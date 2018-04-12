В поисках мадьяр в Башкирии: «телом и цветом венгры похожи на гуннов»
Ярослав Пилипчук полагает, что большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны
Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В предыдущей публикации украинского историка был начат разговор о башкирско-венгерской проблеме. Предлагаем вниманию наших читателей окончание этой статьи.
«Телом и цветом венгры похожи на гуннов»
Те древневенгерские племена, которые не переселились на запад в начале ІХ века, остались в Волго-Уральском регионе. Часть из них под давлением печенегов перекочевала в район бассейнов Камы и Зая. Кушнаренковцы и караякуповцы, которые остались жить на территории Башкортостана, стали соседями башкир и постепенно тюркизировались, как и более поздние чияликцы. Носители чияликской культуры, по предположению Е. Казакова, пришли в Башкортостан и Прикамье из Зауралья. В. Иванов считает, что в ХІІ—XIV вв. владения чияликцев находились в бассейнах Камы и Белой.
Венгерские доминиканцы писали, что осуществить путешествие их вынудили сведения древних о прародине мадьяр. В более поздних, чем отчеты Рихарда и Юлиана, хрониках магистра Акоша и Шимона Кезаи отразились несколько иные данные, чем у венгерского анонима, так что информацию у него они не заимствовали. По сведениям этих хронистов, гигант Менрот вошел в землю Эвлиат и женился на Енет. У нее родились Хунор и Магор. Их потомки населяли область Персии, телом и цветом венгры были похожи на гуннов, а языком венгры и гунны отличались как саксонцы и тюринги. Хунор и Магор охотились и, преследуя оленя, пришли в болота Меотиды, где пробыли несколько лет. На шестой год они натолкнулись на детей Белара и увели их за собой. В числе пленных были две дочери аланского князя Дулы. От брака этих женщин с Хунором и Магором по версии магистра Акоша и Шимона Кезаи и происходили венгры.
Византийский император и историк Константин Багрянородный указывал, что у венгров было несколько прародин, и называл их турками. Первая прародина была локализована им в загадочной стране, где они жили рядом с хазарами, а вторая — в Ателькузу (Этелькёзе) между Днепром, Дунаем и Прутом. Родственниками венгров были названы саварты-асфалы (савиры в прикаспийских степях Дагестана). Очевидно, византийский историк рассматривал венгров как часть кочевого мира. Он говорил, что венгры жили некоторое время рядом с хазарами. Этелькёз был землей, в которую они вместе с каварами откочевали после гражданской войны в Хазарском каганате.
Земля язычников-венгров начиналась от реки Итиль
Концепт Ungaria Maior был изобретением самих венгерских доминиканцев. Он должен был объяснить вопрос о прародине. Концепт Magna Hungaria у францисканцев должен был пояснить вопрос происхождения венгров и обозначить их прародину. Францисканцы адаптировали Ungaria Maior под свое понимание. Поскольку доминиканцы упоминали о Ungaria Maior, то францисканцы автоматически перенесли название Magna Hungaria на страну Паскатир. Францисканцы, которые путешествовали позже доминиканцев, сами не были в Волжской Булгарии и у восточных венгров и знали только о том, что где-то на востоке существует страна Паскатир. Информация о том, что Ungaria Maior находится на восток от Волжской Булгарии, некоторое время служила причиной отождествления ее с Башкирией.
По данным Шимона Кезаи и магистра Акоша, прародина венгров Скифия делилась на Башкирию, Денцию (Децию) и Магорию (землю венгров). Венгерский францисканец Йоганка характеризировал баскардов как мусульман, а папа Иоанн ХХІІ упоминал о христианском вожде восточных венгров Jeretanny. Рихард сообщал, что венгры-язычники жили вблизи от Булгара. Было указано, что Рихард нашел восточных венгров за два дневных перехода от страны волжских булгар. Страна этих венгров была найдена венгерскими доминиканцами благодаря женщине из восточных венгров, которая вышла замуж за булгарина и жила на родине мужа. Встретив проповедников, она указала им путь. С. Аннинский по ошибке сообщал, что эта страна находилась на Ак-Идели. Но сведения латинского оригинала хроники в рукописи, которую использовал Г. Дерри, иные. Реку, упомянутую Рихардом, можно отождествить с Волгой.
Юлиан сообщал, что монголы завоевали «Великую Венгрию». При этом часть язычников-венгров откочевала на правый берег Волги. Указывалось, что Юлиана опередили четыре монаха-доминиканца. Восточные венгры бежали от монголов и были готовы принять католичество, лишь бы добраться в Венгрию. Суздальский князь запретил доминиканцам проповедовать католичество среди этих венгров-язычников. Католические монахи были им изгнаны. Сказано, что потом они подошли к городу Рецесуе и попали в страну мордуканов, где один из князей той земли покорился татарам. На этом отрезке пути к ним присоединился Юлиан. Двое монахов через страну мордуканов хотели достичь земли татар, но их дальнейшая судьба неизвестна. Два других монаха и Юлиан отправили впереди себя переводчика, но он был убит мордуканами. Князем мордуканов, который покорился монголам, был каназор мокшан, и, вероятно, именно мокшане убили толмача.
Рихард сообщал, что Ungaria Maior находилась вблизи от Magna Bulgaria (это, конечно, Волжская Булгария). Он указывал также, что земля язычников-венгров начиналась от реки Итиль. Рихард и Юлиан во время визитов в Восточную Европу не отождествляли Ungaria Maior с какой-то другой страной. В. Напольских отмечает, что Юлиан не сопоставлял Великую Венгрию с башкирами. Он указывал, что присутствие восточных венгров в Среднем Поволжье и упоминание там этнонимов мочары, можары/мишер может свидетельствовать о пребывании на территории Мещеры если не потомков восточных венгров, то по крайней мере людей, сохранивших этноним мадяр. «Мачжарат» из «Сокровенного сказания монголов» были, вероятно, восточными венграми Волго-Уральского региона. Йоганка, находясь в Баскардии, не упоминал о том, что венгры-язычники были жителями этой страны.
