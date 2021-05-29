Светлый путь Ильича: каким советский народ должен был помнить вождя

Спецпроект «Жить в сорок первом» продолжается биографическим очерком о жизни Ленина, который был опубликован в календаре за 1941 год, а также в его дословно воссозданной копии, переизданной Группой ТАИФ. В очередном выпуске спецпроекта — факты, заучиваемые наизусть советскими школьниками и богато приправленные агитационными приемами. Часть 5-я.

В.И. Ленин

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 (10) апреля 1870 г. в Симбирске (теперь Ульяновск).

Отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов, был в то время инспектором народных училищ Симбирской губернии, а до этого в течение многих лет учителем физики и математики. Илья Николаевич пользовался общей любовью учителей и учащихся. Мать Владимира Ильича, Мария Александровна, была умной, образованной женщиной. Все время отдавала она семье, воспитанию детей. Жили Ульяновы дружной, хорошей семьей.

В детстве Ленин был очень живым, веселым, любознательным мальчиком, первым затейником всех игр. В 1879 г., когда Ленину было 9 лет, он поступил в Симбирскую гимназию, где учился уже в то время брат его Александр. Александр Ульянов после окончания гимназии поступил в Петербургский университет. Здесь он принял участие в подготовке покушения на царя Александра III. Но тайная полиция узнала планы заговорщиков и всех их арестовала. 20 мая 1887 г. Александр Ульянов был казнен.

В голове юного Ленина зрели мысли о необходимости борьбы с теми гнусными порядками, жертвой которых был весь народ и жертвой которых стал его любимый брат Александр. В это время Ленин кончал гимназию. Узнав о казни брата-народовольца, он сказал: «Нет, мы не пойдем этим путем, мы пойдем другим путем». Этот путь — путь пролетарской революции — Ленин нашел в учении Маркса и Энгельса.

Выступление В.И. Ленина на I Всероссийском съезде моряков в 1917 г. Рисунок худ. В.А. Серова

Ленин закончил гимназию в 1887 г. и, получив аттестат зрелости (удостоверение об окончании гимназии) с самыми лучшими отметками, поступил в Казанский университет. В том же году он был арестован за участие в неразрешенной начальством студенческой сходке и выслан в деревню Кокушкино, в 40 верстах от Казани, где жил почти год под надзором полиции.

Осенью 1888 г. Ленину разрешили вернуться в Казань, куда переехали его родные. Однако в Казанский университет он не был допущен, ему только разрешили при одном из университетов держать экзамен экстерном, то есть без прохождения курса в самом университете. В Казани Ленин принимал участие в кружке марксистов, которым руководил Н.Е. Федосеев. Это помогло Ленину глубже ознакомиться с учением Маркса и Энгельса. В Самаре, где Ленин жил вместе с семьей в 1889 г., он вел пропаганду марксизма. Вокруг Ленина образовался первый кружок самарских марксистов. Уже тогда Ленин поражал всех своим знанием марксизма.

В 1891 г. Ленин блестяще выдержал экзамен при Петербургском университете, после окончания которого получил диплом первой степени. После этого он в течение трех лет работал в Самаре, в Нижнем Новгороде, где занимался как помощник присяжного поверенного судебными делами.

В конце 1893 г. Ленин приехал в Петербург, и с этого времени начинается его борьба за создание революционной марксистской рабочей партии.

Ленин стал признанным руководителем петербургских марксистов. В 1894 г. Ленин написал замечательную книгу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». «Друзьями народа» в кавычках Ленин насмешливо назвал здесь народников 90-х годов, которые боялись революции и проповедовали примирение с царским правительством. В этой книге Ленин наметил основные задачи русских марксистов. В ней Ленин выдвинул идею революционного союза рабочих и крестьян как главного средства свержения царизма, помещиков, буржуазии.

Ленин завершил идейный разгром народничества. Он ведет также борьбу против так называемого «легального марксизма». «Легальные марксисты» — это буржуазные интеллигенты, рядившиеся в марксистские одежды. Царское правительство разрешало им печатать статьи в легальных (незапрещенных) газетах и журналах. «Легальные марксисты» пытались использовать рабочее движение в интересах буржуазии. Ленин называл их «проводниками буржуазного влияния на пролетариат». Из учения Маркса они выбрасывали самое главное — учение о пролетарской революции, о диктатуре пролетариата.

В 1894 г. Ленин написал против «легальных марксистов» книгу под названием «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве (отражение марксизма в буржуазной литературе)».

