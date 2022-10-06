Новости общества

16:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сбор вещей для армии — это нормально? Политтехнолог Владимир Кутилов в «Реальное время Live»

15:00, 06.10.2022 5
Сбор вещей для армии — это нормально? Политтехнолог Владимир Кутилов в «Реальное время Live»

Простые россияне собирают вещи, продукты, даже беспилотники и медикаменты для Вооруженных сил страны. Эшелоны гуманитарной (и не только) помощи едут в Донбасс. А после начала мобилизации цены на тактическое снаряжение и вовсе улетели в космос, многие позиции стали дефицитом. Что это — коллапс Штаба материально-технического обеспечения ВС РФ или единый порыв глубинного народа? Обсуждаем с политтехнологом, учредителем агентства «Теория Дарвина», соучредителем Ассоциации интернет-технологов Владимиром Кутиловым в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15:52
    сбор вещей для армии - это чудовищно, заявления владимира совершенно очевидно - это отработка его политтехнологических задач. Мы не должны обеспечивать солдат касками и бинтами - это провал!
    Ответить
    Анонимно 16:15
    а какие у вас политические задачи? сеять панику и упаднические настроения в российском обществе?
    Ответить
  • Анонимно 16:08
    это неправильно .
    Ответить
  • Анонимно 16:10
    каждому мобилизованному дают больше 100 тыс, а на каски нет денег что ли? как-то не стыкуется
    Ответить
  • Анонимно 16:11
    знакомого мобилизовали, сказали ничего не брать
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

16:31 МСК Все новости
Новости раздела