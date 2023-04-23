Гид по французской литературе XX века

Подборка книг с яркими произведениями этого периода

Фото: Максим Платонов

XX век во Франции был отмечен огромным расширением литературного производства и все более быстрым темпом экспериментов с новыми средствами выражения. Марксизм и фрейдизм оставили глубокий след в литературе, как и во всех сферах искусства. Две мировые войны стали сильным испытанием для Франции, в то время как технологическая революция столкнула текущее поколение с совершенно новым миром. Такие глубокие социально-экономические и политические изменения породили непрерывное осмысление всех моральных, интеллектуальных и художественных традиций. «Реальное время» совместно с книжным магазином «Смена» подготовили гид по французской литературе XX века, а также подборку книг с яркими произведениями этого периода.

В поэзии символизм продолжал служить источником вдохновения без удушения новых направлений. Знаменитый драматург и поэт Поль Клодель внес мистическое католичество в свой шедевр «Пять больших од». Поль Валери стал знаменит благодаря изящным стихотворениям, которые были похожи на размышления, наполненные богатыми образами и музыкальностью. Гийом Аполлинер нарочито стремился к современности в своей поэзии, которая была полна капризных сюрпризов. Он не только придумал термин «сюрреализм», но и в «Грудях Терезия» создал первую сюрреалистическую пьесу. Под руководством теоретика движения Андре Бретона сюрреализм стремился к полной революции в поэзии и изобразительном искусстве. Достичь ее можно было через исследование подсознания, рассматриваемого как глубочайший источник поэзии. Сюрреализм обновил поэтическое воображение и породил, в числе прочих, поэта и романиста Луи Арагона. Хотя Арагон после 1930 года нашел вдохновение в марксистских убеждениях.

Роман процветал особенно в первой половине века. Анатоль Франс продолжал традицию политической сатиры с его аллегорическим пародийным произведением «Остров Пингвинов». Ромен Роллан написал десятитомную серию «Жан-Кристоф». Позже за ним последовал Жюль Ромэн с его еще более крупной серией «Люди доброй воли», которая продемонстрировала продолжающуюся популярность циклического романа во Франции. Андре Жид, начиная с «Имморалиста» и заканчивая «Фальшивомонетчиками», отстаивал индивидуалиста, находящегося в противоречии с общепринятой моралью. Однако величайшим французским романистом XX века был Марсель Пруст. Его вклад в жанр можно сравнить только с тем, что привнес Джеймс Джойс. В многотомном романе «В поисках утраченного времени» Пруст стремился восстановить суть потерянного времени, духовной реальности через реконструкцию внешней формы или ощущений прошлого. Все это было изложено главным образом посредством внутреннего монолога.

Работая с меньшими формами, Колетт создавала короткие романы, которые анализировали сложности интимных отношений, в то время как Франсуа Мориак под влиянием католицизма выбрал в качестве особого пристанища вечную битву между духом и плотью. Два самых свежих голоса в десятилетие перед Второй мировой войной принадлежали Луи-Фердинанду Селину, чей циничный, часто неприличный роман «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит» говорили о фашизме, который должен был прийти, и политически-радикальному писателю-путешественнику Андре Мальро с его романами «Удел человеческий» и «Надежда».

Философский экзистенциализм доминировал в литературе военного и послевоенного периода во Франции, проникнув как в роман, так и на сцену. Лидер движения Жан-Поль Сартр объяснял его принципы в романе «Тошнота», в пьесе «За закрытыми дверями» и в трилогии, посвященной Второй мировой войне. Его темы нашли продолжение у других писателей, прежде всего у Альбера Камю в «Постороннем» и «Чуме», где подчеркивается абсурдность и бессмысленность жизни. Симона де Бовуар, пожизненный друг и последователь Сартра, также затрагивала экзистенциальные проблемы в своих романах. Но она больше всего известна громадным трактатом о статусе женщин «Второй пол» и серией выдающихся мемуаров.

С 1950-х годов доминирующей тенденцией стал новый роман или антироман, представленный Натали Саррот, Мишелем Бютором и Аленом Роб-Грийе. Хотя у этих авторов нет общей доктрины, все они отвергают сюжет и правдоподобие в традиционном понимании. Их работа, связанная с новыми идеями, впервые высказанными сторонниками структурализма, оказала заметное влияние на литературное выражение, анализ и критику (как, например, в работах Ролана Барта и Жака Дерриды).

