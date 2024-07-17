День в истории 17 июля: Сталинградская битва, Потсдамская конференция, связи Татарстана с Китаем
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 17 июля 2024 года
Сегодня в Казани пройдут конференции по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Хунань и Татарстаном. 17 июля отмечают Всемирный день международного уголовного правосудия и День этнографа в России. 69 лет назад в США открылся первый «Диснейленд», 82 года назад началась Сталинградская битва, 106 лет назад в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казани пройдут конференции по торгово-экономическому сотрудничеству между китайской провинцией Хунань и Татарстаном.
- В Присутственных местах Казанского Кремля откроется национальный выставочный проект «Пушкин и театр».
Кто родился: композитор Алексей Рыбников и документалист Марина Разбежкина
- 1846 — русский этнограф Николай Миклухо-Маклай (скончался 14 апреля 1888 года). Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии. Миклухо-Маклай нанес на карту архипелаг Довольных Людей и обширный пролив, открыл новый вид сахарного банана, ценные плодовые и масличные растения. В 1882 году после двенадцати лет странствий этнограф вернулся в Петербург, где стал героем и даже встречался в Гатчине с Александром III.
- 1891 — советский писатель Борис Лавренев (скончался 7 января 1959 года). В 1924 году вышли три повести Лавренева — «Ветер», «Звездный цвет» и «Сорок первый», сразу сделавшие их автора известным. Следующие его произведения, «Седьмой спутник» и «Гравюра на дереве», были посвящены проблемам интеллигенции и культуры. В 1928 году Лавренев опубликовал пьесу «Разлом», в течение тридцати лет не сходившую со сцены театров. Писатель стал одним из создателей нового типа героико-революционной драмы.
- 1894 — бельгийский священник, астрофизик, автор теории Большого взрыва Жорж Леметр (скончался 20 июня 1966 года). Один из наиболее влиятельных астрофизиков XX века. Главным научным наследием Леметра стали его работы в области космологии. Ученый разработал теорию расширяющейся Вселенной, первым сформулировал зависимость между расстоянием и скоростью галактик и предложил первую оценку коэффициента этой зависимости, известную ныне как постоянная Хаббла.
- 1920 — американский физик Гордон Гулд (скончался 16 сентября 2005 года). Ему приписывается изобретение лазера. Гулд наиболее известен своей тридцатилетней патентной борьбой с США из-за лазера и связанных с ним технологий.
- 1920 — испанский политик, президент Международного олимпийского комитета (МОК) в 1980—2001 годах Хуан Антонио Самаранч (скончался 21 апреля 2010 года). Во время руководства МОК он сумел сделать олимпийское движение финансово самостоятельным, организовав спонсорство мероприятий и договорные телевизионные трансляции, приносящие большие суммы в бюджет МОК. Невзирая на бойкот летних Олимпийских игр 1984 года Советским Союзом и странами Восточного блока, число стран-участниц Олимпийских игр постоянно росло от мероприятия к мероприятию. Также улучшался и уровень атлетов, состязавшихся в соревнованиях.
- 1945 — советский и российский композитор Алексей Рыбников. Он стал автором мюзикла «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», рок-оперы «Юнона и Авось». За творческую карьеру Рыбников написал музыку к более чем 80 кино-, теле– и мультфильмам , таким как «Остров сокровищ», «Вам и не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен», «Через тернии к звездам», «Русь изначальная» и другим. В 2017—2022 годах занимал пост председателя совета Союза композиторов России.
- 1948 — российский документалист Марина Разбежкина. Она родилась в Казани, после филфака КГУ работала в сельской школе учителем, была журналистом. В 1986-м стала сценаристом документальных фильмов на Казанской студии кинохроники, вскоре начала снимать фильмы сама. Преподавала в КГУ, Высшей школе журналистики ГУ-ВШЭ. В 2003-м вышел ее первый игровой фильм «Время жатвы».
