецесуе и попали в страну мордуканов, где один из князей той земли покорился татарам. На этом отрезке пути к ним присоединился Юлиан. Двое монахов через страну мордуканов хотели достичь земли татар, но их дальнейшая судьба неизвестна. Два других монаха и Юлиан отправили впереди себя переводчика, но он был убит мордуканами. Князем мордуканов, который покорился монголам, был каназор мокшан, и, вероятно, именно мокшане убили толмача.

Magna Hungaria на глобусе Иоганна Шёнера (15231524). Фото wikipedia.org

Рихард сообщал, что Ungaria Maior находилась вблизи от Magna Bulgaria (это, конечно, Волжская Булгария). Он указывал также, что земля язычников-венгров начиналась от реки Итиль. Рихард и Юлиан во время визитов в Восточную Европу не отождествляли Ungaria Maior с какой-то другой страной. В. Напольских отмечает, что Юлиан не сопоставлял Великую Венгрию с башкирами. Он указывал, что присутствие восточных венгров в Среднем Поволжье и упоминание там этнонимов мочары, можары/мишер может свидетельствовать о пребывании на территории Мещеры если не потомков восточных венгров, то по крайней мере людей, сохранивших этноним мадяр. «Мачжарат» из «Сокровенного сказания монголов» были, вероятно, восточными венграми Волго-Уральского региона. Йоганка, находясь в Баскардии, не упоминал о том, что венгры-язычники были жителями этой страны.

Юлиан сообщал о переселении венгров-язычников из-под Волжской Булгарии к границам Руси. Описание путешествий Юлиана и Рихарда не оставляют сомнений в том, что доминиканцы были в Булгаре. Восточные венгры, которые, по мнению Рихарда и Юлиана, разговаривали на языке, близком венгерскому, не остались жить на прежней территории. Они мигрировали на правый берег Волги. Поскольку знания европейцев в географии Восточной Европы были относительны, то итальянцы (Энеа Сильвио Пикколомини и Антонио Бонфини) могли отмечать, что некрещеные венгры живут вблизи Дона. Вероятно, информация итальянских гуманистов была заимствована из отчетов венгерских доминиканцев XIII в. Венгры адресовали свои письма итальянским клирикам, а Пикколомини, известный еще как Папа Римский Пий II, имел возможность пользоваться этими документами. Бонфини, возможно, также имел доступ к этим документам.

Все-таки Башкирия?

Историография проблемы Magna Hungaria обширна; в этой статье мы рассматриваем лишь некоторые точки зрения на эту проблему. Традиционно Башкирия рассматривалась как одна из прародин венгров. На ее территории находились караякуповская и кушнаренковская культуры, которые могут быть отождествлены с древневенгерскими племенами. А. Рона-Таш считает, что венгры пришли в Волго-Камский регион вместе с булгарами. Регионом, из которого венгры мигрировали в Этелькёз, исследователь считает Донско-Кубанское междуречье.

Похожие гипотезы предлагали Л. Бендефи и И. Боба. Так, Л. Бендефи считал возможным предположить, что землей венгров до переселения в Этелькёз были степи Северного Кавказа, и связывал с ними Маджар на Куме. Но это маловероятно, а город Маджар существовал только в мусульманской Золотой Орде, и, вероятно, название его происходило от «мазар», то есть святое место. Необходимо отметить, что упоминание об аланах рядом с христианами из восточных венгров в булле папы Иоанна ХХІІ еще не свидетельствует в пользу версии о северокавказской прародине венгров. Аланы в качестве населения Улуса Джучи упоминались в разных регионах. Что касается гипотезы И. Боба, то присутствие венгров к северу от Кавказа исследователь связывал с оногурами, которые, по его мнению, были частью венгерско-булгарской конфедерации племен. Булгарская часть конфедерации называлась уграми, а венгерская часть — мадярами. Исходной точкой миграции венгров в причерноморские степи И. Боба считал территорию Мещеры на правом берегу Волги.

Первая страница «Деяний венгров», конец XII века. Фото wikipedia.org

В русской исторической науке также наблюдается интерес к вопросу о прародине венгров. Еще Н. Карамзин считал, что прародиной венгров было Приуралье. К. Грот высказал предположение, что она находилась по обе стороны Урала в Волго-Уральском регионе и в Западной Сибири. Н. Данилевский считал ею Прикамско-Уральский регион. Во второй половине ХХ века к нарративным источникам добавилась информация археологических исследований. Археологические экспедиции нашли памятники караякуповской и кушнаренковской культур. Наиболее громким открытием были работы на Больше-Тиганском могильнике. Е. Халикова считала, что прародин венгров было несколько. Сначала древние венгры переселились из Сибири на территорию Башкирии. Magna Hungaria, по ее мнению, охватывала регион от Нижней Камы до восточных склонов Южного Урала. А. Халиков несколько по-иному очертил границы венгерской прародины. По его мнению, они проходили на севере в нижнем течении Камы, на западе по левому берегу Волги, а на юге по волго-уральскими степями. А. Халиков считал, что после переселения венгров до Этелькёза местное угорское население ощутило влияние со стороны племен поломской и чепецкой культур. Исследователь отождествлял с венграми кушнаренковскую и караякуповскую культуры и был согласен с предположением о том, что Magna Hungaria локализовалась в Башкирии. Р. Кузеев, считал территорией расселения венгров часть Волго-Уральского региона, которая простиралась от Волги до Бугульминской возвышенности включительно. И. Антонов считает, что население Magna Hungaria было предками башкир, указывая на угорский компонент в этногенезе последних. В. Иванов также считает, что Magna Hungaria — это Башкирия, река Этиль — Ак-Идель, а восточные венгры — местные угры.

Венгерские ученые отождествляют «мадяр» с предками мишарей

В последнее время пересматриваются многие, ставшие традиционными, постулаты. Место встречи венгерских доминиканцев с венграми-язычниками Е. Казаков локализует на реке Зай вблизи Нижнекамска. Он считает, что венграми Юлиана было население чияликской культуры. Страну венгров Юлиана он локализовал в стране Паскатир на юге Татарстана и на севере Башкортостана. Рихард и Юлиан сообщали, что понимали венгров-язычников без переводчика. В. Напольских и В. Чураков считают, что восточные венгры Юлиана разговаривали на языке, близком венгерскому. И. Зимоньи локализует восточных венгров в Волго-Камском регионе. Теория общности этнических наименований венгров и башкир, автор которой Д. Немет, подвергнута ревизии И. Мандоки-Конгуром и И. Зимоньи.

Вопрос о прародине венгров интересовал венгерских и европейских исследователей. Э. Моор считал, что Ungaria Maior Юлиана находилась на берегах Волги. К. Маккартни полагал, что предки венгров жили в Приуралье и были известны как башкорты. Само же понятие Magna Hungaria он считал поздним и кратковременным. В венгерской историографии, кроме вышеупомянутой точки зрения А. Рона-Таша, существуют многочисленные гипотезы. И. Эрдели, Э. Мольнар и И. Фодор считали, что Magna Hungaria — это и есть Башкирия. И. Боба предполагал, что мещеры — это часть венгров с правого берега Волги, которая потом переселилась в Центральную Европу. Й. Переньи считал, что венгры Юлиана жили на правом берегу Волги. Популярным в венгерской исторической науке было отождествление венгров с мещерами из русских летописей. Д. Немет, Г. Кун, Д. Мешарос отождествлял мадяр с предками мишарей. С этнонимами мишари и можары отождествляли венгров И. Эрдели и Л. Лигетти. По мнению И. Вашари, мишари были потомками татарских служивых в Мещере, русский субэтнос мещеряков он считал потомками ассимилированной славянами мещеры. М. Жираи и З. Гомбоц считали, что этноним «угры» для обозначения венгров мог появиться после контактов славян с булгарами. П. Голден, ссылаясь на И. Боба, считает, что уграми венгров стали называть после того, как они слились в восточноевропейских степях с оногурами. И. Зимоньи локализирует прародину венгров в Волго-Камском междуречье

Семь мадьярских вождей. Венгерская иллюстрированная хроника. Илл. wikipedia.org

Великая Венгрия не тождественна Башкирии, а большинство сведений мусульманских хронистов и географов относятся скорее к венграм, чем к башкирам. Понимание того, что башкиры с венграми — не родственные народы, пришло к мусульманским ученым только в XIV—XV вв. В венгерской исторической традиции венгры и башкиры не отождествляются, а противопоставляются. Большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны.

Ярослав Пилипчук
Справка

Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».