Юлиан сообщал о переселении венгров-язычников из-под Волжской Булгарии к границам Руси. Описание путешествий Юлиана и Рихарда не оставляют сомнений в том, что доминиканцы были в Булгаре. Восточные венгры, которые, по мнению Рихарда и Юлиана, разговаривали на языке, близком венгерскому, не остались жить на прежней территории. Они мигрировали на правый берег Волги. Поскольку знания европейцев в географии Восточной Европы были относительны, то итальянцы (Энеа Сильвио Пикколомини и Антонио Бонфини) могли отмечать, что некрещеные венгры живут вблизи Дона. Вероятно, информация итальянских гуманистов была заимствована из отчетов венгерских доминиканцев XIII в. Венгры адресовали свои письма итальянским клирикам, а Пикколомини, известный еще как Папа Римский Пий II, имел возможность пользоваться этими документами. Бонфини, возможно, также имел доступ к этим документам.
Все-таки Башкирия?
Историография проблемы Magna Hungaria обширна; в этой статье мы рассматриваем лишь некоторые точки зрения на эту проблему. Традиционно Башкирия рассматривалась как одна из прародин венгров. На ее территории находились караякуповская и кушнаренковская культуры, которые могут быть отождествлены с древневенгерскими племенами. А. Рона-Таш считает, что венгры пришли в Волго-Камский регион вместе с булгарами. Регионом, из которого венгры мигрировали в Этелькёз, исследователь считает Донско-Кубанское междуречье.
Похожие гипотезы предлагали Л. Бендефи и И. Боба. Так, Л. Бендефи считал возможным предположить, что землей венгров до переселения в Этелькёз были степи Северного Кавказа, и связывал с ними Маджар на Куме. Но это маловероятно, а город Маджар существовал только в мусульманской Золотой Орде, и, вероятно, название его происходило от «мазар», то есть святое место. Необходимо отметить, что упоминание об аланах рядом с христианами из восточных венгров в булле папы Иоанна ХХІІ еще не свидетельствует в пользу версии о северокавказской прародине венгров. Аланы в качестве населения Улуса Джучи упоминались в разных регионах. Что касается гипотезы И. Боба, то присутствие венгров к северу от Кавказа исследователь связывал с оногурами, которые, по его мнению, были частью венгерско-булгарской конфедерации племен. Булгарская часть конфедерации называлась уграми, а венгерская часть — мадярами. Исходной точкой миграции венгров в причерноморские степи И. Боба считал территорию Мещеры на правом берегу Волги.
В русской исторической науке также наблюдается интерес к вопросу о прародине венгров. Еще Н. Карамзин считал, что прародиной венгров было Приуралье. К. Грот высказал предположение, что она находилась по обе стороны Урала в Волго-Уральском регионе и в Западной Сибири. Н. Данилевский считал ею Прикамско-Уральский регион. Во второй половине ХХ века к нарративным источникам добавилась информация археологических исследований. Археологические экспедиции нашли памятники караякуповской и кушнаренковской культур. Наиболее громким открытием были работы на Больше-Тиганском могильнике. Е. Халикова считала, что прародин венгров было несколько. Сначала древние венгры переселились из Сибири на территорию Башкирии. Magna Hungaria, по ее мнению, охватывала регион от Нижней Камы до восточных склонов Южного Урала. А. Халиков несколько по-иному очертил границы венгерской прародины. По его мнению, они проходили на севере в нижнем течении Камы, на западе по левому берегу Волги, а на юге по волго-уральскими степями. А. Халиков считал, что после переселения венгров до Этелькёза местное угорское население ощутило влияние со стороны племен поломской и чепецкой культур. Исследователь отождествлял с венграми кушнаренковскую и караякуповскую культуры и был согласен с предположением о том, что Magna Hungaria локализовалась в Башкирии. Р. Кузеев, считал территорией расселения венгров часть Волго-Уральского региона, которая простиралась от Волги до Бугульминской возвышенности включительно. И. Антонов считает, что население Magna Hungaria было предками башкир, указывая на угорский компонент в этногенезе последних. В. Иванов также считает, что Magna Hungaria — это Башкирия, река Этиль — Ак-Идель, а восточные венгры — местные угры.
Венгерские ученые отождествляют «мадяр» с предками мишарей
В последнее время пересматриваются многие, ставшие традиционными, постулаты. Место встречи венгерских доминиканцев с венграми-язычниками Е. Казаков локализует на реке Зай вблизи Нижнекамска. Он считает, что венграми Юлиана было население чияликской культуры. Страну венгров Юлиана он локализовал в стране Паскатир на юге Татарстана и на севере Башкортостана. Рихард и Юлиан сообщали, что понимали венгров-язычников без переводчика. В. Напольских и В. Чураков считают, что восточные венгры Юлиана разговаривали на языке, близком венгерскому. И. Зимоньи локализует восточных венгров в Волго-Камском регионе. Теория общности этнических наименований венгров и башкир, автор которой Д. Немет, подвергнута ревизии И. Мандоки-Конгуром и И. Зимоньи.
Вопрос о прародине венгров интересовал венгерских и европейских исследователей. Э. Моор считал, что Ungaria Maior Юлиана находилась на берегах Волги. К. Маккартни полагал, что предки венгров жили в Приуралье и были известны как башкорты. Само же понятие Magna Hungaria он считал поздним и кратковременным. В венгерской историографии, кроме вышеупомянутой точки зрения А. Рона-Таша, существуют многочисленные гипотезы. И. Эрдели, Э. Мольнар и И. Фодор считали, что Magna Hungaria — это и есть Башкирия. И. Боба предполагал, что мещеры — это часть венгров с правого берега Волги, которая потом переселилась в Центральную Европу. Й. Переньи считал, что венгры Юлиана жили на правом берегу Волги. Популярным в венгерской исторической науке было отождествление венгров с мещерами из русских летописей. Д. Немет, Г. Кун, Д. Мешарос отождествлял мадяр с предками мишарей. С этнонимами мишари и можары отождествляли венгров И. Эрдели и Л. Лигетти. По мнению И. Вашари, мишари были потомками татарских служивых в Мещере, русский субэтнос мещеряков он считал потомками ассимилированной славянами мещеры. М. Жираи и З. Гомбоц считали, что этноним «угры» для обозначения венгров мог появиться после контактов славян с булгарами. П. Голден, ссылаясь на И. Боба, считает, что уграми венгров стали называть после того, как они слились в восточноевропейских степях с оногурами. И. Зимоньи локализирует прародину венгров в Волго-Камском междуречье
Великая Венгрия не тождественна Башкирии, а большинство сведений мусульманских хронистов и географов относятся скорее к венграм, чем к башкирам. Понимание того, что башкиры с венграми — не родственные народы, пришло к мусульманским ученым только в XIV—XV вв. В венгерской исторической традиции венгры и башкиры не отождествляются, а противопоставляются. Большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны.
