Сбор вещей для армии — это нормально? Политтехнолог Владимир Кутилов в «Реальное время Live»
Простые россияне собирают вещи, продукты, даже беспилотники и медикаменты для Вооруженных сил страны. Эшелоны гуманитарной (и не только) помощи едут в Донбасс. А после начала мобилизации цены на тактическое снаряжение и вовсе улетели в космос, многие позиции стали дефицитом. Что это — коллапс Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ или единый порыв глубинного народа? Обсуждаем с политтехнологом, учредителем агентства «Теория Дарвина», соучредителем Ассоциации интернет-технологов Владимиром Кутиловым в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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