ОбществоИстория БашкортостанТатарстан
комментарии 89

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    Название деревни Мазяр в Высокогорском районе Татарстана жители отождествляют с названием нации - мадьяр!
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  • Анонимно 12 апр
    Венгры часто изображались частично как мусульмане
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    Анонимно 12 апр
    Но они не похожи совсем даже внешне
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  • Анонимно 12 апр
    Что думают башкирские историки по поводу венгерской темы ?
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    Анонимно 12 апр
    Да, было бы интересно почитать их мнение
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    Анонимно 14 апр
    В Уфе историков нет. Одни фальсификаторы.
    Они всех приписывают к своим предкам. И венгров, и булгар, и татаро-монгол, и китайцев, и гуннов (12 том "Башкирские роды" Хамидуллина, гунны оказывается башкиры рода "ун"), и тюрков Тюркского каганата, и китайцев (они оказывается башкиры рода "катай"), и британцев (Британцы - потомки башкир Сафина), и самое главное, всех индоарийцев они объявляют потомками (лишь отдельными племенами) башкир (Древные арии и вечный Баш-Курдистан" Галлямова). Все индоарии оказывается разошлись по Евразии от "башкирского Аркаима, от башкирского Арийкайыма (Арий ты мой будет в переводе).
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    Анонимно 20 апр
    Башкиры - евразийский народ. В их состав вошли разные древние народы: скифо-сарматы, угры, самодийцы, булгары, огузы, кипчаки, кимаки, монголы. Катайцы - происходят от монгольского народа китай (кидани или кара кидани -"черные китайцы"). В "Поднебесной" кидани-китайцы основали собственную династию Ляо. От них русские и тюрки и начали называть ханьцев китайцами. "Британские гены" (некоторые субварианты Y-гаплогруппы R1b) попали к башкирам от индоевропейцев-ямников (предков саков-сармат-скифов).
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  • Анонимно 12 апр
    А кто такой Рихард?
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  • Анонимно 12 апр
    А почему автор не упоминает "Историю татар Приуралья"? Там тоже много информации по восточным венграм, в частности хорошие статьи Иванова и Хаутала.
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    Анонимно 17 апр
    Разве это научная книга?
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  • Анонимно 12 апр
    нет конечно, не тождественна.
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  • Анонимно 12 апр
    В общем все сведения средневековых авторов о башкирах относятся именно к современным башкирам, начиная с 8 в. С.Таржемана, Фадлана 10в., Идриси 11в, Омари 14в. вплоть до контактов башкир с Московским княжеством.
    А предки венгров жили где-то в других местах, возможно в Мещере или ближе к Венгрии в Причерноморье. Когда протестируют средневековые курганы на территории РБ то все станет ясно.
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    Анонимно 14 апр
    У них нет никаких башкир и башкортов. Они писали о каких-то баджгардах, паскартах и прочих паскатирах, в лучшем случае они писали - башгирд. И все они писали о башгирдах-венграх.
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  • Анонимно 12 апр
    История. Люблю исторические темы
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  • Анонимно 12 апр
    УГРЫ- МАДЬЯРЫ -предки башкир и венгров
    К мишарям и казанским татарам , тем более к их предкам-БУЛГАРАМ эти УГРЫ - родичи МАНСИ И ХАНТЫ -- ОНИ НЕ ИМЕЮТ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ
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  • Анонимно 12 апр
    Башкирские патриоты продвигают ЛОЖНУЮ версию о НАЛИЧИИ ЯКОБЫ ОБЩИХ ПРЕДКОВ БАШКИР И МИШАР .в виде УГРОВ -МАДЬЯР.
    Принятие это версии мишарями может в какой то степени отдалить их от остальных татар.
    Но есть мало того , что эта версия лжива , она и вредна
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  • Анонимно 12 апр
    В МЕЩЕРЕ НЕТ НИ КАКИХ ПАМЯТНИКОВ УГРОВ-МАДЬЯР так как они там НЕ ЖИЛИ
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  • Анонимно 12 апр
    ПРЕДКИ ВЕНГРОВ-МАДЬЯРЫ -МАДЖАРЫ ЖИЛИ В БАШКИРИИ , части Оренбургской области и в Зауралье.
    Мадьяры с манси и ханты происходили из одного УГОРСКОГО этномассива
    Если Полипчук привел мнение ученого , который заблуждается , мы не можем так сходу заявлять \ что у венгров Родина - не в Башкирии
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  • Анонимно 12 апр
    Средневековые курганы на террритории РБ - ИЗУЧЕНЫ . Очень много угорских памятников
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    Анонимно 13 апр
    Курганы турбаслинской культуры с предметами, которые говорят о степной жизни их обладателей, с лошадями и курганами. Такие же степные курганы в кушнаренковской и караякуповской культуре. На угров не похожи, но их некоторые упорно тянут к ним. Когда протестируют гены останков уверен что будут далеки от угров.
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  • Анонимно 12 апр
    На всех европейских картах Башкирия обозначена как " Великая Венгрия"
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  • Анонимно 12 апр
    Венгры – родственники коренных уральцев

    Удивительна судьба этого угрского народа. До IX века нашей они расселялись от Урала до северного Причерноморья.

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    О том, что венгры принадлежат к угро-финскому этносу выяснилось только в XIX веке. Выясняли это очень долго. Особенно стойким было средневековое предположение, что венгры происходят от гуннов. Отсюда слово Hungary. Хоть сейчас и доказано, что это не так, но венгры по-прежнему очень хотят считать себя родственниками гуннов. Распространена была и тюркская версия происхождения этого народа.У венгров есть много легенд и мифов о их ранней истории, которые конечно все сильно приукрашивают. Они будто бы происходят и от Ноя и от Атиллы и от Бог знает кого еще из великих мира сего...

    Но как говорят лингвисты, венгерский язык принадлежит к Уральской семье языков. А Венгры - родственники коренных уральцев. И их наипервейшие сородичи - народы манси, ханты и самоеды, проживающий на Северном Урале. А это совсем не то родство, о котором венгры мечтали в своих легендах. Но об этом отнюдь не почетном родстве подозревали еще в эпоху Возрождения. Итальянский гуманист Энеа Сильвио Пикколомини еще в середине XV века писал о североуральских родственниках венгров, что они пользуются тем же языком, что и венгры. Но эти предположения тогда никто не поддерживал.

    венгрв

    Во втором тысячелетии до н.э. финская и угорская группы разделились, а к первому тысячелетию до н.э. относится появление протомадьяр. То есть им три тысячи лет. Место их обитания на то время локализуют как восточные и западные отроги Южно-Уральских гор. Ну, короче Челябинская область. У нас в ЮУРГу и в Педуниверситете есть исторические факультеты с отделениями археологии. И каждое лето ученые и студенты ездят на раскопки в степную зону Южного Урала. Находят там различные курганы, захоронения, относящиеся к разным эпохам и многочисленным народам, топтавшимся в наших степях на протяжении многих столетий. И не случайно каждый год к нам приезжают их коллеги из Венгрии и присоединяются к этим группам. Ищут свою прародину.

    Так в Кунашакском районе Челябинской области, на берегу озера Уелги, археологи вскрыли курганы, которым около тысячи лет. И нашли там богатые захоронения древних кочевников – они были предками хазар, причерноморских булгар, дунайских мадьяр и венгров. К сожалению, часть погребений разграбили несколько веков назад. Но и нашим ученым достались удивительные находки: женские и мужские украшения, элементы конской упряжи, наконечники стрел, сабли, ножи, керамические сосуды. Все они свидетельствуют о знатном происхождении захороненных там людей.

    — Могильник состоит из двух пластов: нижний относится к IX веку, а верхний – к X-XI векам, — считает доктор исторических наук, профессор Сергей Боталов. — Материал, найденный в нижнем горизонте, со 100-процентной точностью совпадает с находками Карпатской котловины в Венгрии. Это говорит о возможной принадлежности могильника к мадьярской культуре.

    Кстати, мировая наука располагает немногими артефактами из жизни древних венгров (мадьяр), когда-то кочевавших в южноуральских и башкирских степях, а затем переселившихся в Восточную Европу. Поэтому находка заинтересовала сотрудников Будапештского университета. Археологи считают, что следы древних мадьяр принадлежат периоду «обретения родины», то есть относятся ко времени их миграции в Карпатско-Дунайский бассейн.
    В первом тысячелетии до н.э. венгры расселялись от Южного Урала и дальше в Западную Сибирь вплоть до Тобола и Иртыша. Там они были кочевниками-скотоводами. Главное было у них разведение лошадей. И так было приблизительно до V века нашей эры. Можно назвать это уральским периодом венгерской истории.

    Как же лингвисты доказали, что венгры родственники финно-угров? Это нижний уровень языка. Числа, состояния (есть, пить...), движения (идти) названия частей тела, природных явлений. Но не только лексика, но и морфология языка. Как образуются уменьшительные, отрицательные формы. Все это доказывает родство. Вывод, что 88% венгерского языка это от оригинальной угрской лексики, 12% заимствовано из тюркской лексики, из аланского языка (аланы - предки осетин) и плюс заимствования из славянских языков.

    С 4-5 века н.э. происходит тесное общение венгров с тюрками. Это время великого переселения народов. Из глубин Азиатского континента по Великой Степи двигались волны кочевников от Южной Сибири, перекатываясь через Южный Урал, до Прикаспийских степей и северного Причерноморья. В потоке этих многочисленных миграций венгры оказывались в орбите влияния то одного то другого тюркского этноса. Но особенность венгров в том, что заимствуя многое от тюрков, они не потеряли своего самобытного лица. Их выдавливали с прежних мест жительства. Их заворачивало и закручивало. Соседство с тюрками с 5 до 7 века. В первой половине 7 века венгры в составе анагурских племен смогли избавиться от тюркского владычества и они входят в состав нового политического объединения Анагуро-Болгария. Дальше под влиянием хазар это объединение распалось. Часть племен во главе с ханом Аспарухом оказывается на территории Болгарии, это начало Болгарской истории. Вторая часть двигается на север и образует Волжскую Булгарию, а третья часть остается в районе реки Кубань на Северном Кавказе и становится данниками хазар. В их числе были венгры. (Огромный Хазарских каганат в 965 году будет разгромлен князем Святославом Игоревичем).

    венгрыВ 889 году венгры занимают область Этелькёз. Всю вторую половину 9 века венгры рьяно занимаются грабительскими набегами на Европу. Это была череда ударов вплоть до Венеции и даже до Испании. В 895 году все обиженные венграми: болгары, византийцы печенеги и другие объединились против них. И венграм пришлось убираться с территории Этелькёза, где они обитали. С востока их давили печенеги. Есть такой закон кочевых племен - назад дороги нет. В 896 году венгерские племена двинули на запад. Несколько десятилетий они продолжали буянить, держа в страхе всю Центральную Европу. Наконец осели в Паннонии и Трансильвании, то есть на своем нынешнем месте. Быстренько обратились в христианство и стали оседлыми примерными европейцами.
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  • Анонимно 13 апр
    Интересная история

    Как монах Юлиан на Урал ходил.

