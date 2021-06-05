Коммунистический путь Ильича и клятвы Сталина над его гробом

В рамках исторического спецпроекта «Жить в сорок первом» мы продолжаем публиковать очерк о Ленине, взятый из советского календаря за 1941 год. Точнее — из дословно воссозданной копии, переизданной Группой ТАИФ. Статья написана через 17 лет после смерти Владимира Ильича и полна подробностей, которые были не понаслышке знакомы массовому читателю того времени. Часть 6.

В.И. Ленин: продолжение биографии

После ленского расстрела (апрель 1912 года), когда по всей стране усилился подъем революционного движения, Ленин переехал поближе к русской границе, чтобы иметь возможность чаще сноситься с товарищами, работавшими в России. Сначала он поселился в Кракове, где прожил почти целый год, а летом 1913 года переехал в местечко Поронино (Галиция). В Кракове и Поронино Ленин провел два совещания членов ЦК и ответственных работников. На этих совещаниях были приняты решения по важнейшим вопросам революционного движения. Здесь же, в Галиции, Ленина застала империалистическая война 1914 года.

Ленин предвидел эту войну задолго до ее начала. На всех международных конгрессах II Интернационала Ленин говорил, что надо бороться не только против возникновения войны, но и за то, чтобы начавшаяся война была использована рабочими массами для свержения буржуазии. Международная буржуазия ненавидела Ленина, бесстрашно подымавшего свой голос против империализма, за пролетарскую революцию. Вот почему в первые же дни империалистической войны австрийские жандармы арестовали Ленина (8 августа 1914 года).

С трудом Ленину удалось освободиться из тюрьмы, и он переехал в Швейцарию, где продолжал революционную работу. Здесь он написал знаменитые тезисы о войне и послал их в Россию для распространения по всем партийным организациям.

«Большевики не были против всякой войны. Они были только против захватнической, против империалистической войны. Большевики считали, что война бывает двух родов:

а) война справедливая, незахватническая, освободительная, имеющая целью либо защиту народа от внешнего нападения и попыток его порабощения, либо освобождение народа от рабства капитализма, либо, наконец, освобождение колоний и зависимых стран от гнета империалистов,

б) война несправедливая, захватническая, имеющая целью захват и порабощение чужих стран, чужих народов.

Войну первого рода большевики поддерживали. Что касается войны второго рода, большевики считали, что против нее следует вести решительную борьбу вплоть до революции и свержения своего империалистического правительства» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 161).

Большевистская партия, воспитанная Лениным, была единственной партией, выступившей за превращение войны империалистической в войну гражданскую, за поражение «своих» буржуазных правительств, за подлинный пролетарский интернационализм.

Социал-демократические партии других стран, как и русские меньшевики, сомкнулись со своей буржуазией под лозунгом войны «до победного конца». Ленин писал, что «II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом» (т. XVIII, стр. 71), что ответственность за «опозорение социализма» падает прежде всего на II Интернационал.

Ленин ставит вопрос о создании нового, III, Коммунистического Интернационала. Ленину удалось сплотить группу интернационалистов для борьбы против империалистической войны и против тех социал-предателей, которые этой войне помогали. Первое совещание интернационалистов состоялось в сентябре 1915 года в Циммервальде (Швейцария). Там же, в Циммервальде, Ленин образовал левую группу наиболее последовательных противников войны. Однако единственно правильную, до конца последовательную позицию занимала только партия большевиков.

На совещании социалистов разных стран, которое происходило в апреле 1916 года в Кинтале (Швейцария), Ленин развил большевистскую программу борьбы против империализма, за пролетарскую революцию.

В годы, предшествующие войне, и во время войны национальный вопрос приобрел особенно большое значение. Самодержавие душило национальное движение. В этот период Ленин и Сталин ведут усиленную борьбу за правильное отношение к национальному вопросу. Защищая право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств, Ленин и Сталин боролись против Бухарина, Пятакова, Радека, которые занимали в национальном вопросе национал-шовинистическую позицию и были ярыми противниками равноправия всех национальностей.

Ленин боролся против Бухарина, который отрицал значение пролетарского государства и диктатуры пролетариата, Ленин также разоблачал двурушничество Зиновьева, который за спиной Ленина сговаривался с оппортунистами об организации антиленинского блока.

