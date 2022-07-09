Изнанка Казани: заброшка близ одного из лучших экстрим-парков России

Летом 2020 года в Казани на Кремлевской набережной возле моста «Миллениум» состоялось открытие первой части самого большого в России экстрим-парка «Урам». Это была уличная часть, которая объединила в себе профессиональные спортивные зоны и места для прогулок. А уже в 2021 году появилась вторая крытая часть парка, что позволило сделать его всесезонным. За считанные дни это место стало очень популярным как среди жителей столицы Татарстана, так и среди туристов. Однако они приезжают посмотреть не только на урбанистические пейзажи, открывающиеся с баскетбольных полей, или на взмывающих над «Кул-Шарифом» скейтеров. На площадках парка также проходят соревнования мирового и всероссийского масштаба. И мало кто знает, что скрывается за заборами и деревьями, отделяющими «Урам» от прилегающей к нему улицы. Всего несколько шагов — и архитектурные формы уличного искусства сменяются деревенским орнаментом и забытой историей.

«Урам» уже давно приобрел известность за пределами России. Так, с 28 по 30 августа 2020 года на его площадках прошел международный турнир по брейкдансу и уличному искусству «COMBOnation». После, с 26 по 27 сентября, там же состоялись международные соревнования С1 по велоспорту BMX фристайл-парк. А уже в 2021 году с 9 по 10 июля на этом месте прошел отборочный этап чемпионата мира Red bull UCI Pump track.

Фото: Максим Кокунин

Уличная часть парка представляет собой скейт-парк, памп-трек, площадки для стритбола, баскетбола, футбола, волейбола и многого другого. Крытая часть — два этажа, на которых расположены эйр-парк, бетонный боул, стрит-плаза, раздевалки и душевые, медпункт, лекторий, выставочное пространство, медиацентр, а также танцевальный зал.

Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что такое широкое общественное пространство, которое ежедневно оккупируют дети со всего города, является и местом, где тренируются спортсмены.

Фото: Максим Кокунин

Например, там готовились атлеты, которые представляли Россию (ОКР — Олимпийский комитет России) на XXXII летних Олимпийских играх — 2020, прошедших с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.

Фото: Максим Кокунин

Объекты парка выполнены в стиле минимализма, чтобы придать им индустриальный вид, подчеркивая уличный дух этого места.

Фото: Максим Кокунин

В парк можно попасть с самой набережной, через автостоянку под «Миллениумом», а также через центральный вход с улицы Подлужной.

Фото: Максим Кокунин

Однако посетители обычно пользуются лишь первыми двумя входами, так как они ведут с не менее важных общественных пространств — набережной и парка Горького.

Фото: Максим Кокунин

Улица Подлужная отделена от «Урама» забором и деревьями, из-за них на бурлящую жизнь в современном развивающемся месте смотрят руины прошлых эпох, пока не затерявшиеся среди зарослей.

Фото: Максим Кокунин

Ближе к «Миллениуму» Подлужная застроена частными домами, есть несколько новых зданий. Поднявшись чуть выше, скажем, на мост, можно увидеть, что разноцветные кубы экстрим-парка граничат с огородами.

Фото: Максим Кокунин

Всего в нескольких метрах от толп людей, пришедших исполнять трюки на рампе, стоят теплицы с будущим урожаем.

Фото: Максим Кокунин

Продвигаясь по улице, можно заметить, как строения становятся все старше, а некоторые дома уже не имеют жильцов. А еще дальше — уже не имеют стен или крыши.

Фото: Максим Кокунин

С этого места здания уже превращаются объекты культурного наследия регионального значения. Так, на Подлужной, 49, располагается старинная краснокирпичная усадьба, построенная в XIX веке.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, 9 мая 2020 года она была практически снесена. Однако госкомитет Татарстана по охране памятников немедленно остановил работы. Крышу здания к этому моменту уже успели разобрать.

Фото: Максим Кокунин

На тот момент объект культурного наследия принадлежал ООО «Торговый дом «Мирадель». По данным «Контр-фокус», учредитель компании — Аделя Зайнутдинова, дочь владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Фото: Артем Гафаров

Первым владельцем усадьбы была семья купца Матвея Русских, а на ее территории располагался кожевенный завод. Позже он перешел во владение торгового дома «Миллер, Пирсон и Ко», но, не выдержав конкуренции с фабрикой Алафузова, закрыл производство.

Фото: Максим Кокунин

Территорию этого здания неоднократно затапливало, а в 1819 и 1926 годах усадьба уходила под воду практически до самой крыши. В период Гражданской войны, в 1918 году, сюда из Санкт-Петербурга была переведена водолазная база.

Фото: Артем Гафаров

В разные годы здание принадлежало разным представителям казанской интеллигенции — художникам, поэтам и т.д. А последним его «хозяином» оказалась секция водно-моторного спортклуба, которой работал еще в 2010 году.

Фото: Максим Кокунин

Возле усадьбы находится будка охранника, а на воротах весит предупредительная табличка о том, что вход на объект без каски запрещен. Однако, как убедился корреспондент «Реального времени», на сегодняшний день территория усадьбы никем не охраняется.

Фото: Максим Кокунин

Заколоченные несколько лет назад окна уже давно выбиты, а помещения заполнены мусором. Проходящие мимо люди не могут не заглянуть в практически открытые двери, но состояние этих зданий все же представляет угрозу.

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