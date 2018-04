Единобожие от Бабича: об одном открытии в Средней Елюзани

В гуманитарных науках тоже бывают открытия. Может быть не такие громкие и значимые, как в естественных науках, но тем не менее. Я хотел бы поделиться с уважаемым читателем удивительной находкой, показывающей насколько бездонно и безбрежно море исламской книжности в России. Эта находка одновременно воодушевляет и обезоруживает, уводя за собой в мир бесконечных социальных связей и микроконтекстов.

Еще зимой 2014 года благодаря гостеприимству семьи Бибарсовых наша экспедиционная команда детально обследовала библиотеку Аббаса Бибарсова (1937—2012), видного религиозного деятеля советской эпохи, выпускника бухарского медресе Мир 'Араб и Дамасского университета. Надо сказать, что Аббас Бибарсов останется в истории не только как имам и организатор, но и как собиратель письменного наследия мусульман. Очень рано Аббас Бибарсов осознал всю важность сохранения и изучения древних книг для будущих поколений. Начиная с 1950-х годов Аббас-хазрат объезжал татарские деревни по всему Союзу и собирал у пожилых людей старые книги. Наша экспедиция полностью оцифровала коллекцию Аббаса Бибарсова. Сейчас мы заканчиваем работу над каталогом и вскоре выложим большую часть библиотеки в интернет для всех интересующихся.

25 ноября в селении Средняя Елюзань Пензенской области, в родовом гнезде Бибарсовых, прошла конференция, посвященная памяти Аббаса Бибарсова. Елюзанцы как всегда поразили нас своим гостеприимством и щедростью, а сама конференция прошла на должном просветительском уровне.

Перед самым отъездом я хотел проверить кое-какие нюансы из нашего каталога библиотеки и пошел в «святая святых». Почти сразу в библиотеке Бибарсова я приметил три незнакомые мне советские тетради. Открыл, полистал. Сел, присвистнул. Передо мной оказались три тома рукописных опровержений на печально знаменитую книгу «Коръән серләре» («Тайны Корана») советского писателя Гарифа Гобэя (1907—1983). Эти рукописи ускользнули от нашего внимания при первом обследовании, а сейчас буквально сами «прыгнули» мне в руки.

Аббас Бибарсов во время учебы в Бухаре

Уроженец слободы Бишбалта в Казани, Гариф Гобэй был детским писателем, автором ряда повестей и даже пьес. С 1938 года — член Союза писателей СССР. Аксакал татарской литературы Рабит Батулла пишет, что Гариф Гобэй по своим заслугам вполне мог остаться классиком. Но уже при Брежневе, в 1967 году, вышла книга Гобэя «Коръән серләре», имевшая цель — разоблачение Корана. Понятное дело, эту книгу печатали большим тиражом, что внесло свою лепту в атеистическое воспитание советских граждан. Охват аудитории был настолько велик, что в далеком городе Ленинабаде (сейчас — Худжанд) в Таджикской ССР эту книгу прочел Фатхелкадыйр б. Мухаммад-Закир Бабичев (1890—1976), старший брат известного поэта Шейхзады Бабича. Судя по всему, Фатхелхадыйр Бабич учился в медресе «Галия» в Уфе, а затем в какой-то момент переселился в Среднюю Азию. Он был очень образованным в исламских делах человеком. Даже очень. Потому что именно он, возмутившись до предела книгой Гарифа Гобэя, написал 1400-страничное опровержение с подробной аргументацией из самого Корана, хадисов и книг ученых-улама. Незадолго до своей смерти в 1973 г. Фатхелкадыйр Бабич отправил рукописи в Уфу, в муфтият, где их получил Аббас Бибарсов.

К сожалению, пока что мне мало что известно о Фатхелкадыйре Бабиче. Быть может, нам посчастливится познакомиться с его родственниками в Таджикистане. Очевидно, что он был человеком больших и глубоких знаний. Вполне возможно, что он был автором и других произведений, уж больно уверенный у него стиль изложения и письма. По стилю аргументации и взглядам Фатхелкадыйр очень близок Габделбари Исаеву, его современнику и выпускнику того же медресе Галия. Нет пока ясности и с книгой самого Гобэя. Честно говоря, у меня большие сомнения, что человек без специальной подготовки, глубокого ознакомления с арабским текстом Корана мог написать такую атеистическую книгу. Здесь нужно внимательное исследование.