Во время войны Ленин написал одну из своих замечательнейших книг — «Империализм как высшая стадия капитализма». В этой книге Ленин показал «...что империализм — это высшая стадия капитализма, когда он успел уже из «прогрессивного» капитализма превратиться в капитализм паразитический, в капитализм загнивающий, что империализм — есть умирающий капитализм» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 161—162). Но это вовсе не означает, что капитализм сам по себе отомрет. Ленин учил, что без вооруженного восстания рабочего класса нельзя свергнуть империализм. «Империализм, — говорил Ленин, — есть канун социальной революции пролетариата».

Еще в 1915 году Ленин доказал, что в условиях империализма особенно обостряются неравномерность развития и противоречия капитализма. Именно вследствие неравномерности экономического и политического развития капитализма в его последней, империалистической, стадии возможен прорыв фронта империализма, возможна победа социализма первоначально в нескольких странах или даже в одной, отдельно взятой, стране и невозможна одновременная победа социализма во всех странах.

«Неоценимое значение ленинской теории социалистической революции состоит не только в том, что она обогатила марксизм новой теорией и двинула его вперед. Ее значение состоит еще в том, что она дает революционную перспективу пролетариям отдельных стран, развязывает их инициативу в деле натиска на свою, национальную, буржуазию, учит их использовать обстановку войны для организации такого натиска и укрепляет их веру в победу пролетарской революции» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 163—164).

Гениальное учение Ленина о возможности победы социализма в одной стране, блестяще разработанное и дополненное товарищем Сталиным, дало в руки партии огромной силы оружие для сокрушительного удара по меньшевикам, троцкистам, бухаринцам, отрицавшим возможность победы социализма в нашей стране.

Март 1917 года был последним месяцем пребывания Ленина в изгнании за границей. Получив вести о революции, он старается выбраться поскорее из Швейцарии в Россию, но правительство Керенского не хотело пускать Ленина в Россию. После долгих трудов Ленину удалось проехать в Россию. 16 (3) апреля Ленин приехал в Петроград, где рабочие массы, солдаты и матросы устроили вождю большевистской партии восторженную встречу. У Финляндского вокзала Ленин произнес свою знаменитую речь и в многотысячную толпу бросил клич: «Да здравствует социалистическая революция!»

На другой же день после своего приезда в Петроград Ленин выступил на совещании большевиков 17 (4) апреля со своими всемирно-историческими «Апрельскими тезисами». Этими тезисами Ленин отвечал на все важнейшие вопросы революции и намечал гениальный план борьбы партии за переход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической.

«Апрельские тезисы» Ленина явились для большевиков боевой программой действий. Против тезисов Ленина выступили предатели Каменев, Рыков, Пятаков и их немногочисленные сторонники вместе с меньшевиками и эсерами.

VII (Апрельская) конференция большевиков единодушно пошла за Лениным, заняв четкую позицию по всем вопросам и ведя линию на победу социалистической революции. На основе решений Апрельской конференции партия развернула огромную работу по завоеванию масс, по боевому их воспитанию и организации.

Под влиянием большевистской агитации миллионы рабочих, солдат и крестьян стали переходить на сторону большевиков. 16 (3) июля 1917 года в Петрограде стихийно началась грандиозная вооруженная демонстрация рабочих, солдат и матросов под лозунгом перехода всей власти к Советам. Партия считала, что еще не наступило время для вооруженного выступления, но, когда рабочие и солдаты выступили, большевики возглавили демонстрацию, чтобы придать ей мирный и организованный характер.

Временное буржуазное правительство встретило демонстрантов пулеметным огнем.

Временное правительство при поддержке меньшевиков и эсеров начало дикую травлю большевиков и, в частности, Ленина. Буржуазия хотела предать Ленина суду. Каменев, Рыков, Троцкий и другие изменники революции считали, что Ленин должен явиться на суд.

Явись Ленин на суд, контрреволюционная буржуазия растерзала бы его. Центральный комитет партии, обсудив положение, принял предложение товарища Сталина, что Ленин не должен являться на суд контрреволюционной буржуазии, а должен скрыться. Жизнь Ленина, таким образом, была спасена.

Ленина укрыли вблизи Петрограда, за станцией Разлив, в шалаше. Сюда к нему приезжали для связи с ЦК партии специально выделенные товарищи. Дважды приезжал по поручению Сталина Серго Орджоникидзе.

