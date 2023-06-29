Гид по улице Парижской Коммуны: «Сарай», Ратуша и кадимисты

Прогулка по Сенной, часть 1-я

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru/ КФУ

Улица Парижской Коммуны — одна из древнейших в Старо-Татарской слободе. В той части, что идет до Московской, она совпадает с Рязановским переулком (который потом переходил в Лево-Булачную). Переулок пересекал протоку от Тихвинского озера (что находился рядом с одноименной церковью) и выходил на небольшую площадь, где стояла одна из каменных мечетей петровского времени (в районе улицы Столбова, где находилось первое слободское кладбище). После застройки по регулярному плану 1768 года ее называли Татарской, Поперечно-Сенной или просто Сенной, поскольку здесь проходила одна из границ Сенного базара. В 1938 году улица получила название Парижской Коммуны. В конце прошлого века она значительно изменила свой облик. Почти все объекты, о которых мы сегодня говорим — новоделы. Опознать их можно по повышенной этажности.

КФУ (Парижской коммуны, 1—7)

На месте, где с 2011 года располагается Институт филологии и межкультурной коммуникации, стояли длинные двухэтажные дома. В частности, в третьем находилось бюро похоронных услуг. ИФМК был создан на базе филологического факультета и отделения татарской филологии факультета татарской филологии и истории, а также четырех факультетов бывшего ТГГПУ: русской и татарской филологии, иностранных языков и факультета искусств. Здание было построено в 2005 году по проекту Германа Бакулина — автора зданий РКБ, ДРКБ, производственного корпуса швейной фабрики №3 на Тукая, вычислительного центра «Татэнерго» на Кабане, руководителя проектов Галереи современного искусства, Дворца спорта.

Жилой дом речного порта (Парижской коммуны, 4)

Дом, что на ножках, построен в 1978 году. Здесь с 1979-го до смерти в 2000-м жил Гали Ильясов, солист Татарской филармонии, выпустивший на государственном лейбле «Мелодия» три альбома: «Песни татарских композиторов» и «Поет Гали Ильясов» с ансамблем Виктора Венедиктова, а также пластинку с оркестром имени Соловьева-Седого. Стоящий рядом дом, как можно понять по его стилю скромного ампира, появился в 1954 году для работников речного порта.

Парижской Коммуны, 4. Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Корпус Усманова (Парижской Коммуны, 8)

Муртаза Мустафович Усманов 1823 года рождения построил здесь двухэтажное здание в 1877 году, заменив деревянные лавки Сенного базара, которые до этого регулярно горели и страдали от воров. Новые объекты было решено сдавать в аренду — Ахметзяну Сайдашеву под продажу стекла, Габдрахману Мухаметсафичу Галикееву для торговли мылом (он был в то время одним из крупнейших его производителей в губернии), братьям Каримовым под книжный магазин. А Усманов, владелец китаечной фабрики, в этот же год стал терять доходы и вскоре стал уже не купцом первой гильдии, а мещанином. То, что сейчас стоит на этом месте, построено в начале 2010-х.

Парижской Коммуны, 8. Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Дом Утямышевых и Галеевых (Парижской Коммуны, 9)

Доходный дом Исхака Утямышева, которым потом владели его дочери — жена основателя медресе «Мухаммадия» Г. Галеева Бибимагруй и жена имам-хатиба Алой Мечети С. Галеева Бибинагима.

Здесь Апанаев и Бурнаев торговали мылом, располагалась контора торгового дома «Наследники И. Арасланова и Б. Хисамутдинов», а на 2—3-м этажах работала гостиница «Караван-Сарай». Здесь А.К. Апанаев издал газету «Азат» («Свободный»), его дело продолжил драматург Галиаскар Камал с газетой «Азат халык» («Свободный народ»).

В 1908 году Габдулла Тукай опубликовал в в газете «Яшен» («Молния») стихотворение «Фәләннең фәләне» («Такой-то — такого») под псевдонимом «Гөмберрт», где он дает множеству явлений определения: «Печән базарының — шакшысы, «Сарай»ның — сасысы». «Грязь Сенного базара, вонь «Сарая»)

Тукай поселился здесь в начале октября 1907 года, переехав в Казань из Уральска, жил в комнате 9 или 14 вместе с приятелем, журналистом Вафой Бахтияровым. А в начале 1908 года перебрался в номера «Булгар». Также в «Сарае» жил Гаяз Исхаки. Нынешнее здание — начала 2010-х.

Парижской Коммуны, 9. Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Дом Усманова и Ишмуратова (Парижской Коммуны, 11)

Петр Романов построил его в 1877 году для купца первой гильдии Мухаметгалея Абдулсалямовича Усманова (который в следующем году умер). Заработал он состояние на чае, сахаре и мануфактуре. Дом перешел к сыновьям — Мухаметюсупу, Хасану, Хусаину и Ахмету. А они, в свою очередь, продали одну его часть другому первой гильдии купцу — Абдрахману Ахметовичу Ишмуратову. Торговал он сахаром. И был апологетом старых методов преподавания в медресе и всячески боролся со сторонниками европейского подхода джадидистами на пару с Ишми ишаном — муллой деревни Тюнтер (ныне — Балтасинский район) Ишмухаметом Динмухамметовым. Вместе они сумели закрыть передовое медресе «Буби», писали доносы. Динмухамметова расстреляли в 1919-м.

Парижской Коммуны, 11. Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Доходный дом Апакова — Шамиля — Галеева (Парижской Коммуны, 10)

Казанский городовой архитектор, автор главного здания Казанского университета Петр Пятницкий построил его в 1833 году для Ибрагима Апакова. Пишут, что в 1859-м он же восстановил его после пожара, хотя в 1855-м Пятницкий умер. Так что пристроил к нему корпус и занимался ремонтом Павел Жуковский. В 1880-е дом перешел к дочери Апакова — Биби-Марьям Шамиль, а также купцу Мухаметзяну Ибнаминовичу Галееву. Как и у многих домов на торговой улице, у здания на первом этаже был скатный металлический навес на тонких чугунных колоннах. Интересно было бы где-то восстановить такой вид торговой галереи.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps Парижской Коммуны, 10

Дом Юнусовых (Парижской Коммуны, 13)

Дом построил в начале XIX века купец Ибрагимов. В 1818-м его купил владелец деревянного дома, что стоял на Московской, производитель мыла Абдул-Карим Юнусов. А в 1825 году владельцем длинного углового здания стал его брат Губайдулла Юнусов, будущий голова Татарской ратуши, которая занималась делами татарского купечества, а с 1834 года — всех татар вообще. В этом же доме проходили заседания — ежедневно.



Парижской Коммуны, 13. Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru