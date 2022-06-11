«Новый 1992-й»: черствый хлеб на полках, за вагон сахара — большегруз, Казань во тьме

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 30-я

В условиях экономического кризиса в 1991 году в стране, в Татарстане в частности, острее ощущалась нехватка продуктов, транспортники были вынуждены строить фермы и покупать стада КРС, из-за транспортных сбоев в магазины привозили уже черствый хлеб. Разрыв хозяйственных и экономических связей привел к росту бартерных сделок, а они — к инфляции. За вагон сахара сначала просили один большегруз, а через месяц — два КАМАЗа. Стало больше техногенных катастроф, так Казань погрузилась в потемки из-за аварии, оставшись без света, тепла и трамваев.



От Академии наук Татарстана

Во второй половине 1991 года бывшая Советская Татария спешно организовывала собственные институты. Причина была в опасениях, что налаженные в Советском Союзе связи, как промышленные, так и научные, могут быть разорваны, что повлечет за собой неизбежную катастрофу.



Как сегодня отмечается на сайте самой академии, создавалась она по аналогии с АН СССР. Но принципиально важным было сохранение госзаказов на исследования в отраслевых НИИ, прикладных разработок на помощь промышленности и хозяйственные нужды. «Если ранее в стране существовала целая система отраслевых НИИ, играющих ведущую роль в этом сегменте исследований, то на рубеже времени, когда происходило формирование татарстанской академии, сфера прикладных наук испытала серьезную и масштабную деструкцию в налаженном за многие годы механизме организации госзаказов на исследования и их финансирования».

Академия наук ТССР в действительности заработала лишь в 1992 году, хотя почти везде указан 1991 год: объясняется это и заметкой ниже — чтобы академия заработала, туда необходимо было набрать членов, да и российская АН была только-только создана, и тоже на бумаге (в ноябре 1991 года), брать с нее пример было невозможно. Правда, создание АН не совсем решило проблему с финансированием прикладных разработок, так как даже в 2014 году наблюдатели отмечали отсутствие при ней научного фонда. Тем не менее собственная АН позволила в 1990-е годы, когда зарплаты в научной отрасли были смехотворными, а хозяйственно-договорная работа почти исчезла, поддержать ученых: «наиболее отличившиеся ученые получали стипендии, персональные гранты».

Несмотря на крен в отдельные годы в область национально-исторических изысканий — на этом первоочередном курсе настаивали и в 2010-е годы, ссылаясь на то, что в фундаментальной науке и прикладных исследованиях по сути нет «национального» — АН может похвастаться и научными достижениями в базовом для республики нефтехимическом кластере, исследованиями фундаментального характера и прикладными разработками в области механики и машиноведения. А метания от гуманитарного курса к фундаментально техническому привели в конце концов к «суверенитету» Института истории им. Ш. Марджани. Сегодня он и 22 других института работают «под научно-методическим руководством АН РТ», но не являются его НИИ или отделением — как, к примеру, отделение физики, энергетики и наук о Земле или отделение химии.

Фото kpfu.ru

«Совет учредителей-академиков создающейся Академии наук Татарстана в соответствии с опубликованным в печати «Положением о выборах в Академию наук Татарстана» объявляет о следующих вакансиях:



Четыре действительных члена (академика) и восемь членов-корреспондентов по отделению гуманитарных наук (специальности — филология (языкознание, литературоведение, фольклористика, журналистика, книговедение, археография и текстология), история (история Татарстана, история татарского народа, археология и этнология), искусствоведение и архитектура, философия и история общественной мысли, экономические науки (политэкономия, экономика, планирование и организация управления народным хозяйством), социология и политология, государство и право (национально-государственное строительство), педагогика и психология;



Два академика и восемь членов-корреспондентов по отделению биологии, медицины и сельского хозяйства (специальности — биофизика, биохимия, микробиология, общая биология, физиология, экология, травматология и ортопедия, педиатрия, хирургия, ветеринария, земледелие, растениеводство и др.);



Два академика и восемь членов-корреспондентов по отделению математики, механики и машиностроения (специальности — математика, механика, процессы управления, информационные технологии, машиностроение и механизация, строительство);



Два академика и восемь членов-корреспондентов по отделению физики, энергетики, наук о Земле (специальности — физика, астрономия, энергетика, радиоэлектроника, науки о Земле);



Два академика и девять членов-корреспондентов по отделению химии и химической технологии (специальности — химия, химическая технология).



