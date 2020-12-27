Мамдуда Бикбулатова: та, которой суждено прожить долгую жизнь

Как 91-летняя советская пенсионерка в одиночку поднимает чувство национальной идентичности в колыбели российского ислама

Фото: из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

Портрет — это рубрика интернет-газеты «Реальное время», в которой мы еженедельно рассказываем о выдающихся людях. В будничном потоке деловых новостей важно не потерять человека, иногда просто рассказать незамысловатую историю тех, кто живет рядом с нами и делает лучше в том числе и нашу жизнь. Уникальный человек — Мамдуда Бикбулатова. Ветеран войны и труда, заслуженный работник культуры и советский чиновник по идеологической линии, на пенсии посвятила себя пропаганде сохранения окружающей среды и татарской песни. Крошечная женщина сделала для родного языка и национальной идентичности в неродном для себя Татарстане намного больше, чем все вновь созданные многочисленные объединения, комиссии и их уважаемые члены вместе взятые. Эту статью можно прочитать на татарском языке.

Возвращая имя и голос

— Как там поживает Марья Харитонна? — смешно окая, спрашивает маму старушка-соседка по нашему домику в деревне баба Нюра. Она казалась мне старой всегда, хотя теперь я понимаю, что было ей на тот момент не больше лет шестидесяти. На дворе вторая половина 90-х.

Какая еще «Марья Харитонна»? Мама не знает. Порассуждав, выясняют, что это — наша Мамдуда Халяфовна! Оказывается, баба Нюра долгое время носила ей домой в город свежие деревенские молоко и яйца, называя ее русским именем-отчеством. Чистая правда: в середине прошлого века татары и другие народы Советского Союза меняли имена на русский лад, чтобы было легче жить. Султания Бареевна — Светлана Борисовна, Рамзия — Римма, Балдырхан — Борис... Времена для самоопределения народов страны были непростые. Возвращать себе имена стали только в конце 80-х — начале 90-х годов. И даже Болгар — колыбель ислама на европейской части России, которой в следующем году официально исполнится 1100 лет, — в те годы считался русским городом.

Мамдуда Бикбулатова — третья справа. 1970-е

Родившаяся в крошечной татарской деревне Иген Елга Уфимского кантона Башкирской АССР (ныне село Инзелга в Башкирии) Мамдуда Бикбулатова — наполовину башкирка. Но при этом человек, который сделал в Татарстане больше многих других для того, чтобы вновь зазвучали и стали любимы людьми татарские стихи и песня.

«Мы всегда ее боялись»

В середине января, то есть через пару недель, Мамдуде Халяфовне исполнится 92 года. Тот случай, когда магия имени сделала свое дело. Слово «Мамдуда» имеет арабское происхождение и в переносном смысле в переводе на русский язык означает «та, которой суждено прожить долгую жизнь».

Бикбулатова в молодости была административно-хозяйственным работником советской системы. По-сегодняшнему — чиновником. На муниципальном уровне. С 1953 года — в структурах райисполкомов. С 60-х годов — по идеологической и агитационной части. В 1989 году, как и положено, вышла на пенсию, но естественно продолжила работать. До 1996 года была секретарем районной организации всесоюзного общества «Знание»: огромной структуры с учеными и академиками, созданной большевиками в послевоенные годы для просветительской деятельности и антирелигиозной пропаганды в массах (общество ликвидировано в 2016 году).

Для погружающихся с головой в свое дело людей, как Бикбулатова, такая работа становится образом жизни и идет в режиме 24/7. Профессиональная деформация просто неизбежна. Идеолог и пропагандист Бикбулатова — человек, который умеет добиваться своего. В старушке роста — полтора метра. Но просто огромная внутренняя сила. «Мы всегда ее боялись», — признался на праздновании 90-летия Мамдуды Халяфовны бессменный многие годы бывший глава Спасского района Камиль Нугаев.

Камиль Нугаев поздравляет Мамдуду Халяфовну с 90-летием. Источник фото: газета «Новая жизнь», г.Болгар / spas-rt.ru

Говорить с людьми

Боялись, уважали, любили, но понимали ли? Вряд ли. Посмеивались и обсуждали — точно. Ну и что? По инициативе Бикбулатовой в 1996 году в Спасском районном доме культуры создали Клуб национальных культур. Мамдуда Халяфовна руководила им 15 лет, причем долгое время — на общественных началах. Ни один концерт и сабантуй не проходил без ее участия. Для райцентра любой сельский праздник — место притяжения людей. Просто делать там больше нечего, почему бы не сходить? Это в городе не удается собрать зал даже на выступление звезды. На селе — битком на смотре народной самодеятельности.

