В поисках мадьяр в Башкирии: «телом и цветом венгры похожи на гуннов»

Ярослав Пилипчук полагает, что большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны

Колумнист «Реального времени» Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. В предыдущей публикации украинского историка был начат разговор о башкирско-венгерской проблеме. Предлагаем вниманию наших читателей окончание этой статьи.

«Телом и цветом венгры похожи на гуннов»



Те древневенгерские племена, которые не переселились на запад в начале ІХ века, остались в Волго-Уральском регионе. Часть из них под давлением печенегов перекочевала в район бассейнов Камы и Зая. Кушнаренковцы и караякуповцы, которые остались жить на территории Башкортостана, стали соседями башкир и постепенно тюркизировались, как и более поздние чияликцы. Носители чияликской культуры, по предположению Е. Казакова, пришли в Башкортостан и Прикамье из Зауралья. В. Иванов считает, что в ХІІ—XIV вв. владения чияликцев находились в бассейнах Камы и Белой.

Венгерские доминиканцы писали, что осуществить путешествие их вынудили сведения древних о прародине мадьяр. В более поздних, чем отчеты Рихарда и Юлиана, хрониках магистра Акоша и Шимона Кезаи отразились несколько иные данные, чем у венгерского анонима, так что информацию у него они не заимствовали. По сведениям этих хронистов, гигант Менрот вошел в землю Эвлиат и женился на Енет. У нее родились Хунор и Магор. Их потомки населяли область Персии, телом и цветом венгры были похожи на гуннов, а языком венгры и гунны отличались как саксонцы и тюринги. Хунор и Магор охотились и, преследуя оленя, пришли в болота Меотиды, где пробыли несколько лет. На шестой год они натолкнулись на детей Белара и увели их за собой. В числе пленных были две дочери аланского князя Дулы. От брака этих женщин с Хунором и Магором по версии магистра Акоша и Шимона Кезаи и происходили венгры.

Византийский император и историк Константин Багрянородный указывал, что у венгров было несколько прародин, и называл их турками. Первая прародина была локализована им в загадочной стране, где они жили рядом с хазарами, а вторая — в Ателькузу (Этелькёзе) между Днепром, Дунаем и Прутом. Родственниками венгров были названы саварты-асфалы (савиры в прикаспийских степях Дагестана). Очевидно, византийский историк рассматривал венгров как часть кочевого мира. Он говорил, что венгры жили некоторое время рядом с хазарами. Этелькёз был землей, в которую они вместе с каварами откочевали после гражданской войны в Хазарском каганате.

Гунор и Магор на охоте. Венгерская иллюстрированная хроника. Фото wikipedia.org



Земля язычников-венгров начиналась от реки Итиль

Концепт Ungaria Maior был изобретением самих венгерских доминиканцев. Он должен был объяснить вопрос о прародине. Концепт Magna Hungaria у францисканцев должен был пояснить вопрос происхождения венгров и обозначить их прародину. Францисканцы адаптировали Ungaria Maior под свое понимание. Поскольку доминиканцы упоминали о Ungaria Maior, то францисканцы автоматически перенесли название Magna Hungaria на страну Паскатир. Францисканцы, которые путешествовали позже доминиканцев, сами не были в Волжской Булгарии и у восточных венгров и знали только о том, что где-то на востоке существует страна Паскатир. Информация о том, что Ungaria Maior находится на восток от Волжской Булгарии, некоторое время служила причиной отождествления ее с Башкирией.

По данным Шимона Кезаи и магистра Акоша, прародина венгров Скифия делилась на Башкирию, Денцию (Децию) и Магорию (землю венгров). Венгерский францисканец Йоганка характеризировал баскардов как мусульман, а папа Иоанн ХХІІ упоминал о христианском вожде восточных венгров Jeretanny. Рихард сообщал, что венгры-язычники жили вблизи от Булгара. Было указано, что Рихард нашел восточных венгров за два дневных перехода от страны волжских булгар. Страна этих венгров была найдена венгерскими доминиканцами благодаря женщине из восточных венгров, которая вышла замуж за булгарина и жила на родине мужа. Встретив проповедников, она указала им путь. С. Аннинский по ошибке сообщал, что эта страна находилась на Ак-Идели. Но сведения латинского оригинала хроники в рукописи, которую использовал Г. Дерри, иные. Реку, упомянутую Рихардом, можно отождествить с Волгой.

