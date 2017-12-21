Выборы Путина: сколько регионам дали на избирательную кампанию

В пересчете на избирателя самые большие деньги освоит Север. Татарстан в числе любимчиков

«Реальное время» проанализировало размер субсидий, выделенных регионам на проведение выборов-2018. Как оказалось, большинство субъектов потратят на одного избирателя от 100 до 200 рублей, но есть исключения. На Севере, где цены выше, а поддержка власти ниже средней, планируются аномально высокие затраты. В одних и тех же округах экономически слабые субъекты получат больше, чем развитые. Меньше всего в пересчете на душу населения потратят Москва и Санкт-Петербург.

Деньги идут к избирателям

18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента — их дату на прошлой неделе утвердил Совет Федерации. Всего, по данным Центризбиркома РФ, на проведение кампании будет потрачено 17,46 млрд рублей. Из этих денег более 60% должно пойти на вознаграждения и компенсации членам участковых избирательных комиссий.

Расходы на организацию выборов были заложены в федеральном бюджете и распределены по нижестоящим уровням бюджетной системы; каждый регион получил разные суммы.

Расходы на организацию выборов в расчете на одного избирателя

№ Регион Затраты, руб. на избирателя 1 Чукотский АО 1819,0 2 Ненецкий АО 942,9 3 Ямало-Ненецкий АО 522,0 4 Магаданская область 401,1 5 Камчатский край 379,7 6 Саха 338,4 7 Республика Алтай 274,2 8 Сахалинская область 247,6 9 Тыва 231,8

Как следует из данных ЦИКа, самые большие субсидии достались в основном избирательным комиссиям густонаселенных субъектов. Так, наибольшие суммы были выделены Мосгоризбиркому и избиркому Московской области, за которыми закреплено соответственно 7,39 млн и 5,6 млн избирателей (здесь и далее данные по избирателям указаны на 1 июля 2017 года).

В десятку по номинальным затратам вошли и другие регионы с большим количеством избирателей — Краснодарский край, Башкортостан, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область. Отметим, что в ходе выборов в Госдуму в 2016 году в этих субъектах наблюдался повышенный уровень нарушений. Ассоциация «Голос» заявляла о вбросах бюллетеней в Москве, Санкт-Петербурге, Башкортостане и Татарстане, в Свердловской области была замечена незаконная агитация.

С тех пор руководство избиркомов в части регионов поменялось, в других — осталось прежним. В июне этого года ЦИК Башкирии продлил полномочия прежнего руководителя Хайдара Валеева еще на 5 лет. Зато в Татарстане выборы предстоит проводить Мидхату Шагиахметову, который был назначен главой республиканского ЦИКа совсем недавно и прежде никак не был связан с избирательным процессом (до ЦИКа он возглавлял Нацбанк по Татарстану, ранее был министром экономики).

Со времен президентской кампании 2012 года поменялось и руководство ЦИКа России: на смену Владимиру Чурову, который руководил избиркомом в течение 9 лет, в марте 2016-го пришла Элла Памфилова (до этого она была уполномоченным по правам человека).

Размер субсидии не всегда жестко привязан к количеству избирателей, это заметно уже по первым 10 регионам, которые получили самые крупные суммы. К примеру, ЦИК Башкортостана потратит на выборы больше, чем краснодарский избирком, хотя избирателей в Башкортостане меньше — 3,07 млн против 4,1 млн. Татарстану (2,9 млн избирателей) выделено больше, чем Санкт-Петербургу (3,8 млн избирателей), а Красноярскому краю (2,14 млн избирателей) — больше, чем Ростовской области (3,2 млн).

Как обделили Москву и Питер

Картина меняется, если делить деньги, выделенные регионам, на одного избирателя: в этом случае субъекты, получившие наименьшие суммы, выходят в лидеры по затратам. В большинстве регионов расходы избиркомов на человека составляют 100—200 рублей, но некоторые субъекты резко выделяются на общем фоне.

Например, Москва и Московская область, которые освоят наибольшую субсидию, в пересчете на одного избирателя становятся аутсайдерами: в столице на человека будет потрачено 77,9 рубля, в Московской области — 87,9 рубля. Санкт-Петербург (девятый по затратам в номинальном выражении) в пересчете на одного избирателя стоит на предпоследнем месте — 81,1 рубля. Сравнительно низкие затраты на душу населения в ряде регионов Северного Кавказа — в Ингушетии (101,3 рубля), Кабардино-Балкарии (102,2), Северной Осетии (104,6).

Во многих случаях имеет место тенденция: чем хуже развит субъект, тем больше затраты. Из двух регионов одного федерального округа больше средств на избирателя получает, как правило, тот, где уровень зарплат и среднедушевой доход ниже.

Расходы на избирателя в Татарстане (где зарплаты и доходы выше, чем в целом по Приволжскому ФО) составят 108,9 рубля, в Удмуртии и Чувашии (зарплаты и доходы ниже, чем в округе) — 130,8 и 132,7 рубля соответственно.

То же самое в Уральском округе: более развитая Тюменская область получает меньше, чем отстающая Курганская: 147,1 рубля против 167,7 рубля. В Южном федеральном округе слабые Адыгея (106 рублей) и Калмыкия (167,2 рубля) получили больше развитого Краснодарского края.

Крайние расходы Крайнего Севера

Больше всего денег на душу населения выделено регионам Крайнего Севера, в некоторых случаях речь идет об аномально больших затратах. В самом малонаселенном субъекте РФ, Ненецком автономном округе, на одного избирателя заложено 942,9 рубля. В Ямало-Ненецком автономном округе расходы составят 522 рубля, а на Чукотке — 1,82 тыс. рублей.

Меньше лояльности — больше денег

Что объясняет такое отклонение от средних затрат как в большую, так и в меньшую сторону? Эксперты называют несколько возможных причин. Первая — большие деньги обычно направляются туда, где у кандидата или партии власти есть риск столкнуться с низкой поддержкой.

Так, в ряде регионов Крайнего Севера (Магаданская область, Камчатский край, Еврейская АО, Ненецкий АО, Алтай и некоторые другие) Владимир Путин на выборах 2012 года получил результат ниже среднего. Ниже там была и явка. И наоборот: на Кавказе, где затраты на избирателя одни из самых скромных, явка и поддержка Путина традиционно высокие.

Во-вторых, говорят эксперты, роль играет разница в доходах. Если у столичных субъектов достаточно денег, чтобы провести выборы самостоятельно, то некоторые регионы нуждаются в помощи из федерального бюджета.

Третья причина — ценообразование: в северных территориях стоимость товаров и услуг в целом гораздо выше. Учитывая слабое проникновение интернета, добраться до избирателя в таких субъектах будет дороже. Это может проявляться в цене изготовления и доставки листовок, приглашения экспертов, наблюдателей и т. д.

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