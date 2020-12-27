Мамдуда Бикбулатова: та, которой суждено прожить долгую жизнь
Как 91-летняя советская пенсионерка в одиночку поднимает чувство национальной идентичности в колыбели российского ислама
Портрет — это рубрика интернет-газеты «Реальное время», в которой мы еженедельно рассказываем о выдающихся людях. В будничном потоке деловых новостей важно не потерять человека, иногда просто рассказать незамысловатую историю тех, кто живет рядом с нами и делает лучше в том числе и нашу жизнь. Уникальный человек — Мамдуда Бикбулатова. Ветеран войны и труда, заслуженный работник культуры и советский чиновник по идеологической линии, на пенсии посвятила себя пропаганде сохранения окружающей среды и татарской песни. Крошечная женщина сделала для родного языка и национальной идентичности в неродном для себя Татарстане намного больше, чем все вновь созданные многочисленные объединения, комиссии и их уважаемые члены вместе взятые.
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Возвращая имя и голос
— Как там поживает Марья Харитонна? — смешно окая, спрашивает маму старушка-соседка по нашему домику в деревне баба Нюра. Она казалась мне старой всегда, хотя теперь я понимаю, что было ей на тот момент не больше лет шестидесяти. На дворе вторая половина 90-х.
Какая еще «Марья Харитонна»? Мама не знает. Порассуждав, выясняют, что это — наша Мамдуда Халяфовна! Оказывается, баба Нюра долгое время носила ей домой в город свежие деревенские молоко и яйца, называя ее русским именем-отчеством. Чистая правда: в середине прошлого века татары и другие народы Советского Союза меняли имена на русский лад, чтобы было легче жить. Султания Бареевна — Светлана Борисовна, Рамзия — Римма, Балдырхан — Борис... Времена для самоопределения народов страны были непростые. Возвращать себе имена стали только в конце 80-х — начале 90-х годов. И даже Болгар — колыбель ислама на европейской части России, которой в следующем году официально исполнится 1100 лет, — в те годы считался русским городом.
Родившаяся в крошечной татарской деревне Иген Елга Уфимского кантона Башкирской АССР (ныне село Инзелга в Башкирии) Мамдуда Бикбулатова — наполовину башкирка. Но при этом человек, который сделал в Татарстане больше многих других для того, чтобы вновь зазвучали и стали любимы людьми татарские стихи и песня.
«Мы всегда ее боялись»
В середине января, то есть через пару недель, Мамдуде Халяфовне исполнится 92 года. Тот случай, когда магия имени сделала свое дело. Слово «Мамдуда» имеет арабское происхождение и в переносном смысле в переводе на русский язык означает «та, которой суждено прожить долгую жизнь».
Бикбулатова в молодости была административно-хозяйственным работником советской системы. По-сегодняшнему — чиновником. На муниципальном уровне. С 1953 года — в структурах райисполкомов. С 60-х годов — по идеологической и агитационной части. В 1989 году, как и положено, вышла на пенсию, но естественно продолжила работать. До 1996 года была секретарем районной организации всесоюзного общества «Знание»: огромной структуры с учеными и академиками, созданной большевиками в послевоенные годы для просветительской деятельности и антирелигиозной пропаганды в массах (общество ликвидировано в 2016 году).
Для погружающихся с головой в свое дело людей, как Бикбулатова, такая работа становится образом жизни и идет в режиме 24/7. Профессиональная деформация просто неизбежна. Идеолог и пропагандист Бикбулатова — человек, который умеет добиваться своего. В старушке роста — полтора метра. Но просто огромная внутренняя сила. «Мы всегда ее боялись», — признался на праздновании 90-летия Мамдуды Халяфовны бессменный многие годы бывший глава Спасского района Камиль Нугаев.
Говорить с людьми
Боялись, уважали, любили, но понимали ли? Вряд ли. Посмеивались и обсуждали — точно. Ну и что? По инициативе Бикбулатовой в 1996 году в Спасском районном доме культуры создали Клуб национальных культур. Мамдуда Халяфовна руководила им 15 лет, причем долгое время — на общественных началах. Ни один концерт и сабантуй не проходил без ее участия. Для райцентра любой сельский праздник — место притяжения людей. Просто делать там больше нечего, почему бы не сходить? Это в городе не удается собрать зал даже на выступление звезды. На селе — битком на смотре народной самодеятельности.
