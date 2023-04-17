Правила детской площадки и как казанские застройщики их выполняют

Почему увести ребенка с детской площадки в ЖК «Мой ритм» — почти невыполнимая миссия

Фото: пресс-служба «Ак Барс Дом»

Как качество детской площадки во дворе связано с почерком ребенка? (Спойлер: напрямую!) Зачем застройщику сотрудничество с детским психологом? Что общего между прославившейся на весь мир набережной озера Кабан и дворами в ЖК «Мой Ритм»? Вместе с московским нейрофизиологом и педагогом Еленой Пантюхиной разбираем, какой должна быть правильная детская площадка, какие игровые пространства одобряет Всемирная организация здравоохранения и почему в современном ЖК на турнике не получится выбить ковер.

В ритме мегаполиса

Среднестатистический ребенок сегодня проводит на улице куда меньше времени, чем его сверстник 20 лет назад. Однако это не относится к новым жилым комплексам с современным подходом к организации детских площадок: увести с них ребенка домой будет непросто. Предлагаем разобраться, что нужно ребенку на прогулке для того, чтобы гармонично развиваться и проводить время с удовольствием. А за пример возьмем, как организованы дворы в казанском ЖК «Мой ритм».

Начнем с рекомендаций Всемирной Организации здравоохранения. В 2019 году были сформулированы основные принципы воспитания здорового ребенка, в которых, кроме прочего, значилось: «Мы должны помочь детям играть. Вместо длительного сидения — игра и движение, а также здоровый сон». Врачи всего мира говорят, что дети в возрасте 3—4 лет должны двигаться в течение дня минимум 180 минут: ходить, лазать, прыгать, быть занятыми подвижными играми. Все это для ребенка так же необходимо, как читать, петь и рисовать.

А где он будет делать это в условиях города? Конечно, на детской площадке или во дворе дома, в котором живет! В этом же пространстве нужно занять его среднюю сестру и старшего брата. Желательно, чтобы и родителям было, где заняться спортом или прогуляться вечером.

Поэтому, выбирая новый дом, каждая современная семья внимательно оценивает не только функциональность квартиры, но и окружающее ее пространство.

Ритм с чувством: для самых маленьких

Нейрофизиолог и педагог Елена Пантюхина (Москва) объясняет «Реальному времени», что грамотно организованное пространство для детей — не блажь, а необходимость.

Дети разных возрастов нуждаются в разных видах активности. Например, малыши в возрасте от года до трех активно исследуют окружающий мир, в буквальном смысле ощупывая его руками. Елена Пантюхина поясняет:

— Малышам важно разнообразие сенсорной нагрузки. Им не нужна большая двигательная активность, для этого у них еще слабовата мускулатура. Они не будут подтягиваться на турнике и активно бегать. В этот период жизни ребенок тактильно познает мир и изучает разные фактуры. Поэтому для него важно, чтобы на площадке было и гладкое, и шершавое. И теплое, и холодное. И мелкие, и крупные камушки. Ему нужно трогать песок, гальку, кору, траву. Отлично, если есть сенсорные дорожки, по которым он сможет побегать босиком. Но и двигательные навыки забывать не стоит: в этом возрасте дети осваивают простые движения: качаются на низеньких качелях, спускаются с невысокой горки.

Фото: пресс-служба «Ак Барс Дом»

Важно учитывать, что в этом возрасте ребенок еще и учится экспериментировать. Играет с водой и песком, исследует, в каких пропорциях их удобно перемешивать, чтобы строить замки. Роет тоннели и возводит пирамиды из гальки. Насыпает «Везувий» из щепки или выкладывает его из гальки. Детская площадка становится полем для экспериментов и «архитектурным бюро».

