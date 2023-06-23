У российской культурной журналистики появилось двойное видение

На дискуссии «Реального времени» в рамках Летнего книжного фестиваля «Смены» обсудили состояние культурной журналистики

Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлые выходные, 17—18 июня, в Казани в шестой раз прошел Летний книжный фестиваль «Смены». На ярмарке было представлено более 80 издательств, а среди гостей фестиваля — более 50 федеральных спикеров. Кроме книжной ярмарки, посетители могли побывать на презентациях книг, послушать лекции и поучаствовать в мастерских и дискуссиях. На фестивале «Реальное время» провело дискуссию «Как рассказывать о книгах и культуре», на которой спикеры обсудили, как культурная журналистика ощущает себя в новых условиях. А также «Реальное время» пообщалось с участниками фестиваля и узнало их мнение о прошедшем мероприятии.

Фестиваль организован Центром современной культуры «Смена», Национальной библиотекой Татарстана и Дирекцией парков и скверов Казани при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Стратегический партнер фестиваля — Фонд «Живой город». Стратегический медиапартнер фестиваля — интернет-газета «Реальное время».

За последние полтора года российское информационное пространство претерпело ряд существенных изменений. Новые законы коснулись не только новостных отделов СМИ, но и, казалось бы, далеких от политики и геополитики культурных журналистов. В первую очередь медиа о культуре и искусстве затронули законы об иностранных агентах и о пропаганде ЛГБТ и педофилии. Поскольку ни у того, ни у другого закона нет четких критериев, то нет и понимания, что можно, а чего нельзя. В первом случае тревожности добавляет рассматриваемый законопроект о третьих сторонах, которые распространяют материалы иноагентов. Среди последних много писателей. Закон о пропаганде ЛГБТ коснулся в основном переводной литературы, где люди нетрадиционной сексуальной ориентации могут присутствовать в книгах в качестве второстепенных персонажей. К тому же нет конкретики относительно классической литературы. Депутаты и чиновники говорят разное. Но ни одна точка зрения не отражена в законе. И в контексте такой неопределенности пишущим про культуру журналистам приходится маневрировать.

Кроме этого, исход западных стриминговых киносервисов и громкие заявления иностранных авторов о прекращении сотрудничества с Россией отрезали аудиторию, в том числе и журналистов, от мировой культурной повестки. Но как заявил во время дискуссии главный редактор журнала «Искусство кино» Никита Карцев, что «все это можно посмотреть, приложив определенные усилия». Он же обозначил две стратегии, которых сейчас придерживаются медиа о культуре и искусстве. Первая заключается в обращении к прошлому, а вторая — в игнорировании реальности.

Никита Карцев / Фото Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Никита Карцев, главный редактор журнала «Искусство кино»:

— Некоторые коллеги публикуют новости про сериалы Netflix или рецензии на фильмы и сериалы Amazon Prime. Как будто они до сих пор присутствуют на российском рынке. А ведь кое-что поменялось в способе поиска доступа к контенту Netflix и Amazon Prime. Это не случайность, это стратегия.

Карцев говорит, что на такую позицию можно посмотреть с двух сторон: либо это большая мудрость этих людей и осознанная демонстрация того, что культурные процессы идут, а они их отслеживают и транслируют аудитории, либо страх реальности.

Смотрите стрим «Реального времени» с Никитой Карцевым о конкуренции книг и сериалов тут.

Максим Мамлыга / Фото Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и магазина «Подписные издания» в Санкт-Петербурге Максим Мамлыга придерживается мнения, что большинство культурных медиа подхватили именно первую стратегию — обращение к прошлому.

— Уже появилось огромное количество публикаций по разным архивным материалам, проходят замечательные архивные выставки. К примеру, сейчас в Национальную библиотеку РТ (в рамках Летнего книжного фестиваля «Смены», — прим. ред.) из Центра Вознесенского привезли выставку, посвященную оттепели. Это замечательное обращение к архиву. Ты можешь уделить внимание прошлому, которое внутри настоящего и в котором мы находимся. И оно прочитывается совсем не так, как прочитывалось бы раньше. И, конечно, это обращение к классике.