В это время наша партия созвала свой VI съезд. «Преследуемый ищейками Временного правительства, Ленин не мог быть на съезде, но он руководил им из подполья через своих соратников и учеников в Петрограде: Сталина, Свердлова, Молотова, Орджоникидзе» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 187).

Белогвардейцы усиленно разыскивали Ленина. Чтобы спасти Ленина от рук озверевших белогвардейцев, решено было перевезти его в Финляндию. Ленин, переодетый, с чужим паспортом, перебрался в Финляндию. В Гельсингфорсе (главный город Финляндии) Ленин закончил свою гениальную работу «Государство и революция», разработал боевой план подготовки вооруженного восстания.

30 (17) сентября Ленин переехал в Выборг (тоже в Финляндии), для того чтобы быть ближе к Петрограду. В своих статьях и письмах в Центральный комитет и к большевистским организациям Ленин подчеркивал, что «большинство народа за нас», и давал конкретный план восстания. 20 (7) октября Ленин переезжает в Петроград, а 23 (10) октября по его предложению ЦК партии принимает решение о вооруженном восстании. 29 (16) октября расширенное заседание ЦК партии вновь подтверждает решение о вооруженном восстании и выделяет Партийный центр по руководству восстанием во главе с товарищем Сталиным.

Против вооруженного восстания все время выступали предатели и изменники Зиновьев и Каменев. Они выдали буржуазии план восстания, написав о нем в небольшевистской печати. Ленин потребовал исключения из партии этих гнусных сообщников контрреволюции. Ленин и Сталин резко выступили против Троцкого, который предательски разболтал буржуазии о дне вооруженного восстания.

6 ноября (24 октября) Ленин в письме к членам ЦК пишет: «Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство... Нельзя ждать!! Можно потерять все!!»

Ночью 6 ноября в Смольный прибыл Ленин, непосредственно взявший в свои руки руководство восстанием. Под руководством большевистской партии восставшие рабочие в союзе с деревенской беднотой при поддержке солдат и матросов взяли власть в свои руки.

Великая Октябрьская Социалистическая революция победила. 7 ноября появилось написанное Лениным обращение ко всем гражданам России, в котором извещалось о низложении Временного правительства и о переходе государственной власти в руки Военно-революционного комитета. 8 ноября II съезд Советов принял, по предложению Ленина, декреты о мире и о земле, написанные Лениным. Съезд принял постановление об образовании Совета народных комиссаров во главе с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей был избран И. В. Сталин.

Ходоки-крестьяне на приеме у В.И. Ленина. С картины художника И. Грабаря

С первых же дней после Великой Октябрьской Социалистической революции Ленину пришлось выдержать борьбу с оппортунистами и капитулянтами, которые требовали, чтобы большевики пошли на соглашение с эсерами и меньшевиками. Изменники революции Каменев, Зиновьев, Рыков и другие стали на контрреволюционный путь саботажа нового советского правительства.

Ленин заклеймил позором этих предателей дела рабочего класса и крестьянства, организаторов контрреволюционного саботажа.

Перед большевистской партией в это время стояли колоссальной важности и трудности задачи по созданию аппарата пролетарской диктатуры, организации социалистического хозяйства, созданию Красной Армии. Всем этим огромным делом руководила партия большевиков, великая и могучая партия Ленина — Сталина.

Страна наша была разорена империалистической войной. Внутри страны контрреволюция поднимала голову против революции, а война с немцами еще не кончилась. Продолжать войну в этих условиях значило ставить на карту существование только что родившейся советской республики. Ленин считал, что надо пойти даже на тяжелые условия мира, лишь бы развязаться с этой войной и получить передышку для укрепления советской власти и создания заново армии. Все контрреволюционеры — белогвардейцы, меньшевики, эсеры — вели бешеную агитацию против подписания мира. Они надеялись с помощью германских империалистов уничтожить советскую власть. Их союзниками в этом черном деле оказались предатель Иуда —Троцкий и его сподручный Бухарин, который вместе с Радеком и Пятаковым возглавлял группу так называемых «левых коммунистов». Эти гнусные враги народа договаривались с эсерами о совместных действиях для срыва Брестского мира, для свержения советского правительства, для ареста и убийства Ленина, Сталина и Свердлова.