Руководитель отдела развития продукта компании «Ак Барс Дом» Инна Тарасова объясняет:

— В наших жилых комплексах мы отсыпаем покрытие детских площадок экологичными материалами. В ходу галька, щепа, песок. Гальку для покрытия детской зоны в жилом комплексе «Мой ритм» мы специально завозили с Каспийского моря. У нее неповторимый жемчужный оттенок, и на прогулке создается ощущение, что находишься на курортном побережье. Камушки подбирались с учетом специальных требований по форме (они должны быть округлыми, без острых углов и сколов) и по размеру (диаметр не менее 2 и не более 10 мм). Более мелкая галька может разноситься по комплексу, а крупная — оказаться травматичной при падении малышей. Все эти и многие другие параметры мы обязательно учитываем, подбирая безопасные и эстетичные материалы.

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Важный момент: малышу важно привить базовые навыки двигательной безопасности. Конечно, покрытие на площадке должно быть неопасным, но и не слишком мягким: например, для спортивных площадок больше подойдет пружинящий резиновый мат, а вот крупная древесная щепа — для мест более спокойного отдыха. Нейрофизиолог объясняет:

— Родители зачастую стремятся оградить детей от всего, и те получают опыт абсолютно безопасного пространства (которое на самом деле не такое!). Они не учатся базовым навыкам безопасности. Если ребенок упал на мягкий мат, у него не возникло рефлекса, что в следующий раз лучше не падать или сгруппироваться. Поэтому, с точки зрения нейрофизиолога, покрытия должны быть одновременно и нетравматичными, и достаточно ощутимыми, чтобы ребенок не захотел упасть на них во второй раз.

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

В едином ритме

У детей от 4 до 7 лет появляется интерес к домикам, беседкам и другим огороженным пространствам. В них они организовывают коллективные ролевые взаимодействия: играют в магазин, школу, в дочки-матери. Поэтому на площадке так важны элементы, в которых дошкольники учатся организовывать межличностное общение.

Как отмечает Елена Пантюхина, пятилетнему ребенку не очень интересна «малышовая» горка, ему надо взобраться повыше, прыгнуть подальше, убежать быстрее. Он раскачивается на брусьях и переворачивается вниз головой на висячих мостиках. Это ему важно с точки зрения физиологии: так он учится владеть телом и чувствовать свое положение в пространстве, получает навыки, которые позже станут основополагающими во многих аспектах жизни.

Инна Тарасова согласна с тем, что старшим дошкольникам нужны разнообразные приспособления для лазания, лабиринты и карусели. И это не каприз. Это важно для развития вестибулярного аппарата и координации, что учитывается застройщиком при организации дворовой среды.

— Лазалки-бродилки, разновысотные пенечки позволяют ребенку не только учиться удерживать баланс, но и оценивать свои возможности и условия риска. Дошколята очень тянутся к ребятам постарше, которые становятся их кумирами в игре. Поэтому многое оборудование для игр объединено и позволяет детям разного возраста с пользой проводить время вместе, при этом каждый играет на своем уровне, — говорит руководитель отдела развития продукта «Ак Барс Дом».



Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

«Реальное время» опросило детей в возрасте от 4 до 7 лет, что они больше всего любят делать на детской площадке. И вот что они ответили.

Таисия П., 6 лет: «Люблю «лазалки» и кататься на качелях».

Саша Ф., 5 лет: «Мне нравится играть в догонялки. А когда устану — сидеть в башне и продавать билеты на вход. Деньги — это щепки и камушки».

Карим Г., 4,5 года: «Строить башни из камней. Лазать по веревкам. Съезжать с горки».

Динара И., 6 лет: «Играть в магазин с девочками. Не пускать в него мальчиков».

Даша К., 5 лет: «Бегать, лазать по лестницам, висеть на мостике и громко кричать».

В ритме школьника: горки все выше

Дети в возрасте от 8 до 12 лет — еще подвижнее, они охотнее идут на риск. Горки, лестницы и качели для них становятся выше, ребята с удовольствием демонстрируют свои навыки другим. Они уже не только смотрят на других, но и показывают себя — для них все важнее внешнее одобрение. Им непременно нужна компания, и площадка должна ее обеспечивать.