- 1954 — федеральный канцлер Германии в 2005—2021 годах Ангела Меркель. Она родилась в Гамбурге в семье лютеранского пастора. В конце 1980-х Меркель занялась политикой. 30 мая 2005 года она была утверждена в качестве официального кандидата на пост федерального канцлера от христианского блока. После победы на досрочных выборах 18 сентября 2005 года было сформировано так называемое правительство большой коалиции, включившее христианские партии и Социал-демократическую партию. 22 ноября Бундестаг утвердил Меркель на посту федерального канцлера. Она стала первой женщиной-канцлером в истории Германии.
Кто скончался: актер Михаил Яншин и писательница Лидия Гинзбург
- 1939 — российский радиотехник Михаил Шулейкин (родился 2 ноября 1884 года). В самом начале Первой мировой войны Шулейкин разгадал тайну немецких телеграфных радиостанций и разработал конструкцию тиккера к приемнику, что позволило принимать их сигналы. В последующем Шулейкин заведовал радиоотделом во Всероссийском электротехническом институте, принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26 томах под редакцией Мартенса.
- 1976 — советский актер Михаил Яншин (родился 2 ноября 1902 года). Он 13 лет занимал должность главного режиссера Московского театра имени Станиславского. Яншин снимался в таких картинах, как «Поручик Киже», «Свадьба», «Ревизор», «Шведская спичка», «Двенадцатая ночь», «Мертвые души», «Большая перемена» и других. Часто артиста приглашали озвучивать персонажей в мультфильмах. Голосом Яншина говорят герои «Дюймовочки», «Вовки в Тридевятом царстве», «Ночи перед Рождеством», «Зайца-симулянта».
- 1980 — советский ботаник Николай Цицин (родился 18 декабря 1898 года). Под его руководством был создан Главный ботанический сад АН СССР, бессменным руководителем которого ученый был до конца жизни. Благодаря усилиям Цицина сад превратился в методический и координационный центр научных исследований, проводимых другими ботаническими садами в Советском Союзе. Одновременно ученый продолжал и свою научную работу.
- 1990 — советский литературовед, писательница Лидия Гинзбург (родилась 18 марта 1902 года). Была знакома с Ахматовой, Маяковским, Заболоцким, Тыняновым и оставила воспоминания о них. Известность за пределами круга литературоведов пришла к 82-летней Гинзбург после публикации ее «Записок блокадного человека». Сама мемуаристка пережила блокаду Ленинграда, во время которой потеряла мать.
- 2005 — советский и российский актер Спартак Мишулин (родился 22 октября 1926 года). Всего в фильмографии актера более 50 киноработ. Самые известные из них — это «Достояние республики» и «Белое солнце пустыни».
- 2011 — татарский и турецкий писатель Али Акыш (родился 4 января 1918 года). Учился в университете Аль-Азхар в Каире, с 1940 года жил в Турции, был журналистом и общественным деятелем, в частности написал книгу «Проблема Идель-Урала и советский империализм». После переехал в Мюнхен, был избран почетным президентом Всемирной лиги татар. В 1990 году впервые посетил Казань. Его именем назван один из лицеев Набережных Челнов.
Праздники: День правосудия и День основания морской авиации ВМФ России
- Всемирный день международного уголовного правосудия. Праздник установлен в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута — договора, который лег в основу создания Международного уголовного суда (МУС). Сегодня МУС — независимый международный судебный орган, который осуществляет юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления. Он находится в Гааге, но может заседать и в других местах.
- Всемирный день эмоджи. Неофициальный праздник посвящен популярным в современном обществе смайликам, используемым в системе электронного общения. Считается, что создателем эмоджи является Сигетака Курита — сотрудник одной из коммуникационных японских компаний. Он разработал систему эмоджи для пейджеров в начале 1990-х, а оттуда она уже перекочевала в компьютеры и мобильные телефоны.
- День этнографа в России. Считается, что праздник начали отмечать в СССР в 1970—1980-х годах. Профессиональный праздник приходится на июль — самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов.
- День основания морской авиации ВМФ России. 17 июля 1916 года над Балтийским морем русские летчики одержали победу в воздушном бою в ходе Первой мировой войны. Четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя немецкими самолетами. Победа в этом бою положила начало истории российской морской авиации.