Партия в этот тяжелый момент еще больше сплотилась вокруг Ленина и Сталина. VII съезд партии, проходивший в марте 1918 года, принял резолюцию Ленина по вопросу о Брестском мире.

Одновременно Ленин проводил огромную работу в массах, выступая часто на различных собраниях, митингах, совещаниях и съездах. Будучи председателем Совнаркома, руководителем ЦК партии, Ленин день и ночь заботился обо всех государственных делах, вникая во все мелочи работы. Кроме того, Ленин вел огромную литературную работу, писал в газетах, в журналах.

В годы гражданской войны четырнадцать империалистических государств объединились, для того чтобы сбросить советскую власть. Надо было оборонять революцию. Железной волей Ленина и Сталина создана была героическая, непобедимая, славная Красная Армия, которая разгромила три похода империалистов.

Весь трудовой народ сплотился вокруг большевистской партии, вокруг Ленина для защиты молодой советской республики от многочисленных внешних и внутренних врагов. Во время гражданской войны мы установили прочный союз со средним крестьянством.

Ленин всегда учил нас правильному отношению к крестьянству, без чего мы не могли бы победить. Люто ненавидели Ленина помещики, кулаки, меньшевики, эсеры, изменники троцкисты и бухаринцы. Они замышляли уничтожить советскую власть, убить Ленина. 30 августа 1918 года, когда Ленин садился в автомобиль, уезжая с митинга в Замоскворецком районе (Москва) на заводе б. Михельсона (теперь завод им. Ильича), в него стреляла отравленными пулями эсерка Каплан, которую с ведома Бухарина и Троцкого подослал ЦК эсеровской партии. Ленин был тяжело ранен. Вся страна с тревогой следила за состоянием его здоровья. Поправившись от тяжелого ранения, Ленин снова вернулся к работе.

Величайшей заслугой Ленина является создание им Коммунистического интернационала. Закладывая основы III Интернационала, Ленин решительно боролся против предателей революции Зиновьева и Каменева, которые еще в 1917 году считали возможным договариваться с вожаками II Интернационала и отрицали необходимость организации III Интернационала. Вопреки соглашательской политике этих предателей Лениным был основан новый, революционный, пролетарский Интернационал, первый конгресс которого состоялся в Москве в марте 1919 года. В борьбе с лидерами II Интернационала, в борьбе с троцкистами и бухаринцами Ленин отстоял и очистил учение Маркса от скверны и извращений оппортунизма, отточил, разработал, развил учение Маркса и вооружил им коммунистов всех стран для борьбы за пролетарскую революцию.

После окончания гражданской войны разоренная и нищая страна очутилась перед величайшими трудностями — хозяйственными и политическими. Ленин выдвинул свой гениальный план новой экономической политики. «Нэп, — говорит товарищ Сталин, — есть особая политика пролетарского государства, рассчитанная на допущение капитализма при наличии командных высот в руках пролетарского государства, рассчитанная на борьбу элементов капиталистических и социалистических, рассчитанная на возрастание роли социалистических элементов в ущерб элементам капиталистическим, рассчитанная на победу социалистических элементов над капиталистическими элементами, рассчитанная на уничтожение классов, на постройку фундамента социалистической экономики» («Отчет XIV съезду ВКП(б)»).

Ленин учил, что для поднятия народного хозяйства в целом, для построения социализма надо индустриализировать нашу страну. Ленин выдвинул план электрификации всего народного хозяйства как «великую программу на 10—20 лет». Ленин говорил: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

В 1921 году, во время дискуссии о профсоюзах, Ленин провел гигантскую борьбу против Троцкого, Бухарина и других подлых предателей, которые пытались разбить единство большевистской партии, задержать переход к развернутому социалистическому наступлению во всех областях хозяйственно-политической жизни страны.

Огромная работа, которую вел Ленин, тяжелые последствия его ранения в августе 1918 года — все это незаметно подтачивало силы Ленина. В мае 1922 года Ленин тяжело заболел. Однако уже в июле того же года он быстро стал поправляться. В октябре 1922 года Ленин вернулся к работе. Он выступил с речью на четвертой сессии ВЦИК, выступил с докладом на IV конгрессе Коммунистического интернационала. 20 ноября 1922 года Ленин выступил на пленуме Московского совета. Это была его последняя речь, которую он закончил словами: «...из России нэповской будет Россия социалистическая».

