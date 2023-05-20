От Восточной Африки до Китая и обратно

В романе «Голос моря» кенийская писательница Ивонн Абдхиамбо Овуор виртуозно смешала темы последствий глобализации и поиска собственной идентичности

Фото: Максим Платонов

Роман «Голос моря» кенийской писательницы Ивонн Абдхиамбо Овуор охватывает несколько жизней, два континента, одно водное пространство и по меньшей мере шесть языков. Но связывает все это не персонаж, не место и не язык. А вполне конкретное чувство моря, ощущение единства со Вселенной, которое придает форму этому разросшемуся эпосу.

В 2005 году, в год 600-летия первого путешествия китайского адмирала Чжэн Хэ, 19-летнюю Мвамаку Шарифу забрали с острова Пате в Кении и предоставили ей стипендию для учебы в Китае, куда девушка и отправилась. Говорили, что она якобы потомок матроса, который оказался на борту одного из кораблей Чжэн Хэ.

Могло ли это быть правдой? Возможно. У некоторых жителей острова Пате «узкие глаза». Местные семьи носят фамилии Вэй и Фамао, а один из древних городов на острове называется Шанга, что звучит как «Шанхай». Хотя до сих пор не были обнаружены останки корабля. А ожидаемые результаты ДНК, похоже, так и не были опубликованы. Но вероятность, что некоторые матросы из империи Мин действительно оказались около современной Кении, существует.

К счастью, для художественной литературы достаточно лишь предположения, чтобы история «девушки из Китая», как ее называли в СМИ, стала основой нового романа Ивонн Абдхиамбо Овуор и вдохновила эту писательницу на создание главной героини Аяаны, прозванной в романе «Потомком». «Голос моря» — это полностью вымышленная красивая и трогательная история о любви, семье, идентичности и о силе человеческого духа.

Семилетняя Аяана самостоятельно выбирает себе на роль отца проблемного моряка Мухиддина. Местонахождение ее настоящего отца неизвестно. Он бросил ее мать, Муниру, беременную в ожидании предстоящего знакомства с родителями. Мунира из хорошей и состоятельной семьи, с родословной. Но родственники отвергли ее после того, как она вернулась на остров с новорожденным ребенком на руках. Мунира и Аяана живут на Пате как изгнанницы. Навыки женщины в области парфюмерии и косметики делают ее услуги популярными среди жительниц острова, но это не меняет их отношения к ней.

Аяана появилась у дверей Мухиддина неожиданно, но довольно быстро растопила сердце неразговорчивого моряка. Он обучает ее тому, чего не может или не хочет сделать школа. Девочка оказывается математическим гением, но одновременно с этим проникается произведениями классической поэзии (Хафиз и Рабиа). Поэзия становится сутью их жизней.

Вскоре они оказались на мысе. Под ногами бились приливные волны. Прохладный бриз добавлял басовитое гудение к шорохам ночных созданий. Невидимая лягушка вплетала в мелодию монотонное кваканье. Жасмин наполнял опьяняющим ароматом ночной воздух. Небо над головой светилось мерцанием звезд, пронесенным сквозь вечность. Белые, голубые, желтые и красные искры отражались в черном зеркале воды.

Аяана скрывала своего «отца» от матери. Но знакомство Мухиддина с Мунирой было неизбежным. По закону жанра эта троица должна сплотиться в счастливую семью. Но жизнь гораздо сложнее. В одном из множества возвращений и уходов в книге появляется Зирьяб, потерянный сын моряка. Здесь достаточно материала для еще одного романа, но эмоциональное напряжение заканчивается так же внезапно, как и начинается. Происходит это в тот момент, когда делегация из Китая пребывает на Пате, проводит тексты ДНК и нарекает Аяану «Потомком». Желая дочери лучшего будущего, Мунира отпускает Аяану в Китай. Путешествие, в некоторой степени неправдоподобное, происходит на корабле. А море — разделяющее и соединяющее народы и семьи, источник жизни и смерти — выступает как главная метафора, если не отдельный и цельный персонаж.

Китай представлен в романе двумя противоположными героями: Шу Руолан, молодая наставница Аяаны и представительница китайского посольства, и капитан корабля Лай Цзинь. Шу Руолан отражает то, что, по-видимому, Овуор считает менее привлекательными аспектами взаимодействия Китая с Африкой. Наставница не упускает момента, чтобы подчеркнуть место девушки, ее происхождение и огромный культурный и технологический разрыв между странами. А Лай Цзинь представлен как человек с глубокой и глубоко раненной душой, для которой Аяана становится утешением.

Девушка старается привыкнуть к Китаю, его традициям и особенностям. Но она не чувствует себя там как дома. Овуор дает это понять в описаниях двух стран. Китай кажется наблюдаемым с расстояния. А главы, действие которых происходит в Кении, искренние и эмоционально сильные. Именно на Пате роман окунается в мерцающий бассейн магического реализма — стрекозы как предзнаменования, сны рассказывают истории, люди говорят с морем и луной.

Предвестники — птицы, мигрирующие с ветрами матлаи, золотые стрекозы, выпрыгивающие при свете луны меченосцы, хватающие песок рыбы-попугаи — давали знать о грядущей смене сезонов, об угасании звезд и об истекающем времени. Иногда муссоны приносили с собой самый необычный улов людей, судеб, вещей, трагедий и историй. Иногда вместе с новым сезоном на острове появлялись и новые приезжие, которые оседали на пляжах с черным песком. Предвестники, как приуроченные к лунному календарю праздники вроде Маулида, приводили к порогу Пате из-за края моря затерянные души, которые сталкивались на этом маленьком клочке суши друг с другом.

Овуор оставляет множество отсылок к реальности. История плавно маневрирует через время и пространство, что связано с наследием старой восточноафриканской традиции повествования. Жизнь на маленьком острове описывается многогранно и ярко. Имя Аяаны означает «дар Бога». Здесь у джиннов моря и духов предков равные права с имамами и мечетями. В тексте приводятся суахилийские пословицы, которые отделяют одну главу от другой.

В то же время автор показывает влияние глобализации на маленький островной мир. Международные рыболовные флоты опустошают океан, исламисты пытаются вербовать молодежь, в 1998 году произошли теракты в Найроби и Дар-эс-Саламе, за которыми последовали «чистки» американских наемников, цунами 2004 года, а также пираты с побережья Восточной Африки «накрывают» жителей Пате насилием и хаосом.

Однако в центре повествования остается взросление Аяаны и превращение ее в независимую молодую женщину. Ее жизнь полна потерь, предательства и насилия, но также поиском любви и желания, путешествием к себе и обретению собственной идентичности.

С этим сознательно традиционным и одновременно новаторским романом Ивонн Абдхиамбо Овуор идет по стопам своего знаменитого соотечественника, кенийского писателя, представителя постколониальной литературы и многократного кандидата на Нобелевскую премию Нгуги Ва Тхионго.

Издательство: «МИФ»

Перевод: Ольга Бурдова

Количество страниц: 512

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» и Центр «Прометей» за помощь в проведении съемок.