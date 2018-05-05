Список персон

Хуснутдинов Айрат Энварович

Промышленность

Общая информация

Родился в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.

Образование:

1996 г. — факультет экономики и управления в отраслях агропромышленного комплекса Казанской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «экономист-организатор»,

2010 г. — юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

1994 по 1999 гг. — приемосдатчик груза и багажа Казанского мясокомбината.

1999 по 2005 гг. — экономист, ведущий специалист, начальник отдела ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» г. Казани.

2005 по 2015 гг. — заместитель генерального директора по экономике, коммерческий директор, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «Казанский оптико-механический завод».

2015 по 2017 гг. — исполнительный директор АО «Альметьевский завод „Радиоприбор“.

С августа 2017 г. — исполнительный директор АО „Радиоприбор“.

Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Фаткуллина, 2
  • Телефон: +7(843) 293-38-00
  • Email: rp@mi.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам