Юлия Кочетова: «Чем больше беспокоится родитель, тем более тревожное состояние у ребенка»

«С эмоциональной и физической точки зрения для детей родители — гаранты безопасности. И если вдруг родитель, источник безопасности, сам оказывается в тревожном, паническом состоянии. Когда ребенок видит такое поведение взрослого, оно становится и его моделью тоже», — предупреждает клинический психолог Юлия Кочетова. В авторской колонке для «Реального времени» кандидат психологических наук, доцент факультета «Психология образования» МГППУ дает советы о том, стоит ли говорить с ребенком про военную спецоперацию России, как лучше преподнести эту информацию, чтобы не спровоцировать лишние страхи, и что отвечать на сложные вопросы. Кроме того, эксперт рекомендует родителям периодически брать паузу и устраивать себе «информационный детокс», чтобы оградить психику от бесконечных негативных новостей и стресса.

Отрицание — защитный механизм психики

Сложившая ситуация на Украине не может не вызывать тревогу. Различные стрессовые, защитные переживания в нынешних обстоятельствах естественны для организма. У очень многих возникает не только паника и тревога, но и отрицание. Когда коронавирус только появился, некоторые пытались уговорить себя, что его не существует — и так продолжалось до тех пор, пока не заболевали родственники или сами эти люди. Человеку всегда сложно принять травмирующие ситуации. Отрицание — это защитный механизм психики, отказ от неприятной информации. Отрицание часто становится первой реакцией на трагедии.

В такие времена люди становятся психологически более уязвимыми, снижается уровень критического мышления, появляется страх, тревога вплоть до панических атак. Когда человек находится в таком состоянии, не может справиться с поглощающей его тревогой, важно разобраться в том, что происходит, что в этой ситуации зависит конкретно от нас самих, а что не зависит совсем. Если вы видите, что значительная часть происходящего находится вне зоны контроля, стоит остановиться, отпустить и попытаться успокоиться. Особенно это касается наиболее чувствительных и впечатлительных людей. Это не означает, что не стоит совсем об этом задумываться или интересоваться. Просто чем больше мы вкладываем в это нашего ресурса, тем больше мы его теряем для себя, но ничего не меняется. Это нерационально, если мы говорим о тревоге и страхе, которые очень изматывают и опустошают человека.

Добавляет тревожности тот факт, что поступает очень много, к сожалению, не всегда достоверной информации. В интернете распространено множество иррациональных панических сообщений, которые не несут, по сути, никакого информационного насыщения — только аффективное. Но в какой-то мере, общаясь в соцсетях, люди получают возможность выговориться, поделиться с другими своими переживаниями и получить обратную связь. Но люди разные, у всех свои позиции, и если вы не готовы столкнуться с противоположным вашему мнением, а иногда и хейтерскими высказываниями, лучше не включаться в такие переписки. Это зачастую токсично. Лучше высказать свое мнение так, чтобы не начинать «баттл» с токсичными людьми.

Важно создавать себе периодически «информационный детокс» — временно ограждать организм и психику от плохих новостей и бесконечного стресса, а также попытаться отпустить контроль над происходящим во всем мире. Мы можем влиять только на наши собственные мысли, действия и поступки!

Фото: vk.com/dnr_online_su

Сложившая ситуация на Украине не может не вызывать тревогу. Различные стрессовые, защитные переживания в нынешних обстоятельствах естественны для организма

Методы снятия стресса

Чтобы снизить ощущение тревоги, паники, можно сделать несложные упражнения, доступные любому. Они позволят совладать с негативными переживаниями. Например, если вы чувствуете тревогу, важно дать себе разрешение на эти переживания. Этих эмоций не надо стыдиться — они естественны для человека и, более того, адекватны происходящим в мире событиям. Подавление своих чувств особенно свойственно мужчинам — «мальчики не плачут», но все это культурные стереотипы. Часто хорошо работает возможность проговорить свои чувства. Таким лечением через речь вы снижаете интенсивность переживаний, получаете поддержку в виде обратной связи, а не подавляете эмоции, которые остаются внутри и разрушают человека.

Один из распространенных методов борьбы с тревогой — техника заземления. Это тип психологической релаксации, который применяется с целью восстановления связи с реальностью и с нашим собственным телом, когда испытываем состояние стресса и тревоги. Эта техника действительно здорово работает при ситуативном состоянии сильного беспокойства. При этом психологические техники заземления помогают справиться с ситуативной реакцией, но, увы, не устраняют саму причину возникновения нежелательных переживаний. Тем не менее как инструмент «первой помощи» можно смело их использовать. Как я говорила выше, идея «заземления» состоит в том, чтобы восстановить связь с реальностью. Когда человек находится в беспокойном состоянии, реальность оказывается будто на стертом, размытом фоне.

