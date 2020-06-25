Казанский оборонный завод выпустит в 2021 году гражданскую охранную систему

АО «Казанское проектно-конструкторское бюро» готовится к переезду из центра города, а «Радиоприбор» вошел в программу строительства стратегических бомбардировщиков

Фото: Илья Репин

«Умная» система подавления авиационного шума, сверхчувствительная охранная система контроля «Периметр» и облегченный блок управления системы кондиционирования воздуха на борту самолета — казанские предприятия радиоэлектронного холдинга КРЭТ сегодня анонсировали гражданские разработки по технологиям двойного назначения. Гособоронзаказ в последние два года не растет, но спасает то, что предприятия ОПК обновили мощности к часу «Х». Казанский завод «Радиоприбор» «модернизировался» почти на 1 млрд рублей, а АО «КПКБ» стоит на паузе. Как заявил гендиректор КПКБ Ильдус Курбиев, модернизация — «больной вопрос для каждого директора», хотя «государство дало здание» — намекая, видимо, на возможный переезд.

Добро пожаловать, или вход разрешен

Основной поставщик радиоэлектронного оборудования для военной и гражданской техники — холдинг КРЭТ — открыл сегодня двери двух старейших оборонных заводов Татарстана — «Казанского проектно-конструкторского бюро» и АО «Радиоприбор». Пожалуй, впервые с конца 90-х годов внутри них побывали представители федеральных и республиканских СМИ. Им рассказали, как разрабатываются и собираются современные системы навигации воздушных судов и распознавания «свой-чужой» — то, что делает самолеты «зрячими» в полете и «умными» в общении.

Конечно, приезд СМИ трудно назвать сенсационным событием. Если не знать, как ОПК пережил разрушительную эпоху 90-х, то может показаться, что впечатляющего мало. На самом деле, казанский куст предприятий радиоэлектроники КРЭТ продолжает участвовать в новейших разработках радиоэлектронной защиты военной техники. Казанский завод «Радиоприбор» в кооперации с предприятиями КРЭТ поставляет системы навигации для стратегической авиации и для модернизированной версии самолета-топливозаправщика Ил-76.

«Радиоприбор» наводит «Белый лебедь»

Казанский завод «Радиоприбор» выпустил первые комплекты системы навигации для перспективных самолетов дальней авиации. По словам главного конструктора «Радиоприбор» Евгения Глебова, изготовлены первые два образца навигационных комплексов для Ту-22, которые проходят летные испытания. Одновременно с этим «Радиоприбор» завершает производство систем навигации для Ту-160. В этом году завод выпустит три блока аппаратуры.



«Особенностью является то, что на этих машинах появляется стеклянная кабина. Все системы в «цифре» с определенными ГОСТами. Под эти ГОСТы мы дорабатываем свою аппаратуру с точки зрения взаимодействия с оборудованием, обеспечиваем цифровые выходы для сопряжения со стеклянной кабиной», — рассказал он. Эти системы навигации позволяют обнаружить самолет-заправщик и вывести два самолета на заданную точку для дозаправки. «Задача нашей аппаратуры — показать, где и на какой дальности находится самолет-заправщик от боевого самолета», — пояснил Глебов.

Кроме того, завод в кооперации с ВНИИ «Экран» выпустил комплексы обороны зенитных ракет, которые ставятся на Ил-76МД-90А, а также на новый топливозаправщик Ил-78М-90А. По словам Глебова, производство комплексов обороны явилось принципиально новой задачей для завода. «Основу комплекса составляет станция активных помех, которая воздействует на системы зенитных ракет. Зенитные ракеты имеют два принципа действия: радиолокационная головка самонаведения и головка с инфракрасным активным самонаведением. Поэтому в комплексе обороны есть станция помех, которая активно воздействует на излучение от летящей ракеты и дает ей ложное направление, после чего ракета уходит в сторону», — разъяснил хитрость главный конструктор.