Французский театр, возможно, больше, чем любая другая форма, иллюстрирует глубокую литературную революцию, которая охватила Францию с тех пор, как Эдмон Ростан написал фееричную пьесу «Сирано де Бержерак». Поэтические пьесы Жана Жироду, особенно строгая «Безумная из Шайо», продолжали привлекать зрителей послевоенного периода, как, впрочем, и улыбчивые и свирепые спектакли Жана Ануя. Но с совершенно новой драмой в пьесе Эжена Ионеско «Лысая певица», названная театром абсурда, возник резкий перелом с прошлым. Пьесы Жана Жене, такие как «Балкон» и «Негры», также нацелены на разрушение, но более полно, театрально и священнослужебно. Тем не менее, несмотря на то что эти спектакли вызывают недоумение и депрессию, нет сомнения в том, что они мощно освещают глубокие и печальные проблемы эпохи. Прежде всего они свидетельствуют о постоянной оригинальности и жизнеспособности французской литературы и подтверждают ее завидную авангардную роль.

Что читать

Антонен Арто. «Гелиогабал», «Митин Журнал», Kolonna Publications (18+)

Это сложное, но увлекательное произведение. Язык здесь колючий и трудный для восприятия из-за стиля письма самого Арто. Книга представляет собой смесь образности тела и теоретических фрагментов, углубляясь в жизнь и религиозные обряды Гелиогабала. Арто изображает его как анархиста, стремящегося уничтожить Римскую империю изнутри, используя языческие обряды и алхимические символы, чтобы выразить свои идеи о театре как жестокости. Несмотря на трудности восприятия, книга занимательная и ее стоит прочитать тем, кто интересуется сюрреалистической литературой и образностью крови.

Маргерит Дюрас. «Лошадки Тарквинии», libra_fr (18+)

Третий роман Маргерит Дюрас «Лошадки Тарквинии» исследует многогранное понятие любви, а также жизнь женщин в отношении мужчин, детей, личной свободы и стремления к удовольствию. Это история Сары, ее мужа Жака и их четырехлетнего сына на скучных каникулах у океана. Среди бесконечных разговоров, жары и тоски Сара теряет интерес к Жаку. Возможность измены витает в воздухе, но в итоге роман исследует сложности долгосрочных отношений и усталость, которая неизбежно возникает. Несмотря на кажущуюся повседневность темы, магическая проза Дюрас и ее способность углубиться в психику человека делают роман завораживающим. «Лошадки Тарквинии» — красивое исследование человеческого опыта и испытаний отношений.

Габриэль Витткоп. «Наследства», «Митин Журнал», Kolonna Publications (18+)

Дом «Селена», который впоследствии был переименован в «Нут», был домом для людей и мертвецов в течение столетий, сохраняя в себе разнообразные звуки — смех, плач, музыку, скрипки, проклятия. Все это создавало мозаику жизни и смерти. В книге герои получают наследство — дом, деньги, профессию могильщика, опухоль мозга, но не всем выпадает счастье дожить до старости. На удивление, у многих персонажей неожиданно счастливый конец, и дом освобождает их, позволяя дожить до преклонных лет в здравом уме. Однако что же будет с домом в итоге? Он будет разрушен, унося с собой всю память и накопленную за столетия энергию. «Наследства» — это как завещание родственника, которое удивляет и не оставляет места предсказуемости. Автор подчеркивает, что у домов нет могил, дома и привидения будут жить и далее, несмотря на свою судьбу.

Раймон Кено. «Одиль», «Опустошитель» (18+)

Это роман о бывшем солдате, который вернулся в Париж после службы в Марокко. Он борется с самим собой в попытках идентифицировать себя среди двух групп людей: мелких преступников, связанных с его бывшими армейскими друзьями, и группы эксцентричных духовных марксистов, пародирующей французских сюрреалистов. Через попытку главного героя жить уникальной и особенной жизнью роман исследует опасности идентификации и признание того, что быть нормальным требует интеллекта, усилий и скромности. Эта история — сатира на коммунистическое движение в Париже 1930-х годов и нападение на сюрреалистов Бретона.

Пьер Мишон. «Одиннадцать», Jaromír Hladík press (18+)

«Одиннадцать» Пьера Мишона — замечательный роман о групповом портрете членов Комитета общественного спасения во времена Французской революции. Она написана рукой вымышленного художника. Первая часть книги описывает угнетение со стороны Ришелье и Кольбера, которое в итоге привело к Революции. Вторая часть происходит в январе 1794 года, когда идеалы Революции рушатся. Картина, которая становится центральным объектом романа, — это шедевр, захвативший суть Комитета и его членов. Письменный стиль Мишона изысканный, а его понимание живописи и ее роли в истории возвышенно. Структура повествования увлекательна и ненавязчива. В целом, «Одиннадцать» — это роман, который заслуживает высоких похвал. Его можно назвать обязательной книгой для всех, кто интересуется искусством и историей.

