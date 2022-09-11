Анвар Хасанов: «Жизнь пациента во время операции находится в руках анестезиолога»

Анестезиолог из РКБ — о медицине, жизни, смерти и «лебединой любви»

Фото: Максим Платонов

Профессию анестезиолога в обывательской среде принято считать скучной. Он не делает сложных операций, не разгадывает сложных диагнозов — просто знай себе делает наркоз. Но в действительности то, как человек перенесет операцию, как будет выходить из нее, целиком и полностью зависит от работы анестезиолога-реаниматолога. Это его зона ответственности. В «Реальном времени» — портрет одного из таких докторов, Анвара Хасанова, который работает в РКБ.

В медицину — по материнским стопам



Никакой спонтанности в выборе профессии у Анвара Хасанова не было: он говорит, что в медицину пришел за мамой. Кандидат наук, она много лет проработала лучевым терапевтом. Так что уже в шестом классе ее сын сделал свой выбор, причем самостоятельно и без всякого на то принуждения: пошел в химико-биологический класс в школе и до самого 11 класса готовился в медицинский вуз. А дело было в Таджикистане.

— Я родом из Советского Союза, а ведь он был очень большим — 15 республик. Волею судьбы еще мои бабушки и дедушки, будучи совсем маленькими, попали в Таджикистан. Там родились и мои родители, и я.

В девяностые в республике начались революционные течения и не очень здоровые националистические движения. Анвар рано начал работать, еще учась в старшей школе. Его ежедневный путь на рабочее место проходил мимо городского морга — и каждое утро у дверей юноша видел «свежий урожай» — тела людей, убитых за ночь в городе. Буйным цветом цвел бандитизм, расползался по Средней Азии национализм. Сакраментальный лозунг «Русские в Рязань, татары — в Казань!» Анвару в лицо ни разу не говорили, а вот его мать рассказывала о том, какие вещи приходилось выслушивать от коллег-медиков (!) на работе.

Но первую волну семья выдержала, оставаясь в Душанбе. И только в 1996 году мать нашего героя пригласили в Казань, работать в Республиканском онкодиспансере. Она приехала в Татарстан, а со временем перевезла с собой и сына — он перевелся на педиатрический факультет казанского «меда» с четвертого курса Таджикского государственного медицинского университета.

Никакой спонтанности в выборе профессии у Анвара Хасанова не было: он говорит, что в медицину пришел за мамой. Фото: realnoevremya.ru

«Это работа на грани фола»

К тому времени специализации у молодого будущего врача еще не было, но он признается: хотелось что-то поближе к операционной. Одно время ему хотелось стать комбустиологом (это специалист, который занимается ожогами), но в итоге поступил в интернатуру по хирургии — и проходил ее на базе ДРКБ. Именно там пришел окончательный выбор — анестезиология и реаниматология. Доктор рассказывает:

— Одним из знаковых моментов на этом пути было мое знакомство в 98—99-м году с Игорем Ильдусовичем Закировым. Этот человек, его стиль работы мне проимпонировал. Я решил быть, как он — анестезиологом-реаниматологом. Мне очень понравилась эта специальность, он показал мне, насколько она интересная и захватывающая, насколько это работа на грани!

После окончания интернатуры молодой доктор решил пойти по стопам матери и поработать в онкологии. В РКОД он работал санитаром, еще будучи студентом, и вот теперь пришел туда уже дипломированным врачом.

Не во всех клиниках анестезиология и реаниматология разделены. Например, в РКОД это единая специальность. Профильный врач выполняет обязанности и интенсивного терапевта-реаниматолога, и анестезиолога. И теперь, работая анестезиологом в РКБ, Анвар Фаридович несколько раз в месяц продолжает дежурить в РКОД — чтобы не потерять квалификацию реаниматолога.

Работа шла, карьера развивалась. В 2012 году доктору стала интересна научная работа, и он в статусе внешнего соискателя защитил кандидатскую диссертацию об анестезиологическом обеспечении и послеоперационном периоде у больных раком пищевода. Именно с такими больными по большей части работал доктор в РКОДе.



Это очень специфическая группа больных. И операции при такой патологии проводятся достаточно серьезные

— Это своеобразная группа пациентов: пожилые, с сопутствующей патологией, истощенные, которые не могут нормально есть, а порой даже пить, — объясняет врач. — Некоторые из них ведут асоциальный образ жизни, больны еще и алкоголизмом. Словом, это очень специфическая группа больных. И операции при такой патологии проводятся достаточно серьезные. Помимо того, что надо убрать опухоль вместе с пищеводом, одновременно надо восстановить проходимость пищевода, чтобы дать человеку возможность самостоятельно питаться. Как правило, для этого берутся участки других органов: желудка, толстой кишки и т.д. При таких крупных и травматичных операциях необходима качественная анестезиологическая защита и очень грамотное послеоперационное ведение этих больных, чтобы они выживали. У такой группы пациентов летальность, по ряду авторов, достигает более десяти процентов — то есть операцию не переживал каждый десятый!