Вариантов применения техники заземления много. В частности, это осознанная остановка — в течение дня нужно остановиться, сфокусироваться на моменте «здесь и сейчас» и подумать: «Сколько времени? Что я делаю сейчас? Какие ощущения испытываю в своем теле?» Методика исходит из того, что контакт с реальностью, а также ощущение собственного тела помогут снизить тревогу.

Упражнение «Пять органов чувств» также позволяет сосредоточиться на настоящем моменте: перечислите пять вещей, которые видите, четыре вещи, которые слышите, три вещи, которых касаетесь, две вещи, запах которых ощущаете. Почувствуйте, какой вкус вы ощущаете.

При работе с тревогой здорово работает метод, который я часто рекомендую своим клиентам. Держите при себе небольшой предмет, в момент тревоги возьмите его в руки. При этом важно сконцентрироваться на тактильных ощущениях, текстуре предмета, температуре, размере и прочем.

Фото: skunit.ru

Психологические техники заземления помогают справиться с ситуативной реакцией, но, увы, не устраняют саму причину возникновения нежелательных переживаний

Есть варианты техники заземления, когда нужно перечислить предметы, находящиеся в комнате. Можно усложнять задачу — параллельно называть их цвет. Все это позволяет заземлиться.

Можно работать с дыханием. Сосредоточьтесь на процессе дыхания. Вдыхая и выдыхая, считайте до 5. Старайтесь удерживать свое внимание на дыхании. Опять же, полезными будут дыхательные техники и медитации. Если вам не близки такие методы, можно попробовать начать с телесного расслабления — например, выполнить технику релаксации по методике Джекобсона «Прогрессивная мышечная релаксация». Негативные эмоции (особенно тревога и страх) сопровождаются мышечным напряжением, если его убрать, то можно повлиять на эмоциональное состояние, то есть добиться успокоения.

Также я рекомендую технику «Безопасное место». Применяя ее, нужно вспомнить и представить место, где вы когда-либо чувствовали себя хорошо, спокойно и безопасно. Если совершенно ничего не приходит на ум, вы можете вообразить это место. Я также прошу скрестить руки на груди и тихонечко поочередно легонько постукивать себя ладошками по плечам или тоже самое можно сделать, положив руки на бедра в положении сидя. Ощущение наличия у вас безопасного пространства, возможности вернуться туда в случае необходимости — все это значительно улучшает качество жизни при появлении тревоги и страхов.

Не стоит забывать про занятия спортом, про свой ресурс. Если у человека нет ресурса, он не сможет справиться ни с каким жизненными ситуациями. Важно в такие времена общаться с приятными, нетоксичными людьми и не забывать про свою жизнь — заниматься любимым хобби. Это не значит, что мы не сочувствуем или не переживаем. Но уход в вакуум еще хуже — нужно продолжать жить, выполнять свои дела, обязанности. Это нормально, что в стрессовых ситуациях мы боимся, переживаем, но важно не забывать, что мы должны дышать, жить, замечать что-то хорошее, происходящее в нашей жизни, и самих себя подтягивать в ресурсе. От этого зависит состояние наших родственников, в том числе, конечно, детей.

Фото: pxhere.com

Не стоит забывать про занятия спортом, про свой ресурс

Как не передать тревогу детям?

В такие моменты эмоциональное состояние детей во многом зависит от состояния близких ему людей, его окружения. Тревожность родителей, их сильное беспокойство, страхи, сильно отражаются на эмоциональном состоянии ребенка. Чем более «расшатан» родитель, тем более некомфортно будет чувствовать себя ребенок. Эмоции обладают способностью к заражению. В этой связи хорошо вспомнить работы Александра Захарова, который говорил, что среди детей очень распространены «внушенные» страхи. Их источник — как раз взрослые люди, которые окружают ребенка, они зачастую непроизвольно заражают его страхом. Это происходит, когда взрослые подчеркнуто эмоционально указывают на наличие опасности.

