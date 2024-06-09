День в истории 9 июня: основание Иннополиса, медаль «За взятие Берлина», шахматы в космосе
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 июня 2024 года
Сегодня отмечают Международный день архивов и российский День работников легкой промышленности. 12 лет назад в Татарстане дали старт строительству Иннополиса, 54 года назад состоялась первая шахматная партия между космонавтами в полете и «представителями Земли», 352 года назад родился первый российский император Петр I. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- День города в Иннополисе. Хедлайнером праздника станет IOWA.
- В аэропорту Казани встретят спортсменов — участников Игр стран БРИКС. Турнир откроют 12 июня.
- В рамках второго дня Летнего книжного фестиваля «Смена» на Черном озере в Казани пройдут лекции и дискуссии с известными писателями, критиками, искусствоведами.
Кто родился: Петр I, изобретатели паровоза и электрогитары
- 1672 — первый российский император Петр I (скончался 8 февраля 1725 года). Царь активно внедрял реформы, которые должны были преодолеть значительное отставание России от ведущих государств мира. Петр I сформировал регулярную армию и флот. При нем был основан первый русский музей — Кунсткамера, создана Российская Академия наук и многие другие учебные заведения, принята гражданская азбука.
- 1781 — английский инженер-механик, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон (скончался 12 августа 1848 года). Он считается одним из «отцов» железных дорог. Стефенсон предложил использовать железные рельсы вместо чугунных, а подушки, которые в дальнейшем превратились в шпалы, делать деревянными.
- 1915 — американский гитарист, один из изобретателей электрогитары Лес Пол (скончался 12 августа 2009 года). Пол одним из первых экспериментировал в области наложения звука («звук на звук»), эффектов «задержки», фазовых эффектов и многоканальной записи.
- 1930 — американский воздухоплаватель Бен Абруззо (скончался 11 февраля 1985 года). В ноябре 1981 года вместе со своим экипажем впервые в мире пересек Тихий океан на воздушном шаре.
- 1985 — глава Агрызского района Татарстана Ленар Нургаянов.
- 1963 — американский актер Джонни Депп. Его дебютом в кино стал фильм «Кошмар на улице Вязов». Также Депп снимался в картинах «Эдвард руки-ножницы», «Шоколад», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», «Фантастические твари и где они обитают», легендарной серии «Пираты Карибского моря».
- 1974 — глава Муслюмовского района Татарстана Альберт Хузин.
- 1981 — американская актриса Натали Портман. Известность пришла к ней после первой роли в фильме «Леон» — тогда актрисе исполнилось всего 13 лет. Также она участвовала в трех частях приквелов «Звездных войн», картинах «V — значит Вендетта», «Еще одна из рода Болейн», «Черный лебедь», «Джеки» и др.
Кто скончался: Чарльз Диккенс, первый полярный летчик и создатель вакцины БЦЖ
- 1870 — английский писатель Чарльз Диккенс (родился 7 февраля 1812 года). В числе наиболее известных его произведений — «Приключения Оливера Твиста», «Лавка древностей», «Домби и сын», «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды». Диккенс также написал повесть-сказку «Рождественская песнь в прозе», по мотивам которой был снят диснеевский мультфильм про Скруджа Макдака.
- 1871 — английский ученый, одна из первых женщин-фотографов Анна Аткинс (родилась 16 марта 1799 года). Она первой выпустила книгу, иллюстрированную исключительно фотографиями.
- 1894 — первый заводчик собак породы доберман Фридрих Луис Доберман (родился 2 января 1834 года).
- 1918 — помощница и вторая жена Достоевского Анна Достоевская (родилась 11 сентября 1846 года). Она обустроила жизнь писателя и вела дела с издателями и типографиями, сама издавала его сочинения. Анне посвящен последний роман писателя «Братья Карамазовы».
- 1961 — французский бактериолог и иммунолог Камиль Герен (родился 22 декабря 1872 года). Вместе с Альбером Кальметом создал противотуберкулезную вакцину БЦЖ.
- 1976 — морской летчик Российского императорского военно-воздушного флота, первый в мире полярный летчик Ян Нагурский (родился (27 января 1888 года). Первым совершил полеты на самолете севернее полярного круга и выполнил мертвую петлю на гидросамолете.
- 1997 — советский и российский актер Евгений Лебедев (родился 15 января 1917 года). Среди фильмов с его участием — «Неоконченная повесть», «Поднятая целина», «В огне брода нет», «Свадьба в Малиновке», «Приключения желтого чемоданчика», «Блокада», «Эскадрон гусар летучих», «Прощание славянки».