    Доминиканский монах Юлиан в 12 веке совершил путешествие на Южный Урал в поисках Великой Венгрии. И об этом составил отчет, который сохранился. Зачем ему это было надо? Из древних источников было известно, что где-то там на востоке существуют родственники венгров и они прозябают, потому что не знают истинной веры. И святой долг венгров донести до них правильную веру. Этого Юлиана позднее прозвали "Колумбом Востока". Он дважды совершал путешествие в Великую Венгрию и оставил потом отчеты. Это было как раз накануне ордынского нашествия на Русь. Можно сказать, что Юлиан проложил путь, по которому венгры двигались в обратном направлении в Европу.

    Группа из четырех монахов-туристов во главе с Юлианом шли через Софию, Константинополь, Тьмутаракань и дальше на восток. Причем спонсировал эти два похода король Бела Четвертый. То есть не только церковь была заинтересована, но и королевская власть. Так монахи совершили очень трудный путь. Денег у них не хватило, наверное король пожадничал. С ними даже произошел такой случай. Для того чтобы выручить деньги на продолжение пути, двух их них решили продать в рабство (добровольно? или может по жребию?) НО. Никто монахов купить не захотел, потому что, как выяснилось, они ничего делать не умеют! Ни пахать , ни сеять, ни к какой работе не приучены. И эти два монаха, которых не купили, отправились обратно. Двое других пошли дальше. Один из них скончался по дороге, и только Юлиан смог достичь Волжской Булгарии. И вот там он узнал, что в двух днях пути живут люди, которые говорят на похожем языке. ЮлианЭто было на реке Белая (Агидель в современной Башкирии). И там он действительно встретил венгров, своих соплеменников, не все же ушли на запад в IX веке. К грусти монаха эти родственники не только понятия не имели об истинной католической вере, но и вели достаточно дикий образ жизни. Они не знали земледелия, занимались скотоводством, причем употребляли мясо, молоко и кровь лошадей. Дикие венгры-уральцы очень обрадовались собрату, говорящему на их же языке и сразу же пообещали ему перейти в католичество. Причем эти венгры помнили о тех временах, когда они были с другими венграми, где-то жили и пришли оттуда на эти места. Юлиан понял, что Великая Венгрия лежит где-то еще дальше на восток.