Но в начале декабря 1922 года болезнь возобновилась. С трудом продолжая все же работать, Ленин диктовал свои статьи о ликвидации неграмотности, о кооперации, о реорганизации ЦКК и РКИ и др. Это были уже последние бессмертные произведения Ленина.

«В этих последних статьях он подвел итоги проделанной работе и наметил план построения социализма в нашей стране путем вовлечения крестьянства в дело социалистического строительства. В этом плане Ленин выдвинул свой кооперативный план приобщения крестьянства к делу построения социализма» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 249—250).

И вдруг, совершенно неожиданно, 21 января 1924 года в 6 часов 50 минут Владимир Ильич умер.

Рабочий класс всего мира встретил весть о смерти Ленина как самую тяжелую утрату. В день похорон Ленина международный пролетариат объявил пятиминутную остановку всех работ. Остановились железные дороги, остановилась работа на заводах и фабриках. Трудящиеся всего мира с глубочайшей скорбью провожали в могилу своего отца и учителя, лучшего друга и защитника — Ленина.

На смерть Ленина рабочий класс Советского Союза ответил еще большим сплочением вокруг ленинской партии.

Над гробом В.И. Ленина от лица всей великой ленинской партии его верный ученик и соратник товарищ Сталин дал клятву:

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь!

...Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!

...Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь!

...Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!

...Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с честью и эту твою заповедь!

...Ленин не раз указывал нам, что укрепление Красной армии и улучшение ее состояния является одной из важнейших задач нашей партии... Поклянемся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную армию, наш Красный флот.

...Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам верность принципам Коммунистического интернационала. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своей жизни для того, чтобы укреплять и расширять союз трудящихся всего мира — Коммунистический интернационал!»

Выступление В.И. Ленина на VII Всероссийской Апрельской конференции РСДРП(б) в 1917 г. С картины художника Бучкина

Ленинско-сталинская партия, руководимая гениальным учеником и соратником Ленина, товарищем Сталиным, выполнила ленинские заветы.

Большевистская партия учит и воспитывает всех своих членов в духе ленинизма, она требует от политических деятелей быть такими, каким был Ленин. В своей замечательной речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского округа Москвы 11 декабря 1937 года товарищ Сталин говорил: «Избиратели, народ должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы они в своей работе не спускались до уровня политических обывателей, чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин, чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин, чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были также свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин, чтобы они были также мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был Ленин, чтобы они были также правдивы и честны, каким был Ленин, чтобы они также любили свой народ, как любил его Ленин».

У кремлевской стены высится мавзолей, в котором покоится тело Ленина. Миллионы людей прошли, десятки миллионов людей пройдут перед Лениным и, взглянув на этот высокий лоб, сжатые губы и мысленно пробежав путь жизни и борьбы Ленина, они будут еще более решительно бороться до полной победы коммунизма, за дело, ради которого жил и умер Ленин.

По ленинскому пути, под руководством товарища Сталина, идет Страна Советов, идет все трудящееся человечество к победе коммунизма во всем мире!

Сергей Буранок доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры всеобщей истории, права и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета Образ Ленина в нашей стране за последние 30 лет изменялся, наверное, самым радикальным образом: от мифологизированного «дедушки, вождя мирового пролетариата», через практически полное забвение и новое открытие. Сразу после развала СССР имя Ленина начинает быстро исчезать из названий книг, статей, диссертаций. Идет переосмысление школьных и вузовских программ. Но поколение 1980-х — 1990-х годов — все равно помнят основные вехи революционной биографии. К началу XXI века рейтинг и узнаваемость Ленина достигает нижней грани: он исчезает не только с постаментов, но и с названий улиц, городов, заводов. Даже в вузовских программах по истории на вождя остается (как правило) 2-4 часа лекций, 4 часа практических занятий. И пришли студенты, для которых имя Ленина было одинаково древним с такими именами как Петр I, Владимир Мономах и Столыпин. На экзаменах можно было услышать от ребят: «Ленин — это такой президент СССР», «Ленин исповедовал дряблый марксизм», «Ленин — переправлял людей в коммунизм», «Правление Ленина было спокойным — ни царей, ни революций». Но с 2010-х годов ситуация опять изменяется: появляется определенный (хотя и совсем не большой) процент студентов, которые искренне интересуются именно революционными деятелями: Ленин, Мао Цзэдун, Хошимин, Че Гевара. В этом интересе уже почти нет прежних советских мифов и устойчивых образов вождя революции. Чаще всего студенты задают вопросы или пытаются сами разобраться в причинах, побудивших Ленина к общественно-политической деятельности. Мы могли наблюдать процесс превращения Ленина в бренд: когда появились (снова) сувениры с ним, новые фильмы и сериалы, даже комиксы, где Ленин главный герой. Однако, элементы предубеждения перед фигурой Ленина продолжают существовать: за 15 лет своей работы в вузе я не могу вспомнить ни одной дипломной работы, защищенной о Ленине, ни одного студенческого доклада, ни одной курсовой. Он все еще остается забытым деятелем, о котором студенты думают: «Да о Ленине все известно, так не интересно».