Проводы зимы. Импровизированная сцена прямо на улице. Микрофон и колонки. Ведущие что-то вещают по сценарию. Вдруг на сцену поднимается миниатюрная женщина в татарском национальном костюме. И начинает петь. На татарском, на русском, потом читает стихи — все это собственного сочинения. Издержки советской биографии — песни и стихи, как правило, мотивационные, иногда в ритме марша. Но чувствуется, что все равно от души.

С малых лет твердили мне:

Будь трудолюбивой,

И наперекор судьбе — стойкой, терпеливой!

Здесь и далее стихи Мамдуды Бикбулатовой

На любом мероприятии в Болгаре она всегда выходит на сцену. Иногда — в традиционном татарском костюме. Говорит с публикой, поет, читает стихи. В 2019 году в Алексеевском проходит традиционный конкурс-фестиваль ветеранов «Балкыш» («Сияние»). Собираются местные артисты, готов микроавтобус. Вдруг появляется Мамдуда Халяфовна, а ей, на минуточку, 90 лет: «Я тоже поеду и буду выступать». Раз решила — значит, сделает. Садится вместе со всеми в автобус и едет 1,5 часа. В Алексеевском выходит на сцену вне конкурса, без музыкального сопровождения. Говорит с залом, поет, читает стихи на русском и татарском. Зал аплодирует стоя. Председатель татарстанского совета региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Хабир Иштиряков поднимается на сцену, чтобы поблагодарить Мамдуду Халяфовну и помочь ей спуститься в зал. А она ему дарит свою книгу, в которой пишет о природе и важности ее сохранения. Потом 1,5 часа едет обратно в Болгар.

Поздравление с новым, 2019-м годом для друзей, коллег и единомышленников. Обратите внимание на автограф — буквами татарского алфавита с элементами латиницы

«Душа не старится…»

Здесь у нее дом, в котором она вырастила троих детей: двоих сыновей и дочку. Давно уже есть внуки и правнуки. Все устроились в жизни, регулярно навещают. Здесь Бикбулатова жила, что называется, всегда — столько, сколько ее помнят. Саида Аминовича, мужа, здесь тоже помнят: «добродушнейший уважаемый человек». Всегда с улыбкой на лице, всегда положительный настрой. Его нет уже много лет.

Никуда Мамдуда Халяфовна не переехала и не собирается. Никакого суперкомфорта и «евроремонта» в ее доме тоже нет. Зато есть сад — один из самых красивых в Болгаре. Им она занимается всегда, раньше вместе с мужем, сейчас помогают дети и соседи. Очень удобно: палисадник выходит к дороге. Видишь фигурку Мамдуды Халяфовны — готовь полчаса-час на беседу. Всегда опрятно одетая, с прической даже в саду, она обязательно остановит и расспросит обо всем: о здоровье, жизни, успехах. Даст пару жизненно важных советов.

Может и поругать. Но никогда не позволит себе перейти на крик, не выходит из себя. Зато умеет находить такие слова, которые жалят в самое сердце. «Мы тебя учили. Выучился, будь обязан теперь отработать». Или скажет что-то другое, но такое, с чем и не поспоришь.



Вообще-то спорить с Мамдудой Халяфовной просто бесполезно. Она готова потратить на тебя час, день, год, десять лет, всю жизнь. И кажется, что не отпустит никогда, и еще переживет. У Мамдуды Халяфовны всегда есть аргументы, а когда они кончаются — всегда есть на тебя время. У тебя же есть только один вариант — согласиться. Это знают все, даже бывший глава Нугаев, работающий теперь депутатом Госсовета. Поэтому те, кто вместе с ней поднимает в Болгаре татарскую песню, едут сюда выступать за сотни километров от дома. Например, Сарым Насыбуллин из Средних Юрткулей или Ринат Сулейманов, талантливый баянист-аккомпаниатор, аж из Ульяновска.

И все это без денег — за какой-нибудь очередной диплом, благодарность и чаепитие. Порядок финансирования таких инициатив, какими занимается Бикбулатова, в России, мягко говоря, несовершенный. Впрочем, реальная жизнь звучит намного жестче этих получиновничьих формулировок. Важно понимать, что плести нити тонких материй и достучаться до человеческой души могут только исключительные люди — те, кому хватает для этого терпения и времени. Одна из них — Мамдуда Бикбулатова. Та, кому суждено прожить долгую жизнь.

Трудно было, но всегда

Знала: надо справиться!

Что ж, а старость не беда,

Ведь душа не старится…

1 / 15 из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

Василий Кощеев

Василий Кощеев

из семейного архива Мамдуды Бикбулатовой