    Юлиан обратно пошел более коротким путем через Киевскую Русь, Польшу. Считается, что он заложил научные знания о происхождении венгров. В 1234 году он, изможденный и больной добрался до дома. Тем не менее всего лишь через три года воодушевленный первой экспедицией, Юлиан отправляется во вторую в том же направлении. Но это был уже 1237 год. Достичь того места на реке Белой уже не смог. На запад двигалась Великая Орда. И он вернулся домой. На фото памятник монахам, установленный в Венгрии.
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    Анонимно 14 апр
    И вот там он узнал, что в двух днях пути живут люди, которые говорят на похожем языке. Юлиан Это было на реке Белая (Агидель в современной Башкирии). //
    Зачем повторить лживые советские штампы?
    Как можно в условиях того бездорожья за 2 дня от Булгар до Агидели дойти?
    И во вторых, Юлиан называет реку Идель, а не Ак-Идель. Тогда местные жители Иделью называли только Волгу.
    И как по вашему эти "дикие жители Ак-Идели могли узнать короткий путь в Венгрию?
    Юлиан ходил по Волге, обнаружил этих "венгров где-то в тех местах, где нынче город Елабуга. Пешком далеко не пойдешь. А когда прибыл он в Булгар, у него в кармане не были ни копейки. Кто мог одолжить ему лошадь? Еще и чужеземцу-кяфиру, который прибыл к ним для их крещения.
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  • Анонимно 13 апр
    Прочтите «Происхождение башкирского народа» Кузеева. Именно он и считается «отцом башкирской истории». Если у вас есть хоть 100 грамм мозгов, вы убедитесь, что такого тюркского народа не существовало и нет. Башгирдами, басгирдами, баджгардами, маджгардами и прочими паскартами-паскатирами (а у уфимских авторов все они преращаются в башкиры и башкорты, какой термин употреблялся в оргинале, они умалчивают) в средние века называли венгров (самоназвание маджар). Фадлан, Масуди, Тарджуман, Идриси и прочие средневековые авторы писали о предках современных венгров-башгирд. “Башгирды есть венгры-христиане в Венгрии”, “Башгирды – это синоним келеров, то есть венгров”; “Башгирды –многочисленный народ христианского исповедания, который, говорят, живет рядом с франками”. Джувейни. Теперешние так называемые «башкиры» к ним не имеют никакого отношения. Вернемся к Кузееву. Согласно ему, в этих местах до появления венгров-башгирд жили разные фин-угорские племена. У него нет никакой истории башкир, а есть истории отдельных родов и племен, или история отдельных групп родов. «История табынских и барынских башкир», «История башкир бурджигенцев, усергенцев и тамьян». «История башкир юрматынцев» и т.д. Что-то общее у них начинается только с 18 века. Он так и пишет, что до 18 века (до формирования башкиро-мещеряцких войск для охраны границ от киргис-кайсацких татар, для завоевания новых территорий, для подавления татарских восстаний) башкирского народа не было, каждый представитель племени самоиндифицировался именем своего племени. Вообще, согласно ему, до 10 века ни одного башкирского племени (у него протобашкирские племена) на Волго-Урале не было. Он пишет о семи пластах формирования башкир. Первый пласт - древние фин-угры. Они растворились среди других пластов. Об этом говорят только некоторые элементы из быта и культуры «башкир». Потом эти земли заняли венгры-маджары. Под натиском булгар и кимаков они были вынуждены оставить эти земли. И потом на эти освободившиеся земли хлынули разные племена, разного происхождения и с разных мест Евразии (Приазовье. Приаралье, Сибирь, Центральная Азия и т.д.). Вначале из Приаралья 3 печенежских племени переселились в начале 10 века, это второй пласт, но именно они и были первыми протобашкирами, именно они и есть самые-самые настоящие башкиры (к слову скажем, все эти три племени – из чингисхановских татар, бред у него). Кстати, он пишет, что они переселились на Бугульминско-Белебейскую вовышенность. И никаких исторических аргументов на такое утверждение у него нет. Он ссылается на какие-томифические «народные предания» (которых они сотнями сочиняли прямо в ИЯЛИ). Нынче их потомки живут в Зауралье. Почему на эту возвышенность? Оказывается, на этой возвышенности имеются захоронения, которые соответствуют захоронениям печенегов. Согласно фантазии Кузеева, эти первые протобашкиры, ничем не отличались от самих печенегов.
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    Анонимно 13 апр
    Чепуху не неси. Все больше историков уже сомневается что венгры жили на территории Башкирии. Осталось генетикам добить эту версию.
    Сведения о башкирах на Урале идут непрерывно с 8в по 16в. до контактов с Московским княжеством. Изначально эта версия о венграх на Урале выглядела бредово, но политикас.
    Если бы это были венгры то они продолжали бы жить на Урале со своим языком и культурой. Но их нет, и даже влияния венгерского на язык башкир не обнаружено.
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    Анонимно 14 апр
    Какие еще башкиры в 8 веке?
    Вы хотя бы прочтите вашего Кузеева. Первые печенеги, которые потом стали какими-то протобашкирами появились на Бугульминско-Белебейской возвышенности тольк в конце 9 века. А этноним "башкир" утвердился только в 18 веке. Ваш академик так пишет.
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    Анонимно 18 апр
    Кузеев ваш академик, не башкирский. И задачи он решал ваши, а не наши. Чтобы стать в Уфе ученым необходимо было быть татарином с ложной отметкой в паспорте. И, истребить все башкирское.
    Считайте, что на этом месте я озвучил утверждение министра иностранных дел РФ в соответствующей ситуации: " ... ...".
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    Анонимно 19 апр
    Башкиры это татары Ногайской Орды. Нет такого народа, как башкиры. Они при поддержке столыпинцев сфальсифицировали историю.
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  • Анонимно 13 апр
    Дальше. 3 венггерских племени откололись и остались с ними, это согласно его бреду - третий пласт. Потом к ним будто бы присоединились около 30-и булгарских племен из Приазовья (почти все население до Урала, татары Казанского ханства), четвертый пласт. О них надо говорить отдельно. В отличие от племен (татаро-монгольских племен) Южного Урала и Зауралья, эти роды-племена нигде нет, нигде они не фиксированы, Кузеев населения бывших волостей Уфимского и других губерний голословно объявляет какими-то мифическими башкирами, названия волостей – названиями родов. Они жили в Приазовье в составе Великой Булгарии, потом переселились на Среднюю Волгу, построили там Булгарское государство, все время были булгарами, приазовскими булгарами, волжскими булгарами, и потом, ни с того, ни с чего вдруг взяли да в башкиры превратились. Опять таки бред. Самый настоящий бред (на самом деле они – татары Беловолжского улуса Казанского ханства, в башкирское сословие они записались только в 18 веке из-за его привилегий). Далее 5 пласт – татары Чингисхана: кереиты, найманы, табынцы, барынцы, минцы, мангыты, катайцы, телевцы и прочие. Почти все население Южного Урала и Зауралья, 13 век. Они тоже пришли с войсками Бату хана и из-за невиданного магнетизма башкирскости начали считать себя уже не татарами, а башкирами (чушь!). 6 пласт: 14, 15 века – татары Золотой орды; почему-то вдруг и они стали башкирами согласно фантазии Кузеева (им расхотелось быть татарами, чушь!). А 7 пласт Кузеева – ногайские татары, они в 16 веке башкирами стали будто бы. Все время были татарами, потом взяли да отказались от имени татар (наверно в угоду Москве, хотя согласно Валиди, на той земле, которая нынче по ошибке Башкирией называется, никакой реальной московской власти не было до середины 17 века). И смех и грех. И все это у них называется историей. Историей каких-то выдуманных советами башкир. Все образовавших их пласты – татары и только татары (только в небольшой части отатарившиеся фин-угры), а вот сами они уже не татары, а какие-то мифические башкиры! И это пишут «академики». Горе-академики.
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  • Анонимно 13 апр
    Уфимские обманщики Мажитов и Султанова пишут (между прочем в “академическом” семитомном труде “История башкир”), что во время своих путешествий Юлиан 2 раза посетил Башкирию (в смысле современной). Сам Юлиан пишет, что в 2 днях пути от Булгара возле реки Этиль он обнаружил венгров (маджар), которые ничем не отличались по языку от венгров Дуная. У Мажитова это превращается в посольский визит венгров к башкирам. Юлиан оказывается посетил теперешнюю Уфу, которая оказывается по фантазии Мажитова тогда назывался городом Башкорт и была столицей государства башкир. А река Этиль превращается в Белую, маджары Юлиана – в башкорты. Когда посол венгров Юлиан был у башкирского «хана», тот оказывается вел переговоры с татарским послом. И они оказывается заключили договор с башкирами о мире. А вот как смог добраться пешком за 2 дня от Булгар до Уфы (600 км) немощный монах Юлиан– это уфимского «историка» Мажитова мало волнует. А во время 2 порездки Юлиан оказывается он добрался до Уральских гор. (А Юлиан даже в Булгарии был только 1 раз). Вот такие «труды» пишут у нас «уфимские академики
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    Анонимно 13 апр
    Юлиан посетил башкир, Рихард писал что это баскарды. На венгерском они не говорили, это Юлиан приврал, и он общался с ними через переводчика. Не маджары, а баскарды, читай Рихарда. Второй раз когда пришел то баскарды уже были покорены монголами. С баскардами мог встретиться либо в низовьях Белой, либо в самарской излучине. До излучины от Булгара 150 км, на лошадях 2-3 дня пути. До низовий Белой около 300-350км, неделя пути. Сколько дней ехали с точностью мог и не помнить.
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    Анонимно 14 апр
    Уважаемый, кто мог одолжить кяфиру Юлиану в незнакомой стране, в мусульманском Булгаре лошадь? Тем более тому, кто пришел их крестить? А ведь у него не было денег тогда. Он прибыл в Булгар работая за хлеб наемным работником. Да и на лошади 250 км не проедешь (действительно такое расстояние до низовья Белой). По незнакомой местности и в тех условиях бездорожья, среди болот и лесов.
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  • Анонимно 13 апр
    Я изучил этот вопрос о "башкирах" досконально. Прочел всех уфимских фальсификаторов начиная от главного фальсификатора Р.Кузеева кончая последним самым известным фальсификатором-фанетастом Мажитовым. И не только их. Изучил те тексты средневековых авторов, которых уфимские обманщики показывают теми авторами, которые будто бы упоминали о башкирах. Труды уфимских авторов - бред полнейший. Чистая фантазия. И Кузеев сам это признает. Он свой основной труд называет "рекострукцией истории башкир по аналогии историй других народов". Так-как оказывается нигде нет сведений о башкирах. И начиная с 13 века. Ни в летописях, ни в трудах историков, путешественников и т.д. А те средневековые авторы (Тарджуман, Фадлан, Масуди, Идриси, Якут, Гарнати, Джувейни и т.д.) писали о маджарах-венграх. Это уже давно доказано венгерскими учеными. Как они пишут, вначале венгров называли баджгард, они были вынуждены оставить Прикамье и Предуралье под натиском болгар и кимаков (потом еще и печенегов), но небольшая их часть осталась, но переселилась на верховья реки Камы. Потом этноним баджгард претерпел такую эволюцию: на Дунае: баджгард, баджгар, баджар, маджар; в Верхнем Прикамье: баджгард - башгард - башгирд - башкир (башкорт). Действительно, в этих упоминаниях авторов средних веков нет никаких башкир и башкортов, в основном баджгарды, в лучшем случае башгирды. Вот эти башгирды-маджары-венгры Верхнего Прикамья первыми признали московскую власть, потом всех тех, кто перешел на сторону Московии (на это есть исторические источники, в частности письмо П.Шуйского), начали называть башкирами. Первым башкиром в истории России был некто черемисс Ямаш, который жил в Алатырьском уезде. Он известен как черемисский башкир уже в начале 17 века, об этом есть труды марийских авторов.
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    Анонимно 13 апр
    Полная чушь начиная от каких-то несуществующих венгров в верхнем Прикамье, которые вдруг начали называть себя башкортами, забыв свое "мадиар" до черемисов, которые начали называть себя башкортами. Черемисы нынешние марийцы хотя бы знают что они башкорты?))
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    Анонимно 14 апр
    Юлиан не писал "башкорт". Это ваши обманщики всех баскартов, баджгардов, маджаров, паскатиров и прочих пишут "башкирами", не упоминая как в оригинале автор называл этот народ.
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  • Анонимно 13 апр
    Башгирд - просто другое название венгров-маджар. Под натиском булгар и кимаков они были вынуждены переселиться на Дунай. Но небольшая часть этих башгирд осталась на Волго-Урале. В основном на Верхнем Прикамье. Об этом свидетельствует например карта Витсена, там за нынешнем городом Пермь (по обеим берегам реки Сылва) написана крошечная Башгирдиа, которая находится между вотяками и хантами. Наверно может быть небольшая часть башгирд-венгров осталась и на Предуралье. В русских, арабо-персидских, китайских, европейских хрониках башкиры ни разу не упоминаются. Интересно то, в русских летописях упоминаются все народности начиная с черемисов и мордвы кончая ненцами и чукчами (и не одна 1000 раз), но вот парадокс, про башкир в русских хрониках нет ни слова. Потому что такого народа вообще не было. Первый раз в русских летописях про башкир упоминается в 1552 году, после взятия Казани, когда отряды П.Шуйского начали преследовать защитников города. Отряды Шуйского обнаружили этих башкир на Верхнем Прикамье, "среди непроходимых лесов и болот". Как пишет Шуйский, они все добровольно приняли подданство Московии, об этом он радостно рапортует в письме в Москву. И Курбский пишет, что эти башкиры живут на самом верху великой реки Камы и говорят они на каком-то другом языке, которого не понимают ни татары, ни русские (значит они были финуграми). И на карте Идриси басгирды расположены там же, между вотяками и хантами. После того, как венгры-башгирды Верхнего Прикамья добровольно приняли подданство Москвы, всех тех, кто добровольно перешел на сторону Московии, начали называть башкирами. Им установили символический налог, ненвиданные привелегии, огромные земельные владения. Первыми башкирами после венгров стали некоторые черемисы Алатырьского уезда (статья Четвертая черемисская война), потом удмурты Сарапульского уезда, далее некоторые татары Елабужского уезда, далее - Чистопольского уезда и т.д. С продвижением на восток, башкирские привелегии у людей отобрали (например у татар Елабужского и Чисопольского уездов), их записали в ясачные татары. К примеру каринские татары тоже состояли в башкирском сословии, а они - чистые мишары. Так что, никакого тюркского народа с названием башкиры не было, башкиры это - просто сословие, сословие перебежчиков.
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    Анонимно 13 апр
    "Земли башкир, иначе называемая Башкирия, расположена на 56°. На востоке ее лежит южная часть реки Тобол, на западе – черемисские народы, на севере – город Усолье, на юге – нагайские тартары. Река Кама протекает через нее и впадает в Волгу около казанского царства и городка Тетус." (Н.Витсен)
    Как видишь по Витсену земли башкир от Камы до Тобола, на юге до реки Самара.
    "В ту зиму были великие снега, без северов , и мало осталось врагов, так как ходили мы за ними целый месяц, а наши передние полки гонялись за ними за Уржум и Мешь-реку, за великие леса, и оттуда аж до башкирского народа, что на Каме-реке вверх к Сибири обитает." (А.Курбский Сказание о великом князе московском)
    По Курбскому к востоку за рекой Меша встретили башкир, это ближе к устью Белой. Река Меша это Межа к востоку от Казани.
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    Анонимно 14 апр
    Витсен писал о башкирском сословии петровских времен..
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    Анонимно 15 апр
    Нет, ясное дело это все этносы, там и черемисы и ногайцы как соседи башкир с запада и юго-запада.
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    Анонимно 15 апр
    "А усть реки Белыя Воложки верх и по реке Уфе, по обеим сторонам и до Оральтовы горы и дале, все живут башкирцы, а кормля их мед, зверь, рыба" ("Книга большому Чертежу. По состоянию на сер 16 в.) Тут усть это устье, Белые Воложки это Агидель. Оральтовы гоы это Урал.
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  • Анонимно 13 апр
    Персы до сегодняшнего дня венгров называют башгирдами.
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  • Анонимно 13 апр
    Нет нигде и никакого источника о существования каких-то башкир в Башкирии и до второй половины 16 века. После взятия Казани начальник карательного отряда Петр Шуйский обнаружил этих башкир на северо-восточных окраинах Казанского ханства, в Верхнем Прикамье. Курбский пишет: «башкирский язык от верховьев большой реки Камы ко Сибири притязается». Те башкиры, которых обнаружил Шуйский и о которых пишет Курбский, к современным «башкирам» не имеют никакого отношения. Они были фин-угры, небольшая группа венгров, которые остались на Волжско-Уральском регионе. В русских источниках второй раз термин «башкиры» упоминается уже в Алатырьском уезде. Там говорится, часть черемисов Алатырьского уезда платила ясак и получила башкирский ярлык на владение землей. Короче, начиная со второй половины 16 века термин «башкир» не имел никакого этнического содержания, башкирами называли всех, кому Казанский наместник раздавал ярлыки на владение землей, башкирами были и ханты-остяки, и черемисы, и чуваши, и удмурты, и нагайцы, даже каринские татары (вятские татарские князья) в русских источниках показываются «башкирами». Удмурты Сарапульского уезда башкирский ярлык получили намного раньше, чем нагайцы Нагайской орды, которых сейчас почему-то называют «башкирами».
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    Анонимно 13 апр
    Опять лжешь. Курбский встретил башкир за рекой Меша, никак не в верховьях Камы. Меша это приток Камы в ее низовьях.
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    Анонимно 14 апр
    Читай своё , написанное ,,к Сибири обитает,,.
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    Анонимно 14 апр
    От реки Межа по Каме идти на восток это идти верх. Пермский край и Северный Урал это Югра, не Сибирь, тем более Удмуртия никакая не Сибирь. Сибирь в те времена начиналась с юга Тобола и прилегающие восточные склоны Ю.Урала вполне уже ее начало. Отсюда и стрелка на восток от низовьев Камы, к Сибири.
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  • Анонимно 13 апр
    В северо-западных районах Приуралья «этноним «башкир» не имел однозначного содержания: он употрe-блялся, с одной стороны, в смысле административно-сословном, с другой — в этническом» (Кузеев Р. Г. Историческая этнография..., с. 236).-
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    Анонимно 18 апр
    Кузеев нам не авторитет, он сочинитель на потребу конъюнктуры. Иначе его не считали бы авторитетным тюркологом.
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  • Анонимно 13 апр
    "Откуда народ этот
    взялся— не извстно; вера ее ныне
    мусульманская; язык нарчия турецкаго
    или татарскаго, пpoизнoшениe более
    гортанное, монгольское; лица у мущинъ,
    что–то среднее между лицомъ казанскогo
    татарина ии заяицкаго кайсака; у женщинъ
    между кайсачкою и самоодкою; словомъ,
    здесь, кажется, видна cмe-cь племенъ:
    татарскаго, монгольскаго и чудскаго."""

