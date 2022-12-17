Изнанка Казани: деревня исторической горы у кукольного дворца

Фото: Максим Кокунин

Татарский государственный театр кукол «Экият» — один из крупных и старых театров кукол в России. С татарского («әкият») его название переводится как «сказка». Здание театра, расположенное в самом центре города, построено в виде замка. Перед центральным входом и фасадом кукольного дворца разбит сквер, где регулярно проходят цветочные фестивали и другие городские мероприятия, подчеркивая статус этого места как еще одного парадно-туристического объекта Казани. Однако мало кто из посетителей этой достопримечательности обращал внимание на то, что всего через дорогу от нее может находиться целая деревня. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

В августе 1934 года в Казани появился первый государственный интернациональный театр кукол. Однако еще до него при Центральном доме пионеров уже существовали самостоятельные группы артистов, такие как Татарский театр детской эстрады и Русский театр кукол. Позже к ним присоединяются молодые актеры из ТРАМов (театров рабочей молодежи), драматических театров, а также агитбригад. Кроме того, несколько участников были приняты сразу после окончания Казанского театрального техникума.

Фото: Максим Кокунин

С 1959 года театр располагался в церкви Сошествия Святого Духа (ул. Туфана Миннуллина, 21). Но с 1 марта 2012 года он переезжает в новое здание (ул. Петербургская, 57) с двумя залами: большим, на 250 мест, и малым, на 100 мест. Помимо своих масштабов, новый дом для артистов-кукольников также впечатляет как интерьером, так и внешним видом: башни, витражи, статуи, резные окна, часы, окантованные двумя жар-птицами и многое другое. Дворец полностью оправдывает свое название, привлекая своим сказочным видом не только местных жителей, но и гостей столицы любых возрастов.

Фото: Максим Кокунин

Территория вокруг «Экията» застроена современными высотками и престижными домами. Прямо за ним находится здание ТЮЗа имени Габдуллы Кариева, а по соседству расположился национальный комплекс «Туган авылым». Особый интерес представляет холм, находящийся справа от театра (если смотреть на его вход). Летом среди зеленых деревьев на нем едва проглядывают частные дома, которыми застроена большая часть возвышенности. Зимой же, когда склоны становятся пустыми и белыми, на холме можно увидеть целую деревню. Исторически это место называется Третьей горой.

Фото: Максим Кокунин

Третья гора (по-другому ее еще называют Шарная) — это историческое место Казани, расположенное в Суконной слободе. Территория этой слободы была заселена еще во времена Казанского ханства. После взятия города русскими войсками она пришла в упадок и была поглощена возникшей Кирпичной слободой. По указу императора Петра I в 1714 году рядом с находящимися здесь холмами была основана суконная фабрика. Также по его указу в 1719 году тут же строится помповый завод. Новая слобода начинает образовываться вокруг предприятий, забирая ту самую Третью гору в свои владения.

Фото: Максим Кокунин

В 1722 году Петр I передал суконную фабрику купцу Ивану Михляеву сначала в управление, а с 1724 года — в собственность. В 1755 году фабрика переносится на новое место, и указом императрицы Елизаветы свободные до того работники фабрики становятся посессионными крестьянами. Это привело к тому, что в будущем это место начнут называть «бунтажная Суконка». Жители слободы поддерживали ворвавшегося в город Емельяна Пугачева, а после него, с 1800 по 1835 год, в ней произошло еще 12 волнений.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что летом 1774 года на Третьей (Шарной) горе стояла одна из артиллерийских батарей, защищавших город от ополчения Пугачева. Также на нее осенью 1833 года приходил Александр Пушкин, собиравший в Казани материалы для книги о пугачевском бунте. В XIX веке на горе начинает селиться городская интеллигенция, в том числе и профессора Казанского университета. Но откуда взялось само название этого места? В 1838 году казанский архитектор Фома Петонди из-за особенностей ландшафта Казани придумал три деления на участки в центре города: Первая, Вторая и Третья гора.

Фото: Максим Кокунин

На этих возвышенностях располагалось по одной улице (сейчас они поделены на несколько, а точнее — от двух до пяти), которые, конечно же, получали название в честь своего местоположения. Так, улица Ульянова-Ленина когда-то называлась Первой горой, Волкова — Второй. Говоря о Третьей, важно отметить, что в предыдущих «изнанках» мы уже не раз рассказывали об улице Айвазовского, которая в разное время называлась Поперечно-Второй или Третьей горой. Однако она получала такие наименования из-за того, что пролегала вдоль возвышенности и переходила в другие улицы, которые уже и находились на ней. Основной улицей Третьей горы все же считается Калинина, проходящая ровно посередине холма.