Бесконечное муссирование в семье темы военной спецоперации, постоянные новости, когда не выключается телевизор и он работает фоном, ребенку явно не идут на пользу. Родителям необходимо отслеживать ту информацию, которую получает ребенок из СМИ, стараться ограничить просмотр новостных сюжетов, связанных с информацией о смерти, тяжелых последствиях, количестве погибших. Маленькому человеку намного сложнее «переварить» всю эту информацию. И возникает страх. Плюс разговоры при ребенке не могут не повлиять на его мироощущение. Избыточное количество информации, сосредоточенность на масс-медиа, негативных моментах создают причины для тревожности. Но и сами родители, помимо информационного давления, нередко слишком бурно на все реагируют. И в этом случае реакция родителя еще более важна, чем сама информация из СМИ. Когда ребенок длительное время находится рядом со взрослым, который постоянно тревожится, паникует, это лишает ребенка ощущения безопасности со стороны родителя.

Для детей родители — гаранты безопасности, и вдруг этот источник безопасности сам оказывается в состоянии полной дезориентации. Родитель — центральная фигура в жизни ребенка. И когда ребенок видит такое поведение взрослого, оно становится и его моделью поведения. Не зря говорят: «Не воспитывайте детей — все равно они будут похожи на вас, поэтому воспитывайте себя». Эмоциональное состояние взрослого выходит на первое место. Даже в самолете советуют сначала обеспечить кислородной маской себя, а потом — ребенка. Потому что если вы не в ресурсе, а находитесь в плохом физическом и психологическом состоянии, то помочь вашему ребенку будет просто некому. Надо заниматься своим эмоциональным состоянием. Это можно сделать с помощью техник совладания с тревогой и страхами, о некоторых из них я рассказала выше. Но если вы подозреваете у себя повышенную тревожность, сильные страхи, с которыми вы не можете самостоятельно справиться, всегда можно обратиться к психологу, позвонить по телефону доверия и в службу психологической поддержки населения.

Фото: okeydoc.ru

Маленькому человеку намного сложнее «переварить» всю эту информацию. И возникает страх

Как поговорить с ребенком о военной спецоперации?

Если ребенок совсем маленький (ранний возраст, младший дошкольный) и сам не задает вам вопросы о происходящем, я не вижу смысла посвящать его в ситуацию, которая несет в себе столько негатива, эмоциональных переживаний. Мышление ребенка до определенного возраста очень эгоцентрично. То есть ребенок не всегда прослеживает причинно-следственную связь происходящего, ему сложно встать на место других людей, взглянуть на происходящее с разных сторон. Поэтому очень часто дети «выхватывают» из этой информации только преподносимый родителями эмоциональный фон, аффект, который явно не позитивен. И в силу эмоциональной чувствительности, развитого воображения маленьким детям гораздо сложнее справиться с таким потоком информации, чем взрослым. У ребенка остается только сильный эмоциональный накал, который переходит в страх и тревогу.

Если ребенок начал задавать вопросы, в таком случае рекомендации, как преподносить информацию, зависят от возраста. Вести любую такую беседу стоит с учетом возрастных особенностей. С детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста можно использовать игровые и театрализованные формы, разговор в этом случае должен быть простым и понятным ребенку. Главное — чтобы ребенок получил ответы на свои вопросы в доступной для его возраста форме. Скрытность родителей, нежелание обсуждать вопросы малыша, могут также породить множество страхов. Ребенок чувствует: что-то не так, а родители замалчивают, оставляя ребенка один на один с неизвестностью. Если ребенок хочет поговорить, взрослому не нужно пугаться этих вопросов — врать, что-то придумывать, это точно не лучшая история. Все равно ребенок получит интересующую и волнующую его информацию тем или иным способом. И лучше, если он ее получит от своего родителя.

Перед началом разговора лучше подготовиться — выбрать те слова, которые вы будете использовать. Также перед началом разговора можно поинтересоваться, что ваш ребенок уже знает об этом, что он чувствует, какие эмоции испытывает? Говорить необходимо в спокойной обстановке. Нужно отвечать на все вопросы, но избегая обсуждения ужасающих подробностей и деталей, важно еще больше не напугать. Не стоит вкладывать в ответ много эмоций. Говорите спокойно и уверенно, не забывайте: родитель для ребенка — оплот безопасности и спокойствия. Если ребенок сильно переживает — видит, например, что бабушка плачет перед телевизором, причитает, что «все плохо и будет только хуже», для ребенка это шок. Нужно в спокойном тоне объяснить, что родители рядом, ребенок находится в безопасности, самое главное — что мы все вместе, что его любят. Ни в коем случае нельзя обесценивать страхи ребенка, даже если они кажутся иррациональными. Например, ребенок говорит: «Я боюсь, что выйду из подъезда, а там будет танк». И родители начинают высмеивать ребенка, якобы он говорит глупости. Такое недопустимо — обесценивание чувств ребенка очень травмирует. Необходимо отнестись серьезно и говорить с ребенком как можно мягче, приводить факты, почему не стоит этого бояться.