    В.Даль
    Ответить
  • Анонимно 13 апр
    Герберштейн, посетивший Россию в первой четверти XVI века (во времена Казанского ханства), собрал любопытные сведения не только о России, но и о соседних с нею народах. Он о башкирах не упоминает совершенно. О территории, которая со временем будет называться Уфимской губернией, Герберштейн записал: «За казанскими татарами прежде всего встречаем татар, прозывающихся ногаями». Но ни словом не обмолвился об этнических башкирах.
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    Анонимно 13 апр
    Герберштейн переписал сведения М.Меховского из его "трактата о двух сарматиях". У Меховского башкиры упоминаются. Герберштейн в Казанском ханстве естественно не был.
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    Анонимно 14 апр
    в какой странице уважаемый?
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  • Анонимно 13 апр
    Это советы создали миф, сказку с названием "тюркский башкирский народ". Целые институты, кафедры занимались фальсификацией. Во второй половине 1 тысячелетия венгры жили на Прикамье и в Предуралье. Тогда их называли баджгард. Основная часть этих баджгарт переселилась на Дунай, но небольшая часть осталась на Прикамье, под натиском булгар была вынуждена переселиться на верховья этой реки. Это уже давно доказано венгерскими учеными. После этого этноним баджгард претерпел такую эволюцию: на Верхнем Прикамье: баджгард – башгард/башкарт – башгирд/башкирт – башгир/башкир (башкирт/башкорт). А на Дунае: баджгард – маджгард/моджгард – маджщар/моджгар – маджар/мадьяр. И теперешние «башкиры», к тем баджгардам-венграм не имеют никакого отношения, оставшиеся на Верхнем Прикамье баджгарды слились с хантами, из-за языковой и культурной близости. Ибн Фадлан, Тарджуман, Масуди, Идриси, ибн Хаукаль, Гарнати, Якут и прочие авторы, когда писали о каких-то баджгардах-башгирдах, имели в виду как раз венгров-башгирд. Башгирд – просто синоним слова маджар (Юлиан, Карпини, Рубрук, Гарнати, Джувейни, Рона-Таш и др.).
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    Анонимно 13 апр
    Сколько бы не твердили о венграх эти башкиры венграми не станут. Но все же понимаю соломинка для тебя))
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  • Анонимно 13 апр
    Нет и не было никаких башкир! В смысле тюркских башкир. Башгирдами и прочими паскатирами авторы средних веков называли венгров-маджар, а после 1552 года – всех тех, кто добровольно принял подданство Московии. Все сказки уфимских обманщиков об этом мифическом «башкирском народе» основаны только на 5 источниках: Тарджеман, Масуди, Фадлан, Истахри и Гарнати (Юлиан, Карпини и прочие европейские авторы писали о венграх). Все остальные – переписаны от них. И все они писали о башгирдах-венграх. Где есть упиманания об этих мифических башкирах? Нигде их нет.
    В русских летописях и в других русских источниках - их нет. В китайских летописях – их нет, в персидских хрониках – нет, в османских – нет, в крымскотатарских– нет, в польско-литовских источниках – их нет, в валахо-румынских источниках – их нет, в других европейских источниках – их нет, в ватиканских – нет. Короче, нигде нет этих мифических башкир. А про черемис, мордвинов, вотяков, хантов, сыроедов и прочих там тысячи упоминаний, а про татар, если все взять вместе – миллион. В том числе и о татарах Ногайской орды (часть которой нынчы стараются показывать какой-то «Башкирией»). Ногайская орда уже в 15 веке установила дипломатические отношения и с Московией, и с ВКЛ, и с Крымским ханством. И послы были и постоянные представительства. Есть тысячи документов насчет этого. НО НИ В ОДНОМ ИЗ НИХ ЭТИ МИФИЧЕСКИЕ БАШКИРЫ НЕ УПОМИНАЮТСЯ. ТАТАРЫ, ТАТАРЫ И ТОЛЬКО ТАТАРЫ.
    Башкир нет даже в московитских переписях. Их нет в писцовых книгах 16,17 веке. И ни одного. Даже в первых ревизских сказках 18 века башкир почти нет. 80 %-в тех сел и деревень, население которых в 5 ревизии например учтены «башкирами» в 1-3 ревизиях числятся татарами. О башкирах можно говорить в основном начиная с 3-й ревизии. Потом их численность увеличивается по геометрической прогрессии (ни один народ не способен так размножаться). А в переписи 1896 года 80 %-в тех людей, которые учтены какими-то «башкирами», на самом деле этнические татары, чуваши, черемисы и удмурты.
    Башкиры – не народ, а сословие.
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    Анонимно 14 апр
    И С.Таржеман, и Фадлан, и Идриси, и Юлиан, и Масуди, и Аль Омари, и М.Кашгари и др писали о башкирах.
    В первых переписях башкир нет, поскольку башкиры в 17 в срывали ее проведение в восстаниях. Только после Крестьянской войны смогли провести ревизию. "Первая ревизия была проведена согласно указа императора Петра 1 от 26 ноября 1718г. Но в связи с башкирским восстанием первая (1719) и вторая (1744) ревизии не охватили башкирское население. В ходе третьей ревизии (1767) было учтено население только западных волостей. Материалы четвертой ревизии (1782) по этим территориям практически не сохранились. Более полно башкиры учтены только с пятой ревизии (1795)."
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    Анонимно 14 апр
    Все эти авторы писали о венграх. // Что касается материалов ревизий - они сохранились. И находятся в Москве. Уфимские обманщики манипулируют материалами только 5-й и поздних ревимзских сказлк и переписей. Где учет велся не по этничности, а по тому, какой налог должен был платить человек: ясачный татарский, тептярский, брбыльский или облегченный башкирский.
    Может быть у нас есть еще и народ бобыли - в ревизских сказках сколько их учтено.
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    Анонимно 15 апр
    Как видишь указывалась национальность. "Указ о проведении 1 ревизии издал Петр I 26 ноября 1718. Она началась после опубликования указа Сената от 22 января 1719 и продолжалась до 1727. Были переписаны не только русские, но и большинство других народов.

    И все же ряд народов (башкиры, часть татар и др.) не был учтен. Кроме того, первоначально ревизия не распространялась на Прибалтику, Малороссию, Слободскую Украину.

    2 ревизия была произведена после опубликования указа от 16 декабря 1743: началась в 1744 и закончилась в 1747. Она, как и 1 ревизия, вновь не коснулась ряда народов (башкир, части татар, сибирских племен, лопарей). Не проводилась 2 ревизия и на территории Малороссии.

    Сенатским указом от 22 марта 1746 предусматривалось, что отдельно должна регистрироваться Этническая принадлежность учитываемого ревизией населения.