Правда, сейчас медицина скакнула вперед, хирургические практики стали менее инвазивными, а анестезиологическое обеспечение — более современным, к этому добавляется ранняя диагностика и дооперационная лучевая терапия болезни. Все это приводит к тому, что угрожающий процент уменьшается, результаты уже становятся значительно лучше. Но эта группа больных остается очень тяжелой, и своей диссертацией доктор в очередной раз подчеркивает важность дальнейшей работы с ними.



«Ощущения бессмысленности собственных действий у меня не было никогда!»

Реаниматолог чаще, чем врачи многих других специальностей, сталкивается со смертью. Анвар Фаридович размышляет: возможно, правы те доктора, которые сознательно выстраивают перед собой «стенку», через которую не могут пробиться эмоции от встречи с непоправимым. Но сам говорит: даже 23 года работы — не гарантия того, что «стенка» получится.

Едва переехав в Казань, будущий доктор уже начал работать в РКОД — с 1997 года санитаром, потом медбратом, с 1999-го — уже дипломированным врачом. Карьера в онкодиспансере продлилась 20 лет, и за это время доктор успел убедиться: рак — не приговор. Есть разные виды раков, разные их локализации — и по каждому случаю свой прогноз. Наш герой помнит откровенно трагические истории:

— Одно время я работал медбратом в химиотерапии. Там видел молодых парней — 18, 20 лет, которые приезжали из Челнов, из Нижнекамска. У них была остеосаркома — рак костной ткани, очень агрессивный и очень болезненный, тяжелый. И вот на первый сеанс приедут — они еще полны здоровья. На второй — уже чуть лысоватые, похудевшие. На третий — истощенные, без волос. Еще пару раз уже еле-еле ходили сами. А потом пропадали — значит, умирали… И вот уход таких молодых людей видеть особенно тяжело было — ты же автоматически их судьбу на себя примеряешь. Но жалко всех! И не только больных, кстати, но и здоровых, их родственников. Они тоже очень мучаются. Вы не поверите, какие лебединые пары я в онкологии видел! Умирает у человека жена, а он, бедный, ходит вокруг больницы, места себе не находя. Лебединая любовь, понимаете? Кто-то любит так — ну умер, похороним достойно. А кто-то по-другому. Мне в память запали несколько таких мужчин, у которых жены умирали. Это в основном были пожилые люди, которые прожили вместе много лет…

В любом случае, даже если ты просто ненадолго продлеваешь жизнь — это еще несколько дней жизни, которые есть у человека!

Двадцать лет Анвар Фаридович работал в РКОД анестезиологом-реаниматологом. Помогал выхаживать самых сложных больных, вместе с коллегами старался дать им если не здоровье, то хотя бы еще какое-то время пожить. Доктор объясняет: на последних стадиях рака больных не оперируют. Оперировать стараются более молодые раки, на ранних стадиях. Но как же быть, если все-таки по больному видно: он обречен? С каким тягостным чувством доктор реанимирует пациента, поддерживает его состояние, выхаживает после операции, при этом точно зная, что человеку осталось жить считанные дни?

— Ощущения бессмысленности собственных действий у меня не было никогда, — твердо отвечает доктор. — Потому что в любом случае, даже если ты просто ненадолго продлеваешь жизнь — это еще несколько дней жизни, которые есть у человека!



«На исход любого хирургического вмешательства оказывает влияние наркоз»

В онкологическом диспансере Анвар Фаридович работал в основном с больными с опухолями пищевода — специализация довольно узкая. Хотелось развития. Высший пилотаж анестезиолога-реаниматолога — работа на трансплантации. Наш герой видел своей высочайшей планкой трансплантацию легких — за этим и пришел в свое время в РКБ. А пока это направление здесь еще не запустили, доктор работает в основном на операциях торакального профиля — это хирургия легких, пищевода, средостения, бронхов, диафрагмы.

Анвар Фаридович говорит: несмотря на то, что ожидание пересадки легких затянулось, он ни разу не пожалел, что перешел в головную республиканскую клинику. Дело в уникальном коллективе, который сложился в отделении анестезиологии и реаниматологии РКБ — молодом, веселом, дружном.