Проводы зимы. Импровизированная сцена прямо на улице. Микрофон и колонки. Ведущие что-то вещают по сценарию. Вдруг на сцену поднимается миниатюрная женщина в татарском национальном костюме. И начинает петь. На татарском, на русском, потом читает стихи — все это собственного сочинения. Издержки советской биографии — песни и стихи, как правило, мотивационные, иногда в ритме марша. Но чувствуется, что все равно от души.
С малых лет твердили мне:
Будь трудолюбивой,
И наперекор судьбе — стойкой, терпеливой!
Здесь и далее стихи Мамдуды Бикбулатовой
На любом мероприятии в Болгаре она всегда выходит на сцену. Иногда — в традиционном татарском костюме. Говорит с публикой, поет, читает стихи. В 2019 году в Алексеевском проходит традиционный конкурс-фестиваль ветеранов «Балкыш» («Сияние»). Собираются местные артисты, готов микроавтобус. Вдруг появляется Мамдуда Халяфовна, а ей, на минуточку, 90 лет: «Я тоже поеду и буду выступать». Раз решила — значит, сделает. Садится вместе со всеми в автобус и едет 1,5 часа. В Алексеевском выходит на сцену вне конкурса, без музыкального сопровождения. Говорит с залом, поет, читает стихи на русском и татарском. Зал аплодирует стоя. Председатель татарстанского совета региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров Хабир Иштиряков поднимается на сцену, чтобы поблагодарить Мамдуду Халяфовну и помочь ей спуститься в зал. А она ему дарит свою книгу, в которой пишет о природе и важности ее сохранения. Потом 1,5 часа едет обратно в Болгар.
«Душа не старится…»
Здесь у нее дом, в котором она вырастила троих детей: двоих сыновей и дочку. Давно уже есть внуки и правнуки. Все устроились в жизни, регулярно навещают. Здесь Бикбулатова жила, что называется, всегда — столько, сколько ее помнят. Саида Аминовича, мужа, здесь тоже помнят: «добродушнейший уважаемый человек». Всегда с улыбкой на лице, всегда положительный настрой. Его нет уже много лет.
Никуда Мамдуда Халяфовна не переехала и не собирается. Никакого суперкомфорта и «евроремонта» в ее доме тоже нет. Зато есть сад — один из самых красивых в Болгаре. Им она занимается всегда, раньше вместе с мужем, сейчас помогают дети и соседи. Очень удобно: палисадник выходит к дороге. Видишь фигурку Мамдуды Халяфовны — готовь полчаса-час на беседу. Всегда опрятно одетая, с прической даже в саду, она обязательно остановит и расспросит обо всем: о здоровье, жизни, успехах. Даст пару жизненно важных советов.
Может и поругать. Но никогда не позволит себе перейти на крик, не выходит из себя. Зато умеет находить такие слова, которые жалят в самое сердце. «Мы тебя учили. Выучился, будь обязан теперь отработать». Или скажет что-то другое, но такое, с чем и не поспоришь.
Вообще-то спорить с Мамдудой Халяфовной просто бесполезно. Она готова потратить на тебя час, день, год, десять лет, всю жизнь. И кажется, что не отпустит никогда, и еще переживет. У Мамдуды Халяфовны всегда есть аргументы, а когда они кончаются — всегда есть на тебя время. У тебя же есть только один вариант — согласиться. Это знают все, даже бывший глава Нугаев, работающий теперь депутатом Госсовета. Поэтому те, кто вместе с ней поднимает в Болгаре татарскую песню, едут сюда выступать за сотни километров от дома. Например, Сарым Насыбуллин из Средних Юрткулей или Ринат Сулейманов, талантливый баянист-аккомпаниатор, аж из Ульяновска.
И все это без денег — за какой-нибудь очередной диплом, благодарность и чаепитие. Порядок финансирования таких инициатив, какими занимается Бикбулатова, в России, мягко говоря, несовершенный. Впрочем, реальная жизнь звучит намного жестче этих получиновничьих формулировок. Важно понимать, что плести нити тонких материй и достучаться до человеческой души могут только исключительные люди — те, кому хватает для этого терпения и времени. Одна из них — Мамдуда Бикбулатова. Та, кому суждено прожить долгую жизнь.
Трудно было, но всегда
Знала: надо справиться!
Что ж, а старость не беда,
Ведь душа не старится…
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