Елена Пантюхина объясняет, почему лабиринты и веревочные комплексы для лазания должны быть доступны школьникам младшего и среднего звена:

— Дети продолжают развивать вестибулярный аппарат. Современные педагоги хором говорят, что многие ребята среднего звена даже по классу между партами передвигаются с трудом, постоянно о них цепляясь. А координация движений развивается именно во время лазания и преодолевания лабиринтов. В этой связи отличной находкой являются «паутины» и балансиры на детских площадках — веревочные конструкции, где нет жесткой фиксации тела в пространстве. При этом лучше, чтобы «лазалки» были разного уровня сложности и разнородные: чтобы здесь можно было подлезть, тут — проползти по трубе, а там — повиснуть на руках или по дощечкам попрыгать.

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Нейрофизиолог рассказывает, что если все вышеперечисленное есть в шаговой доступности и ребенок активно этим пользуется, то для него (и для родителей) значительно облегчается задача справиться с начальной и средней школой. Ведь если ребенок мало двигается, у него медленно развивается мозжечок — отдел мозга, который отвечает за координацию, точность и четкость движений. Это затрагивает все процессы, включая обучение в школе. В первую очередь это будет касаться письма. Так что если у ребенка плохой почерк — возможно, «виновато» отсутствие рядом с домом грамотно организованной детской площадки.



«Ак Барс Дом» не только решает эту проблему, но и шагает еще дальше: для школьников, живущих в ЖК «Мой ритм», спроектирован игровой парк площадью более гектара — плейхаб «Озеро дракона». К его реализации планируется приступить ближе к сдаче домов второй очереди проекта (они сейчас возводятся). Уникальный игровой парк расположится в непосредственной близости со школой: ребята смогут отвлечься от уроков и получить заряд бодрости.

Разнообразные игровые зоны объединятся в центральной части парка — на фигуре черного дракона Зиланта. При этом он не просто арт-объект, по которому можно побегать или поползать. Это целый квест с играми и приключениями: здесь будут горки, балансиры, элементы для скалолазания. На одном уровне ребенок словно пробирается сквозь когти дракона, а если осмелится — сможет заглянуть ему в пасть и даже попрыгать на спине! С высоты дозорных башен можно наблюдать за игровым процессом. Если пробежать весь путь по хребту дракона, выйдет около 100 метров!



Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

«Реальное время» опросило детей в возрасте от 8 до 12 лет, что должно быть на площадке, чтобы они не захотели с нее уходить. И вот что они ответили.

Дима Д., 10 лет: «Нужно огороженное футбольное поле, чтобы никому не мешать и чтоб мяч ни в кого не попал. Мне нравятся закрытые горки спиралью, качели в виде ватрушки, брусья и спортивная зона, кольцо для кидания баскетбольного мяча. Сетка для волейбола. Было бы круто, если бы делали горки зимой».

Никита Б., 10 лет: «Должен быть лабиринт или мини-городок, где можно прятаться и бегать».

Захар Д., 11 лет: «Обязательно нужна лазалка. А лучше панда-парк».

Борис Д., 11 лет: «Я бы написал закон, чтобы на каждой площадке был скалодром. И лабиринт».

Аня Н., 11 лет: «Ну это должен быть большой набор. Качели, лазалка, зоопарк, домик для размышлений, дорожка для самоката. И кафе».

Эрик Б., 8 лет: «Карусель. Если меня никто с нее не сгонит, я буду крутиться вечно».

Держи ритм!

