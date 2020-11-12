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АО Казанское проектно-конструкторское бюро

Промышленность, Производства

Общая информация

ООО «ПКБ «Казань» является приемником группы проектных организаций, работает на строительном рынке с 2009 года.

Основной вид ддеятельности — деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.

Руководитель — Антаков Алексей Борисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул Жуковского, 9
  • Телефон: (903) 340-84-41
  • Email: pkb_kazan_2009@bk.ru
  • Сайт: http://pkbkazan.ru/

Дата последнего обновления: 12.11.2020

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