Шарль Фердинан Рамю. «Сатанинская трилогия», libra_fr (18+)

Шарль Фердинан Рамю — один из крупнейших франкоязычных писателей Швейцарии. Он создал множество романов, которые объединены единым стилем повествования — мистика с примесью детектива. В своих произведениях Рамю использовал легенды и мифы швейцарских деревень и высокогорных селений, а также библейские и народные сюжеты. «Сатанинская трилогия» состоит из романов «Царствование злого духа», «Смерть повсюду» и «Небесная тетрадь». Все три части посвящены теме борьбы добра со злом. В своих произведениях Рамю совмещает фантазию и реальность, создавая фантасмагорические миры, где сталкиваются жуткая реальность и мистические явления.

Анни Эрно. «Свое место», No Kidding Press (18+)

В автофикшн-романе «Свое место» Анни Эрно обращается к образу отца, показывая его влияние на свою жизнь и критикуя личную траекторию. Автор представляет хронику своей нормандской семьи, родившейся в условиях глубокой бедности во Франции XIX и начала XX века. Жизнь родителей обеспечила будущее Эрно, но также отдалила ее от реальности до момента взросления. Буржуазная жизнь преобразовала общество, но многие остались позади, живя в неблагоприятных условиях. Эрно уважает этих людей, пишет на их языке, используя письма с новостями, которые отправляла родителям. Работа представляет жизнь такой, какая она есть, без украшений или сентиментальности, но с огромным достоинством.

Гийом Аполлинер. «Стихи», «Москва Наука» (18+)

Эта книга представляет собой сборник стихов французского поэта Гийома Аполлинера, который отличается от классической поэзии своим отсутствием знаков препинания. В его стихах можно услышать мелодичность и ласковое шептание, которые подчеркивают его уникальное восприятие мира. При чтении стихов Аполлинера вы можете почувствовать себя персонажем средневековой гравюры, который заглянул за пределы небесной сферы. Поэт создает образы мгновенных и светлых бездн. Они освещают сердце, создавая ощущение особой хрупкости жизни и трагизма любви. Ранние стихотворения более насыщены и индивидуальны, а поздняя поэзия более загадочная и гипнотическая. Эта книга прекрасно демонстрирует, как поэзия столетней давности может вдохновить на размышления о настоящем времени и обогатить мир яркими красками.

Валери Ларбо. «Фермина Маркес», libra_fr (18+)

Это нестандартный роман о взрослении, действие которого происходит в элитной школе-интернате в Париже перед войной. История вращается вокруг разнообразной студенческой общины, в которой есть африканцы, латиноамериканцы и европейцы, живущие в гармонии. Однако персонажи далеки от клише. К примеру, жестокий и бесчеловечный темнокожий студент выделяется среди других обаятельных и прилежных темнокожих студентов. Аналогичная ситуация с чувствительным юношей, увлеченным книгами. Он оказывается глубоко неуравновешенным. Сюжет принимает неожиданный оборот, когда возлюбленная Фермины Маркес, ранее показавший себя образцом испанского католицизма, превращается в чувственную женщину. Роман затрагивает сложные вопросы, включая расу, религию и лицемерие, а повествование Ларбо от первого лица множественного числа особенно впечатляет. «Фермина Маркес» — это заставляющая задуматься книга, которая бросает вызов общепринятым стереотипам и предлагает посмотреть под другой перспективой на взросление.

Ролан Барт. «Фрагменты речи влюбленного», Ad Marginem (18+)

«Фрагменты речи влюбленного» — это сборник коротких эссе о разных аспектах романтической любви. Воссоздавая состояние лихорадочного сознания влюбленного, Барт деконструирует любовь и представляет интенсивный анализ желания, опираясь на литературные источники, такие как Гете, Ницше, Фрейд и Рильке, а также психологические и лингвистические перспективы. Хотя проза может показаться плотной и самодовольной, в письменном стиле Барта есть эмоциональная мощь, которая созвучна тем, кто испытал силу любви. Эта книга вряд ли приведет к лучшему пониманию любви, но подарит эстетическое удовольствие от чтения, которое предлагает богатые идеи о сложностях человеческого опыта любви.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». Благодарим книжный магазин «Смена» за помощь в проведении съемок.