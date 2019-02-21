«Оттолкнуться от дна»: госдолг вырос только в 16 регионах РФ. В их числе Татарстан
После «программы закручивания гаек» в прошлом году совокупные долги регионов впервые снизились, а в Мордовии ввели внешнее управление
В прошлом году впервые снизился размер совокупного госдолга регионов России — до 2,2 трлн рублей. После того как федералы начали закручивать гайки, долг в 2018 году осмелились нарастить лишь 16 регионов, среди них и Татарстан. В рамках той же реструктуризации ввели внешнее управление в крупнейшем должнике, Мордовии, но пока это не помогло: в отчаянии регион уже в этом году выставил одно из своих предприятий на торги. Изучив данные по госдолгу субъектов РФ, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, почему у Башкортостана он поразительно небольшой и в каких регионах ПФО ситуацию можно назвать сложной.
«В долговом узле»: с каким кредитным багажом подошли регионы к 2018 году
Как уже неоднократно писало «Реальное время», совокупный долг российских регионов с 2010 года вырос в 2,5 раза. Особенно он стал расти в 2013—2014 годах, когда ежегодно увеличивался на 30%.
Причин для этого было несколько: во-первых, с 2012 года субъекты РФ начали терять налог на прибыль (в первую очередь из-за падения цен на нефть). Напомним, в 2017 году федеральный центр увеличил свою долю налога с 2 до 3% (из 20%), «изъяв» у регионов 100 млрд рублей. Во-вторых, на бюджеты стали давить «майские указы», в частности, необходимость повысить зарплаты в бюджетном секторе. В-третьих, центр стал планомерно урезать объем финансовой помощи регионам, в процентах ВВП межбюджетные трансферты сильно сократились. Доля трансфертов в 2012 году составляла более 20% от объема доходов, в 2014-м — 18,8%, а в 2016-м упала практически до 16%.
В начале 2018 года стало известно, что условия выделения дотаций регионам будут ужесточены. На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018—2020 годах придется более 40% трансферта из федерального бюджета (порядка 2 трлн руб). Половину помощи получат 13 регионов, больше всего — Дагестан. При этом, если раньше в РФ было 25 недотационных регионов, то сейчас осталось всего 12 «доноров». Они тоже вынуждены занимать из-за «налоговой пропорции», когда 70% собранных налогов уходит в федеральный центр, а субъектам остается лишь 30% (в развитых странах не менее 50% налогов остается в регионах).
Отметим, что в прошлом году пропорция вновь изменилась, во всяком случае, для Татарстана – и не в пользу региона: татарстанские отчисления в 2018 году выросли до 800 млрд рублей, что составило 75% от общей суммы собранных в регионе налогов, а в консолидированный бюджет РТ поступило, соответственно, 25% — 273 млрд. Ушедшие в центр налоги частично возвращаются в регион трансфертным путем: через различные субсидии, субвенции и федеральные кредиты, тут и начинается набор долгов. То, что основная доля обязательств приходится на федеральные кредиты, объясняется и политикой Москвы: власти до сих пор уверяли, что лучше кредитоваться у государства, чем в банках.
В Мордовии ввели внешнее управление, но толку пока нет
И если с 2010 года объем накопленных банковских кредитов увеличился пропорционально общему долгу — в 2,5 раза, долг по облигациям вырос в 1,2 раза, то объем долга по бюджетным займам вырос в 6,3 раза. При этом в России есть субъекты как с нулевым долгом, так и со 214% от годовых доходов.
В числе проблемных регионов ранее назывались и субъекты ПФО — Мордовия (долг сегодня уже в два раза превышает доходы), Удмуртия, Кировская область и Марий Эл. В конце концов президент РФ объявил о запуске с 2018 года программы реструктуризации накопленного долга и предостерег регионы от того, чтобы «через пару лет опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой». Власти провели эксперимент, фактически введя в ряде регионов внешнее управление.
На казначейское сопровождение в середине прошлого года перевели и Мордовию — пока это никак не помогло, так как финансовые институты прекратили кредитовать этот регион из-за рисков. Проведенные прошлой осенью аукционы на предоставление региону 22 кредитных линий с общим лимитом более 4 млрд рублей с целью осуществления выплат по ранее полученным кредитам были объявлены несостоявшимися, в январе власти Мордовии решили выставить на торги свое предприятие «Тепличное», что, как считают наблюдатели, региону вряд ли поможет.
Напомним, «Тепличное» по итогам 2016 года занимало 55-е место в рейтинге крупнейших предприятий Мордовии с оборотом 1,3 млрд рублей. Тогда как по итогам 2018 года на регионе висит внутренний долг размером 56,2 млрд рублей, из них коммерческих кредитов почти 20 млрд рублей. В 2018 году размер долга вырос на 12,5% (уже под внешним управлением).
