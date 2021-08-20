День в истории: Николай I в Казани, водородная бомба и телефон с наборным диском

Чем примечательна дата 20 августа

Сегодня, 20 августа, дата, примечательная многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: опубликовали поэма Джона Мильтона «Потерянный рай»; в Петергофе забили первые фонтаны и каскады; Михаил Кутузов стал главнокомандующим всеми действующими российскими армиями; запатентовали телефон с наборным диском; совершили покушение на советского политического деятеля Льва Троцкого. Родились 20 августа 23-й президент США Бенджамин Гаррисон, польский писатель и журналист Болеслав Прус, шведский писатель и журналист Вильхельм Муберг, советский ученый, географ, историк Вильям Похлебкин, писатель-прозаик Василий Аксенов. Скончались русский адмирал, морской министр Российской империи Павел Чичагов, немецкий бактериолог и основоположник химиотерапии Пауль Эльрих, советские актеры театра и кино Лев Дуров и Семен Фарада, джазовый композитор Александр Варламов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Николай I в Казани, карантин по птичьему гриппу, парк «Балтач»

20 августа 1836 года (по другим данным — двумя днями ранее) следовавший по Волге на частном пароходе астраханского купца Яралова российский император Николай I в 7 часов утра прибыл в Казань. Путешествуя по городу, император с интересом осматривал разные новые постройки и городские заведения. Особое впечатление произвел на него университетский комплекс. Кроме того, есть записи о его посещении Казанского Богородицкого монастыря.

Фото: arhiv.tatarstan.ru

20 августа 1980 года архивный отдел при Совете Министров ТАССР был реорганизован в Архивное управление при Совете Министров ТАССР. В сеть Архивного управления входили: Центральный государственный архив ТАССР, его филиал в Альметьевске, отдел комплектования и экспертизы ценности документов (содержащийся за счет специальных внебюджетных средств), 6 городских и 25 районных государственных архивов.

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин 20 августа 2015 года открыл в Балтасях новый парк «Балтач». В проект было вложено 1,32 млн рублей. Пресс-служба татарстанского парламента сообщала, что проект реализован благодаря системе самообложения граждан. На каждый рубль, который выделили местные жители, республика добавила еще четыре.



Фото tatarstan.ru

20 августа 2018 года в Татарстане отменили карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. В нем сообщалось, что карантин отменен в 16 частных подворьях, находящихся в Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Буинском районах Татарстана.



Фонтаны в Петергофе, водородная бомба, глава РЖД

20 августа 1721 года в Петергофе забили первые фонтаны и каскады. А торжественное открытие летней резиденции русских императоров состоялось два года спустя. В 1735 году началось сооружение фонтана «Самсон». В 1854–1860 годах осталось 14 фонтанных бассейнов. Сейчас их мощные струи образуют великолепную хрустальную колоннаду, ведущую к Большому каскаду.

Фото: wikipedia.org

В 1812 году в этот день главнокомандующим всеми действующими российскими армиями был назначен Михаил Кутузов. Он сменил на этом посту генерала Барклая-де-Толли. Испытывая давление, Александр I вынужденно сменил главнокомандующего, хотя личное отношение императора к Кутузову было далеко от положительного. После специального совещания было принято решение о назначении Кутузова, которое вызвало патриотический подъем в армии и народе. Кутузов пользовался большим уважением среди солдат еще со времен русско-турецких войн.

20 августа 1953 года Советский Союз объявил об успешном испытании водородной бомбы. Ее испытания прошли на Семипалатинском полигоне за несколько дней до этого. Начало первых работ по термоядерной программе в СССР относится еще к 1945 году. Тогда была получена информация об аналогичных исследованиях, ведущихся в США. Американцы использовали концепцию физика Эдварда Теллера, получившую название «труба» ‑ цилиндрический контейнер с жидким дейтерием, который должен был нагреваться от взрыва инициирующего устройства типа обычной атомной бомбы. Альтернативную схему водородной бомбы придумал Андрей Сахаров. В основу бомбы им была положена идея «слойки».

Фото: wikipedia.org

20 августа 2015 года на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил первого замминистра транспорта России Олега Белозерова главой РЖД. В четверг на встрече с Белозеровым Медведев заявил, что принял решение назначить замминистра руководителем ОАО «Российские железные дороги».



20 августа 2018 года директор школы №72 Ульяновска Людмила Шишкина объявила голодовку, протестуя против действий чиновников городского управления образования, не принявших ее школу по итогам проверки подготовки учреждения к новому учебному году.



Фото: kalashnikov.media

В тот же день и год Концерн «Калашников» сообщил о разработке для Минобороны гибридного багги OV-2, способного разгоняться до 100 километров в час. «Он разработан в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Автомобиль способен развивать скорость до 100 километров в час и перевозить до четырех человек, включая водителя», — заявляли в компании.

20 августа 2020 года президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко был переизбран на пост главы организации. Голосование состоялось в ходе очередной выборной конференции РФБ. По его итогам, Кириленко одержал победу на выборах большинством голосов — 109. За другого кандидата, спортивного функционера Эдуарда Сандлера, свой голос отдали 16 человек.



Сон пастуха из «Потерянного рая». Генри Фузели (1793). Фото wikipedia.org

«Потерянный рай», «Вояджер-2», телефон с наборным диском

20 августа 1667 года была опубликована поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». Первое издание в десяти книгах, второе, слегка переработанное и дополненное, — в двенадцати (1674): седьмая и десятая книги были разделены и соответственно образовали восьмую, одиннадцатую и двенадцатую. В России поэма была известна уже в середине 40-х годов XVIII века в рукописном переводе барона Александра Строганова. Впервые полный текст «Потерянного рая» на русском языке был напечатан в 1780 году в типографии русского просветителя Николая Новикова.

20 августа 1896 года в США был запатентован телефон с наборным диском. Изобретение во многом предопределило то, как развивалась телефония в дальнейшем. Первый действующий телефон с возможностью набора номеров при помощи диска был представлен в 1897 году. Его сконструировала «Автоматическая электрическая компания», основанная в 1891-м в Канзас-Сити гробовщиком Алмоном Строуджером. Убежденный, что сотрудница телефонной станции переводит входящие звонки клиентов на его конкурента, Строуджер изобрел и запатентовал прообраз современной АТС и дисковый номеронабиратель.

Фото wikipedia.org

20 августа 1975 года был запущен космический аппарат «Викинг-1». Программа «Викинг» — космическая программа НАСА по изучению Марса. Программа включала запуск двух одинаковых космических аппаратов — «Викинг-1» и «Викинг-2», которые должны были провести исследования с околомарсианской орбиты и на поверхности Марса, в частности, поиск жизни в пробах грунта. Каждый «Викинг» состоял из орбитальной станции на околомарсианской орбите и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией.

20 августа 1977 года США запустили космический корабль «Вояджер-2» для исследования дальних планет Солнечной системы. Первый и единственный земной космический аппарат, достигший Урана (в январе 1986 года) и Нептуна (в августе 1989 года). «Вояджер-2» более 25 лет удерживал рекорд по дальности достигнутого и изученного объекта Солнечной системы, пока его не превзошел космический зонд «Новые горизонты», который в июле 2015 года достиг Плутона.