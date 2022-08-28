День в истории: беспилотное такси в Иннополисе, отмена копейки и создание компании «Тойота»

Чем примечательна дата 28 августа?

Фото: Олег Тихонов

Последнее воскресенье августа в России празднуют День шахтера. Также 28 августа — профессиональный праздник Дедов Морозов и Международный день публичного чтения комиксов. В Костроме сегодня День котлет, а в Крыму — День виноградарства и виноделия. В США сегодня День мечты, День дедушек и бабушек в Мексике и Тайване, а Черногория празднует День провозглашения королевства. Среди исторических событий, произошедших 28 августа в разные годы, открытие «Татнефть-Арены», начало тестирования беспилотного такси в Иннополисе, вывод из обращения копейки, введение нового образца паспорта и создание автомобильной компании «Тойота». В этот день родились философ и поэт, автор шедевра мировой литературы поэмы «Фауст» Иоганн Вольфганг Гете, архитектор и изобретатель, создавший паровую форсунку для сжигания нефти, автор крекинг-процесса и телебашни в Москве, получившей его имя, Владимир Шухов, автор «Чевенгура» и «Котлована», писатель Андрей Платонов и старший брат в дуэте писателей-фантастов Стругацких — Аркадий. Не стало 28 августа композитора Анатолия Лядова, писателя и поэта Константина Симонова, композитора, написавшего множество песен для советской эстрады, в числе которых «Черный кот», Юрия Саульского. Об этих и других событиях в мировой истории — в обзоре «Реального времени»

Казань готова принять раненых с полей Первой мировой, а Иннополис — к тестированию такси без водителя

28 августа 1914 года в Казани открыли губернский комитет помощи больным и раненым воинам, участвовавшим в Первой мировой войне. Его председателем стал казанский градоначальник Василий Боронин. По решению комитета в городе были построены пять столовых и детские ясли, где ежедневно получали обед и приют почти 500 детей. В первый год своей работы комитет на решение гуманитарных целей потратил пятую часть городских средств. Через месяц после того, как Германия объявила войну России и страна включилась в Первую мировую, лазареты Казани уже были готовы принимать раненых. Для этого отремонтировали и оснастили оборудованием 62 госпиталя, где могли разместиться более 4,3 тысячи койко-мест. Также, чтобы перевозить раненых, от железнодорожной станции до госпиталей проложили трамвайные ветки и закупили несколько вагонов. По приказу Боронина в городе создали молодежный санитарный отряд, участники которого помогали переносить раненых.

Фото: архив Военного госпиталя/kazan.aif.ru

28 августа 1997 года в рамках II Всемирного конгресса татар в Казани президент Татарстана Минтимер Шаймиев и глава Башкортостана Муртаза Рахимов подписали двусторонний договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет. Он предусматривал углубление интеграции экономик соседних республик. Документ был подписан спустя 6 лет после подписания в августе 1991 года между двумя регионами соглашения об уважении к их территориальной целостности.

28 августа 2005 года в рамках празднования 1000-летия Казани в Ново-Савиновском районе столицы торжественно открыли новый Ледовый дворец, способный вмещать 10 тысяч зрителей. Возводить его начали в августе 2004 года, а его проектировщиком и генподрядчиком стала компания «Лемкон» из Финляндии. За основу проекта был взят Дворец спорта в Гамбурге, но с учетом местных условий. На открытие уникального 4-этажного культурно-спортивного комплекса «Татнефть-Арены» пригласили легендарную рок-группу Scorpions, которая исполнила свои хиты в сопровождении симфонического оркестра. Сегодня ледовая арена стала местом проведения не только хоккейных турниров, но также концертов, различных шоу и прочих масштабных мероприятий.

Фото: kremlin.ru

28 августа 2012 года в Болгаре и Свияжске побывал президент России Владимир Путин. Главе государства показали самый большой в мире Коран весом почти в 800 кг и размером полтора на два метра, он посетил места археологических раскопок на территории Старого города музея-заповедника. Второй точкой визита стал остров-град Свияжск, где Путин посетил Богородице-Успенский монастырь, основанный в середине XVI века. После чего Владимир Путин вручил вдове убитого начальника отдела образования ДУМ РТ Валиуллы Якупова орден Мужества, а раненному муфтию Ильдусу Файзову — орден Дружбы.

