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Как Сталин обещал построить чувашам свой Вашингтон

07:00, 02.04.2018 14

Чувашия и Татаро-Башкирская республика в 1918 году: чем Волжско-Уральский штат отличался от «Идель-Урала». Часть 1-я

Как Сталин обещал построить чувашам свой Вашингтон Фото: rushist.com

Сто лет назад все народы Поволжья и Приуралья проходили ответственный этап истории, когда определялся политический формат их жизни в составе послереволюционной России. Собирались съезды, формировались государственные органы, писались проекты и декларации. Участниками тех событий были люди, которые в глазах потомков получат статус национальных героев, великих просветителей и борцов за свободу. Сейчас каждый из народов помнит только своих выдающихся деятелей революционных лет. Однако в то время, когда контуры будущих автономных республик только вырисовывались, разные народы пытались договариваться между собой и искали наиболее оптимальные формы сосуществования с другими народами. Чувашский историк Сергей Щербаков занимается историей национального движения уже много лет и досконально изучил различные проекты будущего устройства Волго-Уральского региона. В колонке, написанной для «Реального времени», он обратился к 1918 году, когда народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин продвигал идею создания Татаро-Башкирской Советской Республики.

Сталин обещал построить чувашам свой Вашингтон

В исторической литературе позицию чувашских лидеров весной 1918 года часто называют «неуверенной» и «вечно сомневающейся». Действительно, то они признают Волжско-Уральский штат, то отказываются от Идель-Уральского, категорически выступают против Татаро-Башкирской Советской Республики (ТБСР), а потом сами в нее просятся. Попробуй разберись, чего же они там хотят на самом деле.

А если послушать официальных представителей чувашей на совещаниях в Москве по вопросам создания ТБСР, то можно найти много странного и малопонятного. Вот, к примеру, на апрельском совещании нарком по делам национальностей Иосиф Сталин предлагает чувашскому представителю — левому эсеру Даниилу Эльменю, что «если вы не хотите войти в Татаро-Башкирскую республику, то создайте свои автономные советские республики. Эльмень ответил: «у нас для столицы достойного города даже нет». Затем Сталин спросил: «Помните Вашингтон 100 лет назад каким городом был, вы это знаете?» На что Эльмень промолчал. «Насчет столицы не надо печалиться, создадим новый город», — успокоил его Сталин» («Ялав», 1960, №4, с. 20). На майском совещании по тому же вопросу другой чувашский представитель, левый эсер Александр Краснов, вообще заявил следующее: «Говорят, что чувашская демократия могла бы объявить свою автономию. Но для нас в этом не было никакой необходимости» («Правда», 1918, 19 мая). И все это с учетом того, что в 1920 году была-таки создана чувашская национально-территориальная автономия руками тех же Эльменя и Краснова.

Эльмень ответил: «у нас для столицы достойного города даже нет». Фото wikipedia.org

При таком раскладе не то что русские, татарские, башкирские и марийские историки задумаются об адекватности таких политиков, и даже историки Чувашии фиксируют «отсутствие политической воли у чувашских лидеров, морально-психологическую и интеллектуальную неуверенность, инертную реакцию на меняющиеся обстоятельства» (Клементьев В.Н. История национальной государственности чувашского народа. Чебоксары. 2014. с. 311). Оправдана ли такая оценка чувашских активистов национального движения 1918 года?

Около 10 лет мне удалось профессионально заниматься темой чувашского движения начала ХХ века. С каждым годом находил все более и более подтверждений стойкости, четкости, дальновидности и дипломатичности чувашских деятелей того времени, в том числе и вышеуказанных Эльменя и Краснова. Чтобы объяснить их слова и поступки необходимо было бы довольно обширное пояснение архивного наследия и событийного контекста как в Поволжском регионе, так и в России в целом. Слишком мало у нас сейчас знают о произошедших событиях и идеях, которые владели умами национальных лидеров в 1917—1918 годах. Попытаюсь раскрыть это применительно к чувашской позиции к проекту ТБСР весной 1918 года. Тут без экскурса в недавнее прошлое не обойтись.