На вакансии действительных членов (академиков) АН ТССР выдвигаются крупнейшие ученые, имеющие ученую степень доктора наук, обогатившие науку выдающимися научными трудами и открытиями. В члены-корреспонденты АН ТССР выдвигаются крупные ученые, имеющие ученую степень доктора наук, внесшие значительный вклад в развитие науки».*

Американцы на шинном

Как мы уже писали в прошлых дайджестах, далеко не все попытки обустроить собственную экономику в условиях разрыва связей с советскими и постсоветскими республиками, регионами РСФСР при помощи иностранных компаний были удачными. Подписывались десятки, а то и сотни соглашений с различными странами и корпорациями. Не обходилось и без курьезов. Так, в 1991 году на «Нижнекамскшине» побывали представители малоизвестной тогда у нас компании «Монсанто», речь шла о взаимных поставках «химикатов» и сырья.

Следы этих договоров в конечном счете где-то в 1990-х и теряются. Зато у «Монсанто» — нет: будучи по преимуществу химической компанией, в конце 1980-х — начале 1990-х она пролоббировала в Министерстве сельского хозяйства США «для применяемых в пищу генно-модифицированных продуктов такие же регуляционные правила, какие действовали для новых сортов, полученных классической селекцией». Успех этих продуктов на рынке США стимулировал компанию переориентироваться с традиционной химии на производство новых сортов семян. В просторечии они известны как «производители» ГМО-продуктов.



«Монсанто» планировала в 2015 году построить в России первый завод по производству семян (традиционной селекции, а не ГМО) и выкупила российское подразделение «Байер», но в действительности местный рынок компании с ее преимущественно трансгенными культурами на тот момент не дался. Для примера, еще в 2013 году украинский рынок семян кукурузы «Монсанто» планировала увеличить с текущих на тот момент 20% до 30%. Впрочем, некоторые скептики и сегодня уверяют, что 90% ГМО-семян в России в действительности происхождения «Монсанто» — именно на этом фоне у многих агропроизводителей после введения санкций весной этого года возникла тревога. Курс начала 1990-х на партнерство с зарубежными компаниями, как известно, с 2014 года сменился на прямо противоположный — но своего семенного фонда даже для внутрироссийского рынка может не хватить.

Фото: td-kama.com

«В объединении «Нижнекамскшина» побывали представители американской фирмы «Монсанто», которая выпускает различную химическую продукцию и оборудование для шинной промышленности.



На совещании с участием руководителей и ведущих специалистов предприятия были рассмотрены вопросы поставок из США химикатов, другой продукции фирмы. Со своей стороны, представители «Монсанто» изучили возможность закупки на предприятия сырья и некоторых материалов. Результаты встречи обнадеживают: деловое сотрудничество поможет объединению ориентировать свою продукцию на мировые стандарты». (Н. Нилина).*



Почему в магазинах черствый хлеб?

В начале 1990-х во многих регионах существовали перебои как с поставками зерна, так и поставками хлеба. На полках зачастую хлеб если и был, то черствым. Тогда хлебопеки оправдывались, что виноваты транспортники, которые поздно приезжают за буханками к воротам хлебокомбинатов (впрочем, и автотранспорт тоже страдал от перебоев с поставками топлива и запчастей.

«Хлебная проблема» существовала всегда, даже сегодня разворачивается конфликт с перебоями в поставках зерна на международный рынок, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Другая часть вопроса в свете вышенаписанного — в том, что продовольственную проблему в мире без ГМО в принципе не решить, но ГМО народ отпугивает. До сих пор существуют мифы о том, что «все «поголовно» зерна пшеницы в России давно генно-модифицированные», полученный из них хлеб «быстро плесневеет» или черствеет (миф уровня «влияния вышек 5G на пандемию»). Да и сами власти активно борются с ГМО на всех уровнях. Так, например, в мае 2022 года в испытательную лабораторию филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ «поступила проба шрота рапсового для определения наличия ГМО» (выявили 5%).

Но, как говорила «Реальному времени» еще в марте 2021 года завкафедрой микробиологии КФУ Ольга Ильинская, вред от ГМО — «абсолютная ерунда, а распространение это заблуждение получило благодаря усилиям производителей пестицидов и гербицидов». Единственный минус генетически модифицированных семян — то, что во втором поколении они не прорастают, фермеры должны будут каждый год закупать семена у производителя. А при этом в России, только по официальным данным, объем закупки импортных семян — без разницы, традиционной они селекции или нет — составляет 40—80%, а в некоторых случаях, как, например, с сахарной свеклой, — 98% от потребностей страны.