— Когда так много работаешь, — говорит наш герой, — очень важно, чтобы коллектив был хороший. Если атмосфера гнетущая, напряженная, то не очень комфортно бывает. Не стараешься раньше прийти или задержаться лишнего. А тут интересные люди, мне в этом коллективе очень нравится! Хотя и в онкологии тоже у нас отличный коллектив складывался.

Жизнь пациента во время операции находится в руках анестезиолога. Не хирурга!

Как мы уже говорили, анестезиология и реаниматология в РКБ — это раздельные участки медицинской работы. Анвар Фаридович здесь — анестезиолог. Но, вопреки сложившемуся в обществе мнению, задача анестезиолога — не только усыпить пациента на время операции, чтобы он ничего не чувствовал. Всё куда сложнее и ответственнее:

— Жизнь пациента во время операции находится в руках анестезиолога. Не хирурга! Именно анестезиолог-реаниматолог управляет всеми жизненно важными функциями организма во время операции. Мы за больного искусственно дышим, проводим инфузионную терапию, чтобы хорошо работало сердце, качественно обезболиваем пациента. Анестезиолог не только делает так, чтоб пациент во время операции ничего не чувствовал. Он еще отвечает за то, чтобы с пациентом в послеоперационном периоде ничего плохого не произошло.

Доктор приводит цитату из учебника 1970-х годов: «На исход любого хирургического вмешательства оказывает влияние наркоз». И объясняет: результаты в послеоперационном периоде прямо зависят от того, как анестезиолог защитит больного во время операции. Анвар Фаридович приводит пример: анестезиолог-реаниматолог — это как система безопасности в автомобиле. Раньше, когда это медицинское направление было не настолько развито, операции можно было сравнить с ездой только с ремнем безопасности. Сейчас медицина, продолжая ту же аналогию, дошла до уровня лучших мировых автомобилей, в которых подушки безопасности защищают человека со всех сторон. И обеспечивает этот уровень безопасности именно анестезолог-реаниматолог!

Так что без реанимации нашему герою не скучно: анестезиологии вполне хватает, чтобы самореализовываться каждый день.

— Видимо, просто я очень люблю свою работу и не нахожу в ней ничего скучного, — улыбается доктор.



Думаю, нормальный анестезиолог-реаниматолог, который хочет иметь хороший результат, всегда продолжает вести своих пациентов до самой выписки



«В нашей специальности есть элементы образного шаманизма»

В народе складывается мнение, что анестезиологу-реаниматологу не приходится много общаться с пациентом. И это, как объясняет Анвар Фаридович, жесточайшее заблуждение. В случае, когда это возможно, он должен это делать как можно активнее. Все просто: чтобы выходить пациента — надо его знать. Поэтому нужно максимально подробно собрать анамнез, выяснить, есть ли медикаменты, с которыми у пациента складываются, так сказать, аллергические отношения. Примерно понимать даже характер пациента — все это анестезиологу-реаниматологу очень нужно, чтобы в послеоперационном ведении как можно лучше провести интенсивную терапию.

— У меня тут чуть ли не спортивный интерес. Мне нужно, чтобы все мои пациенты выживали. Я не хочу видеть их с послеоперационными осложнениями, чтобы потом не думать: «Может быть, это ты что-то не доделал? Может быть, где-то надо было побольше сил приложить? Что-то предпринять, чтобы не доводить человека до таких осложнений?" Думаю, нормальный анестезиолог-реаниматолог, который хочет иметь хороший результат, всегда продолжает вести своих пациентов до самой выписки.

Капризные пациенты, как и любого доктора, у анестезиолога случаются. Многие из них недовольны тем, в каком странном состоянии находятся, отходя от наркоза. Доктор терпеливо объясняет: после большого застолья с утра тоже бывает не очень хорошо. Может подташнивать, болит голова, одолевает слабость — словом, хорошего мало. Вот и после общего наркоза примерно так же, природа этого состояния примерно такая же. А вот больных, которые рассказывают доктору, как их нужно было реанимировать и вести во время операции, по понятным причинам, у него не бывает. Этим анестезиологи-реаниматологи отличаются от врачей подавляющего большинства специальностей: «просвещенные» интернетом больные не учат их работать. Доктор пытается объяснить, почему:

— Наша специальность, видимо, слишком скрыта от посторонних глаз, мы работаем за закрытыми дверями. И потому есть в ней элементы образного «шаманизма». Мало людей так хорошо знают анестезиологию и реанимацию, чтобы иметь о ней сложившееся мнение. Обычно все прочитают про свою болезнь в интернете и могут о ней что-то сказать, прийти к врачу с готовой схемой лечения, симптомы даже какие-то у себя определить, «продиагностироваться». А вот пациенты анестезиологов и реаниматологов, как правило, подкованы куда хуже.

