Изнанка Казани: улица Низенькая у высотных ЖК в историческом центре города

Фото: Максим Кокунин

В историческом центре Казани много маленьких улочек и проулков, о существовании которых многие жители даже не подозревают. Благодаря своему ландшафту и застройке домами разных эпох и архитектурных стилей город скрывает от посторонних глаз места, куда «цивилизация» еще не дошла. Например, в овраге у улицы Айвазовского вблизи элитных новостроек, дорогих ресторанов и дизайнерских студий может прятаться целая «деревня» — по крайней мере жизнь обитателей местного частного сектора не сильно приближена к городским условиям. Такую изнанку этого места приоткрывает «Реальное время».

В предыдущих изнанках мы уже рассказывали о том, что из-за особенностей ландшафта в Казани существовали так называемые Первая, Вторая и Третья горы. На данных возвышенностях располагалось от двух до трех улиц, и одна из них, конечно же, получала название в честь своего местоположения. Так, улица Ульянова-Ленина когда-то называлась Первой горой, Волкова — Второй, а Айвазовского — Поперечно-Второй или Третьей горой. Однако в XIX веке третью улицу переименовали в Лихачевскую — по фамилии коллекционера, передавшего городу свои собрания картин и положившего начало Государственному музею изобразительных искусств.

Фото: Максим Кокунин

В 1860-х годах здесь стали появляться дома абсолютно разных казанских сословий — от крестьян до представителей мещанства, от купцов до чиновников. Свое современное название улица получила лишь в середине 1950-х годов по фамилии художника Ивана Айвазовского. Сейчас это длинная, но довольно тихая улица, на которой не так много машин. Но вместе с тем много престижного жилья: ЖК «Золотой Каскад», «Вишневый сад», «Айвазовский» и другие. Фешенебельные дома стоят вдоль улицы на возвышении, а под ними — овраги, разделяющие вышеупомянутые горы.

Фото: Максим Кокунин

Однако овраги не пустуют: еще в XIX веке здесь выросли улицы, где было от 20 до 30 домов. Сейчас эти овражные улицы практически забыты. В начале 2000-х, когда центр города был еще не так развит, а на месте старинных домов начиналась активная застройка, эти земли также оказались в центре внимания.

Фото: Максим Кокунин

Большинство домов были выкуплены для строительства новых. Но если на «верхних» улицах все шло успешно, то в оврагах дела обстояли иначе. Развивать современную инфраструктуру в низменности было сложно, и поэтому большинство появившихся здесь новых построек — это частные коттеджи. Многие люди смогли отсудить свои владения, но из-за новостроек жизнь местных обитателей усложнялась.

Фото: Максим Кокунин

Ярким примером причудливого соседства новоделов со старинными частными домами и трущобами служит улица Низенькая. Здесь нет асфальтированной дороги, проблемы с канализацией — стоки текут по улице. Плюс, как в любой низменности, здесь скапливаются большие объемы снега. Местное население — в основном старики, которые по-прежнему ходят за водой к оставшимся здесь с прошлого века колонкам. Деревянные дома построены в конце XIX — начале XX веков. Некоторые образцы с резными наличниками — практически памятники прошедшим эпохам.

Фото: Максим Кокунин

Но удивительнее даже не то, что они уцелели и остаются жилыми, а то, как они сохранились и трансформировались. Одним из самых интересных домов можно назвать четырехэтажное полудеревянное, полукаменное строение. Нижние этажи из кирпича, и здесь пластиковые окна. Верхняя часть здания — старинная деревянная, но на крыше символ новой эпохи — телевизионные антенны. Дом стоит в окружении старых деревянных хозяйственных построек.

Фото: Максим Кокунин

При спуске по Айвазовского первое, что попадается на глаза — это стоящие рядом старый частный деревянный дом и современный таунхаус. Оба здания выставлены на продажу. Однако первый объект продается не полностью: «Предлагаю купить в историческом центре города часть жилого дома — 62,4 кв. м (второй этаж), с отдельным входом, на части земельного участка — 3,215 сотки». На предлагаемом для покупки этаже располагается 3-комнатная квартира 62,4 кв. м за 5,5 млн рублей.