Юлиан сообщал, что монголы завоевали «Великую Венгрию». При этом часть язычников-венгров откочевала на правый берег Волги. Указывалось, что Юлиана опередили четыре монаха-доминиканца. Восточные венгры бежали от монголов и были готовы принять католичество, лишь бы добраться в Венгрию. Суздальский князь запретил доминиканцам проповедовать католичество среди этих венгров-язычников. Католические монахи были им изгнаны. Сказано, что потом они подошли к городу Рецесуе и попали в страну мордуканов, где один из князей той земли покорился татарам. На этом отрезке пути к ним присоединился Юлиан. Двое монахов через страну мордуканов хотели достичь земли татар, но их дальнейшая судьба неизвестна. Два других монаха и Юлиан отправили впереди себя переводчика, но он был убит мордуканами. Князем мордуканов, который покорился монголам, был каназор мокшан, и, вероятно, именно мокшане убили толмача.

Magna Hungaria на глобусе Иоганна Шёнера (15231524). Фото wikipedia.org

Рихард сообщал, что Ungaria Maior находилась вблизи от Magna Bulgaria (это, конечно, Волжская Булгария). Он указывал также, что земля язычников-венгров начиналась от реки Итиль. Рихард и Юлиан во время визитов в Восточную Европу не отождествляли Ungaria Maior с какой-то другой страной. В. Напольских отмечает, что Юлиан не сопоставлял Великую Венгрию с башкирами. Он указывал, что присутствие восточных венгров в Среднем Поволжье и упоминание там этнонимов мочары, можары/мишер может свидетельствовать о пребывании на территории Мещеры если не потомков восточных венгров, то по крайней мере людей, сохранивших этноним мадяр. «Мачжарат» из «Сокровенного сказания монголов» были, вероятно, восточными венграми Волго-Уральского региона. Йоганка, находясь в Баскардии, не упоминал о том, что венгры-язычники были жителями этой страны.



Юлиан сообщал о переселении венгров-язычников из-под Волжской Булгарии к границам Руси. Описание путешествий Юлиана и Рихарда не оставляют сомнений в том, что доминиканцы были в Булгаре. Восточные венгры, которые, по мнению Рихарда и Юлиана, разговаривали на языке, близком венгерскому, не остались жить на прежней территории. Они мигрировали на правый берег Волги. Поскольку знания европейцев в географии Восточной Европы были относительны, то итальянцы (Энеа Сильвио Пикколомини и Антонио Бонфини) могли отмечать, что некрещеные венгры живут вблизи Дона. Вероятно, информация итальянских гуманистов была заимствована из отчетов венгерских доминиканцев XIII в. Венгры адресовали свои письма итальянским клирикам, а Пикколомини, известный еще как Папа Римский Пий II, имел возможность пользоваться этими документами. Бонфини, возможно, также имел доступ к этим документам.

Все-таки Башкирия?

Историография проблемы Magna Hungaria обширна; в этой статье мы рассматриваем лишь некоторые точки зрения на эту проблему. Традиционно Башкирия рассматривалась как одна из прародин венгров. На ее территории находились караякуповская и кушнаренковская культуры, которые могут быть отождествлены с древневенгерскими племенами. А. Рона-Таш считает, что венгры пришли в Волго-Камский регион вместе с булгарами. Регионом, из которого венгры мигрировали в Этелькёз, исследователь считает Донско-Кубанское междуречье.

Похожие гипотезы предлагали Л. Бендефи и И. Боба. Так, Л. Бендефи считал возможным предположить, что землей венгров до переселения в Этелькёз были степи Северного Кавказа, и связывал с ними Маджар на Куме. Но это маловероятно, а город Маджар существовал только в мусульманской Золотой Орде, и, вероятно, название его происходило от «мазар», то есть святое место. Необходимо отметить, что упоминание об аланах рядом с христианами из восточных венгров в булле папы Иоанна ХХІІ еще не свидетельствует в пользу версии о северокавказской прародине венгров. Аланы в качестве населения Улуса Джучи упоминались в разных регионах. Что касается гипотезы И. Боба, то присутствие венгров к северу от Кавказа исследователь связывал с оногурами, которые, по его мнению, были частью венгерско-булгарской конфедерации племен. Булгарская часть конфедерации называлась уграми, а венгерская часть — мадярами. Исходной точкой миграции венгров в причерноморские степи И. Боба считал территорию Мещеры на правом берегу Волги.