Почему чувашские лидеры не стремились к территориальной автономии

Характерной чертой чувашского движения начала ХХ века и первых лет революционных преобразований было единство и общее стремление к идеалам культурной (экстерриториальной) автономии в унитарной (то есть без республик) России. В ней федерирование предполагалось не по территориальному, а по национальному принципу. Почему именно так? Ответ в разбросанности чувашского населения по Волжско-Уральскому региону (в Казанской, Симбирской, Уфимской, Самарской, Саратовской губерниях), а также в крайне остром малоземелье «коренных» чувашских уездов Казанской губернии. Создание национально-представительного органа, который на принципах равенства отстаивал бы интересы чувашей всей России, было краеугольным камнем их идеологической платформы.

За право быть всероссийским центром культурной автономии чувашей боролись Симбирск и Казань. В итоге такой государственный орган был создан в Москве, когда 26 апреля 1918 года был учрежден Чувашский отдел при Наркомнаце РСФСР, а реальным центром стала Казань. Чем занимался этот отдел? Доносил до Совнаркома решения общечувашских съездов и конкретные проблемы «с мест» чувашского населения, вне зависимости от места его проживания. А также истребовал из федеративного бюджета средства на культурные и образовательные нужды. Такая форма автономии могла бы стать очень плодотворной и эффективной, если бы не два обстоятельства — разгорающаяся Гражданская война и провозглашение России в январе 1918 года «федерацией советских национальных республик».

Фото wikipedia.org

Чем Волжско-Уральский штат отличался от «Идель-Урала»

Чуваши были поставлены перед фактом — свою республику, обеспеченную ресурсами и объединяющую всех чувашей, создать невозможно. Нужно входить в чей-то состав либо быть «разрезанными» и разделенными по разным республикам. Лидеры Чувашского национального общества в 1917 году (Гавриил Алюнов и Иван Васильев) предвидели это и еще в ноябре 1917 года стали инициаторами создания Волжско-Уральского штата. Вместе с Национальным собранием мусульман внутренней России отстаивали демократические, антисоветские и интернациональные принципы. В планируемом Волжско-Уральском штате предполагалось такое соотношение: треть русского населения, треть мусульманского и треть нерусского христианского (чуваши, марийцы, кряшены, удмурты и мордва). Именно за такой проект проголосовал практически единогласно первый Всероссийский чувашский военный съезд в Казани 19 января 1918 года.

Однако в январе 1918 года среди мусульманских коллег произошли радикальные изменения, когда инициативу перехватило проэсеровское Военное Шуро, отодвинув прокадетское Национальное собрание в сторону. Теперь возобладал подход, что в штате (или республике) будет незначительное доминирование мусульманского населения (от 43% до 51%) путем невключения в него удмуртского и мордовского населения, а также крупных анклавов с русскими. Причем диалог с чувашскими коллегами велся в ультимативной форме: не согласитесь, то провозгласим без вас. Именно так и произошло в феврале 1918 года, когда Военное Шуро в одностороннем (сепаратном) порядке самопровозгласило Идель-Уральскую советскую республику со значительным преобладанием мусульман (до 60%), путем исключения из ее состава чувашских и марийских уездов западной части Казанской губернии.

Проект «Идель-Урал» встал в оппозицию губернским совдепам. Просоветские чувашские активисты (Дмитрий Петров-Юман, Александр Краснов и др.) поддержали Советы путем признания их проекта Казанской республики, которая в перспективе должна была объединиться с 11 губерниями (республиками) и создать Волжско-Уральскую советскую республику (ВУСР) с принципами интернационализма и равенства, без мусульманского доминирования. Нужно отметить, что Ленина и Сталина не устраивали ни «Идель-Урал», ни Волжско-Уральская советская республика. Первые — за их эсеровский уклон, вторые — за независимость губернских советских руководителей. В Казани это были Яков Шейкман и Карл Грасис. Чтобы разрешить этот конфликт, Сталин сделал ставку на татарских и башкирских социалистов (Мулланур Вахитов, Мирсаид Султан-Галиев и Шариф Манатов). В марте 1918 года он издал свое постановление о необходимости Татаро-Башкирской советской республики, сметая тем самым и «Идель-Урал», и Волжско-Уральскую советскую республику.