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке».
комментарии
Они всех приписывают к своим предкам. И венгров, и булгар, и татаро-монгол, и китайцев, и гуннов (12 том "Башкирские роды" Хамидуллина, гунны оказывается башкиры рода "ун"), и тюрков Тюркского каганата, и китайцев (они оказывается башкиры рода "катай"), и британцев (Британцы - потомки башкир Сафина), и самое главное, всех индоарийцев они объявляют потомками (лишь отдельными племенами) башкир (Древные арии и вечный Баш-Курдистан" Галлямова). Все индоарии оказывается разошлись по Евразии от "башкирского Аркаима, от башкирского Арийкайыма (Арий ты мой будет в переводе).
А предки венгров жили где-то в других местах, возможно в Мещере или ближе к Венгрии в Причерноморье. Когда протестируют средневековые курганы на территории РБ то все станет ясно.
К мишарям и казанским татарам , тем более к их предкам-БУЛГАРАМ эти УГРЫ - родичи МАНСИ И ХАНТЫ -- ОНИ НЕ ИМЕЮТ НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ
Принятие это версии мишарями может в какой то степени отдалить их от остальных татар.
Но есть мало того , что эта версия лжива , она и вредна
Мадьяры с манси и ханты происходили из одного УГОРСКОГО этномассива
Если Полипчук привел мнение ученого , который заблуждается , мы не можем так сходу заявлять \ что у венгров Родина - не в Башкирии
Удивительна судьба этого угрского народа. До IX века нашей они расселялись от Урала до северного Причерноморья.
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О том, что венгры принадлежат к угро-финскому этносу выяснилось только в XIX веке. Выясняли это очень долго. Особенно стойким было средневековое предположение, что венгры происходят от гуннов. Отсюда слово Hungary. Хоть сейчас и доказано, что это не так, но венгры по-прежнему очень хотят считать себя родственниками гуннов. Распространена была и тюркская версия происхождения этого народа.У венгров есть много легенд и мифов о их ранней истории, которые конечно все сильно приукрашивают. Они будто бы происходят и от Ноя и от Атиллы и от Бог знает кого еще из великих мира сего...
Но как говорят лингвисты, венгерский язык принадлежит к Уральской семье языков. А Венгры - родственники коренных уральцев. И их наипервейшие сородичи - народы манси, ханты и самоеды, проживающий на Северном Урале. А это совсем не то родство, о котором венгры мечтали в своих легендах. Но об этом отнюдь не почетном родстве подозревали еще в эпоху Возрождения. Итальянский гуманист Энеа Сильвио Пикколомини еще в середине XV века писал о североуральских родственниках венгров, что они пользуются тем же языком, что и венгры. Но эти предположения тогда никто не поддерживал.
венгрв
Во втором тысячелетии до н.э. финская и угорская группы разделились, а к первому тысячелетию до н.э. относится появление протомадьяр. То есть им три тысячи лет. Место их обитания на то время локализуют как восточные и западные отроги Южно-Уральских гор. Ну, короче Челябинская область. У нас в ЮУРГу и в Педуниверситете есть исторические факультеты с отделениями археологии. И каждое лето ученые и студенты ездят на раскопки в степную зону Южного Урала. Находят там различные курганы, захоронения, относящиеся к разным эпохам и многочисленным народам, топтавшимся в наших степях на протяжении многих столетий. И не случайно каждый год к нам приезжают их коллеги из Венгрии и присоединяются к этим группам. Ищут свою прародину.
Так в Кунашакском районе Челябинской области, на берегу озера Уелги, археологи вскрыли курганы, которым около тысячи лет. И нашли там богатые захоронения древних кочевников – они были предками хазар, причерноморских булгар, дунайских мадьяр и венгров. К сожалению, часть погребений разграбили несколько веков назад. Но и нашим ученым достались удивительные находки: женские и мужские украшения, элементы конской упряжи, наконечники стрел, сабли, ножи, керамические сосуды. Все они свидетельствуют о знатном происхождении захороненных там людей.
— Могильник состоит из двух пластов: нижний относится к IX веку, а верхний – к X-XI векам, — считает доктор исторических наук, профессор Сергей Боталов. — Материал, найденный в нижнем горизонте, со 100-процентной точностью совпадает с находками Карпатской котловины в Венгрии. Это говорит о возможной принадлежности могильника к мадьярской культуре.
Кстати, мировая наука располагает немногими артефактами из жизни древних венгров (мадьяр), когда-то кочевавших в южноуральских и башкирских степях, а затем переселившихся в Восточную Европу. Поэтому находка заинтересовала сотрудников Будапештского университета. Археологи считают, что следы древних мадьяр принадлежат периоду «обретения родины», то есть относятся ко времени их миграции в Карпатско-Дунайский бассейн.
В первом тысячелетии до н.э. венгры расселялись от Южного Урала и дальше в Западную Сибирь вплоть до Тобола и Иртыша. Там они были кочевниками-скотоводами. Главное было у них разведение лошадей. И так было приблизительно до V века нашей эры. Можно назвать это уральским периодом венгерской истории.
Как же лингвисты доказали, что венгры родственники финно-угров? Это нижний уровень языка. Числа, состояния (есть, пить...), движения (идти) названия частей тела, природных явлений. Но не только лексика, но и морфология языка. Как образуются уменьшительные, отрицательные формы. Все это доказывает родство. Вывод, что 88% венгерского языка это от оригинальной угрской лексики, 12% заимствовано из тюркской лексики, из аланского языка (аланы - предки осетин) и плюс заимствования из славянских языков.