Первая страница «Деяний венгров», конец XII века. Фото wikipedia.org

В русской исторической науке также наблюдается интерес к вопросу о прародине венгров. Еще Н. Карамзин считал, что прародиной венгров было Приуралье. К. Грот высказал предположение, что она находилась по обе стороны Урала в Волго-Уральском регионе и в Западной Сибири. Н. Данилевский считал ею Прикамско-Уральский регион. Во второй половине ХХ века к нарративным источникам добавилась информация археологических исследований. Археологические экспедиции нашли памятники караякуповской и кушнаренковской культур. Наиболее громким открытием были работы на Больше-Тиганском могильнике. Е. Халикова считала, что прародин венгров было несколько. Сначала древние венгры переселились из Сибири на территорию Башкирии. Magna Hungaria, по ее мнению, охватывала регион от Нижней Камы до восточных склонов Южного Урала. А. Халиков несколько по-иному очертил границы венгерской прародины. По его мнению, они проходили на севере в нижнем течении Камы, на западе по левому берегу Волги, а на юге по волго-уральскими степями. А. Халиков считал, что после переселения венгров до Этелькёза местное угорское население ощутило влияние со стороны племен поломской и чепецкой культур. Исследователь отождествлял с венграми кушнаренковскую и караякуповскую культуры и был согласен с предположением о том, что Magna Hungaria локализовалась в Башкирии. Р. Кузеев, считал территорией расселения венгров часть Волго-Уральского региона, которая простиралась от Волги до Бугульминской возвышенности включительно. И. Антонов считает, что население Magna Hungaria было предками башкир, указывая на угорский компонент в этногенезе последних. В. Иванов также считает, что Magna Hungaria — это Башкирия, река Этиль — Ак-Идель, а восточные венгры — местные угры.

Венгерские ученые отождествляют «мадяр» с предками мишарей

В последнее время пересматриваются многие, ставшие традиционными, постулаты. Место встречи венгерских доминиканцев с венграми-язычниками Е. Казаков локализует на реке Зай вблизи Нижнекамска. Он считает, что венграми Юлиана было население чияликской культуры. Страну венгров Юлиана он локализовал в стране Паскатир на юге Татарстана и на севере Башкортостана. Рихард и Юлиан сообщали, что понимали венгров-язычников без переводчика. В. Напольских и В. Чураков считают, что восточные венгры Юлиана разговаривали на языке, близком венгерскому. И. Зимоньи локализует восточных венгров в Волго-Камском регионе. Теория общности этнических наименований венгров и башкир, автор которой Д. Немет, подвергнута ревизии И. Мандоки-Конгуром и И. Зимоньи.

Вопрос о прародине венгров интересовал венгерских и европейских исследователей. Э. Моор считал, что Ungaria Maior Юлиана находилась на берегах Волги. К. Маккартни полагал, что предки венгров жили в Приуралье и были известны как башкорты. Само же понятие Magna Hungaria он считал поздним и кратковременным. В венгерской историографии, кроме вышеупомянутой точки зрения А. Рона-Таша, существуют многочисленные гипотезы. И. Эрдели, Э. Мольнар и И. Фодор считали, что Magna Hungaria — это и есть Башкирия. И. Боба предполагал, что мещеры — это часть венгров с правого берега Волги, которая потом переселилась в Центральную Европу. Й. Переньи считал, что венгры Юлиана жили на правом берегу Волги. Популярным в венгерской исторической науке было отождествление венгров с мещерами из русских летописей. Д. Немет, Г. Кун, Д. Мешарос отождествлял мадяр с предками мишарей. С этнонимами мишари и можары отождествляли венгров И. Эрдели и Л. Лигетти. По мнению И. Вашари, мишари были потомками татарских служивых в Мещере, русский субэтнос мещеряков он считал потомками ассимилированной славянами мещеры. М. Жираи и З. Гомбоц считали, что этноним «угры» для обозначения венгров мог появиться после контактов славян с булгарами. П. Голден, ссылаясь на И. Боба, считает, что уграми венгров стали называть после того, как они слились в восточноевропейских степях с оногурами. И. Зимоньи локализирует прародину венгров в Волго-Камском междуречье

Семь мадьярских вождей. Венгерская иллюстрированная хроника. Илл. wikipedia.org



Великая Венгрия не тождественна Башкирии, а большинство сведений мусульманских хронистов и географов относятся скорее к венграм, чем к башкирам. Понимание того, что башкиры с венграми — не родственные народы, пришло к мусульманским ученым только в XIV—XV вв. В венгерской исторической традиции венгры и башкиры не отождествляются, а противопоставляются. Большинство венгерско-башкирских параллелей неоправданны.

Ярослав Пилипчук