    В 1781-1783 проходила 4 ревизия. В отличие от всех предыдущих она распространилась на всю территорию России, охватив и те окраинные районы, где до этого проводились лишь свои местные исчисления. Она указывала Этническую принадлежность не только «некрещеных иноверцев», но и «новокрещеных»
    Ревизские сказки позволяют установить следующие сведения: сословную принадлежность лица, подающего сказку; возраст, фамилию (если была), имя, отчество и место рождения; место постоянного жительства; наличие детей мужского и женского пола (кроме 1-2 и 6 ревизий) с указанием времени и места их рождения; родственников и «работных людей» с указанием фамилий, имен, возраста и сословной принадлежности; размеры податей, уплачиваемых казне; имущественное положение подающего сказку (не всегда); в ряде случаев по 1-5 ревизиям - Национальность"
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  • Анонимно 13 апр
    Ярослав, я оказывается пропустил вашу предыдущую статью. Очень хорошая статья. Но вы там повторяете советские штампы, которых создали уфимские обманщики. Наример
    этноним дьярмат можно сопоставить с башкирским юрматы// Нет никакого башкирского рода юрматы. Есть юрматынская шежере, которое хранится в Казани. Там говорится, что юрматынцы – болгары, приазовские болгары, потом они перекочевали на Волго-Урал, до 16 века жили возле Казани, из-за постоянных нападений Московии были вынуждены переселиться на другие татарские земли – на бассейн реки Дёма. Об этом есть статья М.Ахметзянова «О татарах, которых называли юрматынцами». Да и уфимское шежере этого племени написано на чисто татарском языке, уфимские обманщики туда приписали о добровольном присоеденении юрматынцев к Московии.
    ньек можно сопоставить с башкирским племенем нагман, кесе — с кесе-табын, енё — с еней // нет никакого башкирского племени нагман. Это просто название тюбе Усергенской волости. // Кесе-табын, дословно «малый табын». Табыны – татаро-монголы, они прибыли на Южный Урал в составе войск Бату хана, а в 10 веке ни ордного табына не было в Европе (на землях западнее Урала). Они не имеют никакого отношения к башкирам. Так называлась волость – кесе табын (малотабынская волость). Еней – нет никакого башкирского рода Еней. Есть Енейская волость Мензелинского уезда. Она получила свое название от татарского имени Янэй (Янәй, Янаьй, мягкая “а») Уфимские обманщики объявили население этой волости – башкирами мифического рода еней. Там никогда никаких башкир не было и нет. Во всех ревизских сказках, до 5-й, тамошнее население записано татарами. И в 5-й ревизской сказке там башкир (татары в привелигированном башкирском сословии) максимум 10 %-в. И вообще люди в бывшей Енейской волости слыхом не слыхали, видеть не видели этих «башкир». Испокон веков считали себя татарами и сейчас так считают.
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  • Анонимно 13 апр
    До 1552 года башгирды-баджгарды-паскарты и прочие паскатиры - венгры-маджары, а после 1552 года - привелегированное сословие людей, которые добровольно перешли на сторону Московии. И это сословие состояло из многих народностей. Некоторые немцы Благоварского района тоже числились в башкирах например. Что касается современных "башкир". Все зауральские - чистые монгол-татары, которые прибыли к нам вместе с войсками Бату хана (тут и доказывать ничего не надо, достаточно посмотреть на их физиономии, да и родо-племенное разделение об этом говорит), а "башкиры" Предуралья - татары Казанского ханства, его Беловолжского улуса. Они ничем не отличаются от татар Татарстана, ни по языку, ни по образу жизни, ни антропологически и по гаплогруппам. Есть какой-то угорский элемент у горных, лесных башкир. Там другой образ жизни, и там люди действительно похожи на этих хантов и манси. Там тоже татары, но только с некоторым угорским компонентом.
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  • Анонимно 13 апр
    Зауральские «башкиры», в отличие от «башкир» Предуралья называют себя «ысын башкирами» (истинными башкирами). Других они называют «бумажными башкирами». Но все дело в том, что все зауральские «башкиры» - чистые татаро-монголы. Об этом говорит у них и образ жизни, и кочевой быт, и юрты, и нацоинальная кухня (казы, кумыс, курут и т.д.), и коренастые монгольские лошади, и наличие гаплогрупп О и С, и монгольские физиономии, и родо-племенной состав. Даже по признанию самих «истинных башкир» – башкир нет, зауральские – монгол-татары, а все остальные просто «бумажные башкиры», т.е. те, которые фиксированы башкирами только на бумаге.
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    Анонимно 14 апр
    У башкир гаплогруппы R1a и R1b составляют около 80%. Так что ты как всегда бредишь.))
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    Анонимно 14 апр
    Ну да, у башкир ,все легко подделывается , как сказки про башкирские города,Урал батыр сочинили ,ДНК то,ещё легче состряпать под нужный результат,не проверишь.Получается башкорты с R1b 82 %,просто истинные арийцы европейцы,прародители всех европейцев.Сами себя в лужу посадили своими выдумками.
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    Анонимно 14 апр
    Эти гаплогруппы как раз у "бумажных" башкир, а у зауральских - С и О.
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    Анонимно 14 апр
    Аннинский по ошибке сообщал, что эта страна находилась на Ак-Идели. Но сведения латинского оригинала хроники в рукописи, которую использовал Г. Дерри, иные. Реку, упомянутую Рихардом, можно отождествить с Волгой.//
    Совершенно верно. Юлиан никак не смог добраться до Ак-Идели за 2 дня. Если он пошел по реке Кама, то в лучшем случае он добрался бы до нынешщнего города Нижнекамска. В те времена арабо-персидские источники и Каму и Волгу называли Атилью (Иделью), разделив его на восточную и западную рукавы. Но местное население называл Иделью только саму Волгу, а Каму называли – Чулманом. А Юлиан не был не арабом, не персом. Поэтому он никак не мог называть Атилью Каму-Чулман. И поэтому все версии дислокации местонахождения тех «венгров», которых обнаружил Юлиан, - на Каме, на Ак-Идели – надо опровергнуть, как не соответствующие исторической действительности. Надо считать, что Юлиан поднимался выше по реке Волга-Идель, и в тех местах, где нынче расположен город Елабуга, обнаружил каких-то фин-угров. Вероятно они были черемисами. Там черемисы были всегда. Тогда язык черемисов наверно мало отличался от венгерского, как раз их и Юлиан называл «венграми». Этому есть еще одно подтверждение. Юлиан возвращался на родину по прямому пути – через мордванов и Киев. И этот путь ему подсказали местные «венгры». И весьма маловероятно, что тогдашнее население возле реки Ак-Идель (тем более население тогдашнего мифического города Уфы-Башкорта (фэнтэзи «профессора» Мажитова) знали о каких-то мордванах, Киеве и Венгрии. А черемисы Волги эту дорогу знать могли. Потому что были соседями мордванов.
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    Анонимно 14 апр
    Молодец Пилипчук!
    Только вам надо признать еще и то, что те, кого сейчас называют "башкирами", - на самом деле - те же татары Казанского и Сибирского ханств и Ногайской орды. И никакого отношения к тем башгирдам, баскартам, паскатирам, о которых писали средневековые авторы - они не имеют. До Урала - однородное население европейского вида, земледельцы, в языкек нет никакой разницы, в Зауралье - монголовидные люди, кочевники, на Урале - есть субстрат угорскости, они занимались охотой, рыболовством, бордничеством. О каких-то одинаковых (и по происхождению, и по антропологии, и по образу жизни) "башкирах" говорить не приходится. Их всех объединяет только то, что в какое-то время они все числились в привелигированном башкирском сословии.
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    Анонимно 17 апр
    А куда же эти "татары" дели тех баскортов? Поубивали?
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  • Анонимно 14 апр

    ВЕНГРЫ

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    Ве́нгры (самоназвание — МАДЬЯРЫ , венг. magyarok [ˈmɒɟɒrok]) — европейский народ угорского происхождения. Государствообразующий народ Венгрии. Значительное число венгров проживает также в Румынии (историческая область Трансильвания), Сербии (северная часть края Воеводина), Словакии, Украине, России, Германии, Великобритании, Австрии, США, Чили и Канаде. Больше всего венгров за пределами Венгрии живёт в США — 1,5 миллиона человек.




    Венгры (900—1980)

    Переход мадьяров через Карпаты Chronicon Pictum, 1360.

    Шлем и щит венгерского гусара.
    Такой щит при хорошем обзоре обеспечивает защиту шеи от сабельного удара
    Лингвистическими предками венгров являются воинственные полукочевники-скотоводы, прародиной которых считаются степные области к востоку от Урала[10][11]. Выделение прото-венгров из праугорской общности обычно соотносится с появлением Саргатской археологической культуры. В отличие от своих ближайших языковых родственников — ХАНТОВ и МАНСИ , оставшихся в тайге — венгры ушли в степи и стали вести практически кочевой образ жизни.

    Примерно в I тыс. н. э. венгры перекочевали в бассейн Нижней Камы (где их памятники фиксируются караякуповской и кушнаревской культурами[12]), позже в причерноморские и приазовские степи и находились под властью хазар и булгар. Древневенгерская конфедерация племён состояла из семи собственно венгерских племён и трёх союзных этнически хазарских родов, отколовшихся от Хазарии под названием «кавары».

    Наиболее раннее из известий об «унграх», которые находились недалеко от болгаров, содержится в хронике Георгия Амартола, который повествует об участии «унгров» в болгаро-византийском конфликте 836—838 гг.[13] В 896 г. под предводительством Арпада и Курсана они поселились в Трансильвании, откуда овладели Паннонией и впоследствии заняли сегодняшние земли восточной Австрии и южной Словакии. Венгры совершали набеги на Западную Европу.

    Со временем (X—XI век) пришельцы-венгры ассимилировали местное население (славян, валахов, аваров) и пришедших вместе с ними каваров и, переняв многие их обычаи, культуру, слова их языков, перешли на оседлое проживание. Образовалось Венгерское государство, которое за свою историю имело различные размеры и содержало в себе различные территории. Стала образовываться венгерская нация.

    К XVII веку Венгрия попадает под власть Эрцгерцогства Австрии, но получает определённое самоуправление. Поэтому венгры как нация не исчезают, а их национальное самосознание, культура, язык продолжают развиваться. Формируется государство Австро-Венгрия (1867), в котором Венгрия получает довольно значительные права для себя, как составной части государства, и для населения, как нации венгров.

    После Первой мировой войны Австро-Венгрия распалась. Одним из осколков этой империи является современная Венгрия. В период после Второй мировой войны по 1989 существовала социалистическая Венгерская Народная Республика.
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  • Анонимно 14 апр
    Этноним
    В русском венгр — заимствование из польск. węgier «венгр» из праслав. *ǫgъrinъ (др.-рус. УГРИНЪ, укр. УГОРЕЦ, сербск.-ст.‑слав. ѫгринъ, мн. ѫгре, серб.УГАР род. п. УГРА , также УГРИН , болг. унгарци, словен. vogr, vogrin, чеш. uher, словацк. UHOR, польск. węgier, węgrzyn, лит. veñgras)[14].