С 4-5 века н.э. происходит тесное общение венгров с тюрками. Это время великого переселения народов. Из глубин Азиатского континента по Великой Степи двигались волны кочевников от Южной Сибири, перекатываясь через Южный Урал, до Прикаспийских степей и северного Причерноморья. В потоке этих многочисленных миграций венгры оказывались в орбите влияния то одного то другого тюркского этноса. Но особенность венгров в том, что заимствуя многое от тюрков, они не потеряли своего самобытного лица. Их выдавливали с прежних мест жительства. Их заворачивало и закручивало. Соседство с тюрками с 5 до 7 века. В первой половине 7 века венгры в составе анагурских племен смогли избавиться от тюркского владычества и они входят в состав нового политического объединения Анагуро-Болгария. Дальше под влиянием хазар это объединение распалось. Часть племен во главе с ханом Аспарухом оказывается на территории Болгарии, это начало Болгарской истории. Вторая часть двигается на север и образует Волжскую Булгарию, а третья часть остается в районе реки Кубань на Северном Кавказе и становится данниками хазар. В их числе были венгры. (Огромный Хазарских каганат в 965 году будет разгромлен князем Святославом Игоревичем).
венгрыВ 889 году венгры занимают область Этелькёз. Всю вторую половину 9 века венгры рьяно занимаются грабительскими набегами на Европу. Это была череда ударов вплоть до Венеции и даже до Испании. В 895 году все обиженные венграми: болгары, византийцы печенеги и другие объединились против них. И венграм пришлось убираться с территории Этелькёза, где они обитали. С востока их давили печенеги. Есть такой закон кочевых племен - назад дороги нет. В 896 году венгерские племена двинули на запад. Несколько десятилетий они продолжали буянить, держа в страхе всю Центральную Европу. Наконец осели в Паннонии и Трансильвании, то есть на своем нынешнем месте. Быстренько обратились в христианство и стали оседлыми примерными европейцами.
Как монах Юлиан на Урал ходил.
Доминиканский монах Юлиан в 12 веке совершил путешествие на Южный Урал в поисках Великой Венгрии. И об этом составил отчет, который сохранился. Зачем ему это было надо? Из древних источников было известно, что где-то там на востоке существуют родственники венгров и они прозябают, потому что не знают истинной веры. И святой долг венгров донести до них правильную веру. Этого Юлиана позднее прозвали "Колумбом Востока". Он дважды совершал путешествие в Великую Венгрию и оставил потом отчеты. Это было как раз накануне ордынского нашествия на Русь. Можно сказать, что Юлиан проложил путь, по которому венгры двигались в обратном направлении в Европу.
Группа из четырех монахов-туристов во главе с Юлианом шли через Софию, Константинополь, Тьмутаракань и дальше на восток. Причем спонсировал эти два похода король Бела Четвертый. То есть не только церковь была заинтересована, но и королевская власть. Так монахи совершили очень трудный путь. Денег у них не хватило, наверное король пожадничал. С ними даже произошел такой случай. Для того чтобы выручить деньги на продолжение пути, двух их них решили продать в рабство (добровольно? или может по жребию?) НО. Никто монахов купить не захотел, потому что, как выяснилось, они ничего делать не умеют! Ни пахать , ни сеять, ни к какой работе не приучены. И эти два монаха, которых не купили, отправились обратно. Двое других пошли дальше. Один из них скончался по дороге, и только Юлиан смог достичь Волжской Булгарии. И вот там он узнал, что в двух днях пути живут люди, которые говорят на похожем языке. ЮлианЭто было на реке Белая (Агидель в современной Башкирии). И там он действительно встретил венгров, своих соплеменников, не все же ушли на запад в IX веке. К грусти монаха эти родственники не только понятия не имели об истинной католической вере, но и вели достаточно дикий образ жизни. Они не знали земледелия, занимались скотоводством, причем употребляли мясо, молоко и кровь лошадей. Дикие венгры-уральцы очень обрадовались собрату, говорящему на их же языке и сразу же пообещали ему перейти в католичество. Причем эти венгры помнили о тех временах, когда они были с другими венграми, где-то жили и пришли оттуда на эти места. Юлиан понял, что Великая Венгрия лежит где-то еще дальше на восток.
Юлиан обратно пошел более коротким путем через Киевскую Русь, Польшу. Считается, что он заложил научные знания о происхождении венгров. В 1234 году он, изможденный и больной добрался до дома. Тем не менее всего лишь через три года воодушевленный первой экспедицией, Юлиан отправляется во вторую в том же направлении. Но это был уже 1237 год. Достичь того места на реке Белой уже не смог. На запад двигалась Великая Орда. И он вернулся домой. На фото памятник монахам, установленный в Венгрии.
Зачем повторить лживые советские штампы?
Как можно в условиях того бездорожья за 2 дня от Булгар до Агидели дойти?
И во вторых, Юлиан называет реку Идель, а не Ак-Идель. Тогда местные жители Иделью называли только Волгу.
И как по вашему эти "дикие жители Ак-Идели могли узнать короткий путь в Венгрию?
Юлиан ходил по Волге, обнаружил этих "венгров где-то в тех местах, где нынче город Елабуга. Пешком далеко не пойдешь. А когда прибыл он в Булгар, у него в кармане не были ни копейки. Кто мог одолжить ему лошадь? Еще и чужеземцу-кяфиру, который прибыл к ним для их крещения.
Сведения о башкирах на Урале идут непрерывно с 8в по 16в. до контактов с Московским княжеством. Изначально эта версия о венграх на Урале выглядела бредово, но политикас.
Если бы это были венгры то они продолжали бы жить на Урале со своим языком и культурой. Но их нет, и даже влияния венгерского на язык башкир не обнаружено.
Вы хотя бы прочтите вашего Кузеева. Первые печенеги, которые потом стали какими-то протобашкирами появились на Бугульминско-Белебейской возвышенности тольк в конце 9 века. А этноним "башкир" утвердился только в 18 веке. Ваш академик так пишет.
Считайте, что на этом месте я озвучил утверждение министра иностранных дел РФ в соответствующей ситуации: " ... ...".
Как видишь по Витсену земли башкир от Камы до Тобола, на юге до реки Самара.
"В ту зиму были великие снега, без северов , и мало осталось врагов, так как ходили мы за ними целый месяц, а наши передние полки гонялись за ними за Уржум и Мешь-реку, за великие леса, и оттуда аж до башкирского народа, что на Каме-реке вверх к Сибири обитает." (А.Курбский Сказание о великом князе московском)
По Курбскому к востоку за рекой Меша встретили башкир, это ближе к устью Белой. Река Меша это Межа к востоку от Казани.
