Хуснутдинов Айрат Энварович
Общая информация
Родился в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.
Образование:
1996 г. — факультет экономики и управления в отраслях агропромышленного комплекса Казанской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «экономист-организатор»,
2010 г. — юридический факультет Казанского государственного университета по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
1994 по 1999 гг. — приемосдатчик груза и багажа Казанского мясокомбината.
1999 по 2005 гг. — экономист, ведущий специалист, начальник отдела ОАО «ТАИФ-ТЕЛКОМ» г. Казани.
2005 по 2015 гг. — заместитель генерального директора по экономике, коммерческий директор, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «Казанский оптико-механический завод».
2015 по 2017 гг. — исполнительный директор АО «Альметьевский завод „Радиоприбор“.
С августа 2017 г. — исполнительный директор АО „Радиоприбор“.
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Фаткуллина, 2
- Телефон: +7(843) 293-38-00
- Email: rp@mi.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018