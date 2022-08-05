Гид по Карла Маркса: старообрядцы и шведы

Прогулка по Грузинский. Часть 2-я

Фото: Улица Грузинская, начало XX века. Слева дом Щербаковой. pastvu.com

Наше долгое путешествие по улице Карла Маркса продолжается. Мы находимся в той ее части, которая до революции называлась улицей Грузинской, получившей свое название в честь церкви Грузинской иконы Божией Матери XVIII века. Эта часть города интересна как средоточие купеческих усадеб, и некоторые из них после реставрации выглядят весьма достойно.

Дом, где жил Джаудат Файзи (Карла Маркса, 48)

Композитор и собиратель фольклора жил в доме, построенном в первые десятилетия XX века, с 1946 по 1973 год, то есть до своей кончины. Работал неподалеку — в радиокомитете, театре имени Камала, то есть в зданиях, где сейчас располагаются «Болгар радиосы» и «Шаян ТВ», нынешний театр им. Тинчурина). Самое известное произведение Файзи — музыкальная драма «Башмагым» («Башмачки»), поставленное в 1942-м. «Реальное время» подробно писало об этом мюзикле, созданном по предложению Файзи на основе пьесы Хабибуллы Ибрагимова, из которой Тази Гиззат сотворил либретто. Также он написал оперу «Тапшылырмаган хатлар» («Неотосланные письма») по повести Аделя Кутуя и популярную до сих пор песню «Урман кызы» на стихи Такташа, издал сборник татарских народных песен «Халык җәүһәрләре» («Жемчужины народные»).

Дом, где жил Файзи. https://2gis.ru

Дом Щербаковой (Карла Маркса, 43)

Изначально, в первой половине XIX века, дом принадлежал штабс-капитану Федору Баумгартену. Его род происходит из Швеции, откуда его предки перебрались в Прибалтику. Баумгартен — кавалер ордена Святого Станислава 1-й степени и Святой Анны 1-й степени. В 1862-м он стал предводителем дворянства Чебоксарского и Козьмодемьянского уездов Казанской губернии и переехал в Чебоксары. Дом купила жена купца Щербакова, а в 1859-м перестроила его в двуэтажный. В 1874 году здесь разместился Казанский ветеринарный институт. В 1891-м его расширили в обе стороны улиц. В 1896-м институт переехал на Ершова, 24, а здесь квартировал Учительский институт (в 1899 году здание перешло в собственность института). С 1876 года он готовил учителей городских училищ. Функция сохранилась и после революции — здесь работал Педагогический институт и жили студенты, а в 1934-м здание надстроили до четырех этажей.

Четыре этажа, 1930-е. https://pastvu.com

Дом и флигель Манасеина (Карла Маркса, 45 и 47)

Жандармский офицер Вячеслава Манасеина был родом из Костромской губернии и владел этим домом, построенным Петром Пятницким в 1843 году. Затем он перешел его сыну, тоже Вячеславу — генерал-майору, интенданту Казанского военного округа. Их владения углублены во двор, в сторону Большой Красной. Также здесь жили другие дети офицера — Николай и Сергей. Сергей служил статским советником, был председателем казанского съезда мировых судей, театральной комиссии, обладал многими талантами, Он владел той частью дома, что выходит на Карла Маркса. Флигель и корпус во дворе принадлежали Вячеславу Вячеславовичу Манасеину. Здесь, в частности, работала школа изящных рукоделий Горст.

Дом Манасеина, 1970-е. https://pastvu.com

Усадьба Оконишникова (Карла Маркса, 49/13)

Дом, флигель, ворота, каретный двор — достойно сохранившаяся усадьба рубежа XIX—XX веков купца-староообрядца Констатина Оконишникова. Вместе с отцом Иваном и братом Михаилом в 1895 году они построили в селе Печищи, что напротив Казани, паровую мельницу. Отец жил на нынешней Баумана. Константин занимался закупкой зерна, брат продавал муку. Его также принадлежал дом, находящийся неподалеку, на Муштари. Сейчас это Союз писателей РТ. Музей в Печищах, кстати, работает. Михаил умер в чекистских застенках, Констатина освободили в 1921-м, как и где он скончался — неизвестно.

Главный дом. https://2gis.ru

Дом Грачева (Карла Маркса, 50)

Дом 1865 года с торговой лавка на первом этаже купца Петра Грачева, а потом его дочери, которая добавила к зданию боковые крылья и третий этаж в 1911-м. Скошенный угол и тогда и сейчас оформляет входную группу.

Дом Грачева. https://photobuildings.com

Дом Дротаевского-Молоткова (Карла Маркса, 56)

Об этом доме писали не раз, поскольку его реставрируют уже давно и несколько раз. Первый владелец дома Александр Дротаевский был титулярным советником. Его дочери продали дом купцу Якову Криваксину, кажется, из Севастополя. Потом домом владела жена владельца завода сельскохозяйственных орудий, швейцарца по фамилии Рам, а в конце он достался купцу Осипу (Иосифу) Молоткову. Обратите внимание на горельефы с головой горгоны Медузы и имитацию строительства под камень. Как подробно писал Лев Жаржевский, пользуясь данными Рустема Ахунова, Молотков занимался торговлей чаем — в китайском городе Ханькоу стоит здание компании Tokmakoff Molotkoff & Co. Также он продавал красное вино и бакалейные товары и был членом Совета Купеческого банка. После его смерти дом переходит жене и детям, среди которых есть Мария Рам.

Дом Дротаевского-Молоткова, 1920-е. https://pastvu.com

Дом Богословской-Челышевой (Карла Маркса, 51)

Дом постройки 1871 года архитектора Шмакова. Про Богословскую что-то найти сложно, продала она его еще одному купцу-старообрядцу Ивану Гребенщикову, который отдал дом дочери Марии в качестве подарка, когда она выходила замуж за купца Челышева. Тот переехал из Чистополя в Казань. Дом Челышева в городе на Каме сохранился, там теперь Чистопольский многопрофильный колледж.

Дом Богословской-Челышевой. https://ru.wikivoyage.org