взялся— не извстно; вера ее ныне
мусульманская; язык нарчия турецкаго
или татарскаго, пpoизнoшениe более
гортанное, монгольское; лица у мущинъ,
что–то среднее между лицомъ казанскогo
татарина ии заяицкаго кайсака; у женщинъ
между кайсачкою и самоодкою; словомъ,
здесь, кажется, видна cмe-cь племенъ:
татарскаго, монгольскаго и чудскаго."""
В.Даль
В русских летописях и в других русских источниках - их нет. В китайских летописях – их нет, в персидских хрониках – нет, в османских – нет, в крымскотатарских– нет, в польско-литовских источниках – их нет, в валахо-румынских источниках – их нет, в других европейских источниках – их нет, в ватиканских – нет. Короче, нигде нет этих мифических башкир. А про черемис, мордвинов, вотяков, хантов, сыроедов и прочих там тысячи упоминаний, а про татар, если все взять вместе – миллион. В том числе и о татарах Ногайской орды (часть которой нынчы стараются показывать какой-то «Башкирией»). Ногайская орда уже в 15 веке установила дипломатические отношения и с Московией, и с ВКЛ, и с Крымским ханством. И послы были и постоянные представительства. Есть тысячи документов насчет этого. НО НИ В ОДНОМ ИЗ НИХ ЭТИ МИФИЧЕСКИЕ БАШКИРЫ НЕ УПОМИНАЮТСЯ. ТАТАРЫ, ТАТАРЫ И ТОЛЬКО ТАТАРЫ.
Башкир нет даже в московитских переписях. Их нет в писцовых книгах 16,17 веке. И ни одного. Даже в первых ревизских сказках 18 века башкир почти нет. 80 %-в тех сел и деревень, население которых в 5 ревизии например учтены «башкирами» в 1-3 ревизиях числятся татарами. О башкирах можно говорить в основном начиная с 3-й ревизии. Потом их численность увеличивается по геометрической прогрессии (ни один народ не способен так размножаться). А в переписи 1896 года 80 %-в тех людей, которые учтены какими-то «башкирами», на самом деле этнические татары, чуваши, черемисы и удмурты.
Башкиры – не народ, а сословие.
В первых переписях башкир нет, поскольку башкиры в 17 в срывали ее проведение в восстаниях. Только после Крестьянской войны смогли провести ревизию. "Первая ревизия была проведена согласно указа императора Петра 1 от 26 ноября 1718г. Но в связи с башкирским восстанием первая (1719) и вторая (1744) ревизии не охватили башкирское население. В ходе третьей ревизии (1767) было учтено население только западных волостей. Материалы четвертой ревизии (1782) по этим территориям практически не сохранились. Более полно башкиры учтены только с пятой ревизии (1795)."
Может быть у нас есть еще и народ бобыли - в ревизских сказках сколько их учтено.
И все же ряд народов (башкиры, часть татар и др.) не был учтен. Кроме того, первоначально ревизия не распространялась на Прибалтику, Малороссию, Слободскую Украину.
2 ревизия была произведена после опубликования указа от 16 декабря 1743: началась в 1744 и закончилась в 1747. Она, как и 1 ревизия, вновь не коснулась ряда народов (башкир, части татар, сибирских племен, лопарей). Не проводилась 2 ревизия и на территории Малороссии.
Сенатским указом от 22 марта 1746 предусматривалось, что отдельно должна регистрироваться Этническая принадлежность учитываемого ревизией населения.
В 1781-1783 проходила 4 ревизия. В отличие от всех предыдущих она распространилась на всю территорию России, охватив и те окраинные районы, где до этого проводились лишь свои местные исчисления. Она указывала Этническую принадлежность не только «некрещеных иноверцев», но и «новокрещеных»
Ревизские сказки позволяют установить следующие сведения: сословную принадлежность лица, подающего сказку; возраст, фамилию (если была), имя, отчество и место рождения; место постоянного жительства; наличие детей мужского и женского пола (кроме 1-2 и 6 ревизий) с указанием времени и места их рождения; родственников и «работных людей» с указанием фамилий, имен, возраста и сословной принадлежности; размеры податей, уплачиваемых казне; имущественное положение подающего сказку (не всегда); в ряде случаев по 1-5 ревизиям - Национальность"
этноним дьярмат можно сопоставить с башкирским юрматы// Нет никакого башкирского рода юрматы. Есть юрматынская шежере, которое хранится в Казани. Там говорится, что юрматынцы – болгары, приазовские болгары, потом они перекочевали на Волго-Урал, до 16 века жили возле Казани, из-за постоянных нападений Московии были вынуждены переселиться на другие татарские земли – на бассейн реки Дёма. Об этом есть статья М.Ахметзянова «О татарах, которых называли юрматынцами». Да и уфимское шежере этого племени написано на чисто татарском языке, уфимские обманщики туда приписали о добровольном присоеденении юрматынцев к Московии.
ньек можно сопоставить с башкирским племенем нагман, кесе — с кесе-табын, енё — с еней // нет никакого башкирского племени нагман. Это просто название тюбе Усергенской волости. // Кесе-табын, дословно «малый табын». Табыны – татаро-монголы, они прибыли на Южный Урал в составе войск Бату хана, а в 10 веке ни ордного табына не было в Европе (на землях западнее Урала). Они не имеют никакого отношения к башкирам. Так называлась волость – кесе табын (малотабынская волость). Еней – нет никакого башкирского рода Еней. Есть Енейская волость Мензелинского уезда. Она получила свое название от татарского имени Янэй (Янәй, Янаьй, мягкая “а») Уфимские обманщики объявили население этой волости – башкирами мифического рода еней. Там никогда никаких башкир не было и нет. Во всех ревизских сказках, до 5-й, тамошнее население записано татарами. И в 5-й ревизской сказке там башкир (татары в привелигированном башкирском сословии) максимум 10 %-в. И вообще люди в бывшей Енейской волости слыхом не слыхали, видеть не видели этих «башкир». Испокон веков считали себя татарами и сейчас так считают.
