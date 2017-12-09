«Их нравы»: как османские султаны обрели зеленый рай на Земле

Колумнист «Реального времени» об одной из столиц Османской империи — городе Бурсе

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. После путевых заметок, написанных по итогам поездки к мавзолеям основателей Османской династии, он расскажет об одной из столиц Османской империи — Бурсе.

Перед началом серии заметок о султанах Османской империи, а их, напомню, было тридцать шесть человек, для того, чтобы наш дорогой читатель не заскучал, было задумано время от времени разбавлять серию другими не менее интересными темами. Сегодня, как раз такой случай. И по этому поводу предлагаю вашему вниманию небольшой очерк о славном городе Бурсе, который некоторое время был столицей Османского государства.



Когда Эртугрул Гази и Осман Гази только-только закладывали фундамент для того, чтобы небольшой бейлик, находящийся в подчинении правителя сельджуков, превратился в независимое государство, роль столицы выполнял небольшой городок под названием Согют. Далее, после завершения десятилетней осады завоеванием в 1326 году и десятилетнего строительства, второй правитель Османского государства Орхан Гази в 1335 году перенес столицу в город Бурсу. А его сын султан Мурат I, о котором речь пойдет в следующую субботу, после предварительного завоевания в 1363 году переносит столицу в город Эдирне. У внимательного читателя может сложиться впечатление, что у османов были в хождении своеобразные мобильные столицы, которые перемещались из одного места в другое, в связи с расширением границ. Однако это не так, и столичная чехарда прекратилась с завоеванием Константинополя в 1453 году Фатих султаном Мехметом.

Второй правитель Османского государства Орхан Гази в 1335 году перенес столицу в город Бурсу. Фото wikipedia.org



Сегодняшняя Бурса — это четвертый большой город Турции после Стамбула, Анкары и Измира. Город является центром автомобильной, текстильной, машинной и пищевой промышленности, а также одним из старейших центров производства шелка. Сами турки говорят, что в Бурсе первым в истории было налажено производство полотенец. В окрестностях Бурсы множество термальных источников, в которых местные жители находят исцеление от всякой хвори. Многие наши соотечественники знакомы только с пляжной стороной нашего южного соседа и не подозревают о многочисленных оздоровительных процедурах, которые можно получить в «санаториях» внутренней Анатолии, известных еще со времен Римской империи. Одним из самых примечательных объектов инфраструктуры региона является горнолыжный курорт Улудаг. Однако если вернуться к истокам, то в самом начале Бурса была небольшим городком, основанным в седьмом столетии до нашей эры правителем Вифинии и названным Прусиас (Прусий). Видоизменяясь со временем, Прусиас превратился в Брусу, а после завоевания османами, которые чисто физически не могут произносить слова, которые начинаются с сочетания двух согласных звуков, не разбавив их каким-нибудь гласным звуком, название города стало произноситься как Бурса и сохранилось до наших дней. К слову сказать, точно также обстоят дела с городом Измир (бывшая Смирна) и другими, исключением из правил, пожалуй, является город Трабзон (бывший Трапезунд), хотя местные жители произносят его, как Тирабзон.

Первоначально город представлял собой фортификационное сооружение малой формы, и таким же оставался на протяжении византийского правления (385—1326). Все здания находились внутри крепости. После завоевания Орхан Гази начинает активное строительство за крепостными стенами, и Бурса потихоньку разрастается. Появляются новые мечети, хамамы, медресе и мектебе, лечебницы и здравницы и другие, как это сейчас принято говорить, социальные объекты.

Кстати, первая мечеть независимого Османского государства была построена именно в Бурсе и называлась «Хаджи Озбек». Вообще в Бурсе более 50 мечетей, включая самую знаменитую Зеленую мечеть. Практический каждый правитель Османской империи строил мечети имени себя. Только во времена Фатих султан Мехмета в Бурсе было построено 19 мечетей, большая часть которых функционирует и сегодня. Сами турки, в связи с прекрасной природой и климатом, именуют город как Зеленая Бурса или Райская Бурса. По поводу последнего названия существует легенда, связанная с пророком Сулейманом (Соломоном) и красавицей Билкис (царица Савская). В кратком пересказе легенда звучит следующим образом:

В Бурсе более 50 мечетей, включая саму знаменитую Зеленую мечеть. Фото wikipedia.org



Однажды, Сулейман вместе с правым и левым визирями путешествовал, восседая на своем волшебном троне, сделанном не то из золота, не то из слоновой кости, который мог доставить его в любую точку мира. Согласно преданию, трон приземлился на вершину горы Улудаг, с которой открывался чудесный вид на леса, поля и озера, расположенные у подножия. Увидев это великолепие, Сулейман спросил у своего правого визиря, что он думает по этому поводу? Визирь ответил, что Аллах сотворил это место прекрасным, но какой в этом смысл, если нет человека, который будет это созерцать и переживать? Когда Сулейман спросил у левого визиря, что же может быть прекраснее этого, тот ответил, что голос птицы, переходящей от одной ветки к другой прекрасен, однако человеческий голос, обволакивающий долину человеческой души, прекраснее. Услышав это, Сулейман предложил своим визирям вместе возвести город у подножия горы и построить в нем дворец с садом для красавицы Билкис. Когда все было завершено, правый визирь воскликнул: «Дженнет бурасы!» (здесь рай), а левый визирь, у которого были проблемы со слухом, услышал, как «Дженнет Бурса» (райская Бурса). С тех пор Бурсу именуют райской, и действительно, если есть на свете рай, то это не только Краснодарский край, как когда-то можно было услышать по телевизору.

Бурса, в котором находятся мавзолеи первых правителей и видных государственных и религиозных деятелей Османской империи, была родиной многих известных поэтов, просветителей, ученых и воинов. Примечательно, что Улубатлы Хасан, водрузивший тогдашний турецкий флаг на стены Константинополя при его завоевании, был родом из Бурсы.

Булат Ногманов