28 августа 2018 года в Иннополисе начали тестировать первое в Европе беспилотное такси. Гибрид автомашины «Тойота» начал ездить между пятью главными объектами цифрового города и пока бесплатно перевозить местных жителей. Первым на авто без водителя проехал президент Татарстана Рустам Минниханов, а вторым — корреспондент «Реального времени». Выйдя из такси, Минниханов отметил, что беспилотный автомобиль более надежен, чем водитель, который купил права. В этот же день глава республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Яндекс» в России Елена Бунина подписали Соглашение о создании тестовой зоны в городе Иннополис. В марте этого года правительство России разрешило «Яндексу» запустить беспилотные такси в нескольких районах Москвы, в Иннополисе и на территории центра «Сириус» в Сочи.

Фото: Максим Платонов

28 августа 2021 года «Реальное время» писало о том, что в правительстве Татарстана с подачи «РТ-Инвест» обсуждают введение тарифа на раздельный вывоз мусора. Если обе стороны придут к соглашению в этом вопросе, то Казань может ввести тариф на раздельный сбор мусора, который заменит собой нормативное начисление платежей за ТКО. Эта система уже действует в Нижнем Новгороде, а переход на нее помог снизить тарифы почти на четверть — до 93 рублей с человека. В то же время Татарстан по динамике роста «мусорных» тарифов оказался на 2-м месте среди регионов России — цены за вывоз мусора в республике выросли на 24,8%.

Начало депортации немцев Поволжья, новый образец паспорта и изъятие копейки из обращения

28 августа 1851 года между Москвой и Санкт-Петербургом начали курсировать поезда. Николаевская дорога протяженностью в 644 км получила свое название в честь императора Николая I и стала первой казенной железной дорогой в Российской Империи, состоящей из двух путей сообщения. Именно с нее началось создание железнодорожной сети общегосударственного значения. Путь из Москвы в Петербург проходил через Клин, Тверь, Бологое, Тосно и другие города. В целом были построены 34 станции четырех классов. Строили железнодорожную линию свыше 800 тыс. рабочих, по большей части крепостные крестьяне. Первыми пассажирами стали военные, а 31 августа из Санкт-Петербурга отправился царский поезд, состоящий из 9 вагонов. За билет в поезде в вагоне первого класса нужно было отдать 19 рублей, во втором — 13, в третьем — 7 рублей. В 1923 году Николаевскую железную дорогу переименовали в Октябрьскую, а главный вокзал назвали Московским — так он называется и сегодня.

Фото: wikipedia.org

28 августа 1907 года в Кемерово была заложена шахта №1 угольного рудника, проектная мощность которого составила 500 тысяч пудов угля в год. В то время он сыграл ведущую роль в развитии города и Кузбасса, став его градообразующим предприятием и превратив город в шахтерскую столицу. Сегодня памятники рудника включены в исторический центр Кемерово, где располагается историко-архитектурный музей-заповедник «Красная Горка». Через месяц в Кемерово заработала шахта №2, а до конца года еще две.

28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР подписал указ о депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан. В документе население Автономии немцев Поволжья обвинялось в пособничестве «многочисленным шпионам и диверсантам», якобы засланным гитлеровцами в этот регион СССР. Высылать жителей с территории автономии стали 3 сентября, конфисковав почти все имущество переселенцев — брать с собой разрешилось только то, что можно было унести в руках. На новом месте людей зачастую выгружали из эшелонов в голую степь. Только в 1964 году в закрытом Указе Президиума Верховного Совета СССР все обвинения советских немцев в пособничестве врагу были официально признаны необоснованными, началось восстановление их гражданских прав, но оно затянулось на долгие годы.

Немецкая деревня Штреккерау, Саратовская область, 1939 год. Фото: Bundesarchiv/CC BY-SA 3.0 de/Wikimedia Commons

28 августа 1963 года на экраны кинотеатров СССР вышел художественный фильм-сказка «Королевство кривых зеркал». Режиссер фильма — главный «сказочник» Союза Александр Роу, а в основу сценария легла одноименная повесть Виталия Губарева. Съемки кинофильма шли в Ялте и Симеизе. Главную героиню школьницу Олю и ее зеркальное отражение Яло сыграли московские школьницы-близняшки Оля и Таня Юкины. В поисках идеальных героинь Роу просмотрел более 300 пар близнецов, а сестры Юкины попали в «Королевство кривых зеркал» вообще случайно. Звезда множество советских киносказок Георгий Милляр сыграл здесь сразу три роли — наиглавнейшего церемониймейстера, вдовствующую королеву и возчика.

