Наследник купцов Утягановых: «Большевики пришли, отняли, потом государство забрало, а мы должны выкупать?»

Что будет с разрушающимися купеческими особняками в центре Казани

Фото: Диана Салихова

У каждой усадьбы в Казани до революции 1917 года был владелец. Национализированное большевиками имущество в новой России перешло в другие, но вновь частные, руки либо досталось государству, многократно перепродавалось. Тем любопытнее было читать письмо от Наиля Серазетдинова, которое он направил во Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры от имени наследников семьи Утягановых.

«Домом владел некто, не имеющий на это никакого права»

«В центре Казани многие дома ранее принадлежавшие Казанским купцам сохранены, отремонтированы и снабжены табличками с фамилией бывших владельцев, — пишет Серазетдинов (орфография и пунктуация сохранена, — прим. ред.). — В то же самое время мой прадед Габдуллажан Фахрутдинович Утяганов и его братья Гаптрахман и Салахутдин были очень известными купцами, но здания принадлежавшие фирме «Торговый дом Утягановых» сегодня доведены до плачевного состояния».

Серазетдинов перечисляет: дом Утягановых на Фатиха Карима снесен в конце 60-х, на этом месте построена поликлиника. Дома на Парижской Коммуны, 15 и 17, были «в более-менее неплохом состоянии, в 17-м действовало кафе на первом этаже».

«Это вызывает удивление — внуки Габдуллажана и Салахутдина еще живы и правнуки есть и далее..., но домом владел некто не имеющий на это никакого права. Когда магазин отняли в 1917 г. — это же следствие социальной революции и смены общественного строя. А при возврате обратно в капитализм у нас почему-то не считают необходимым вернуть дом прежним хозяевам. Тем временем оба дома медленно разрушаются».

В Казани история Утягановых начинается с Фахретдина Измайловича, который работал у купца Вафы Бигаева (в его доме находится теперь музей чак-чака), потом открыл предприятие по оптовой продаже азиатских головных уборов, галантерейных и москательных товаров, а его дети, Абдуллазян, Габдрахман и Салахутдин, учредили в 1908-м торговый дом «Братья Утягановы» по торговле игольно-галантерейными и москательными товарами с уставным капиталом 15 тысяч рублей. Старший из них проходил по делу «контрреволюционной повстанческой организации» в 1933 году, реабилитирован посмертно.



«Реальное время» обратилось к Наилю Хамитовичу за комментарием. Как он объяснил, главная цель письма — не допустить разрушения: «Мы не думали его выкупать, люди небогатые. Да и вообще, большевики пришли, отняли, потом государство забрало, а выкупать, мы должны выкупать? Не только ведь дом отняли, но и личное имущество, документы, ценные вещи».

Фото: Диана Салихова

Есть собственник, обязательств нет

Как пояснили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, жилые здания на Парижской Коммуны являются исторически ценными градоформирующими объектами и поставлены на государственную охрану в 2017 году приказом Министерства культуры РТ от 13.03.2017 № 218 од «Об утверждении границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения г. Казань» как два самостоятельных исторически ценных градоформирующих объекта.

— Земельный участок, на котором расположены объекты, находится в собственности ООО «СтройИнвест Недвижимость». Сведениями о собственнике объектов капитального строительства Комитет не располагает, — пояснили в организации, добавив, что вопросы обеспечения сохранности объекта, поддержания его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, в том числе их финансирование, возлагаются на собственника или иного законного владельца объекта и не относятся к компетенции Комитета.

То есть обязательств по срокам проведения ремонтно-реставрационных работ закон на собственника не накладывает.

— На сегодняшний день эскизные проекты на ремонт фасадов и реконструкции указанных ИЦГФО в адрес Комитета не поступали, — говорится в ответе.

Дом Галиасгара Камала. Фото: Тара-Амингу/ ru.wikipedia.org/CC0

Хочешь владеть? Купи!

Наша интернет-газета рассказывала, как выглядит изнанка одной из улиц Старо-Татарской слободы: сквозь грязные окна можно разглядеть каменный пол и горы мусора. На задний двор можно попасть через парковку Сеннобазарной мечети, он зарос кустарниками и засыпан мусором. Несколько лет здесь живут бездомные. Дом не законсервирован, вход в него открыт. Наш журналист встретил там престарелого мужчину, живущего в бытовке.

— Частная собственность регулируется законом, только купля и продажа, — указывает помощник раиса РТ Олеся Балтусова.

В связи с этим вспоминается, что наследники драматурга Галиаскара Камала в лице его внучки Фирдании купили дом знаменитого предка на улица Нариманова после реставрации. Занимался этим минлесхоз республики. А до реставрации в нем также жили бомжи.

При этом в интервью СМИ наследники сетовали, что государство само им дом не передало. До этого несколько лет здание находилось на балансе Камаловского театра, в нем проходили мероприятия.



В России случаи реституции, в данном случае возврата памятника архитектуры наследникам, чрезвычайно редки. К примеру, в 2015 году усадьбу раскулаченного в 1930-е годы крестьянина Малова в селе Нижняя Якушка Новомалыклинского района получила его внучка. Документы она собирала 35 лет, а сама приглядывала за домом.

Разумеется, все многомиллионные расходы на восстановление такого объекта берет собственник. И то — под присмотром надзорных органов.