Екатерина Писарева / Фото Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева отметила, что к происходящим сейчас культурным процессам идеально подходит слово «реконструкция».

Смотрите стрим «Реального времени» с Екатериной Писаревой о том, что читают в 2023 году, тут.

При этом Максим Мамлыга заявил, что, несмотря на все сложности и ограничения, которые, кстати, появились не в последние полтора года, культурная журналистика в России продолжает работать, и вполне успешно: книги выходят, спектакли ставят, кино снимают, выставки проходят. А журналисты продолжают говорить о тех вещах и ценностях, которые кажутся им важными и нужными именно сейчас. Он также отмечает, что в русскоязычном культурном пространстве есть две категории журналистов — уехавшие и оставшиеся. И те и другие пишут в целом об одном и том же. Но есть небольшое отличие:

— У культурных журналистов в России как будто бы появляется двойное зрение. Контексты, которые мы находим, и контексты, в которые помещены культурные события, а также книги и фильмы, обрастают дополнительной глубиной. Мы все что-то говорим, но имеем в виду еще довольно большую зону умолчания, предполагая, что наши читатели ее считают.

Разбирая две стратегии, которые выбрали медиа о культуре и искусстве, Никита Карцев отметил, что обе они имеют право на жизнь и обе успешны в коротком промежутке времени. А дальше задача культурных журналистов и медиа сформировать новый язык, чтобы дать области искусства высказаться об актуальности и реальности. При этом он добавляет, что в ситуации неопределенности появляется много возможностей для проведения «не стыдных, а полезных фестивалей, ретроспектив и выставок».

Ксения Коробейникова / Фото Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А искусствовед и основательница коммуникационного агентства «Схема» Ксения Коробейникова за последний год обнаружила еще одну и совсем другую тенденцию — прирост представительств СМИ в Telegram. Возможно, это результат падения доверия к официальным медиа и смещения фокуса внимания на персоналии. Тенденция на «новую искренность» началась еще в 2017 году, тогда запустился процесс смещения внимания и доверия интернет-аудитории в сторону инфлюенсеров. На дискуссии Ксения отметила, что пользователи Telegram редко переходят по ссылкам, поэтому пишущие о культуре журналисты все чаще дают выдержки своих материалов. А также Ксения назвала три причины, которые могут смотивировать ее перейти по ссылке:

— Я открываю сайты только в трех случаях: если у проекта классная верстка, с которой хочется взаимодействовать; если это лонгрид и он оправдан — большая история со своей драматургией. И третий случай — это острые и яркие рецензии, написанные коллегами.

Фото Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо состояния культурной журналистики, на Летнем книжном фестивале «Смены» обсуждали русский нигилизм, книжный дизайн, путешествия и даже моду, а именно, как она влияет на культуру потребления. Организатором дискуссии выступила компания СИБУР. Спикеры обсудили такие понятия, как «апсайкл», «ресейл» и «шеринг», а также их возможность спасти планету. А в конце дискуссии СИБУР представил новую спецодежду, выполненную по всем современным стандартам экологической повестки.

Летний книжный фестиваль «Смены» прошел на трех площадках — парк «Черное озеро», Национальная библиотека РТ и Центр современной культуры «Смена». Ключевая часть — это в первую очередь книжная ярмарка, на которой можно было приобрести книги по ценам издательств. «Реальное время» пообщалось с участниками фестиваля и попросило сравнить это мероприятие с аналогичными в России.