Надо сказать, что понять значение и смысл объемного сочинения Фатхелкадыйра Бабича будет сложно без должной жанровой контекстуализации. Сам автор классифицирует свою работу как раддийа, т. е. критика богословских положений другого ученого. В плане научной типологии Бабич относит свою книгу к исламской теологии (гыйлме кәлам). Если в классической исламской литературе этот жанр известен с незапамятных времен, то в России первые полемические произведения такого плана относятся лишь к XIX веку. Нами выявлены десятки крупных произведений на татарском языке с критикой работ миссионеров, в которых исламские ученые Урало-Поволжья в пух и прах разносят аргументы своих идеологических оппонентов. В советское время этот жанр трансформировался в антиатеистические трактаты. Их писали в Дагестане и в Средней Азии. Труд Бабича, безусловно, находится в этой цепочке и в этом богословском контексте. По сути, мы имеем дело с исламским ответом на советскую атеистическую литературу эпохи Брежнева. Звучит впечатляюще, не правда ли?

Первая лекция в библиотеке Аббаса Бибарсова



В заключение я хотел бы кратко познакомить уважаемого читателя с содержанием труда Фатхелкадыйра Бабича. Приведу несколько цитат из рукописи:

«Коръән нур булып, кешеләрнең рухын, гакылын, кальбен, якты һәм дөрест булмаган сукмакларны ачык итеп күрсәтеп биргән. Гакыллары саф, күңелләре сәләмәт булган кешеләр бу нур аркасында дөрест юлына кереп, бәхет юлына төшә алганнар. Тик күңел күзләре күрми, дөрест юлын тапмый торган кешеләр өчен генә ул сукырлыкта калырга ихтияр куйган. Коръән сүзләрен ишетәсе килмәгән кешеләр өчен генә саңграу хәлдә калырга ирек куелган. Чөнки иманга килү-килмәү кешеләрнең вөҗдани эшләре булганлыктан, кешенә мәҗбүри рәвештә иманга китерү яки китермәү юк. Аллаһның кануны буенча бәндәләрнең ихтиярларына һәм теләкләренә тапшырылган».

(Коран подобен свету, он раскрывает душу, разум, сердце, а также темные и греховные стороны человека. Люди с чистым разумом и здоровым сердцем способны благодаря этому свету выйти на путь истины и счастья. Лишь те, чьи сердца слепы и кто не может найти истинный путь, решают остаться в слепоте. Тем, кто не хочет слышать слова Корана, предоставлена свобода в глухоте. Поскольку вера — это дело совести каждого человека, нельзя его заставить верить или не верить. По воле Аллаха это оставлено на желание людей).

И еще:

«Коръән – кеше сүзеннән алынмаган илаһи китап. Гариф Гобәй «Коръән серләре» дигән әсәрендә Коръәндә кайбер сүрәләр, мәсәлән «Ихлас» сүрәсе, җәһәлият заманында булган атаклы хатыйб Күсс б. Сагъдә әл-Ийәди хөтбәсеннән алынган булуын дәгъва итә. Бу дәгъва нигезсез булып, һәваи бер сүздән гыйбарәттер. Кыйсс хатыйбләрдән дәһри бер кеше иде. Ахирәт көненә ышанмас иде».

Фрагмент рукописи Бабича



(Коран – божественная книга, не придуманная людьми. В книге «Тайны Корана» Гариф Гобэй заявляет, что некоторые суры Корана, например «Ихлас», были взяты у известного проповедника эпохи невежества Кусса б. Са'да ал-Ийади. Это заявление беспочвенно и является выдумкой. Кусс был из числа неверующих проповедников. Он не верил в вечную жизнь).

Помимо собственно богатого содержания в рукописи Бабича мы видим чистый источник литературного татарского языка, ясного и в то же время глубоко погруженного в культурные и религиозные категории, составлявшие сердцевину исламской культуры в России. Надеюсь, что в скором времени читающая публика сможет ознакомиться с этим уникальным произведением.

Альфрид Бустанов, фото предоставлены автором

Справка

Альфрид Бустанов

Ph.D. (Amsterdam University, 2013)

Профессор компании ТАИФ по истории исламских народов в составе России, Европейский университет в Санкт-Петербурге

Автор книг Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations (Routledge, 2015) и Книжная культура сибирских мусульман (Москва, 2012). Колумнист «Реального времени».