«Хлебопеки Казани всерьез озабочены: их продукция зачастую с большим опозданием попадает на столы горожан.



И совсем не по вине коллектива хлебных заводов. Они не снижали объемов производства. И мука у них имеется в достаточном количестве. Но пекарей подводят автотранспортники, которые несвоевременно подгоняют хлебные фургоны к воротам предприятий.



Хлебопеки Казани обратились к водителям с призывом улучшить свою работу, не доводить ситуацию до длинных очередей за хлебом. Ведь перебои в обеспечении хлебопродуктами могут вызвать нежелательные последствия».*

Фото guv.tatarstan.ru

Жизнь заставила

Хотя в России по-прежнему действует закон «О семеноводстве», запрещающий выращивание сельскохозяйственных культур с использованием генно-модифицированного семенного материала, в пандемию все же был разрешен свободный ввоз в Россию генно-модифицированной сои и кормов для животных. Корма для животных в стране, к слову, в большинстве своем тоже импортные, об этом в конце февраля этого года говорили на своей конференции производители молока, утверждающие, что из-за вынужденного перехода с качественных западных кормов на некачественные из-за блокировки логистических цепочек стада КРС по сути «испорчены» и будут давать меньше молока, пока его целиком не заменить.

Из-за тех же разорванных логистических цепочек 30 лет назад различные производства открывались в самых невероятных местах, в том числе в управлении технологического транспорта Бугульмы. Транспортники тогда вложили львиную долю прибыли в закупку КРС для производства мяса. Неизвестно, чем закончилась эта история, на которую пришлось пойти для обеспечения себя сельхозпродукцией, но в Татарстане поголовье КРС росло только в нулевые, а после 2011 года показатели почти не менялись. Почти из 30 крупных агрокомпаний, выращивающих КРС, через 10 лет остались единицы, при этом надои молока — не исключено, что благодаря тем же новым ГМО-кормам — выросли. К слову, именно низкие цены на молоко главным образом и повлияли на падение поголовья, как писала газета «Реальное время» два года назад: выращивание собственного КРС — удовольствие более дорогое, чем выращивание свиней, которыми, к слову, бугульминские транспортники 30 лет назад тоже занимались.

«Коллектив Бугульминского управления технологического транспорта вложил значительную часть получаемой им прибыли в развитие своего подсобного животноводческого цеха, который можно назвать фабрикой по производству мяса.



Рядом с добротной свинофермой на 500 голов скоро вступит в эксплуатацию и коровник, где все трудоемкие процессы будут также механизированы. Транспортники надеются, что вскоре у коллектива не будет проблем с обеспечением мясом, причем по невысокой цене». (Н. Елагина).*

Бартерная панацея. Выручит ли она Татарстан в решении продовольственной проблемы?

Любопытно, что две заметки, о черством хлебе из-за поздних подъездов автотранспорта к хлебокомбинатам и выращивании транспортниками КРС своими силами, читателя того времени могли справедливо разозлить и привести к неутешительному выводу: каждый должен быть на своем месте и заниматься своим делом. В одной из передач середины 1990-х ведущий Юлий Гусман отчитал физика, который написал книгу о политике, обратив внимание на эту примету времени.

В выращивании КРС своими силами, не надеясь на магазины, тоже примете того времени, есть здравый смысл. Он прослеживается и у крестьян всех эпох, запасавшихся всем необходимым на зиму своими силами, и в желании властей в нынешних условиях иметь в регионе по возможности все собственного производства, во всяком случае в АПК. Возможно, отчасти многое объясняется «фантомными болями» от кризиса 30-летней давности, как это следует из заметки ниже, когда зависимость от других регионов и стран была очень болезненной. Тогда прямые контакты с республиками бывшего Союза были чуть ли не единственными каналами обмена — в частности, дефицит сахара возмещался поставками с Украины — старые договоры не действовали, централизованные поставки были сокращены до минимума.

В Татарском республиканском управлении госторгинспекции заявляли: «К сожалению, многие продукты питания республика вынуждена ввозить. Это ставит ее в зависимость от партнеров». И партнерам нужны были не дешевые рубли, а товары, в частности КАМАЗы или полиэтилен. Так, за один вагон сахара просили один большегруз. Приобретать нужный товар помогало и топливо, что-то вроде местного аналога санкционной программы ООН против Ирака «Нефть в обмен на продовольствие». Однако дешевизна российской валюты и популярность бартерных сделок привели к дисбалансу на продовольственных рынках. Нужные и популярные в бартере продукты просто придерживались на складах, что вызывало дополнительный дефицит.