Фото: Максим Кокунин

Стоящий рядом таунхаус с террасой и свободной планировкой выставлен за 39 млн рублей. Согласно описанию, дом имеет все удобства и коммуникации, в том числе и двухместную парковку. Это строение — единственный относительно новый дом на улице. Далее по Низенькой идут лишь старинные постройки, и чем дальше двигаешься, тем хуже их состояние, а в конце пути — откровенные трущобы.

Фото: Максим Кокунин

Вероятно, название «Низенькая» обусловлено именно расположением улицы — в овраге. Выше идут Волкова и Айвазовского. За жилкомплексом «Айвазовский» проходит еще одна улица, которая так и называется — Овражная. Ее застройка более современная и представляет собой многочисленные дорогие коттеджи, часть которых все еще не достроены. Однако и здесь можно встретить много сгоревших старинных деревянных домов.

Фото: Максим Кокунин

Из-за особенностей ландшафта местные жители приспособились вести хозяйство прямо на склонах гор. Так, многоярусные огороды тянутся по обеим сторонам улицы. Состояние этих садов также оставляет желать лучшего. Пожилым людям тяжело работать на земле, которая в буквальном смысле уходит из-под ног. К тому же вся талая вода с новостроек стекает прямо в эти огороды, сюда же скидывают снег с верхних улиц, а часто — и мусор.

Фото: Максим Кокунин

Об истории улицы крайне мало информации. Здесь не жили известные люди, не происходили важные исторические события, нет памятников архитектуры. Однако тихий деревенский уголок в центре шумного мегаполиса — сам по себе уникален. Несмотря на большое количество «заброшек», местные жители сохранили свои дома в первозданном виде и по-прежнему продолжают заботиться о них.

Фото: Максим Кокунин

Еще пять лет назад люди могли снять один из домов на этой улице: на заброшенном строении, которое уже не имеет номера, уцелел обрывок объявления «обращаться ко мне». Сейчас в заколоченных домах ищут укрытия от непогоды бездомные граждане. Покосившаяся калитка с давно пустующим почтовым ящиком дополняет мрачную картину.

Фото: Максим Кокунин

Над порогом дома, несмотря на то, что он давно заброшен, все еще висит текст мусульманской молитвы. Можно сказать, что такой оберег сохранил дом снаружи. Несмотря на более-менее уцелевший фасад, он, как и ряд других зданий на этой улице, давно забыт. После него овраг уходит наверх, где начинаются новостройки. Но там есть и поворот на соседнюю улицу.



Фото: Максим Кокунин

Как было сказано выше, Овражная, в отличие от Низенькой, заполнена большим количеством не так давно отстроенных коттеджей. Оставшиеся на ней старинные дома представлены в двух вариантах: развалины и украшение улицы. Конечно, «украшений» гораздо меньше, чем сгоревших остовов. Кроме того, на улице есть ряд недостроенных зданий.



Фото: Максим Кокунин

В 2019 году в Казани проходил сбор подписей под письмом к властям города о переименовании Овражной в память о докторе Владимире Муравьеве. Создатель республиканского эндоскопического центра ушел из жизни в марте того же года. Он прожил на этой улице всю свою жизнь, и, как считали его коллеги, для переименования было все необходимое. Улица находится в районе, где сосредоточены значимые медицинские учреждения города: КГМУ, клиника Груздева, Университетская клиника. Также соседние улицы (Груздева, Курашова, Вишневского, Лесгафта) названы в честь выдающихся врачей.



Фото: Максим Кокунин

В самом центре города, соединенные с наиболее известными улицами, эти овраги могут скрывать остатки самой настоящей деревни. Дома из XIX века, грунтовые дороги, удобства во дворе. Такая непарадная Казань может быть в 10 минутах от популярных ТЦ или театров. Скрытая за стенами современных ЖК столица Татарстана хранит в себе немало подобных улиц.

Фото: Максим Кокунин

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