Есть мнение, что анестезиологу-реаниматологу не приходится много общаться с пациентом. Это, как объясняет Анвар Фаридович, жесточайшее заблуждение. Фото: rkbrt.ru

Много доводится Анвару Фаридовичу общаться с родственниками пациентов. Доктор рассказывает: врачи стараются как-то успокоить их и бережно относятся к людям, даже если те находятся в истерике, испуганы или слишком расстроены.

— Как на них злиться? Они же не просто так сюда пришли. У них ведь проблема с близким человеком, поэтому они могут себя как-нибудь не так вести. В самых крайних случаях врач ведь может вокруг себя невидимую преграду выстроить и быть спокойным. Доктор не имеет права ни при каких обстоятельствах проявлять злость или раздражение, как бы они себя ни вели, — объясняет врач.



«Ничего не боится только дурак»

Когда пришел ковид, доктор удивил коллег и руководство: сам вызвался работать реаниматологом в ковидном госпитале. Дело в том, что он давно интересовался темой респираторной поддержки и искусственной вентиляции легких. При этом не секрет, что многие пациенты в ковидных госпиталях нуждаются именно в такой поддержке. Он рассказывает, что видели реаниматологи в ковидном госпитале очень многое, в том числе и уникальные медицинские случаи: опыта пришлось набраться огромного.

Доктор признается: были элементы паники за близких. Так что на время начала пандемии из круга ближнего личного общения доктор исключил, например, родную маму. А вот за себя страшно не было. «Ничего не боится только дурак — вот видимо, я таким дураком был», — улыбается наш герой. Но потом мрачнеет:

— А если без шуток, мы же видели: тут как повезет. Видели, как тяжело болели наши коллеги-врачи из разных районов и клиник республики. А когда я увидел в нашем госпитале Игоря Ильдусовича [Закирова] в очень тяжелом состоянии — это повергло меня в тяжелейшее уныние. Его ведь потом увезли в Москву, пытались спасти там, но не получилось, он не справился. Как так получилось? Он ведь был молодой, живой, цветущий человек… Поэтому, пока он лежал у нас, я старался его навещать как можно реже. Потому что видеть его в таком состоянии для меня было невыносимой ношей. Теперь корю себя за это…



Хорошо пациента через операцию провел, он у тебя проснулся без боли, лежит в ясном сознании, и все у него в порядке — и ты от этого получаешь почти физическое удовольствие!

Все мы помним, а реаниматологи в ковидном госпитале видели: немало было молодежи, которая не справлялась с болезнью. Да, действительно, основной удар приняли на себя пожилые пациенты, люди с диабетом и онкологическими заболеваниями, с лишним весом и сердечно-сосудистыми проблемами. Но умирали и сильные люди цветущего возраста. Доктор вспоминает молодого врача из района — коллеги в ковидном госпитале его спасти не смогли.

«Когда ты теряешь пациента, ищешь недостатки в своей работе»

За последние двадцать лет анестезиология, как и многие другие сферы медицины, сделала огромный шаг вперед. Очень помогает докторам компьютеризация их труда: если раньше они контролировали жизненные показатели больного во время операции вручную, то теперь все это делается с помощью аппаратуры, перед доктором всегда есть мониторы, на которых отслеживается. Правда, Анвар Фаридович предупреждает: на мониторы надейся, а сам не плошай. Забывать о классических методах работы не нужно — пощупать пульс, посмотреть зрачок. А в своей работе наш герой больше всего ценит и любит результат — разумеется, только хороший. К нему и старается всегда стремиться.



— Хорошо пациента через операцию провел, он у тебя проснулся без боли, лежит в ясном сознании, и все у него в порядке — и ты от этого получаешь почти физическое удовольствие! Можешь, наконец, выдохнуть и расслабиться, — улыбается доктор.

А вот если пациент плохо себя чувствует, что-то с ним не так — анестезиолог начинает копаться в себе, восстанавливать все этапы работы в уме, старается понять, почему же так пошло. Хотя в большинстве случаев возникшее состояние у пациента никакого отношения к его действиям не имеет — просто так сложились медицинские обстоятельства. И особенно долго врач копается в себе и разбирает свои действия, если пациент умирает.

