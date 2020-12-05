Опрос предпринимателей: когда персональный бренд мешает развитию бизнеса?

Персональный бренд может позволить предпринимателю на 40% снизить инвестиции в дальнейшее развитие бизнеса. Прекрасный пример Олег Тиньков. Все последующие маркетинговые вложения в другие виды бизнеса, которые он развивал, были меньше вложений в первоначальный бренд.

Решение о развитии персонального бренда топ-менеджера должен принимать владелец. Если он понимает ценность, то вкладывает в это ресурсы. И через год мы увидим, выиграл бизнес от персонификации, либо остался в предыдущей парадигме.

Персональный бренд сейчас выгоден, перспективен и способствует увеличению продаж. Потому что в секторе малого и среднего бизнеса люди покупают услуги у тех, кто им больше нравится. Компанию всегда нужно персонифицировать. У меня есть клиент, который как раз занимается развитием персонального бренда. Он показывает свою экспертность, открытость, коммуникабельность, взаимодействует с подписчиками, вовлекая новых клиентов в соцсетях.

В широком информационном поле необходимы взаимодействие со СМИ, демонстрация экспертности в профессиональном сообществе, нужно выстраивать карту развития персонального бренда. Развитие персонального бренда исходит из внутреннего потенциала и ресурса личности. Иногда это бывает сложно, потому что личность зажата, требуется помощь психолога, имиджмейкера.