События в истории: первый «Диснейленд», крушение Boeing под Донецком, теракт на Крымском мосту
- 1505 — Мартин Лютер поступил в августинский монастырь. Позже, в 1522 году, основатель протестантизма признался, что принял постриг не по зрелому размышлению, а в минуту отчаяния, когда почти обезумел от страха близкой смерти. А в 1517 году, уже будучи почтенным доктором богословия, Лютер вывесил на дверях виттенбергской Замковой церкви 95 тезисов. Они содержали основные положения его нового религиозного учения, отрицавшего основные догматы и весь строй католической церкви.
- 1918 — в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи. Ровно 80 лет спустя их останки захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. А в августе 2000 года РПЦ канонизировала всех членов царской семьи.
- 1936 — с мятежа военных началась Гражданская война в Испании, которая длилась до 1939 года. Республиканское правительство поддерживали СССР и добровольцы-антифашисты из многих стран мира. На сторону поднявших мятеж право-монархических сил встала большая часть испанской армии во главе с генералиссимусом Франсиско Франко, фашистская Италия и нацистская Германия. За этим противостоянием напряженно следил весь мир. Корреспондентами в Испании во время войны на стороне республиканцев были Эрнест Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери, Михаил Кольцов, Илья Эренбург и другие. Война закончилась победой националистов и установлением военной диктатуры Франко.
- 1942 — началась Сталинградская битва — одно из самых крупных и ожесточенных сражений Великой Отечественной войны. Она проходила в два этапа: оборонительный (17 июля — 18 ноября 1942 года) и наступательный (19 ноября 1942 года — 2 февраля 1943 года). Битва переломила ход всей войны: советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу. В ознаменование подвига героев на Мамаевом кургане был сооружен мемориальный комплекс.
- 1945 — в Потсдаме (пригород Берлина) началась конференция «Большой тройки». На ней встретились руководители СССР, США и Великобритании — трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Главной целью конференции стало определение дальнейших шагов по послевоенному устройству Европы. За 17 дней руководители стран-победительниц приняли важнейшие решения по обустройству поверженной Германии. Сейчас во дворце Цецилиенхоф, где проходила встреча, размещен мемориальный музей Потсдамской конференции.
- 1955 — в США открылся первый «Диснейленд» — грандиозный развлекательный парк для детей и их родителей. На его строительство ушло 17 миллионов долларов, однако в скором времени все вложения окупились в десятикратном размере. Только за первые 25 лет парк посетило более 200 миллионов человек.
- 1968 — в Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма «Желтая подводная лодка», героями которого стали члены группы The Beatles. По сюжету музыканты отправляются из Ливерпуля в Пепперленд, чтобы спасти его жителей от засилья злых монстров. Лишь в последнем эпизоде перед зрителями предстают уже настоящие, а не нарисованные Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.
- 1973 — в Афганистане произошел антимонархический переворот, который возглавил двоюродный брат и зять короля Мухаммед Дауд. Сам Захир-шах решил не принимать ответных мер и 24 августа официально отрекся от престола. Афганистан был провозглашен республикой.
- 1976 — в Монреале начались XXI летние Олимпийские игры. Участие в состязаниях приняли более шести тысяч спортсменов из 92 стран. Монреальские Игры стали самыми дорогими в истории движения, превзойти их стоимость удалось только Пекину в 2008 году. Талисманом летней Олимпиады-1976 стал бобер Амик — национальный символ Канады.
- 2014 — произошло крушение самолета Boeing-777 под Донецком. Воздушное судно авиакомпании Malaysia Airlines совершало плановый полет по маршруту Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия). На борту лайнера находилось 298 человек, среди которых было 85 детей и 15 членов экипажа. Все они погибли.
- 2017 — Казанский вертолетный завод первым получил сертификат одобрения производственной организации от Росавиации. Документ подтверждает соответствие организации-изготовителя гражданской авиационной техники требованиям Авиационных правил и предоставляет право изготавливать вертолеты гражданского назначения. Такой сертификат выдается бессрочно и действует до отмены его уполномоченным органом.
- 2023 — на Крымский мост совершили вторую с осени 2022 года атаку. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что это сделали два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате погибли супруги, ехавшие по мосту на машине, а их дочь получила травмы. СКР возбудил уголовное дело по статье 205 УК России — «террористический акт».
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