Если пациент плохо себя чувствует, что-то с ним не так — анестезиолог начинает копаться в себе, восстанавливать все этапы работы в уме, старается понять, почему же так пошло

— Когда теряешь больного, начинаешь искать недостатки в своей работе. Всегда в таких случаях я почему-то думаю, что это лично я что-то недоделал. Начинаешь себя корить: может быть, вообще не нужно было за него браться? Надо было отменить, отложить операцию? Самобичевание начинается всегда в таких случаях. Это очень тяжело для реаниматолога — потерять человека.

«Работа — это как любимая женщина, она должна приносить удовольствие!»

Анестезиолог работает в тени хирурга. Эта сторона медицины за кадром практически всегда. Выходя из больницы, пациент благодарит не анестезиолога-реаниматолога, а хирурга или своего лечащего врача. Так что «Спасибо, доктор! в исполнении пациента наш герой слышит не так часто, как хотелось бы. Но не ви»дит в этом ничего для себя обидного — он же сам выбирал этот путь и хорошо понимал, на что идет.

— Не хирург же меня определил быть анестезиологом, а я сам, верно? Думаю, все заслуженные нами «спасибо» мы услышим на том свете. А работаем мы не ради этих благодарностей, а для людей и для того, чтобы самим быть собой довольными. Человек должен радоваться, идя на работу! И я радуюсь. Работа — это же как любимая женщина, она должна приносить удовольствие! — улыбается Анвар Фаридович.

О своей работе наш герой действительно рассуждает с любовью. Эту преданность делу отмечает и его шеф, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии РКБ Роман Шпанер:

— Он человек, который в первых рядах бросается на амбразуру. Анвар Фаридович всегда готов прийти на помощь, при необходимости задержаться, прийти пораньше, уйти попозже, подменить коллегу. Это человек, который не боится трудностей. Огромный плюс еще в том, что он постоянно саморазвивается. Всегда много читает, постоянно на острие науки. И это очень ценно, ведь врач учится всю жизнь. Он развиваясь сам, помогает развиваться другим, обучает молодежь как наставник. С Анваром Фаридовичем легко работать — он не только доктор высокого класса, но и открытый, дружелюбный человек. А как специалист, как командный игрок он действительно незаменимый. Это первая пятерка, которая всегда на арене, всегда на льду. Ему всегда можно довериться, он никогда не подведет!

С Анваром Фаридовичем легко работать — он не только доктор высокого класса, но и открытый, дружелюбный человек. А как специалист, как командный игрок он действительно незаменимый

«Мое религиозное воззрение — апотеизм»

Анвар Фаридович называет себя рационалистом. В распространенные врачебные суеверия он не верит — например, говорит, что без проблем поработает на операции кого-нибудь из своей семьи (среди хирургов распространено суеверие, что своих родственников оперировать нельзя). Наш герой пожимает плечами и говорит: сам встанет в операционную, если к хирургам попадет его жена, скажем, с аппендицитом. Правда, согласен помочь своим исключительно на своей территории, в РКБ: не считает себя вправе сомневаться в компетентности врачей той клиники, в которую теоретически может попасть его близкий.

А на вопрос о религии Анвар Фаридович отвечает:

— Мое религиозное воззрение — апотеизм. Мне безразлично, есть высшая сила или нет. Я не знаю, есть ли она. Мне тяжело ответить, да я и не требую доказательств ее наличия или отсутствия. Конечно, говорят, что при крушении самолета атеистов не бывает — возможно, я и не отношу себя к атеистам. В тяжелой ситуации, наверное, всегда пытаешься обратиться к какому-то высшему разуму…

У Анвара Фаридовича двое сыновей. Вовлеченный отец, он воспитывает их в относительной строгости, и даже уверяет, что мальчики в курсе воспитательных свойств ремня. Детей доктор учит простым принципам: надо любить родину, уважать родителей и всегда быть честными. «А что еще нужно?» — спрашивает у нас. И правда: что еще?

Старший сын доктора хочет пойти по стопам отца и бабушки. Сейчас он учится в девятом классе и планирует поступить в медицинский университет. Отец лелеет затаенные желания о том, чтобы ребенок получил профессию будущего, на стыке инженерии, кибернетики и медицины — но и против того, чтобы сын стал анестезиологом-реаниматологом, тоже возражать не будет.

Детей доктор учит простым принципам: надо любить родину, уважать родителей и всегда быть честными. «А что еще нужно?" — спрашивает у нас

— А вот младший пусть в строители идет! Хватит в семье троих медиков, диверсифицировать надо профессии детей! — смеется доктор. А на вопрос, о чем он мечтает, отвечает: — О мире. О здоровье. Чтобы люди меньше болели — может быть, тогда мы будем меньше работать!