В конце 1894 г. Ленин познакомился с Н.К. Крупской, которая работала тогда учительницей воскресной вечерней школы за Невской заставой в Петербурге. С этого времени Н.К. Крупская становится другом и ближайшим помощником Ленина.

В 1895 г. Ленин объединил в Петербурге все марксистские рабочие кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Этим было подготовлено создание революционной марксистской рабочей партии.

Образование «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» означало новый этап — переход от пропаганды марксизма среди небольшого количества передовых рабочих к массовой политической агитации среди рабочих. Под руководством Ленина «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» впервые в России стал осуществлять соединение социализма с рабочим движением. Под руководством «Союза борьбы» проходили стачки рабочих.

Знаменитая стачка 1896 г. в Петербурге происходила уже под руководством петербургского «Союза борьбы».

Для объединения всех революционных сил Ленин решил установить связь с группой «Освобождение труда», в которую входили Плеханов, Аксельрод, Вера Засулич и еще несколько марксистов. Они находились за границей. С этой целью Ленин в мае 1895 г. выехал в Швейцарию, где жили тогда Плеханов и другие представители этой группы.

Вернулся Ленин в Петербург в сентябре 1895 г., и с этого времени начинается еще более энергичная работа его пo созданию общероссийской партийной организации. Он объездил города Вильно, Москву, Орехово-Зуево, познакомился с рабочими-марксистами. Тогда же была сделана попытка выпускать нелегальную газету «Рабочее дело». Но газета так и не смогла выйти в свет: 20 декабря 1895 г. Ленин был арестован вместе с другими его товарищами по петербургскому «Союзу борьбы». 10 февраля 1897 г. Ленина выслали на 3 года в Восточную Сибирь. Местом ссылки Ленина было назначено село Шушенское, Минусинского уезда, б. Енисейской губернии.

Ни в тюрьме, ни в ссылке он не прекращал революционной борьбы, писал брошюры и листовки, помогал «Союзу борьбы» советами и указаниями.

В ссылке Ленин закончил начатую еще в петербургской тюрьме книгу «Развитие капитализма в России», написал книгу «Задачи русских социал-демократов», составил проект программы рабочей партии.

В это время появилась первая соглашательская оппортунистическая группа в рядах марксистских организаций в России — «экономисты», которые утверждали, что рабочие должны вести экономическую борьбу, а руководство политической борьбой надо передать в руки либеральной буржуазии. Это был полный отказ от марксизма, отказ от создания самостоятельной революционной партии рабочего класса. Русские «экономисты» проповедовали такие же взгляды, как и противники марксизма в заграничных социал-демократических партиях, так называемые бернштейнианцы.

Ленин стал громить «экономистов» с первых же дней их появления. Летом 1899 г. он разоблачил оппортунистическую сущность манифеста группы «экономистов», написал против него резкий, обличительный протест, который был подписан 17 ссыльными марксистами. Этот протест имел громадное значение в деле развития марксистской мысли и марксистской партии в России.

10 февраля 1900 г. закончился срок ссылки Владимира Ильича, 11 февраля он выехал из Шушенского. Еще в ссылке у Ленина созрел план издания революционной газеты, для того чтобы объединить и связать между собой разрозненные марксистские организации в одну партию. Эту задачу должна была выполнить, по плану Ленина, общерусская марксистская газета «Искра».

Конечно, издавать такую газету в России тогда из-за полицейских преследований было невозможно. Лучше было ее издавать за границей, а оттуда нелегально распространять в России. Ленину нельзя было оставаться в России: «Царское правительство чувствовало, что в лице Ленина оно имеет опаснейшего врага. В своей тайной переписке царский охранник жандарм Зубатов писал, что «крупнее Ульянова в революции сейчас никого нет», ввиду чего он считал целесообразным организовать убийство Ленина» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 25).

По дороге из ссылки Ленин устроил в Уфе, Пскове, Москве, Петербурге ряд совещаний по вопросу о выпуске общерусской газеты.

Осенью 1900 г. В.И. Ленин уехал за границу, чтобы там выпускать газету. Поселился он в Швейцарии и сразу же приступил к организации печатания и распространения газеты. В декабре 1900 г. за границей вышел первый номер газеты «Искра».

Кроме Ленина, в редакцию «Искры» входили Плеханов, Мартов, Засулич, Аксельрод, Потресов. Плеханов и другие стали, как это показала дальнейшая борьба, оппортунистами. Ленин еще тогда вел с ними решительную борьбу. И пока Ленин оставался руководителем «Искры», он направлял ее в интересах революционного рабочего движения. Имя Ленина стало знаменем борьбы за создание партии.