Отнеситесь внимательно к тому, чтобы ребенок смог выговорить все свои сложные чувства, постарался выразить свои любые, самые фантазийные мысли и смог задать все интересующие его вопросы. Важно не оставлять ребенка наедине с его чувствами, с его переживанием, разделять их, не запрещать и не ограничивать в свободном выражении эмоций. Ни в коем случае не стоит ставить в пример других детей, которые «ничего не боятся». Не запугивайте ребенка пустыми или неосуществимыми угрозами: «Будешь бояться — я уйду».

Фото: skorohod-nn.ru

Нужно в спокойном тоне объяснить, что родители рядом, ребенок находится в безопасности, самое главное — что мы все вместе, что его любят

Как помочь ребенку победить страхи?

Помочь ребенку можно с помощью арт-терапии. Например, сказкотерапия. Расскажите ребенку историю о сказочном герое, который боялся, но смог победить предмет своего страха и сам страх.

Нарисуйте страх и вместе «победите» его на рисунке, посадите в клетку на замок, вместе порвите рисунок. Страх можно посадить в бумажный кораблик и пустить по реке или выпустить в небо в бумажном самолетике. То есть символично вместе с ребенком избавляемся от актуального страха. Организуйте ребенку рисование, лепку, конструирование и прочее творчество — все то, к чему он более склонен. Дайте ребенку самостоятельность, но будьте рядом, чтобы помочь ему и поговорить по душам. Избыток опеки, как и нехватка внимания, негативно сказываются на способности ребенка бороться со страхами.

Если страх уже наносит урон и его можно назвать невротическим, стоит обратиться к психологу.

Как правильно разговаривать с подростками?

Подростковый возраст подразумевает иной способ взаимодействия. Поскольку это возраст активного становления личности, у подростка может быть свое четкое мнение и позиция на данный счет. Мировоззрение, система ценностей, интересы и социальная направленность формируются именно в этом возрасте. На мой взгляд, разговор с подростком лучше строить в рамках диалога — важно выслушать его позицию и мысли. Ни в коем случае нельзя их обесценивать и тем более высмеивать. Возможно, подросток и сам расскажет о своих страхах и беспокойствах. В любом случае, чтобы оказать помощь ребенку, необходимо выяснить, чего именно он опасается, что вызывает настороженность.

Для столь деликатного разговора необходимо наладить с ребенком эмоциональный контакт, создать для него безопасную среду, чтобы он поделился с вами, какие конкретно страхи его посещают. Для этого, например, в процессе совместного мероприятия — вечернего чаепития, семейного ужина, просто беседы вы можете поделиться своими страхами, рассказать, чего вы боялись ребенком или подростком, что пугало ваших друзей. Используя «Я-сообщения», расскажите о своих мыслях на этот счет, но постарайтесь сами практиковать позитивное мышление. Задача родителей — помочь подростку разобраться в проблеме, во всем этом огромном потоке информации, которая приходит к нему из разных источников. Самое важное — напомните, что он всегда может обратиться за помощью и обсудить с вами все волнующие его вопросы.

Фото: rused.ru

Помочь ребенку можно с помощью арт-терапии

Рассказывая, постарайтесь дать понять, что страх в такой ситуации — это нормально, что все в этом мире испытывают какие-либо переживания. Беседу желательно вести так, чтобы подросток смог прочувствовать все ваши эмоции, чтобы у него было время вникнуть в ваши слова, при этом осознать свои чувства и позволить себе о них рассказать вам. Ведь так непросто даже себе признаться, что ты чего-то боишься.

Разговор можно построить более серьезно и в рамках ответственности за себя, за близких и окружающих людей. При возникновении тревожных мыслей у подростка можно сделать акцент на том, что в результате все разрешится и важно заботиться о своих близких здесь и сейчас, а также обратить внимание на свое эмоциональное состояние.

Постарайтесь лишний раз не демонстрировать активно и бесконтрольно свои переживания по поводу нынешней ситуации, ведь наши переживания очень хорошо чувствуют наши дети. Постарайтесь найти для подростка время, чтобы побыть с ним. Посмотрите вместе фильм, обсудите героев, сходите куда-нибудь и хорошо проведите время. В данной ситуации необходимо оказать подростку эмоциональную поддержку, дать ощущение стабильности, понимание того, что он не одинок в своих страхах и тревогах, что рядом с ним люди, которые испытывают очень похожие чувства и всегда готовы прийти на помощь.

Юлия Кочетова