Подавить авиационный шум и встать на охрану

Но под силу ли «Радиоприбору», который заточен на военные системы навигации, диверсифицироваться и выйти на «гражданку»?

«Задача поставлена — надо ее выполнять», — ответил исполнительный директор «Радиоприбор» Айрат Хуснутдинов. По его словам, на заводе развивают две темы — это система шумоподавления и охранная система «Периметр». Разработки ведутся КФУ. «Мы уже проавансировали (разработки — прим.авт), и если не ошибаюсь, то к 2021 году у нас будет первый результат», — сообщил Хуснутдинов.

Насколько массовым будет продукт? По словам исполнительного директора, потребность в них есть, но важно «конкурировать по цене». Широкое распространение могут получить системы охраны, полагает Хуснутдинов.

«Система охраны — широкий спектр применения, начиная с дачных участков и заканчивая предприятиями. Здесь может быть разная комплектация, разная чувствительность. Принцип работы традиционный — натягивается чувствительный кабель, и в зависимости от уровня помех на система анализирует и принимает решение, что и как пытается преодолеть границы. Он чувствителен к вибрации и любому воздействию на ограждения», — добавил Хуснутдинов. В новые изделия предприятие вкладывает средства из прибыли, уточнили в руководстве завода.

Миллиард на обновление производства

«Радиоприбор» завершил программу модернизации стоимостью 1 млрд рублей. По его словам, она проходила в рамкам ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020". За счет средств федерального бюджета было выделено 590 млн рублей, 232 млн — собственные средства предприятия. Модернизировали несколько производств: механическое производство, участки фотохимии, переоснастили современным оборудованием сборочно-монтажное производство. Здесь установлено около 8 высокоточных обрабатывающих центров DMG-Mori.

Благодаря этому «Радиоприбор " может самостоятельно выпускать изделия с нуля, отказавшись от поставщиков (речь идет о металлической коробке, в которую вшивается радиоэлектроника).

«В 2019 году заключили контракт по производству составной части комплексной системы управления для современного лайнера МС-21. На сегодня заказ выполнили и изделие поставили», — сообщил Хуснутдинов, выразив надежду, что это не разовый контракт, а российские самолеты будут востребованы.

Отвечая на вопрос о динамике производства, исполнительный директор сообщил, что за последние два года она не растет. Объем производства остановился на уровне 2,62 млрд рублей.

«Это связано и с тем, что пока не растет ГОЗ», — пояснил исполнительный директор.

«Это больной вопрос для каждого директора»

АО «Казанское проектно-конструкторское бюро» за последние годы превратилось из обычного КБ в производителя новых изделий для авиации и морского опознавания. По словам гендиректора Ильдуса Курбиева, за последние 2 года объем производства вырос на 60%. За это время время КБ получило сертификат разработчика гражданской авионики. Недавно КБ спроектировало и успешно внедрило в производство блок управления системы кондиционирования воздуха. По словам заместителя генерального директора по развитию и науке Андрея Проскурякова, он стал весить всего 2,5 кг вместо прежних 70. Это важно для любого воздушного судна, который стремится избавиться от лишнего веса. Отвечая на вопрос о модернизации, глава КПКБ сообщил, что «это больной вопрос для каждого директора», но сообщил для КБ государство дало здание. Таким образом Курбиев, видимо, намекнул на будущий переезд своего бюро. Правда, конкретизировать эту тему он не стал:

— Вы затронули для директора больной вопрос. Почему? Потому что это здание построено в советские времена и, насколько вы понимаете, здесь было чисто конструкторское бюро, производства не было. Пока то оборудование, которое у нас есть, удовлетворяет. Но, естественно, на сегодняшний день уже построено здание под нас, именно под КПКБ. В принципе это только дело времени, когда мы в это здание переедем. Каждый год у нас утверждается определенный бюджет. Я думаю, нам этот путь предстоит в обязательном порядке [пройти]. Вы же понимаете, что это все делается по мере необходимости, по мере возможности.