Свои взгляды на то, как должна быть построена боевая партия рабочего класса, партия нового типа, Ленин изложил в замечательной книге «Что делать?». Ленин писал, что это должна быть партия, отличная от социал-демократических партий в других странах. Это должна быть партия вооруженного восстания пролетариата против самодержавия и капиталистов, партия, которая борется за диктатуру пролетариата. Это должна быть партия, которая руководит борьбой крестьян против помещиков и создает прочный союз рабочего класса и крестьянства. Это должна быть партия, которая руководит борьбой угнетенных национальностей против угнетателей, для того чтобы создать союз свободных народов. Ленин был за такую партию, которой руководит единый, обладающий сильной властью Центральный комитет и основой которой является революционное учение Маркса и Энгельса.

В строительстве такой партии — величайшая заслуга Ленина перед революцией, перед рабочим классом и трудящимися всего мира.

Историческое значение книги «Что делать?» состоит в том, что в ней Ленин:

первый в истории марксистской мысли обнажил до корней идейные истоки оппортунизма, показав, что они заключаются прежде всего в преклонении перед стихийностью рабочего движения и в принижении роли социалистического сознания в рабочем движении; поднял на высоту значение теории, сознательности партии как революционизирующей и руководящей силы стихийного рабочего движения; блестяще обосновал коренное марксистское положение, гласящее, что марксистская партия есть соединение рабочего движения с социализмом; дал гениальную разработку идеологических основ марксистской партии.

«Теоретические положения, развитые в «Что делать?», легли потом в основу идеологии большевистской партии» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 37—38).

Ученики Ленина создавали революционные социал-демократические организации в России. Основоположником ленинско-искровской организации в Закавказье был товарищ Сталин.

Начало созданию ленинской партии, партии большевиков, положено на II съезде партии, в 1903 г., в Лондоне. Руководителем большевистской партии был с самого начала ее основатель, ее организатор, вождь и учитель Владимир Ильич Ленин. На II съезде партии Ленин вступил в бой против оппортунистов по всем основным вопросам революции и строительства партии. При выборах в руководящие органы партии большинство делегатов съезда было на стороне Ленина. Сторонники Ленина стали называться большевиками, а те, кто был против них, — меньшевиками.

После II съезда партии Ленин вынужден был уйти из редакции газеты «Искра», которая заняла антиреволюционную, меньшевистскую позицию.

В своей книге «Шаг вперед, два шага назад» Ленин дал решительную отповедь меньшевикам, разгромил меньшевистский оппортунизм в организационных вопросах и заложил организационные основы партии большевиков. В этой книге «...Ленин первый в истории марксизма разработал учение о партии, как руководящей организации пролетариата, как основного оружия в руках пролетариата, без которого невозможно победить в борьбе за пролетарскую диктатуру» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 50).

В то время, когда образовалась партия большевиков, в России все с большей силой нарастало революционное движение. 22 (9) января 1905 г. произошло «кровавое воскресенье» — это было началом первой русской революции. По стране широко разлилось рабочее движение.

Вслед за городом стала подниматься деревня. Рабочее и крестьянское движение оказало влияние на армию и флот. Эта опора царизма заколебалась. Развернулось освободительное движение и среди угнетенных национальностей.

Начавшаяся революция возлагала величайшую ответственность на социал-демократическую партию. Ленин предлагал немедленно приступить к боевой работе по вооружению рабочих и всех трудящихся, по подготовке революционных сил для свержения царского самодержавия. Ленин требовал созыва III съезда партии, который должен был вооружить партию боевой программой действий перед началом решительных боев. Большинство партийных организаций в России поддерживало Ленина. Съезд был созван в апреле 1905 г. в Лондоне. Это уже был чисто большевистский съезд, так как меньшевики отказались в нем участвовать.

Ленин и до III съезда говорил, что первая русская революция — буржуазно-демократическая. Ее основная задача — свержение царя и помещиков. Но главной силой революции является рабочий класс. Ему принадлежит гегемония (руководство) в буржуазно-демократической революции. У рабочего класса имеется союзник — крестьянство, которое хочет свергнуть царя и помещиков. Либеральной буржуазии, которая болтала о свободе, Ленин не доверял и призывал зорко следить за буржуазией, чтобы не допустить сделки ее с царем за счет народа. Ленин не думал ограничиваться только свержением царизма. Он указывал, что после свержения царя и помещиков надо будет повести рабочих и беднейших крестьян на борьбу против капиталистов и кулаков, за социалистическую революцию.