Детская площадка в привычном ее понимании — не самое популярное среди подростков место. Пространства, приспособленные для юных жителей в возрасте от 12 лет, — это скорее игровые или воркаут-зоны, арт-объекты, на которых можно сидеть в компании (наподобие деревянных помостов или открытых беседок), удобные скамейки, в том числе и одиночно расположенные (на случай, если нужно уединиться с телефоном). Нейрофизиолог объясняет, в чем тут дело:

— Для подростков важно наличие пространства, где они могли бы играть в командные игры, потому что основной социальный запрос в этом возрасте — коллектив. Многофункциональная спортивная площадка (волейбольная, баскетбольная и т.д.) — обязательный элемент идеального двора. Еще одна потребность подростка — физическая нагрузка, он любит подкачать мышцы и потом показывать сверстникам свое мастерство. Нужны и брусья, и несколько вариантов турников — кстати, эта необходимость часто игнорируется в современных ЖК, и на единственный турник формируется очередь. Поэтому там, где есть, к примеру, площадки с уличными тренажерами, подростку будет комфортно. И третье: беседки, днем занятые малышами и мамами, вечером пользуются спросом у подростков, одна из базовых потребностей которых заключается и в возможности уединиться. Им можно установить качели, в том числе и для парного катания. Они будут пользоваться спросом и у юных парочек, и у закадычных подружек. Важно, чтобы это не были качели для малышей (подростки иногда нечаянно ломают «малышовый» инвентарь).

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Для подростков в ЖК «Мой ритм» установлены разные спортивные зоны. В каждом дворе она своя, ведь подростки любят экспериментировать и искать себя.

— В распоряжении юных жителей — настольный теннис и футбол, воркаут-зоны и площадки для волейбола и стритбола. Не забыли мы и о качелях для взрослых, и о лежаках для отдыха. На них можно посидеть с друзьями, «залипнуть» в соцсетях или почитать книгу в одиночестве. Кстати, в наших дворах много классных локаций для любителей селфи, и это уже оценили не только жители, но и гости комплекса, — рассказывает руководитель отдела развития продукта компании «Ак Барс Дом» Инна Тарасова.



Разумеется, все то, что подходит подросткам, может использоваться и для общего семейного досуга, и отдельно для взрослых. Соседи с удовольствием организуют баскетбольные матчи на хорошо обустроенной спортивной площадке — почему бы и нет, если она находится прямо во дворе? А поездку в фитнес-клуб можно заменить и занятиями в воркаут-зоне собственного двора.

Фото: предоставлено пресс-службой «Ак Барс Дом»

Войти в «Мой ритм», где мелочей не бывает

Наполнение дворового пространства в ЖК «Мой Ритм» было спроектировано не только совместно с детскими психологами. К разработке этой концепции была привлечена команда архитекторов и дизайнеров из ландшафтного бюро AFA — авторов знаменитых проектов набережной озера Кабан и «Сочи Парка».

Инна Тарасова обращает наше внимание на то, что в «Моем Ритме» реализована концепция «Дворы без машин» — нетерпеливо выскочив из подъезда, ребенок не рискует попасть под машину, а сразу же попадает в безопасную и комфортную среду детской площадки.

Зонирование пространства проходит с учетом требований эстетики и гармоничности: оно организовано за счет различных видов покрытий, установки малых архитектурных форм, элементов озеленения и освещения. Даже обычный въезд на подземную парковку со стороны двора выглядит не как крыша подземелья, покрытого черным гудроном, а используется как амфитеатр и неотъемлемая часть дизайна.

Здесь одно перетекает в другое: детская площадка — в зеленую зону, пространство для воркаута соседствует с многофункциональными спортивными полями, декоративные малые архитектурные формы — с уединенными лежаками и скамейками.

Словом, каждый живет в своем ритме. Как и должно быть в современном жилом комплексе, в котором все продумано. В котором потребности самых маленьких людей уравнены по важности с нуждами взрослых. В котором всем будет уютно и каждый найдет, чем заполнить свой день.

И мамы, живущие здесь, это ценят. Они шутят, что проблема только одна. Та самая, которую мы упоминали в самом начале: дети не хотят уходить с площадки.



Людмила Губаева