Таков контекст событий, предшествующий московским совещаниям в апреле и мае 1918 года по ТБСР.

Продолжение следует

Сергей Щербаков
Справка

Щербаков Сергей Владимирович — преподаватель истории Чувашского республиканского училища культуры.

  • Родился в 1975 г. в д. Яуши Чебоксарского района Чувашской Республики. С 1978 г. проживает в г. Чебоксары.
  • В 2001 году окончил исторический факультет ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» по специальности «История».
  • С 2006-го по 2013 год — историк-архивист в Государственном историческом архиве Чувашской республики.
  • В 2012 году защитил в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: «Экстерриториальная автономия в национальном самоопределении чувашского народа в начале ХХ века».
  • В 2013-го по 2016 год — научный сотрудник в Чувашском государственном институте гуманитарных наук.
  • Автор четырех монографий и более 30 научных публикаций по истории становления автономии и государственности чувашского народа и народов Поволжского региона.
  • Научные интересы: этнонациональная история народов России и мира.

ОбществоИсторияВласть БашкортостанТатарстан
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Опять всех "скрестили" и перепутали...
    И опять никто вдумчиво не читает, что написано на плакате 1918 года.

    А там "черным по белому написано" - "Идэль-Уральская Республика, как федеративная часть Российской Советской Рабоче-крестьянской республики".

    1 марта 1918 года на Театральную площадь (ныне площадь Свободы" Казани приглашались "русские, чуваши, черемисы, евреи и др. народы" "подать нам братскую руку".

    О Республике с таким названием "ИДЭЛЬ-УРАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА" (в составе....), кто её пытался образовать и куда она исчезла в статье ни слова.
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    Анонимно 02 апр
    Это автор) хочет вам сказать, что эту тему он изучал не по плакатам опубликованным в интеренете, а по архивным документам тех времен. Там гораздо более интересного, что есть среди общественности... Наверное вы невнимательно читали, но там написано - кто, зачем объявлял Идель-Уральскую республику! А так же там изложено почему Казанские губсовдеп, Наркомнац и ведущие чувашские организации не приняли этот проект. В этом и ответ почему он не состоялся...
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    Анонимно 02 апр
    Это Ваши домыслы и не более.
    Подправлять текст больше не стоит.
    Вы путаете "штат" и "республику".

    Если есть "архивные документы" - опубликуйте их на страницах уважаемого РВ или дайте ссылку на Ваши уже опубликованные статьи.
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    Анонимно 03 апр
    С.Щ.: Ну вот опять вы невнимательны) Я писал, что не в документах все написано, а в самой опубликованной статье. Еще раз прочтите три последних абзаца и с интересом продолжу отвечать на конкретные вопросы.

    Замечу, что у меня в здесь в статье идет речь не об "Идель-Урале", а ТБСР. Изначально мое название статьи звучало так: "Почему чувашские лидеры весной 1918 года не приняли предлагаемый Сталиным проект Татаро-Башкирской республики". Нынешнее название - это выбор редакции...

    Далее: а что не так со "штатом"? Вы же сами же называете "Идель-Урал" республикой...

    Хотите мои публикации, пожалуйста: http://ssse215.wixsite.com/mysite/publications
    Могу выделить пару публикаций. В частности такую: https://interactive-plus.ru/en/article/17957/discussion_platform Она написана почти три года назад и я еще не разобравшись называю "Идель-Урал" штатом, а не республикой (тогда "пошел на поводу" Г.Исхаки).
    В свое последней неопубликованной монографии "Чувашское национальное движение в 1917-1921 гг.: взлеты и падения. Кн.1" я уже называю "Идель-Урал" верно.
    Есть у меня материал-интервью, где вкратце поясняю разницу между штатом и республикой в разделе ""ЗАБУЛАЧНАЯ РЕСПУБЛИКА" И ЧУВАШИ" https://www.idelreal.org/a/chuvashi-i-evrei-1917-revolution/28820648.html

    В конце вопрос к вам - вы заметили правки в моей нынешней статье? Если да, то сообщите о них, если это не так, то не стоит бросать тень на плетень...