Совершенно верно. Юлиан никак не смог добраться до Ак-Идели за 2 дня. Если он пошел по реке Кама, то в лучшем случае он добрался бы до нынешщнего города Нижнекамска. В те времена арабо-персидские источники и Каму и Волгу называли Атилью (Иделью), разделив его на восточную и западную рукавы. Но местное население называл Иделью только саму Волгу, а Каму называли – Чулманом. А Юлиан не был не арабом, не персом. Поэтому он никак не мог называть Атилью Каму-Чулман. И поэтому все версии дислокации местонахождения тех «венгров», которых обнаружил Юлиан, - на Каме, на Ак-Идели – надо опровергнуть, как не соответствующие исторической действительности. Надо считать, что Юлиан поднимался выше по реке Волга-Идель, и в тех местах, где нынче расположен город Елабуга, обнаружил каких-то фин-угров. Вероятно они были черемисами. Там черемисы были всегда. Тогда язык черемисов наверно мало отличался от венгерского, как раз их и Юлиан называл «венграми». Этому есть еще одно подтверждение. Юлиан возвращался на родину по прямому пути – через мордванов и Киев. И этот путь ему подсказали местные «венгры». И весьма маловероятно, что тогдашнее население возле реки Ак-Идель (тем более население тогдашнего мифического города Уфы-Башкорта (фэнтэзи «профессора» Мажитова) знали о каких-то мордванах, Киеве и Венгрии. А черемисы Волги эту дорогу знать могли. Потому что были соседями мордванов.
Только вам надо признать еще и то, что те, кого сейчас называют "башкирами", - на самом деле - те же татары Казанского и Сибирского ханств и Ногайской орды. И никакого отношения к тем башгирдам, баскартам, паскатирам, о которых писали средневековые авторы - они не имеют. До Урала - однородное население европейского вида, земледельцы, в языкек нет никакой разницы, в Зауралье - монголовидные люди, кочевники, на Урале - есть субстрат угорскости, они занимались охотой, рыболовством, бордничеством. О каких-то одинаковых (и по происхождению, и по антропологии, и по образу жизни) "башкирах" говорить не приходится. Их всех объединяет только то, что в какое-то время они все числились в привелигированном башкирском сословии.
ВЕНГРЫ
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Ве́нгры (самоназвание — МАДЬЯРЫ , венг. magyarok [ˈmɒɟɒrok]) — европейский народ угорского происхождения. Государствообразующий народ Венгрии. Значительное число венгров проживает также в Румынии (историческая область Трансильвания), Сербии (северная часть края Воеводина), Словакии, Украине, России, Германии, Великобритании, Австрии, США, Чили и Канаде. Больше всего венгров за пределами Венгрии живёт в США — 1,5 миллиона человек.
Венгры (900—1980)
Переход мадьяров через Карпаты Chronicon Pictum, 1360.
Шлем и щит венгерского гусара.
Такой щит при хорошем обзоре обеспечивает защиту шеи от сабельного удара
Лингвистическими предками венгров являются воинственные полукочевники-скотоводы, прародиной которых считаются степные области к востоку от Урала[10][11]. Выделение прото-венгров из праугорской общности обычно соотносится с появлением Саргатской археологической культуры. В отличие от своих ближайших языковых родственников — ХАНТОВ и МАНСИ , оставшихся в тайге — венгры ушли в степи и стали вести практически кочевой образ жизни.
Примерно в I тыс. н. э. венгры перекочевали в бассейн Нижней Камы (где их памятники фиксируются караякуповской и кушнаревской культурами[12]), позже в причерноморские и приазовские степи и находились под властью хазар и булгар. Древневенгерская конфедерация племён состояла из семи собственно венгерских племён и трёх союзных этнически хазарских родов, отколовшихся от Хазарии под названием «кавары».
Наиболее раннее из известий об «унграх», которые находились недалеко от болгаров, содержится в хронике Георгия Амартола, который повествует об участии «унгров» в болгаро-византийском конфликте 836—838 гг.[13] В 896 г. под предводительством Арпада и Курсана они поселились в Трансильвании, откуда овладели Паннонией и впоследствии заняли сегодняшние земли восточной Австрии и южной Словакии. Венгры совершали набеги на Западную Европу.
Со временем (X—XI век) пришельцы-венгры ассимилировали местное население (славян, валахов, аваров) и пришедших вместе с ними каваров и, переняв многие их обычаи, культуру, слова их языков, перешли на оседлое проживание. Образовалось Венгерское государство, которое за свою историю имело различные размеры и содержало в себе различные территории. Стала образовываться венгерская нация.
К XVII веку Венгрия попадает под власть Эрцгерцогства Австрии, но получает определённое самоуправление. Поэтому венгры как нация не исчезают, а их национальное самосознание, культура, язык продолжают развиваться. Формируется государство Австро-Венгрия (1867), в котором Венгрия получает довольно значительные права для себя, как составной части государства, и для населения, как нации венгров.
После Первой мировой войны Австро-Венгрия распалась. Одним из осколков этой империи является современная Венгрия. В период после Второй мировой войны по 1989 существовала социалистическая Венгерская Народная Республика.
В русском венгр — заимствование из польск. węgier «венгр» из праслав. *ǫgъrinъ (др.-рус. УГРИНЪ, укр. УГОРЕЦ, сербск.-ст.‑слав. ѫгринъ, мн. ѫгре, серб.УГАР род. п. УГРА , также УГРИН , болг. унгарци, словен. vogr, vogrin, чеш. uher, словацк. UHOR, польск. węgier, węgrzyn, лит. veñgras)[14].
В европейских языках имеет формы лат. Ungari, Ungri, греч. Οὑγγρικός, Οὖγγροι, фр. hongroi(s), нем. Ungar(n), англ. Hungarian(s), швед. ungrare.
Самоназвание венг. magyar(ok) «венгр, венгерский» (др.-венг. Моgor, ср.-греч. Μεγέρη) обычно разделяют на две части, первую из которых — mōś — сравнивают с самоназванием МАНСИ и названием одной из двух фратрий ХАНТОВ Мось. Происхождение второго компонента неясно; скорее всего в нём скрыто финно-угорское слово, этимологически тождественное фин. yrkö «мужчина»[15].
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Мы видим , что славянские народы называли мадьяр Паноннии - УГРАМИ .
И сейчас так ряд народов их называют
Какие еще башкиры Ярослав в начале 9 века?
