СК «Татфлот» проплыл мимо штрафа Росприроднадзора в 46,9 млн

Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора так и не удалось открыть судебное разбирательство по инциденту годовой давности с разливом нефтепродуктов

Фото: Александр Шакиров

Непредсказуемым исходом на фоне борьбы с разливами нефти завершилось судебное разбирательство вокруг инцидента с утечкой нефтепродуктов в береговой полосе Куйбышевского водохранилища в Казани. Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора проиграло иск к виновнику происшествия — ОАО «Судоходная компания «Татфлот», которому грозила выплата ущерба в 46,9 млн рублей. Впрочем, и без этого многомиллионного взыскания речной грузоперевозчик, можно сказать, «пошел» ко дну: спустя 6—7 месяцев после ЧП компания вошла в начальную стадию банкротства. Досудебную «ничью» не комментирует ни одна из сторон.

Арбитраж отказал Росприроднадзору

Обанкротившийся казанский грузоперевозчик АО «Судоходная компания «Татфлот», который косвенно связывают в СМИ с бизнесом владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, избежал выплаты огромного для него штрафа за нанесение вреда окружающей среде в Татарстане.

Как стало известно «Реальному времени», 17 февраля Арбитражный суд РТ поставил точку в деле вокруг затопления советского «Метеора» ОМ-134 с последующим разливом нефтепродуктов, которое случилось в акватории Казанского речного порта еще в феврале 2020 года. Татарстанский арбитраж после положенного срока оставления заявления без движения все-таки принял решение отказать надзорному ведомству в рассмотрении последствий экологического правонарушения.

Сенсационное определение не открывать судопроизводство против СК «Татфлот» было опубликовано в картотеке арбитража в минувший четверг. Таким образом, Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора не удалось запустить в Татарстане показательный судебный процесс о привлечении виновника к выплате ущерба в 46,9 млн рублей. Добавим, что такой значительной суммы взыскания за экологические нарушения в региональной практике еще не встречалось, а дело «СК «Татфлот» могло бы стать поучительным примером для остальных загрязнителей.

Татарстанский арбитраж после положенного срока оставления заявления без движения все-таки принял решение отказать надзорному ведомству в рассмотрении последствий экологического правонарушения. Фото: Максим Платонов

ЧП портового масштаба

Несмотря на тяжесть причиненного вреда, сам факт происшествия в Казанском речном порту не предавался широкой огласке. Информация о нем не публиковалась ни на сайте регионального Росприроднадзора, ни на ресурсе Верхне-Волжского бассейнового управления Росводресурсов, ни на портале Приволжского следственного управления на транспорте Следкома РФ, которое занимается расследованием подобных ЧП. Неудивительно, что резонансный инцидент не попал в прессу. В это время руководителем компании, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», значился Андрей Казанков. Связаться с ним не удалось — мобильный не отвечал. «Реальное время» направило запрос в АО «Татфлот», которое участвовало в капитале «СК «Татфлот», но не получило ответа. Пресс-служба Росприроднадзора РФ также не ответила на запрос нашего издания.

Постфактум подробности дела были описаны в определении АС РТ. Оказалось, что советский «Метеор» ОМ-134, который выпускался в 80-х годах, был обнаружен в затопленном состоянии 13 февраля 2020 года.

«При проведении выездного обследования береговой полосы Куйбышевского водохранилища в район ул. Портовой г. Казани инспекторами Росприроднадзора был установлен факт затонувшего судна ОМ-340, принадлежащего ответчику на праве собственности», — говорится в определении суда.

Если бы теплоход не был зарегистрирован, то концы ушли бы в воду. По всей видимости, в баке «Метеора» оставалось топливо, так как инспектора зафиксировали в месте затопления «утечку нефтепродуктов». Правда, площадь разлива в определении не указана. В своем заявлении Росприроднадзор указал, что в месте затопления судна зафиксировано «превышение содержания нефтепродуктов по сравнению с условно фоновой точкой, а также превышение установленных нормативов по сравнению с предельно допустимыми нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения».

Эти выводы подкреплены результатами анализа проб воды (протоколы исследования от 27.02.2020 №0012/2020-ПППВ-ГК, №0014/2020-ППВ-ГК). Но конкретных значений превышения ПДК не приведено.

Несмотря на тяжесть причиненного вреда, сам факт происшествия в Казанском речном порту не предавался широкой огласке. Фото: vk.com/port_kazan

Инцидент в порту потянул на три статьи Водного кодекса

Росприроднадзор квалифицировал экологическое ЧП как нарушение трех статей Водного кодекса РФ (ч. 4 ст. 35; п.1 ч. 6 ст.60; ч. 1 ст. 56), и Федерального закона №7- ФЗ «Об охране окружающей среды» ( п. 2 ст. 39), которые влекут за собой серьезную ответственность. Исходя из этого Росприроднадзор рассчитал сумму ущерба.