    С интересом жду содержательного и честного диалога)
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  • Анонимно 02 апр
    Революция выплеснула на поверхность целое поколение активных недоучек и трудно понять особенно через сто лет что было у них в головах когда они сочиняли всякие мифические республики.Вот и приходилось почти ежегодно прореживать грядки оставляя более разумных а иначе было бы как сейчас на Украине - один нескончаемый майдан длиной в сто лет с бесконечным выяснением чьи были Воловьи лужки до нашей эры.
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    Анонимно 02 апр
    Значит с "революциями" надо быть осторожнее.
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  • Анонимно 02 апр
    интересная история моего народа
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  • Анонимно 02 апр
    1. жоржик. это пример объяснения почему, по мнению некоторых задвинутых (именно задвинутых, а не продвинутых, как они хотели бы выглядеть), монголов не было. Вот только почему в Монголии ТАКОЙ памятник Чингиз хану? И почему Мао Дзэ дун боялся создания объединённой Монголии и монголов?
    2. а кто тогда пришёл на Русь и сжёг Рязань? Те, кого тогда не было?
    3. это как, когда Том Сойер пропал, то один не нашёл ничего лучшего, кромке как то, что Том его поколотил, но таких было многовато..
    4. Ну или 922 год принятия ислама волжскими булгарам и 1252 принятие ислама Сартаком, сыном Бату. Но кто такой Сартак? И вот 1258 и Берке, который ханом не был, так как ТОГДА хан был только в Карокоруме...
    5. Расул Гамзатович Гамзатов - «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки.»
    6. вот почему мы не хотим бережно относится к своему прошлому? Ведь ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНЯТНО, что таким образом мы плодим тех, кому наплевать на свой народ, лишь бы рубить бабки здесь и сейчас ...что имеем, не храним, потеряем, плачем...
    Ответить
  • Анонимно 02 апр
    Рязань сожгли те, кого рязанские двумя годами раньше жгли в Бургаре вместе с Батыем... через пару лет альянс рязанских ушкуйников и Бату распался - ну и попало Рязани за грехи...
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    Анонимно 02 апр
    17:40му! Может хоть вы объясните,как какие то мифические монголы добрались до Поволжья,а это минимум 10000км,по безлюдным заснеженным степям ,лесам ,горам ! Абсолютно без дорог ,без воды ,без продовольствия, и самое главное для чего так далеко на север стоило забираться, что бы кому то "люлей"навешать,а потом обратно в степи- ну это же просто полнейший бред! Ведь даже сейчас в такое развитое время далеко совсем не просто по степям перемещаться,что летом ,что зимой, я то это точно знаю, несколько лет подряд ещё при СССР ездил в кустанайскую ,Целиноградсккю области. В Целиноградской области в совхозы привозили пресную воду из Кокчетавской области, там (в целиноградской области даже колодцы ни кто не рыл, так как везде вода соленная! Да и вообще населенных пунктов раз ,два и всё, между населенными пунктами как минимум более70 км ,летом по зною,а зимой так вообще ни куда не уехать, такие бураны,такие сугробы намечает что домов не видно ,ни то что каких то дорог. Как же все таки мифичисекой монголы пересекли степи омщины,Казахстана, Оренбуржья,Астраханьщины,волгоградщины,саратовщины ? Такие вопросы я постоянно задавал всяким "ученным","историкам",всяким гидам и ни кто,ни кто не смогли ответить что нибудь разумное! Вот и было ли вообще какое то нашествие или нет-это ещё вопрос?
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  • Анонимно 02 апр
    Ну и хорошо, что у Идель Урала ничего не вышло...
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  • Анонимно 02 апр
    Сталин. Этим всё сказано
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  • Damir Nabi 02 апр
    Вот что значит когда политическая и историческая неграмотность, невежество... и тех и других, а Ленину-Сталину и К0 только это и нужно было.
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  • Анонимно 04 апр
    для того,чтобы навязать свою политику и свою линию, пользуясь этой же неграмотностью и невежеством наших предков.
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