Праздники: День архивов и День легкой промышленности
- Международный день архивов. Именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под ее эгидой был основан Международный совет архивов (МСА). Это профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысячи членов из более чем 190 стран.
- Международный день аккредитации. Это профессиональный праздник тех, кто проводит аккредитацию по признанию технической компетентности испытательных лабораторий. Аккредитации подлежат также представители средств массовой информации при их назначении на работу.
- День работников легкой промышленности. Российская история развития легкой промышленности берет начало в XVII веке, когда в стране стали появляться первые государственные полотняные и суконные фабрики и мануфактуры. Быстрый рост основных отраслей пришелся на вторую половину XIX века. А СССР считался одним из мировых лидеров по экспорту изделий за границу, стоял во главе рейтинга по производству обуви, текстиля и швейных изделий.
События в истории: медаль «За взятие Берлина», шахматы в космосе, новые станции метро в Казани
- 1737 — в Москве около 11 часов вечера вспыхнул один из самых крупных за всю историю XVIII века городских пожаров. Огонь охватил центр города, сгорел даже Кремль. По преданию, первым загорелся дом Милославских за Боровицким мостом, от свечки, которую поставила перед иконой солдатская вдова. Отсюда пошло выражение: «Москва сгорела от копеечной свечки». Пожар впоследствии был назван Троицким, поскольку случился в день святой Троицы.
- 1904 — Лондонский симфонический оркестр исполнил произведения Бетховена и Вагнера. Это был первый концерт оркестра, признанного впоследствии одним из лучших в мире. Музыкальный коллектив был основан в качестве независимой самоуправляющейся организации и стал первым оркестром такого рода в Великобритании. В 2007—2015 годах его возглавлял (по совместительству) художественный руководитель петербургского Мариинского театра Валерий Гергиев.
- 1935 — в СССР был принят закон о смертной казни за побег за границу. При этом родственники перебежчиков объявлялись преступниками. Введение Крайняя мера наказания вводилась в основном для перестраховки: власти боялись массовой эмиграции в случае голода в стране. После смерти Иосифа Сталина расстрел за нелегальную эмиграцию был отменен.
- 1945 — была учреждена медаль «За взятие Берлина». Берлинская операция стала завершающей военной операцией советских войск в Великой Отечественной войне. Она продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Всего медалью «За взятие Берлина» награждено более 1,1 миллиона человек.
- 1970 — состоялась первая в истории шахматная партия между космонавтами в полете и «представителями Земли». Космос представлял экипаж советского космического корабля «Союз-9» — летчики-космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов; Землю — руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко. Партия продолжалась 6 часов. Связь осуществлялась по радио. Обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР. Все участники партии «Космос — Земля» были приняты в почетные члены Центрального шахматного клуба СССР.
- 1990 — был образован Булгарский национальный конгресс. В него вошли сторонники идеи возрождения и этнокультурной консолидации булгар — древних предков татар. Они активно доказывали наличие булгарских корней у татарской нации.
- 1993 — в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». В мировом прокате фильм заработал 914 миллионов долларов и стал самым успешным на то время фильмом.
- 1995 — президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. Начало этому процессу положили в 1994 году — тогда стороны подписали Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота, предполагающее раздельное базирование.
- 2012 — в Иннополисе прошла торжественная церемония закладки капсулы с посланием жителям умного города. В мероприятии приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, президент Татарстана Рустам Минниханов и на тот момент министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. Почетные гости дали старт строительству Иннополиса.
- 2017 — в Университете Иннополис создали игру 2 Сhance («Второй шанс») по принципу «Алхимии» для популяризации науки, образования и информационных технологий. По сценарию после череды катаклизмов и катастроф планета оказалась на грани исчезновения. Игрок выступает в роли ученого, проснувшегося после тысячелетнего сна в криогенной капсуле, и теперь ему предстоит восстановить жизнь на Земле.
- 2019 — состоялись внеочередные выборы президента Республики Казахстан. 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Действующим президентом стал председатель сената Касым-Жомарт Токаев. По конституции, он должен был быть главой страны до окончания выборного срока первого президента Нурсултана Назарбаева. Касым-Жомарт Токаев победил на выборах, с результатом 70,96% голосов он стал новым президентом Казахстана.
- 2022 — Украина ввела санкции против президента России Владимира Путина. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. В черный список также попали премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр обороны на тот момент Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.
- 2022 — власти Казани утвердили названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена. Та, что расположена по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР», станция в районе остановки транспорта «10-й микрорайон» — «Академическая». Станции на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант». Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева, будет носить название «Тулпар».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.