28 августа 1974 года в СССР утвердили новое Положение о паспортной системе. Документ впервые за всю историю России и СССР обязал всех граждан страны, достигших 16-летнего возраста, иметь паспорт, а по достижении возраста 25 и 45 лет в паспорт вклеивалась новая фотография. Обложка удостоверения личности стала темно-красного цвета, в верхней части была золотая надпись «СССР», в центре золотой герб СССР, а внизу надпись «ПАСПОРТ». В документе от руки записывались фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место его рождения, национальность на русском языке и на языке соответствующей союзной республики или автономной республики. Проставлялись штампы о семейном положении, прописке, выписке и воинской обязанности. Замена паспортов на новый образец началась 1 января 1976 года и длилась до 31 декабря 1981 года.

Фото: wikipedia.org

28 августа 1994 года после 290 лет использования в России в связи с падением курса рубля и обесценивания его к ведущим мировым валютам из обращения было решено изъять монеты номиналом «1 копейка». Правда, через 4 года их вернули в оборот — именно тогда в стране произошла деноминация национальной валюты. На этом «приключения» копейки не закончились — спустя 10 лет, в июле 2008 года, Центробанк заявил о целесообразности отказа от использования мелких монет, поскольку чеканка 1- и 5-копеечных монет была намного дороже их номинальной стоимости.

В Британской империи запретили рабство, в Японии создали компанию «Тойота», а Мартин Лютер Кинг рассказал о своей мечте

28 августа 1883 года в Британской империи запретили рабство. С этого дня акт парламента Соединенного Королевства сделал покупку или владение рабами незаконными на территории империи, за исключением владений Ост-Индской компании, Цейлона и острова Святой Елены. Закон предусматривал выплаты рабовладельцам — на эти цели из имперской казны выделили 20 миллионов фунтов стерлингов. В то время эта сумма равнялась 40% годового дохода Казначейства или почти 5% британского ВВП. Например, за за 665 рабов в Вест-Индии епископ Эксетерский получил 12 700 фунтов стерлингов, а Генри Ласселлз, второй граф Харвуд, — 26,3 тысячи фунтов стерлингов за 2,5 тысячи рабов на шести плантациях.

Фото: Mytho88/wikipedia.org

28 августа 1936 года в Японии была создана автомобильная компания «Тойота», а ее основателем стал Киичиро Тойода. При этом первые автомобили компания выпустила годом раньше, но тогда автопроизводство было лишь частью огромной корпорации по производству ткацкого оборудования, хозяином которой был отец Киичиро — Сакичи Тойода. Из-за того, что для написания иероглифа «Тойода» требовалось девять движений кисти, а число девять японцы считают несчастливым, был устроен конкурс на новое название автокомпании. Новое имя «Тойота» близко по звучанию , а чтобы написать его, нужно лишь восемь движений. Это число в Японии считается символом богатства и процветания. Сегодня «Тойота» один из крупнейших автоконцернов в мире, производящий в год около 9 млн автомобилей, или одну машину каждые 6 секунд. В 2020 году, по данным Forbes, капитализация Toyota Motor Corp. превысила $173 млрд.

28 августа 1963 года баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг обратился к жителям США со знаменитой речью «У меня есть мечта». В ней он озвучил свое видение будущего страны, где белокожие и чернокожие люди имели бы равные гражданские права. Свою самую известную речь он произнес во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу, стоя у подножия Мемориала Линкольна. Тезисы Кинга стали решающими для Американского движения за гражданские права. Пламенное выступление проповедника признано одним из лучших в истории и лучшей речью XX века, по мнению сообщества ораторского искусства США. Историческое по значимости выступление Мартина Лютера Кинга стало основанием для включения в международный календарь Дня мечты, лейтмотивом которого является девиз «Мечты сбываются!».