    В европейских языках имеет формы лат. Ungari, Ungri, греч. Οὑγγρικός, Οὖγγροι, фр. hongroi(s), нем. Ungar(n), англ. Hungarian(s), швед. ungrare.


    Самоназвание венг. magyar(ok) «венгр, венгерский» (др.-венг. Моgor, ср.-греч. Μεγέρη) обычно разделяют на две части, первую из которых — mōś — сравнивают с самоназванием МАНСИ и названием одной из двух фратрий ХАНТОВ Мось. Происхождение второго компонента неясно; скорее всего в нём скрыто финно-угорское слово, этимологически тождественное фин. yrkö «мужчина»[15].

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    Мы видим , что славянские народы называли мадьяр Паноннии - УГРАМИ .
    И сейчас так ряд народов их называют
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  • Анонимно 14 апр
    древневенгерские племена, которые не переселились на запад в начале ІХ века, остались в Волго-Уральском регионе. Часть из них под давлением печенегов перекочевала в район бассейнов Камы и Зая. Кушнаренковцы и караякуповцы, которые остались жить на территории Башкортостана, стали соседями башкир и постепенно тюркизировались//
    Какие еще башкиры Ярослав в начале 9 века?
    Прочтите отца башкирской истории академика Р.Кузеева. Он ясно пишет, что первые три протобашкирских племени переселились на Бугульминско-Белебейскую возвышенность только в конце 9 века. Он ссылается при этом на Масуди. Вот те племена (баджна, баджгурд и т.д.) о которых писал Масуди, согласно его версии как раз и были первыми протобашкирами. Потом к ним присоединились почему то булярцы и др приволжские булгары, Население Булярской волости Мензелинского уезда, (название от села Буляр) он голословно объявляет башкирами рода биляр, только из-за того, что они в 5 ревизии фиксированы как башкиры (а в 3-4 ревизиях они – татары) и связывает он их булгарским городом Биляр, потом его последователи пишут о великом башкирском городе Биляр. И оттуда пошло поехало. К ним присоединились да присоединились. И булгары, и венгры, и монголы-татары., и ногай, и татары Казанского ханства, Золотой и Ногайской орд и т.д. Кузеев пишет, нельзя говорить о происхождении башкир, можно говорить о “сложении протобашкирского этноса” из многих составляющих: 3 печенежские племена + 4 булгарские + более 10 татаро-монгольские + и т.д. Лоскутное одеало короче. Если сказать точно – бред сивой кобылы.
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  • Анонимно 14 апр
    Господа ! Ко времени похода Батыя на Волжскую Болгарию все племена Волжских Болгар , (прежде всего Барсилы -аланы, Аскелы (суасы ) - аланы , сами этнические Булгары - БЫЛИ УЖЕ ОСЕДЛЫМИ ....
    Они были градостроителями , ремесленниками ,земледельцами , воинами , купцами , которые вели торговлю с иноземными народами ..
    У кочевников , в том числе у башкир в то время -НЕ БЫЛО ВЫШЕНАЗВАННЫХ СОСЛОВИЙ ...
    Волжские болгары намного опережали своих соседей по цивилизационному развитию ...
    И конечно Булгары , тем более барсилы -аланы , столицей которых был именно БИЛЯР , к МАДЖАРАМ - БАШКИРДАМ , уграм на тот период , во время монгольского нашествия НЕ УХОДИЛИ .

    Башкирское КОЧЕВОЕ племя БИЛЯР означает племя БИЕВ , ..
    И ни как не связан с ГОРОЖАНАМИ - БИЛЯРЦАМИ
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    Анонимно 14 апр
    А вы прочтите уфимских авторов. Например их "работы" о быте и хозяйственной деятельности "башкир". Они, показывая башкир земледельцами, называют как раз "башкирские роды" "биляр, байлар, еней, елань, гирей и прочих. На самом деле никаких таких "башкирских родов" нет, это уфимские фальсификаторы голословно объявляют названия волостей мифическими "башкирскими" родами. Татарское село "Кыр-ялан" у них превращается в еланы (из русской транскрипции слова "елань", "Кыр-еланьская волость), т.е. в змеи, байлар - на какие-то байдары, гараи/гиреи - в киреи, потом в монгольские кереиты и т.д. А в Билярской волости (название от крупного татарского села Биляр" - до 5 ревизии нет никаких башкир и башкортов. В 4 ревизии - они все татары.
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    Анонимно 15 апр
    Наличие этих родов у башкир отмечали еще этнографы 17-18в.
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    Анонимно 15 апр
    Не ври..
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    Анонимно 16 апр
    Кыр-елань вполне может быть словом, составленным русскими поселенцами из местного хоронима Кыр (название какой-то местности) и русского елань (т.е. ельник, небольшой еловый лес). Иными словами, совсем не обязательно вторая часть слова (елань) происходит от какого местного тюркского слова.
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    Анонимно 16 апр
    Верно!
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  • Анонимно 14 апр
    Если БЫ барсилы или булгары из Нижней Камы ушли БЫ к Уграм-мадьярам , кочевникам, в 13 веке , то они(ВОЛЖСКИЕ БОЛГАРЫ ) ОСТАВИЛИ БЫ СВОИ ПАМЯТНИКИ, в виде городов, крепостей , земледельческих селений , а также САЛТОВО---МАЯЦКИЕ АРТЕФАКТЫ .
    НО НИЧЕГО ЭТОГО НА ТЕРРИТОРИИ БАШКИРИИ -НЕ ОБНАРУЖЕНО .

    В настоящее время выявлено более 2 тыс. булгарских памятников X—XIV вв. Среди них около 190 городищ и более 900 селищ. Большинство относится к домонгольскому времени — 170 городищ и более 700 селищ. Основная часть памятников булгарского времени находится на территории Татарстана. . В других регионах таких памятников значительно меньше: в Ульяновской области — около 200, в Самарской области — около 160, в Пензенской области — около 70, в Чувашии — около 70
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    Как видим , Башкортстана , в списке регионов , где были найдены БУЛГАРСКИЕ памятники -НЕТ.
    Уточнение по Чувашии .
    ЮГО-ВОСТОК ЧУВАШИИ где были найдены 70 булгарских памятников 10-13 веков , были заселены чувашами ЛИШЬ в 17 веке , после того как русские прогнали от туда ногаев , у которых там были летние пастбища .
    Уточнение по Пензенской области .Булгарские памятники на территории Пензенской обл ---буртасо-аланские , но традиционно все АЛАНСКИЕ памятники на бывшей территории Волжской Болгарии и частично даже Буртасии , называются БУЛГАРСКИМИ.

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  • Анонимно 15 апр
    Булгары и аланы-асы близкие родственники и по этому у них БЛИЗКАЯ КУЛЬТУРА .
    В Волжской Болгарии -аланы-асы -- это барсилы и аскелы-суасы ...
    Символ-ТАТАРСТАНА - белый барс - БАРСИЛО-АЛАНСКИЙ СИМВОЛ
    Символ Казани - дракон Барадж - также БАРСИЛО-АЛАНСКИЙ символ .
    Просто их традиционно называют БУЛГАРСКИМИ

    В первую очередь вспомним эпического поэта второй половины I века н. э. Валерия Флакка. В его по-эме «Аргонавтика», не оконченной или не вполне сохранившейся, в VI книге, упоминаются специфические военные значки СКИФОВ . «Сам Колакс собрал воздушных ДРАКОНОВ » (Flac. Argon. VI, 55). В комментариях к этому сюжету сказано, что изображения ДРАКОНОВ в качестве военных значков и эмблем у СКИФОВ прочно засвидетельствованы античной традицией.

    Действительно, в 137 году н. э. наместник в Каппадокии Флавий Арриан в труде «Тактика» писал, что АЛАНСКОЕ ВОЙСКО имело специальные военные значки, которые «представляют собой ДРАКНОВ , развевающихся на шестах соразмерной длины. Они сшиваются из цветных лоскутьев, причем головы и все тело вплоть до хвостов делаются наподобие змеиных, как только можно представить страшнее. Выдумка состоит в следующем. Когда кони стоят смирно, видишь только разноцветные лоскутья, свешивающиеся вниз, но при движении они от ветра надуваются так, что делаются очень похожими на названных животных и при быстром движении даже издают свист от сильного дуновения, проходящего сквозь них. Эти значки не только своим видом причиняют удовольствие или ужас, но полезны и для различия атаки и для того, чтобы разные отряды не нападали один на другой» (Arr. Tact. XXXV, 3–5).