Валерий Перфилов старший научный сотрудник Ленинского мемориала, кандидат исторических наук Статья, посвященная В.И. Ленину несет на себе печать времени. Она написана на основе «Истории ВКП(б). Краткий курс» под редакцией И.В. Сталина, ставшей библией для изучающих историю партии на многие годы. Если в 20-е годы В.И. Ленин во многих публикациях представал, как правило, без приукрашиваний, как живой человек со своими страстями и драмами, как сложная личность, то в последующие годы ситуация изменилась. В 30-е и 40-вые годы акценты меняются. Одни события из биографии Ленина игнорируются, другие гиперболизируются. Меняются оценки многих политических деятелей. В.И. Ленин и И.В. Сталин предстают как воплощение мыслимых и немыслимых достоинств. Зато его якобы «оппоненты», а это практически все окружение В.И. Ленина (Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Радек, Пятаков и другие) представляются как «подлые троцкистские агенты», «изменники революции», выступавшие якобы против революции, против равноправия народов, которых беспощадно разоблачают Ленин и Сталин... Автор статьи подчеркивает, что именно «Иуда-Троцкий и его сподручный Бухарин» чуть не организовали покушение на В.И. Ленина. Это ничем не подкрепленное заявление. В статье имеется фактическая ошибка. Автор указывает, что В.И. Ленин работал помощником присяжного поверенного в Нижнем Новгороде. В.И. Ленин там не работал.

Александр Зайцев создатель инстаграм-блога @collection_lenin_monuments (Фото всех памятников Ленину) Идея создания коллекции памятников вождю мирового пролетариата в социальной сети была навеяна моими многочисленными путешествиями по России на автомобиле. Фотографируя все подряд в маленьких городках, поселках и деревнях, я вдруг обратил внимание, что в каждом населенном пункте, за исключением, пожалуй, совсем забытых богом деревушек, непременно встречаются три обязательных атрибута: мемориал павшим в годы Великой Отечественной, заброшенная полуразрушенная церковь и Ильич. На памятниках Ленину, как предмете коллекционирования, я остановился, поскольку это — совершенно феноменальное явление: ни одному человеку за всю историю цивилизации не было установлено такое количество памятников. Число сохранившихся монументов и бюстов Ильича на просторах бывшего Союза я оцениваю приблизительно в 30 000, хотя их учет никогда, даже в советские времена, не велся. Сейчас в нашу фото-коллекцию, которая регулярно пополняется, попало почти 3 000 из них. Инстаграм-коллекция памятников основателю первого в мире социалистического государства, собираемая моими подписчиками и мной уже почти четыре года, вне политики. Признавая колоссальную роль В.И. Ленина в мировой истории и в становлении Советского Союза, я ни за что не агитирую и ничего не пропагандирую, за исключением уважительного отношения к своей истории и сохранению памятников, как объектов культурного наследия и свидетельств эпохи социализма. Рассказывая о памятниках и местах, где они установлены, я даю лишь пищу для размышления, а каждый читатель свои выводы делает сам. Что до растущей в последнее время популярности Владимира Ильича, то пока в мире существует любого рода неравенство, фигура революционера, сумевшего изменить миропорядок, по крайней мере, в отдельно взятой стране, будет актуальна в определенных кругах.