Меньшевики вели бешеную борьбу против большевиков, против Ленина. Они считали, что гегемоном революции является не пролетариат, а буржуазия. Они были против вооруженного восстания, они боялись и не хотели не только социалистической революции, но и полной победы революции над царизмом. Они отрицали революционную роль крестьянства. Одним из самых злостных меньшевиков был Троцкий. Он не верил ни в рабочий класс, ни в крестьянство, отрицал диктатуру пролетариата. Свое предательское нутро Иуда-Троцкий всячески прикрывал звонкими фразами. Ленин со всей силой боролся против меньшевиков, против троцкистов.

В своей блестящей книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции», вышедшей в июле 1905 г., Ленин осветил коренные расхождения между большевизмом и меньшевизмом и разработал основы революционной тактики большевизма.

По мере нарастания революционного движения Ленин все более настойчиво ставит вопрос о подготовке вооруженного восстания, о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. В 1905 г. Ленин писал, что «...от революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Мы стоим за непрерывную революцию. Мы не остановимся на полпути» (т. VIII, стр. 186).

«Это была новая установка по вопросу о соотношении между буржуазной и социалистической революциями, новая теория перегруппировки сил вокруг пролетариата к концу буржуазной революции для прямого перехода к социалистической революции, — теория перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 71).

В ноябре 1905 г. Ленин приезжает из Швейцарии в Россию. Скрываясь от царской полиции, Ленин принимал непосредственное участие в подготовке вооруженного восстания. Статьи Ленина в большевистской газете «Новая жизнь» служили указаниями в повседневной работе партии.

В декабре 1905 г. в Таммерфорсе (Финляндия) собралась конференция большевиков. На этой конференции впервые встретились Ленин и Сталин. До этого они поддерживали связь между собой письмами или через товарищей.

Так как в это время в Москве началось вооруженное восстание, то, по совету Ленина, конференция спешно закончила свою работу, и большинство делегатов разъехались на места, чтобы принять активное участие в восстании.

Московское вооруженное восстание было жестоко подавлено. Однако революционное движение не сразу упало. Массы не хотели отступать, они все еще рвались в бой.

В январе 1906 г. Ленин приехал в Москву и здесь, на совещании с московскими большевиками, дал ряд указаний, как вести работу дальше. В 1907 г., после V (Лондонского) съезда партии, Ленин вернулся в Финляндию, где выступал на общероссийской конференции партии в Выборге. Здесь он разъяснял новые задачи большевиков в связи с изменившейся обстановкой.

Наступили годы черной реакции. Из-за жесточайших преследований Ленину пришлось снова уехать за границу, жить в изгнании.

Ленин неустанно звал рабочий класс упорно и настойчиво готовиться к новым боям. «Большевики осуществляли свою революционную линию, борясь на два фронта, против двух видов оппортунизма в партии: против ликвидаторов, прямых противников партии, и против так называемых отзовистов, скрытых недругов партии» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 129). Ленин повел решительную борьбу против предателя рабочего класса Троцкого, который поддерживал меньшевиков-ликвидаторов.

Меньшевики-ликвидаторы добивались уничтожения тайных организаций партии, то есть хотели лишить рабочий класс его острого и крепкого орудия в борьбе. Бойкотисты и отзовисты, требуя отзыва наших товарищей из Государственной думы и вообще из открытых организаций, точно так же хотели уничтожить орудия борьбы рабочего класса. Вот почему Ленин называл отзовистов «ликвидаторами наизнанку». В дальнейшем, в 1912 г., Троцкий организовал так называемый Августовский блок, то есть блок всех антибольшевистских групп и течений против Ленина, против большевистской партии. Ленин также беспощадно разоблачал подлых троцкистских агентов — Зиновьева, Каменева, Рыкова и других изменников революции.

В годы реакции Ленин жил в Женеве, затем в Париже и некоторое время в Лондоне, где написал замечательную книгу по философии «Материализм и эмпириокритицизм». В этой книге Ленин разоблачил тех «ученых», которые через философские книги старались привить рабочему классу буржуазные взгляды. «Книга Ленина является вместе с тем защитой теоретических основ марксизма — диалектического и исторического материализма — и материалистическим обобщением всего важного и существенного из того, что приобретено наукой и, прежде всего, естествознанием за целый исторический период, за период от смерти Энгельса до появления в свет книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 98).