    Подобные сведения мы находим и у армянского автора V века н. э. Мовсеса Хоренаци. Сообщая о ПОХОДАХ АЛАН в Закавказье, он писал: «Вьющиеся на знаменах ДРАКОНЫ с ужасно разинутой пастью, вздуваемые дыханием ветра» (2, с. 173).
    Аланы, как и их предшественники сарматы, — великолепные конные бойцы. Одетые в доспехи и вооруженные длинными копьями, они воевали сомкнутым строем, устремляясь на врага единой вытянутой линией по команде своих предводителей. Помимо физической силы удара тяжеловооруженной конной лавы, враг Испытывал глубокий психологический шок: вид несущейся лавины коней, грохот тысяч копыт, оскаленные морды лошадей, крики всадников и их воздетое и нацеленное оружие могли повергнуть в ужас почти любого противника. Недаром во всех древних уставах пехоте категорически запрещалось поворачивать вспять и спасаться от кавалерии бегством. Оставшись в строю, ратник, особенно копьеносец, мог выиграть сражение, бегство же означало неминуемую гибель. Устрашить противника были призваны и необычные штандарты — развевающиеся на ветру изображения ДРАКОНОВ которые САРМАТСКОМУ войску заменяли знамена. Римляне впервые увидели этих летящих над войском КРЫЛАТЫХ ЗМЕЕВ во втором веке нашей эры, когда
    АЛАНЫ сменили скифов на просторах Причерноморья, и были очень поражены новшеством.
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    Наш татарский Дракон Барадж-- скифо-аланское наследие

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    Анонимно 16 апр
    Алаты - индоевропейские народы, которые не имеют отношения к тюркам вроде булгар. Это не родственники.
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  • Анонимно 15 апр
    К кругу сарматских племен, как известно, относят и АЛАН . Поэтому вполне понятно сообщение армянского автора V в. Мовсеса Хоренаци о том, что ОБРАЗ ДРАКОНА чтился у АЛАНСКОЙ знати, а АЛАНСКАЯ царевна Сатиник испытывала «страсть к потомкам ДРАКОНА - то есть к потомкам АЖДАХАка».
    АДЖАХА - татарское название ДРАКОНА
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  • Анонимно 16 апр
    Не изучал эту тему, но помню удивительный случай. В нашем московском общежитии жили студенты из многих стран, в том числе, из Венгрии. Как-то раз, шел по коридору в свою комнату, в холле увидел студента венгра с двумя незнакомыми мне парнями. Один из них бросился ко мне с объятиями, что-то громко выкрикивая на венгерском. Я очень удивился, а когда он понял, что я его не понимаю, был в глубоком шоке. Надо было видеть его изумление. Подошедший студент-венгр начал расспрашивать его, оказалось, что я как две капли воды похож на его близкого друга-венгра. Мои родители башкиры, родом из западных районов Башкортостана.
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  • Анонимно 16 апр
    В общем это башкиры.
    Письмо Юлиана папскому легату Сальвио де Сальви от 1237г: «Когда я должен был отправиться в Великую Венгрию вместе с братьями, данными мне в спутники, и мы достигли отдаленных пределов Руссии, то нам удалось получить истинные свидетельства того, что все Баскарты, а ведь именно так называются венгры-язычники, а также булгары и множество других царств разгромлены татарами»

    Письмо Иоганки венгра, 1320г: «Государя же всей Баскардии с большей частью его семьи мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением. Когда мы проповедовали им, они сказали: «Если бы вы сначала пришли, то мы во всяком случае приняли бы эту веру, но государям постыдно, принявши один закон, с легкостью отступать от него и переходить к другому».

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  • Анонимно 16 апр
    Как монах Юлиан на Урал ходил.

    Доминиканский монах Юлиан в 12 веке совершил путешествие на Южный Урал в поисках Великой Венгрии. И об этом составил отчет, который сохранился. Зачем ему это было надо? Из древних источников было известно, что где-то там на востоке существуют родственники венгров и они прозябают, потому что не знают истинной веры. И святой долг венгров донести до них правильную веру. Этого Юлиана позднее прозвали "Колумбом Востока". Он дважды совершал путешествие в Великую Венгрию и оставил потом отчеты. Это было как раз накануне ордынского нашествия на Русь. Можно сказать, что Юлиан проложил путь, по которому венгры двигались в обратном направлении в Европу.

    Группа из четырех монахов-туристов во главе с Юлианом шли через Софию, Константинополь, Тьмутаракань и дальше на восток. Причем спонсировал эти два похода король Бела Четвертый. То есть не только церковь была заинтересована, но и королевская власть. Так монахи совершили очень трудный путь. Денег у них не хватило, наверное король пожадничал. С ними даже произошел такой случай. Для того чтобы выручить деньги на продолжение пути, двух их них решили продать в рабство (добровольно? или может по жребию?) НО. Никто монахов купить не захотел, потому что, как выяснилось, они ничего делать не умеют! Ни пахать , ни сеять, ни к какой работе не приучены. И эти два монаха, которых не купили, отправились обратно. Двое других пошли дальше. Один из них скончался по дороге, и только Юлиан смог достичь Волжской Булгарии. И вот там он узнал, что в двух днях пути живут люди, которые говорят на похожем языке. ЮлианЭто было на реке Белая (Агидель в современной Башкирии). И там он действительно встретил венгров, своих соплеменников, не все же ушли на запад в IX веке. К грусти монаха эти родственники не только понятия не имели об истинной католической вере, но и вели достаточно дикий образ жизни. Они не знали земледелия, занимались скотоводством, причем употребляли мясо, молоко и кровь лошадей. Дикие венгры-уральцы очень обрадовались собрату, говорящему на их же языке и сразу же пообещали ему перейти в католичество. Причем эти венгры помнили о тех временах, когда они были с другими венграми, где-то жили и пришли оттуда на эти места. Юлиан понял, что Великая Венгрия лежит где-то еще дальше на восток.

    Юлиан обратно пошел более коротким путем через Киевскую Русь, Польшу. Считается, что он заложил научные знания о происхождении венгров. В 1234 году он, изможденный и больной добрался до дома. Тем не менее всего лишь через три года воодушевленный первой экспедицией, Юлиан отправляется во вторую в том же направлении. Но это был уже 1237 год. Достичь того места на реке Белой уже не смог. На запад двигалась Великая Орда. И он вернулся домой. На фото памятник монахам, установленный в Венгрии.
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    Юлиан на территории современной Башкирии встретил УГРОВ-МАДЬЯР , ПАСКАТИРОВ ,ПРЕДКОВ БАШКИР, которые общались на языке УГРОВ , как и Венгры Паннонии..
    Не зря предков башкир Юлиан называл ВЕНГРАМИ,...
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    Анонимно 17 апр
    Вот что Юлиан писал. Письмо Юлиана папскому легату Сальвио де Сальви от 1237г: «Когда я должен был отправиться в Великую Венгрию вместе с братьями, данными мне в спутники, и мы достигли отдаленных пределов Руссии, то нам удалось получить истинные свидетельства того, что все Баскарты, а ведь именно так называются венгры-язычники, а также булгары и множество других царств разгромлены татарами»
    В В.Булгарию он попал случайно, в принципе он старался познакомиться со всеми встреченными народами, и к баскардам тоже поехал.
    Вот когда у Баскардов он узнал что путь дальше на восток невозможен из-за монголов, а сами баскарды большей частью тенгрианцы (язычники для него), а отчет перед организаторами экспедиции надо делать, тогда и созрел у него план выдать баскардов за венгров (благо венгерский язык был насыщен тюрскими словами еще от кунов и половцев).
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  • Анонимно 16 апр
    Булгары -сарматы , которые будучи в гуннском союзе перешли га ТЮРКО-ГУННСКИЙ ЯЗЫК . Нет ни какой родственной связи между булгарами и угорским этномассивом
    Выкладываю доказательство о САРМАТСКОМ происхождении БУЛГАР ..
    .
    Антропология Булгара и Золотой Орды

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    М.М. Герасимова, Н.М. Рудь, Л.Т. Яблонский. Антропология античного и средневекового населения Восточной Европы. М., 1987

    Глава 2. Антропологические данные к вопросу об этнических взаимоотношениях на Средней Волге к X-XIV вв.

    За последние годы появился ряд антропологических работ, освещающих вопрос об антропологическом составе раннеболгарских племен, пришедших из Подонья и Приазовья на Волгу и Балканский полуостров. На всех болгарских сериях с территории СССР прослеживается общий для них так называемый зливкинский тип – европеоидный с ослабленными монголоидными чертами, который, по-видимому, был основным у болгар, двинувшихся из Приазовских степей к Среднему Поволжью и Дунаю. (С. 85)

    Несомненно, что население, оставившее средневековый могильник Четырехугольник (г.БОЛГАР), относится к зливкинскому варианту БОЛГАРСКИХ серий (на САРМАТСКОЙ основе). Население из средневекового могильника Четырехугольник было довольно гомогенным и относилось к европеоидной брахикранной расе САРМАТСКОГО облика с незначительной, но все-таки уловимой монголоидной примесью, говорящей о давней метисации. (С. 90-91)
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  • Анонимно 16 апр
    Пилипчук ни разу не обратился к фундаментальным трудам Шушарина о мадьярах. Шушарин - один из ведущих исследователей темы.

    Это свидетельствует об низком уровне знаний Пилипчука и околонулевой ценности его опуса.
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  • Анонимно 17 апр
    Пилипчук -не аналитик ..Нет у него системного подхода при исследовании происхождения народов.
    Его метод исследования этой проблематики состоит в следующем :
    собрать в одну кучу все первоисточники и выдержки из научных трудов историков , которые связаны с изучаемой темой и каким -то образом все это скомпоновать в статью ...Это напоминает больше историографию , чем аналитическую статью .
    Все это похоже на дипломную работу 5 курсника истфака


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  • Анонимно 18 апр
    Товарищи злопыхатели! Есть общность людей, которая называет себя башкурты, и только мы можем рассказать правдивую историю о себе, но не вы.
    Утверждения, что нет такого народа - обыкновенный нацизм.
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  • Анонимно 19 апр
    Несомненно, что население, оставившее средневековый могильник Четырехугольник (г.БОЛГАР), относится к зливкинскому варианту БОЛГАРСКИХ серий (на САРМАТСКОЙ основе).
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    (на САРМАТСКОЙ основе).

    Население из средневекового могильника Четырехугольник было довольно гомогенным и относилось к европеоидной брахикранной расе САРМАТСКОГО облика с незначительной, но все-таки уловимой монголоидной примесью, говорящей о давней метисации. (С. 90-91)
    --------------------------------------------------------------------------
    САРМАТСКОГО облика

    Антропологические исследования подверждают идентичность булгарского краниотипа и САРМАТСКОГО .
    Этот факт является следствием генетической преемственности между ними .
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