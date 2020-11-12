АО Казанское проектно-конструкторское бюро
Промышленность, Производства
Общая информация
ООО «ПКБ «Казань» является приемником группы проектных организаций, работает на строительном рынке с 2009 года.
Основной вид ддеятельности — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.
Руководитель — Антаков Алексей Борисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Жуковского, 9
- Телефон: (903) 340-84-41
- Email: pkb_kazan_2009@bk.ru
- Сайт: http://pkbkazan.ru/
Дата последнего обновления: 12.11.2020