Фото: Максим Кокунин

Основная застройка Третьей горы проходила в XIX веке. В большинстве случаев на ней беспорядочно стояли деревянные дома, которые позже перепланировались. Перед Первой мировой войной основная часть возвышающейся улицы была полностью благоустроена, а главным ее достоинством стали тенистые сады большинства домовладений. В 1915 году на горе появились дома нескольких отставных генералов, что подчеркивало престижность этого места. После революции ряд домов были демуниципализированы и переданы жилищно-арендным кооперативным товариществам (ЖАКТам).

Фото: Максим Кокунин

На сегодняшний день на Третьей горе сохранилось немало оригинальных домов, построенных как в XIX веке, так и в начале XX века. Возвращаясь к деревне, о которой было сказано в начале, важно рассказать о ее делении. Памятники деревянного зодчества идут с самого начала улицы Калинина. Но это далеко не вся Третья гора.

Фото: Максим Кокунин

Двигаясь по Калинина в сторону Вишневского можно свернуть направо и попасть на небольшую улочку под названием Ремесленная. С нее уже можно выйти на Пехотную. Между этими двумя улицами также есть Пехотный и Горный переулки. Чуть ниже лежат улицы Привольная 1-я и 2-я. Все вместе — это и есть то самое поселение через дорогу от театра «Экият».



Фото: Максим Кокунин

Эти самые улицы не строятся по четким линиям, не лежат на одной плоскости. Холмистая местность разбросала дома как на вершины, так и в овраги. Такой многоуровневый комплекс здешнего поселения схож с теми, что лежат в низинах под Волкова и Айвазовского.

Фото: Максим Кокунин

Однако главным различием является то, что здесь присутствуют и островки возвышений, и дорога все время скачет по неровностям и поворотам. На некоторых склонах проложены лестницы, а через канавы в низменностях лежат деревянные мостики. Сейчас они прикрыты снегом, но по весне эти «окопы» служат ливневками.

Фото: Максим Кокунин

Здесь немало заброшенных домов, часть из которых просто развалилась из-за ветхости. Их остовы разбросаны по холмам и укутаны снегом. Но все же в некоторых местах можно разглядеть следы пожаров. Другая же часть домов, бережно сохраненная за эти годы, выглядит очень прилично.

Фото: Максим Кокунин

Бревенчатые избы с резными наличниками и ставнями ручной работы впечатляют своим видом. Во многих из этих домов люди живут целыми поколениями, они своими руками убирают снег с дорог и ходят за водой на местную колонку. В узких переулках между домами протянуты веревки для белья, а на участках топятся бани и лают собаки.



Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что на улице Ремесленной в 1938—1939 годах снималась трилогия режиссера Марка Донского — «Детство Горького», «В людях», «Мои университеты». Автобиографическая серия фильмов была посвящена известному русскому писателю Алексею Пешкову, более известному как Максим Горький. Он много лет прожил в Казани, и история города неразрывно связана с его жизнью. Для подлинности кадра режиссер выбрал именно это место, потому что здесь сохранились русские избы и деревенский дух.

Фото: Максим Кокунин

Дух русской деревни по-прежнему живет на этих улицах. Однако на сегодняшний день они обросли и современными домами: коттеджи, таунхаусы и даже будущий хостел (сейчас строится). Также со всех сторон дома окружает новодел из высоток, в квартиры которых проникает теплый дым из каменных печей. Островок деревянной Казани не просто бережно спрятан, он окружен важными автодорогами с крупным транспортным трафиком (улицы Тихомирнова, Вишневского).

Фото: Максим Кокунин

В 2016 году на заседании градостроительного совета рассматривался проект нового ЖК на этом самом месте. Также президенту Татарстана Рустаму Минниханову был представлен вариант многоступенчатого архитектурного ансамбля, но глава республики его не одобрил.

Фото: Максим Кокунин

Минниханов призвал сохранить историческую застройку в центре города и проработать другие проекты. Так, архитекторы предложили создать на Третьей горе смотровую башню, мост через улицу Вишневского, деревню ремесленников и множество других объектов, которые могли бы развивать это место. Однако ни один из этих вариант до сих не осуществлен или взят в разработку.

Фото: Максим Кокунин

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