Прочтите отца башкирской истории академика Р.Кузеева. Он ясно пишет, что первые три протобашкирских племени переселились на Бугульминско-Белебейскую возвышенность только в конце 9 века. Он ссылается при этом на Масуди. Вот те племена (баджна, баджгурд и т.д.) о которых писал Масуди, согласно его версии как раз и были первыми протобашкирами. Потом к ним присоединились почему то булярцы и др приволжские булгары, Население Булярской волости Мензелинского уезда, (название от села Буляр) он голословно объявляет башкирами рода биляр, только из-за того, что они в 5 ревизии фиксированы как башкиры (а в 3-4 ревизиях они – татары) и связывает он их булгарским городом Биляр, потом его последователи пишут о великом башкирском городе Биляр. И оттуда пошло поехало. К ним присоединились да присоединились. И булгары, и венгры, и монголы-татары., и ногай, и татары Казанского ханства, Золотой и Ногайской орд и т.д. Кузеев пишет, нельзя говорить о происхождении башкир, можно говорить о “сложении протобашкирского этноса” из многих составляющих: 3 печенежские племена + 4 булгарские + более 10 татаро-монгольские + и т.д. Лоскутное одеало короче. Если сказать точно – бред сивой кобылы.
Они были градостроителями , ремесленниками ,земледельцами , воинами , купцами , которые вели торговлю с иноземными народами ..
У кочевников , в том числе у башкир в то время -НЕ БЫЛО ВЫШЕНАЗВАННЫХ СОСЛОВИЙ ...
Волжские болгары намного опережали своих соседей по цивилизационному развитию ...
И конечно Булгары , тем более барсилы -аланы , столицей которых был именно БИЛЯР , к МАДЖАРАМ - БАШКИРДАМ , уграм на тот период , во время монгольского нашествия НЕ УХОДИЛИ .
Башкирское КОЧЕВОЕ племя БИЛЯР означает племя БИЕВ , ..
И ни как не связан с ГОРОЖАНАМИ - БИЛЯРЦАМИ
НО НИЧЕГО ЭТОГО НА ТЕРРИТОРИИ БАШКИРИИ -НЕ ОБНАРУЖЕНО .
В настоящее время выявлено более 2 тыс. булгарских памятников X—XIV вв. Среди них около 190 городищ и более 900 селищ. Большинство относится к домонгольскому времени — 170 городищ и более 700 селищ. Основная часть памятников булгарского времени находится на территории Татарстана. . В других регионах таких памятников значительно меньше: в Ульяновской области — около 200, в Самарской области — около 160, в Пензенской области — около 70, в Чувашии — около 70
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Как видим , Башкортстана , в списке регионов , где были найдены БУЛГАРСКИЕ памятники -НЕТ.
Уточнение по Чувашии .
ЮГО-ВОСТОК ЧУВАШИИ где были найдены 70 булгарских памятников 10-13 веков , были заселены чувашами ЛИШЬ в 17 веке , после того как русские прогнали от туда ногаев , у которых там были летние пастбища .
Уточнение по Пензенской области .Булгарские памятники на территории Пензенской обл ---буртасо-аланские , но традиционно все АЛАНСКИЕ памятники на бывшей территории Волжской Болгарии и частично даже Буртасии , называются БУЛГАРСКИМИ.
В Волжской Болгарии -аланы-асы -- это барсилы и аскелы-суасы ...
Символ-ТАТАРСТАНА - белый барс - БАРСИЛО-АЛАНСКИЙ СИМВОЛ
Символ Казани - дракон Барадж - также БАРСИЛО-АЛАНСКИЙ символ .
Просто их традиционно называют БУЛГАРСКИМИ
В первую очередь вспомним эпического поэта второй половины I века н. э. Валерия Флакка. В его по-эме «Аргонавтика», не оконченной или не вполне сохранившейся, в VI книге, упоминаются специфические военные значки СКИФОВ . «Сам Колакс собрал воздушных ДРАКОНОВ » (Flac. Argon. VI, 55). В комментариях к этому сюжету сказано, что изображения ДРАКОНОВ в качестве военных значков и эмблем у СКИФОВ прочно засвидетельствованы античной традицией.
Действительно, в 137 году н. э. наместник в Каппадокии Флавий Арриан в труде «Тактика» писал, что АЛАНСКОЕ ВОЙСКО имело специальные военные значки, которые «представляют собой ДРАКНОВ , развевающихся на шестах соразмерной длины. Они сшиваются из цветных лоскутьев, причем головы и все тело вплоть до хвостов делаются наподобие змеиных, как только можно представить страшнее. Выдумка состоит в следующем. Когда кони стоят смирно, видишь только разноцветные лоскутья, свешивающиеся вниз, но при движении они от ветра надуваются так, что делаются очень похожими на названных животных и при быстром движении даже издают свист от сильного дуновения, проходящего сквозь них. Эти значки не только своим видом причиняют удовольствие или ужас, но полезны и для различия атаки и для того, чтобы разные отряды не нападали один на другой» (Arr. Tact. XXXV, 3–5).
Подобные сведения мы находим и у армянского автора V века н. э. Мовсеса Хоренаци. Сообщая о ПОХОДАХ АЛАН в Закавказье, он писал: «Вьющиеся на знаменах ДРАКОНЫ с ужасно разинутой пастью, вздуваемые дыханием ветра» (2, с. 173).
Аланы, как и их предшественники сарматы, — великолепные конные бойцы. Одетые в доспехи и вооруженные длинными копьями, они воевали сомкнутым строем, устремляясь на врага единой вытянутой линией по команде своих предводителей. Помимо физической силы удара тяжеловооруженной конной лавы, враг Испытывал глубокий психологический шок: вид несущейся лавины коней, грохот тысяч копыт, оскаленные морды лошадей, крики всадников и их воздетое и нацеленное оружие могли повергнуть в ужас почти любого противника. Недаром во всех древних уставах пехоте категорически запрещалось поворачивать вспять и спасаться от кавалерии бегством. Оставшись в строю, ратник, особенно копьеносец, мог выиграть сражение, бегство же означало неминуемую гибель. Устрашить противника были призваны и необычные штандарты — развевающиеся на ветру изображения ДРАКОНОВ которые САРМАТСКОМУ войску заменяли знамена. Римляне впервые увидели этих летящих над войском КРЫЛАТЫХ ЗМЕЕВ во втором веке нашей эры, когда
АЛАНЫ сменили скифов на просторах Причерноморья, и были очень поражены новшеством.