Выступление В.И. Ленина на совещании военных организаций РСДРП (большевиков) в 1917 году. С картины художника Б.Е. Владимирского

Одновременно Ленин активно участвовал и в международном рабочем движении. На заседании Международного социалистического бюро он вел борьбу против оппортунистов — вождей II Интернационала, защищая революционное учение Маркса и Энгельса, организуя в международном масштабе революционные элементы отдельных партий. Большевистская партия была единственной партией, которая беспощадно боролась против оппортунизма и звала пролетариат к завоеванию власти.

Для того чтобы подготовить из среды рабочих опытных, политически грамотных руководителей, Ленин организовал в 1911 г. в окрестностях Парижа партийную школу. Сюда приезжали из России товарищи, пробиравшиеся тайком через границу, и под руководством Ленина изучали вопросы революционной теории и практики.

В.И. Ленин и И.В. Сталин сумели в труднейших условиях реакции восстановить разгромленные царизмом организации большевиков. В России начался революционный подъем. В январе 1912 г. в Праге была созвана конференция, сыгравшая исключительную роль в истории нашей партии, «...ибо она положила межу между большевиками и меньшевиками и объединила большевистские организации по всей стране в единую большевистскую партию» (Сталин).

В состав Центрального комитета партии большевиков, избранного на конференции, вошли товарищи Ленин, Сталин, Орджоникидзе, Свердлов, Спандарян, Голощекин и др. В числе кандидатов ЦК был избран т. Калинин. Был создан практический центр для руководства революционной работой в России (Русское бюро ЦК) во главе с товарищем Сталиным. Кроме товарища Сталина, в Русское бюро ЦК вошли тт. Свердлов, Спандарян, Орджоникидзе, Калинин, Голощекин. На Пражской конференции были исключены из партии меньшевики-ликвидаторы. Большевики окончательно оформились в самостоятельную Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков).

В России, в Петербурге, большевики начали издавать свою рабочую газету — вначале «Звезду», а потом «Правду». Под руководством Ленина и Сталина первый номер большевистской газеты «Правда» вышел 5 мая 1912 г.

Продолжение следует

Александр Черемин доктор исторических наук, профессор, писатель, эксперт по истории России и сопредельных государств На мой взгляд, роль Ленина в революции 1917 года сильно преувеличена, так как Ленин был за пределами страны и вернулся только в 1918 году. Фактически, все действия организовал Лев Троцкий, которого впоследствии очернили и назвали предателем. При этом Сталину и его окружению нужно было найти человека, которому можно приписать достижения Троцкого. Они выбрали для этого Ленина. В то же время, в заслуги Ульянову-Ленину можно записать его желание совершить мировую революцию. Для этой цели он действительно приложил немало усилий и участвовал в международных съездах коммунистов. Кстати, он мечтал сделать столицей коммунизма не Москву, а Берлин. Во многих источниках до сих пор указывают, что Ленин продолжал работать, писал научные труды до самой смерти. На самом деле, в 1922 году после рокового выстрела Каплан (но, как я уверен, на самом деле стреляла не она) он уже физически не мог что-либо делать, и приписываемые ему документы — дело чужих рук. Казанский период биографии Ленина тоже весьма приукрашен. Фактически, то, что впоследствии называлось организацией революционного подполья — не больше, чем студенческое хулиганство. Владимира Ильича отчислили из университета за нарушение дисциплины. Если бы семья не считалась неблагонадежной (так как его брат реально готовил покушение на царя, за что был казнен), то, вероятно, ссылка в деревню Кокушкино (родовое поместье Ульяновых) не состоялась бы.

Елена Котеленец доктор исторических наук, профессор кафедры истории России факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, специалист по истории России ХХ века, лениновед Ленин является одной из самых масштабных фигур XX века и одним из пристальных предметов изучения историков. Владимира Ильича прижизненно возвеличивали, возводили в культ против его воли. Он делал попытки пресечь это, в частности сильно критиковал Горького за хвалебную статью о себе. Начиная с середины 1920-х годов освещение биографии Ленина и его окружения велось в русле обожествления вождя. Но в 80—90 годы пришло время «выпрямления» и развенчания ленинского культа. В итоге сегодня мы имеем диаметрально разные взгляды на Ленина. В одном комментарии не выразить всех тонкостей вопроса. Развернутые ответы можно найти в моих книгах «Битва за Ленина» (2017 г) и «Ленин: культ и антикульт в пространствах памяти, истории и культуры» (написана в 2020 г. в соавторстве с Г.А. Бордюговым).