Елена Осокина / Фото Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Елена Осокина, историк, доктор наук, профессор, лауреат Макариевской премии и премии «Просветитель»:

— 17—18 июня в Казани прошел Летний книжный фестиваль «Смены». Мне посчастливилось побывать там, встретиться со своими читателями, настоящими и будущими, и рассказать о продаже в начале 1930-х годов шедевров ленинградского Эрмитажа министру финансов США Эндрю Меллону. Целью продаж было валютное обеспечение советской индустриализации. Впечатление от фестиваля — это ощущение лета, простора, солнца, ветра, но главное — ощущение молодости, хотя среди слушателей было немало людей зрелого возраста. Я уехала с чувством, что культурная жизнь города находится в руках талантливых, молодых, увлеченных своей работой людей. Организация фестиваля была на высоте, а состав культурной программы — не забито-туристический (хотя в нем были и такие знаковые для туристов места, как дом Ушковой), а инновационный. Организаторам хотелось показать новое, то, как меняется культурное пространство города. Эту задачу они с успехом выполнили. Летний фестиваль «Смены» — подарок жителям и гостям Казани. Надеюсь, что эта традиция продолжится.

Фото Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мария Шалуева, менеджер мобильной розницы МИФа:

— В Летнем книжном фестивале «Смены» в Казани участвуем постоянно и с большим удовольствием. Фестиваль не проводился с 2019 года, и мы очень рады его возвращению. От посетителей и покупателей ярмарки получили много благодарностей. Отдельно отметим работу организаторов, которая была на высоте. Выбор локации — идеальный. Центр города, проходимость высокая. И как результат — хорошие продажи. У нас раскупили практически все, что мы привезли. Все наши направления — детство, проза, саморазвитие — были востребованы среди покупателей. В топах продаж оказались «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» Анны Бабич, «Большая Панда и Маленький Дракон» Джеймса Норбури, «Правила выживания в Джакарте. Подарочное издание» Арины Цимеринг и Оксаны Багрий, «Главное в истории цвета» Марины Голубевой, «Кельтские мифы» Миранды Олдхаус-Грин и «Корейские мифы» Кёндок Ли. Казань, как всегда, была великолепна. С нетерпением ждем Зимнего книжного фестиваля «Смены».

Алексей Семихатов / Фото Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Павел Подкосов, генеральный директор и главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн»:

— Летний фестиваль «Смены» в Казани — это прекрасно! Более 80 издательств, мощная профессиональная программа, классные презентации для читателей и солнечный улыбчивый город. Организация фестиваля была на высшем уровне, за что стоит сказать большое спасибо всей команде «Смены», волонтерам и Кириллу Маевскому. Поразили полные залы на профессиональной программе и счастливые лица читателей на «Черном озере». Понравилось, как зажег на сцене профессор и рок-звезда от науки Алексей Семихатов. Люди, только слышавшие о квантовой физике, смели с нашего прилавка все его книги. Продажи для «Альпина нон-фикшн» на фестивале были вполне сравнимы день ко дню с продажами на ярмарке «Красная площадь» в Москве. А это очень хороший результат. Физически ощущалось, что горожанам важен этот фестиваль. Пусть он будет и дальше!

Интервью с Павлом Подкосовым читайте тут.

Фото Динар Фатыхов / realnoevremya.ru Реклама. АНО «ЦК «Смена»

Татьяна Линкова, руководитель отдела продаж издательства «Лайвбук»:

— Мы участвуем в фестивалях «Смены» уже много лет и каждый раз с радостью едем в Казань. Стараемся привезти самые свежие новинки, которые, надо сказать, тут обычно уже знают и потому хорошо воспринимают. Читатели нас ждут, самых преданных узнаем в лицо. Организация фестивалей всегда на высоком уровне, все четко и слаженно благодаря отличной команде. Комфортный режим работы, успеваем прогуляться по красивейшему городу, сходить в театр, накупить вкусностей. Этот год не стал исключением. Привезли нашу классику и новинки. На ура расходились «Дом, в котором» Мариам Петросян, «Колдовской апрель» Элизабет фон Арним, из новинок — «Нулевой пациент» Лидии Канг и Нэйта Педерсена, это нон-фикшен об опасных болезнях, пандемиях и способах лечения. Другие книги тоже не остались без внимания покупателей. Спасибо организаторам, спасибо гостеприимной Казани!

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».