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Наш татарский Дракон Барадж-- скифо-аланское наследие
АДЖАХА - татарское название ДРАКОНА
Письмо Юлиана папскому легату Сальвио де Сальви от 1237г: «Когда я должен был отправиться в Великую Венгрию вместе с братьями, данными мне в спутники, и мы достигли отдаленных пределов Руссии, то нам удалось получить истинные свидетельства того, что все Баскарты, а ведь именно так называются венгры-язычники, а также булгары и множество других царств разгромлены татарами»
Письмо Иоганки венгра, 1320г: «Государя же всей Баскардии с большей частью его семьи мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением. Когда мы проповедовали им, они сказали: «Если бы вы сначала пришли, то мы во всяком случае приняли бы эту веру, но государям постыдно, принявши один закон, с легкостью отступать от него и переходить к другому».
Доминиканский монах Юлиан в 12 веке совершил путешествие на Южный Урал в поисках Великой Венгрии. И об этом составил отчет, который сохранился. Зачем ему это было надо? Из древних источников было известно, что где-то там на востоке существуют родственники венгров и они прозябают, потому что не знают истинной веры. И святой долг венгров донести до них правильную веру. Этого Юлиана позднее прозвали "Колумбом Востока". Он дважды совершал путешествие в Великую Венгрию и оставил потом отчеты. Это было как раз накануне ордынского нашествия на Русь. Можно сказать, что Юлиан проложил путь, по которому венгры двигались в обратном направлении в Европу.
Группа из четырех монахов-туристов во главе с Юлианом шли через Софию, Константинополь, Тьмутаракань и дальше на восток. Причем спонсировал эти два похода король Бела Четвертый. То есть не только церковь была заинтересована, но и королевская власть. Так монахи совершили очень трудный путь. Денег у них не хватило, наверное король пожадничал. С ними даже произошел такой случай. Для того чтобы выручить деньги на продолжение пути, двух их них решили продать в рабство (добровольно? или может по жребию?) НО. Никто монахов купить не захотел, потому что, как выяснилось, они ничего делать не умеют! Ни пахать , ни сеять, ни к какой работе не приучены. И эти два монаха, которых не купили, отправились обратно. Двое других пошли дальше. Один из них скончался по дороге, и только Юлиан смог достичь Волжской Булгарии. И вот там он узнал, что в двух днях пути живут люди, которые говорят на похожем языке. ЮлианЭто было на реке Белая (Агидель в современной Башкирии). И там он действительно встретил венгров, своих соплеменников, не все же ушли на запад в IX веке. К грусти монаха эти родственники не только понятия не имели об истинной католической вере, но и вели достаточно дикий образ жизни. Они не знали земледелия, занимались скотоводством, причем употребляли мясо, молоко и кровь лошадей. Дикие венгры-уральцы очень обрадовались собрату, говорящему на их же языке и сразу же пообещали ему перейти в католичество. Причем эти венгры помнили о тех временах, когда они были с другими венграми, где-то жили и пришли оттуда на эти места. Юлиан понял, что Великая Венгрия лежит где-то еще дальше на восток.
Юлиан обратно пошел более коротким путем через Киевскую Русь, Польшу. Считается, что он заложил научные знания о происхождении венгров. В 1234 году он, изможденный и больной добрался до дома. Тем не менее всего лишь через три года воодушевленный первой экспедицией, Юлиан отправляется во вторую в том же направлении. Но это был уже 1237 год. Достичь того места на реке Белой уже не смог. На запад двигалась Великая Орда. И он вернулся домой. На фото памятник монахам, установленный в Венгрии.
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Юлиан на территории современной Башкирии встретил УГРОВ-МАДЬЯР , ПАСКАТИРОВ ,ПРЕДКОВ БАШКИР, которые общались на языке УГРОВ , как и Венгры Паннонии..
Не зря предков башкир Юлиан называл ВЕНГРАМИ,...
В В.Булгарию он попал случайно, в принципе он старался познакомиться со всеми встреченными народами, и к баскардам тоже поехал.
Вот когда у Баскардов он узнал что путь дальше на восток невозможен из-за монголов, а сами баскарды большей частью тенгрианцы (язычники для него), а отчет перед организаторами экспедиции надо делать, тогда и созрел у него план выдать баскардов за венгров (благо венгерский язык был насыщен тюрскими словами еще от кунов и половцев).
Выкладываю доказательство о САРМАТСКОМ происхождении БУЛГАР ..
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Антропология Булгара и Золотой Орды
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М.М. Герасимова, Н.М. Рудь, Л.Т. Яблонский. Антропология античного и средневекового населения Восточной Европы. М., 1987
Глава 2. Антропологические данные к вопросу об этнических взаимоотношениях на Средней Волге к X-XIV вв.
За последние годы появился ряд антропологических работ, освещающих вопрос об антропологическом составе раннеболгарских племен, пришедших из Подонья и Приазовья на Волгу и Балканский полуостров. На всех болгарских сериях с территории СССР прослеживается общий для них так называемый зливкинский тип – европеоидный с ослабленными монголоидными чертами, который, по-видимому, был основным у болгар, двинувшихся из Приазовских степей к Среднему Поволжью и Дунаю. (С. 85)
Несомненно, что население, оставившее средневековый могильник Четырехугольник (г.БОЛГАР), относится к зливкинскому варианту БОЛГАРСКИХ серий (на САРМАТСКОЙ основе). Население из средневекового могильника Четырехугольник было довольно гомогенным и относилось к европеоидной брахикранной расе САРМАТСКОГО облика с незначительной, но все-таки уловимой монголоидной примесью, говорящей о давней метисации. (С. 90-91)
Это свидетельствует об низком уровне знаний Пилипчука и околонулевой ценности его опуса.
Его метод исследования этой проблематики состоит в следующем :
собрать в одну кучу все первоисточники и выдержки из научных трудов историков , которые связаны с изучаемой темой и каким -то образом все это скомпоновать в статью ...Это напоминает больше историографию , чем аналитическую статью .
Все это похоже на дипломную работу 5 курсника истфака
Утверждения, что нет такого народа - обыкновенный нацизм.
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(на САРМАТСКОЙ основе).
Население из средневекового могильника Четырехугольник было довольно гомогенным и относилось к европеоидной брахикранной расе САРМАТСКОГО облика с незначительной, но все-таки уловимой монголоидной примесью, говорящей о давней метисации. (С. 90-91)
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САРМАТСКОГО облика
Антропологические исследования подверждают идентичность булгарского краниотипа и САРМАТСКОГО .
Этот факт является следствием генетической преемственности между ними .