«На основании постановления Правительства РФ от 04.11.2006 «О порядке утверждения методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» и Методики, утвержденной приказом Минприроды РФ от 13.04.2009 №87, истцом произведен расчет ущерба. Он составил 46,9 млн рублей», — говорится в документе. Но поскольку судебный процесс не был открыт, то и оспорить эту сумму СК «Татфлот» не могла.

Кто опоздал — тот не успел

Что помешало Росприроднадзору запустить процесс взыскания ущерба? Как следует из определения арбитража, надзорное ведомство опоздало с подачей заявления к виновнику происшествия. Иск был подан 19 октября 2020 года — к тому моменту СК «Татфлот» уже находилась в процессе банкротства. Согласно нормам закона о банкротстве, после этого к должнику могут предъявляться только те денежные обязательства, которые возникли после объявления его банкротом. «Суд приходит к выводу, что подлежащая уплате сумма компенсации вреда, причиненного окружающей среде, не может быть квалифицирована в качестве текущих платежей, так как обязательство по ее уплате возникло до даты возбуждения дела о банкротстве АО «СК «Татфлот», — решил арбитраж. То есть если бы Росприроднадзор подал заявление раньше, то у него был бы шанс попасть в реестр кредиторов компании.

Источник «Реального времени» в юридических кругах пояснил, что отказать Росприроднадзору в процессе судопроизводства означало бы пойти на прямой конфликт с ведомством.

Если бы Росприроднадзор подал заявление раньше, то у него был бы шанс попасть в реестр кредиторов компании. Фото: twitter.com/rtut_arb

— А здесь нашли основания, чтобы не открывать сам процесс. Очень похоже на вежливый отказ, а по сути — «ничья», — пояснил юрист, ведущий практику в этой области. По его словам, это не мешает Росприроднадзору подать заявление о взыскании ущерба с виновника ЧП повторно. Воспользуется ли служба этим правом? В пресс-службе Росприроднадзора не ответили на этот вопрос «Реального времени». В настоящее время СК «Татфлот» находится в процессе наблюдения, временным управляющим назначен Сергей Щекочихин (Саранск, Мордовия). Компания была признана банкротом 31 августа 2020 года. Очередное собрание кредиторов состоится 1 марта 2021 года.

СК «Татфлот» топила суда не раз

В ее практике это был уже не первый случай, когда в акватории Волги тонули суда. В апреле 2016 года на стоянке речного порта Казани затонул теплоход «Москва-159». Правда, разлива топлива не произошло. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводило доследственную проверку по факту затопления теплохода «Москва-159», но о результатах не сообщалось. Генеральный директор «Судоходной компании «Татфлот» Сергей Жуков тогда подчеркивал, что «утонувший теплоход не представляет опасности для экологии, поскольку с него были слиты технические жидкости».

Летом прошлого года Волжское УГМРН Ространснадзора добилось наложения административного штрафа на СК «Татфлот» в 200 тысяч рублей. Как следует из протокола по делу об административном правонарушении от 08 июня 2020 года, АО «СК «Татфлот» 06 мая 2020 года в 16 часов 30 минут эксплуатировало судно «Москва-186», которое не соответствует требованиям технического регламента, а именно, в момент эксплуатации автоматическая идентификационная система находилась в нерабочем состоянии. Но была ли выплачена эта сумма — неизвестно.

Кто откачает загрязнения?

— Такой исход дела против СК «Татфлот» выглядит жестким прецедентом на фоне активной борьбы с разливами нефти и нефтепродуктов, — отметила экс-координатор движения «Волга и народ против» Юлия Файзрахманова. — В январе премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о новых правилах организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Правила вступили в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года.

Она напомнила, что именно СК «Татфлот» проводила в 2011—2014 годах засыпку акватории Волги в районе Займища, против чего выступали местные жители. В мае 2014 года активисты даже перекрывали федеральные трассы. Их борьба против иссушения Волги закончилась — и закончилась ничем, после того как журналистке Юлии Файзрахмановой удалось во время медиафорума ОНФ в Санкт-Петербурге передать Владимиру Путину материалы, связанные с засыпкой Волги. Тогда песком было засыпано около 600 га Куйбышевского водохранилища.

«С тех пор никто не возместил нанесенный природе ущерб. И с этим случаем повторилась та же история», — говорит она.

А пока остается открытым вопрос, проводились ли работы по ликвидации последствий разлива топлива с затопленного год назад судна.