«Ежедневно в редакции раздается до десятка звонков по самому актуальному на сегодняшний день поводу. Граждане интересуется, смогут ли они отоварить в ближайшем будущем сахарные талоны, почему совсем пропали кондитерские изделия (сахаристые), а мучнистые резко вздорожали, куда подевалось относительно дешевое курево, в частности болгарские сигареты, еще недавно лежавшие во всех магазинах. В основном такой, как сейчас принято говорить, блок вопросов. Высказывается также предположение, что накануне очередного повышения цен базы придерживают товар.



Первым делом мы решили обратиться в Татарское республиканское управление госторгинспекции, которое призвано следить за соблюдением правил реализации фондовых товаров. Действительно, недавно его работники организовали ряд проверок на районных продовольственных базах Казани. Оказалось, предположение о причастности оптового торгового звена к дефициту многих продуктов питания беспочвенно. Правда, товар здесь отнюдь не накапливается, а расходится весьма интенсивно. Только не всегда по разнарядке. Реализация крупных партий продуктов питания, винно-водочных изделий, дешевых сигарет кооперативным и малым предприятиям выявлена на базе Кировского района — у нее оказалось немало клиентов за пределами официальных границ деятельности, когда собственные магазины сидели на голодном пайке. Видимо, так руководители базы понимают развитие свободных рыночных отношений».**

Фото: Наиль Хадеев

Авария на ТЭЦ, сбои на транспорте

Мы уже писали о росте числа техногенных катастроф в последние годы Советского Союза и первых лет новой России — один из экспертов и в конце 1990-х предупреждал, что рост их нескоро остановится, и горько шутил, что главным министром ближайшего времени будет министр МЧС (и судя по активному мельканию его на ТВ на месте очередной катастрофы, так оно и было). Сталкивались не только поезда, и аварии были не только на АЭС.

Осенью 1991 года рвануло на казанской ТЭЦ-2, где замкнуло силовой кабель. Казань погрузилась во тьму. Тот факт, что на одну эту ТЭЦ приходились многие предприятия и дома, привело не только к отключению света, но и остыванию батарей в трех районах города, и остановке троллейбусов и трамваев. Усилить ТЭЦ-2 стало возможным лишь в 2000-е годы, когда сначала был введен новый котел взамен старого, а затем и два блока парогазовых установок суммарной мощностью 220 МВт. В результате хотя пожары на той же ТЭЦ все же случаются, это не приводит к таким экстремальным последствиям.

Многомиллиардные инвестиции в ТЭЦ РТ при этом оказались возможными лишь в последние годы, о чем мы подробно писали, благодаря чему, в частности, ТГК-16 вместе с «Сетевой компанией» удалось развести на отдельные линии подачу электроэнергии от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, тем самым «создав два действительно независимых источника электроснабжения производств ПАО «Казаньоргсинтез» и обеспечить электроснабжение по I категории надежности»: «Впервые за многие годы риски аварийных отключений, связанные с технологическими нарушениями во внешней сети, были практически исключены».

«1 ноября, около 18 часов, над северо-восточной частью столицы Татарстана вспыхнуло голубое зарево. После едва слышного взрыва эта часть Казани погрузилась во мрак. Около часа единственным источником света здесь оставались фары автомобилей, высвечивающие сотни людей, голосующих возле дороги.



Что же случилось? Оказалось, что на ТЭЦ-2 произошла авария. От замыкания силового кабеля взорвался трансформатор. В сотни зданий города прекратилась подача электроэнергии и тепла. На тушение пожара выехало 16 пожарных автомобилей, и через три часа он был ликвидирован. Перебои с электропередачей продолжались около часа. К счастью, никто из работников ТЭЦ при взрыве и пожаре не пострадал. По данным предварительного расследования, авария произошла из-за эксплуатации пришедшего в негодность кабеля».



Соб. Инф.



«Пятница минувшей недели выдалась для казанцев тяжелой во всех смыслах: отключился свет, стали остывать батареи центрального отопления сразу в трех районах. Обесточились тяговые подстанции энергохозяйства Казанского производственного объединения городского электротранспорта, на маршрутах замерли десятки трамваем и троллейбусов. Создалась экстремальная ситуация. Несколько часов не работали трамвайные маршруты 1, 9, 13, 14, 17, троллейбусные 1, 3, 5. В результате электротранспортники понесли огромный экономический ущерб». (А. Володин). **

*«Советская Татария» от 2 ноября 1991 года

**«Советская Татария» от 5 ноября 1991 года

Сергей Афанасьев, Алия Миргалимова