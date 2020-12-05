Опрос предпринимателей: когда персональный бренд мешает развитию бизнеса?
Все больше предпринимателей, вслед за Олегом Тиньковым, занимаются продвижением личного бренда. Формирование крепкой связи между собой, своим бизнесом, деятельностью в будущем приносит стабильный финансовый доход и становится козырем в конкурентной среде. Об этом бизнесмены Казани рассказали «Реальному времени» в субботнем задачнике.
Топ-менеджер крупной компании принял решение о развитии персонального бренда. Однако владелец фирмы против такого внимания к его компании. Он не понимает, как это поможет развитию бизнеса. Как вы считаете, стоит ли развивать персональный бренд? Как личный бренд поможет бизнесу? Проигрывают ли интровертные топ-менеджеры экстравертным партнерам?
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Азат Кашапов CЕО компании Global Vision Kazan
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Безусловно, интровертные топ-менеджеры коммуникабельным партнерам проигрывают. Личный бренд, если он развивается, к примеру, в «Инстаграм», то клиенты, знакомые, друзья, подписчики могут обратить внимание на компанию, в которой работает топ-менеджер. Личный бренд — это не только про личные качества, но и про работу, хобби. Если мы говорим о работе, то люди обращают внимание на то, где человек работает, на компанию.
Бизнесу развитие личного бренда может помешать в случае, если топ-менеджер начнет тянуть одеяло на себя. Он может уволиться, открыть свою компанию и составить конкуренцию.
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Олег Скобельцын генеральный директор компании НПК «СОЖ Синтез»
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Считаю, что развивать персональный бренд стоит, потому что он увеличивает капитализацию личности и этим помогает бизнесу. Через развитие бренда растет доверие к компании и увеличивается ее эффективность. Если человек развивает свой личный бренд и рассказывает о компетенциях, не касающихся бизнеса, то ему следует менять работу на ту, которая ему интересна и важна. Интровертные топ-менеджеры без личного бренда всегда проигрывают коммуникабельным партнерам. Бизнес создается общением, это его фундамент. Интроверты могут быть на высоте в производственных процессах, в управлении они проигрывают.
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Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании Space for Soul/Architects
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Бренд в любом случае нужно развивать, даже если топ-менеджер развивает не бренд компании, а свой. С владельцем фирмы ему главное обозначить границы. К примеру, я развиваю и свой бренд, и бренд компании. Исходя из этого, я не могу постить в соцсетях все, что происходит в моей жизни. Это может негативно сказаться на нашей компании, нашем бренде. Заказчики могут неправильно отреагировать. Например, я люблю путешествовать, и многие считают, что не работаю, а только путешествую. Поэтому фильтрую информацию в соцсетях, меньше сообщаю о поездках. Топ-менеджер должен договориться с собственником о контенте и как развивать бренд. У собственника может быть свое понимание вредного контекста.
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Анна Белоброва директор агентства маркетинга и PR SMM
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Персональный бренд может позволить предпринимателю на 40% снизить инвестиции в дальнейшее развитие бизнеса. Прекрасный пример Олег Тиньков. Все последующие маркетинговые вложения в другие виды бизнеса, которые он развивал, были меньше вложений в первоначальный бренд.
Решение о развитии персонального бренда топ-менеджера должен принимать владелец. Если он понимает ценность, то вкладывает в это ресурсы. И через год мы увидим, выиграл бизнес от персонификации, либо остался в предыдущей парадигме.
Персональный бренд сейчас выгоден, перспективен и способствует увеличению продаж. Потому что в секторе малого и среднего бизнеса люди покупают услуги у тех, кто им больше нравится. Компанию всегда нужно персонифицировать. У меня есть клиент, который как раз занимается развитием персонального бренда. Он показывает свою экспертность, открытость, коммуникабельность, взаимодействует с подписчиками, вовлекая новых клиентов в соцсетях.
В широком информационном поле необходимы взаимодействие со СМИ, демонстрация экспертности в профессиональном сообществе, нужно выстраивать карту развития персонального бренда. Развитие персонального бренда исходит из внутреннего потенциала и ресурса личности. Иногда это бывает сложно, потому что личность зажата, требуется помощь психолога, имиджмейкера.
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Эвелина Шахбазова исполнительный директор «Энотеки S»
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Компания должна развивать свой бренд. А если топ-менеджер компании хочет развивать себя как бренд, то рано или поздно он может уйти из этой компании. Фирмы привлекают для развития медийные лица. А вот раскрутка топ-менеджера в рамках компании не всегда может сработать.
Топ-менеджер ничего не сможет сделать без команды своих сотрудников. Поэтому либо он сам развивается как бренд и что-то делает, либо, если это в рамках компании, развитием занимается команда. И человек ее возглавляет. Да, можно говорить, что есть лидер. Но он должен действовать от имени компании. И психология людей такова, что рано или поздно этот человек может захотеть чего-то большего и уйти.
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Максим Федоров генеральный директор сети медицинских центров сложной офтальмологии «Конкор»
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Я развиваю свой персональный бренд. Он всегда был и будет элементом конкуренции на рынке. Под нашим брендом выпускаем контактные линзы, хрусталик глаза, устанавливаем глазные протезы. Это конкурентный инструмент для соперничества с офтальмологическими компаниями. Мы являемся научно-производственной фирмой, владеем российскими офтальмологическими технологиями. Европейским производителям предложили персональный бренд, чтобы на их мощностях выпускать свою продукцию. Это нормальный инструмент в конкурентной среде. Если менеджер не может объяснить руководителю компании, что он выиграет от персонального бренда, то не сможет сделать популярным бренд среди потребителей.
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Наталья Льдинова генеральный директор Well Media
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Этот кейс можно разобрать на примере издания «Реальное время». Например, один из топ-менеджеров решил развивать личный бренд, занимая руководящую должность в издании «Реальное время». Поскольку у «Реального времени» бренд сильный и известный, то топ-менеджер при стабильной целенаправленной активности в социальной сети быстро наберет подписчиков. Для него это огромный плюс. А собственник бизнеса приобретает либо выгоду, либо определенные риски: может получиться так, что «Реальное время» будет ассоциироваться с топ-менеджером. Люди могут воспринимать корпоративный и личный бренды как одно целое. И здорово, если сотрудник лоялен, выступает амбассадором «Реального времени» и через личный бренд привлекает заказы и партнеров для издания.
Но сложиться может иначе: издание может лишится ценного сотрудника, потому что к нему будет поступать гораздо больше интересных предложений о работе. Топ-менеджер в какой-то момент может уйти в свободное плавание.
Подавлять желание к развитию у сотрудников не имеет смысла. Эту энергию нужно направить в продуктивное русло и договориться о создании совместного проекта, который помог бы развить и бренд компании. В нем сотрудник реализует личные амбиции и увеличит узнаваемость компании. Для этого проект должен иметь четкую цель и количественно измеримый показатель эффективности конкретной деятельности и фактически полученных результатов.
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Наталья Хамидуллина директор РА «Концепто»
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Бренд — это нематериальный актив, и его можно продать. К примеру, если это банк, то у него должен быть свой бренд. Если это компания, которая занимается перепродажей брендовых вещей, то им не нужно создавать свой бренд. Не каждая компания должна заниматься продвижением бренда. А если топ-менеджер приходит в какую-то компанию, естественно, одна из его задач — повысить нематериальные активы путем создания бренда компании.
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