Только в 16 регионах госдолг в прошлом году вырос, в том числе и в Татарстане
То ли помогло введение программы реструктуризации накопленного долга, то ли подействовали угрозы регионам, но из красной зоны в прошлом году вышли Карелия, Кабардино-Балкария и Хакасия, остались лишь Мордовия (размер госдолга к бюджету — те самые 214,2%) и Костромская область (тоже под внешним управлением — госдолг составляет 95% бюджета). А госдолг регионов РФ вообще в 2018 году впервые существенно сократился — почти на 5%, составив 2,2 трлн рублей. В 2016—2017 годах он почти не менялся, остановившись на отметке 2,3 трлн рублей.
Ранее в пятерку регионов с самыми большими долгами входили Краснодарский край (принимавший зимнюю Олимпиаду-2014 и набравший на это долгов), Татарстан (набравший долгов ради Универсиады), Красноярский край, Московская и Нижегородская области. Они и остались главными должниками.
Краснодарский край постепенно снижает долг: в 2016 году он составлял 150 млрд рублей, в 2018-м — уже 140 млрд рублей. Напротив, долг Красноярского края (где тоже готовились к Универсиаде — только зимней) растет, причем, в отличие от Краснодарского, не за счет федерального бюджета, а за счет размещенных регионом облигаций. Так, бюджетный долг за 2 года снизился с 24,8 до 23,1 млрд рублей, коммерческие кредиты уменьшились в объеме до 7,1 млрд рублей, а вот долг по ценным бумагам вырос с 60,6 до 73,6 млрд рублей.
В отличие, опять же, от Краснодарского края, вырос госдолг и у Татарстана, правда, всего на 1,8% — он составил почти 95 млрд рублей. Но и соотношение долга и доходов бюджета у РТ некритичное: в 2017 году оно составляло 45,8%, а с учетом бюджета за 2018 год (272 млрд рублей) снизилось до 35%.
Всего госдолг вырос лишь у 16 регионов, в ПФО, помимо Татарстана и Мордовии, на 3% вырос он у Пермского края (см. ниже).
Московская область полюбила кредитоваться у банков — но при ее бюджете это нетрудно
Главными рекордсменами по набору долгов стали Тюменская и Московская области. Но богатая нефтью Тюменская область увеличила свой долг с 1,6 до 3,5 млрд рублей (1,8% к бюджету) и лишь за счет госгарантий, а Московская область увеличила долговую нагрузку за счет коммерческих кредитов почти на 32,3%, до 71,2 млрд рублей. Вместе с бюджетными кредитами и государственными ценными бумагами на регионе теперь висит совокупный долг размером 128,8 млрд рублей.
Несмотря на впечатляющую цифру, это составляет лишь 25,6% к бюджету региона (полтриллиона рублей доходной части в 2018 году), то есть доля госдолга еще ниже, чем у Татарстана. Для сравнения, в Красноярском крае доля госдолга — 48,3% к годовым доходам бюджета, в Краснодарском — почти 56%.
Нелегкая долговая нагрузка у Саратовской области, Удмуртии и Марий Эл
В топ-20 регионов с наибольшим отношением госдолга к налоговым и неналоговым доходам входят пять субъектов ПФО. Помимо, понятное дело, Мордовии (лидер по России), это Удмуртия (77,3%), Марий Эл (75,5%), Кировская область (64,3%) и Саратовская область (63%). Наименьшая доля у Москвы (1,4%), Севастополя (0%) и Сахалина (0%). Низкая доля в основном у богатых регионов, так, у Санкт-Петербурга это 6%, у нефтяной Югры — 5%, у Ленинградской области — 5,2%.
Чтобы понять масштабы мордовского бедствия, стоит заметить, что небогатый регион занимает 7-е место по размеру госдолга, опережая нефтяную Самарскую область с ее 54,7 млрд рублей (из них 36,7 млрд рублей приходится на областные облигации). Для Самары доля госдолга составляет всего 33,7%.
У Саратовской области и Удмуртии объем госдолга примерно одинаковый — 47—48 млрд рублей. И в их случае можно говорить о нелегкой долговой нагрузке, так как доля госдолга для Саратова составила 63%, а для Удмуртии — 77,3%.
Впрочем, почти все регионы ПФО (за исключением Мордовии) снизили эту нагрузку в прошлом году. Нарастил ее только Пермский край, причем сделал это за счет коммерческих кредитов, увеличив долю последних до 54,2% (10 млрд рублей), совокупный госдолг региона составил 18,4 млрд рублей. Но для Перми это все равно что слону дробина, отношение долгов к бюджету — всего 14,5%.
У Башкортостана немного долгов — во многом благодаря дотациям на 16 миллиардов
Меньше только у Башкортостана — 9%. РБ оказалась и лидером ПФО по снижению долговой нагрузки, долг в 2018 году уменьшился на 10,6%, до 16,2 млрд рублей. Заметим, что еще 16,4 млрд рублей Башкортостан получил в прошлом году на безвозмездной основе из федерального бюджета в виде дотаций — больше, чем какой-либо другой регион ПФО.
Относительно невысокие, на фоне Удмуртии или Мордовии, показатели госдолга у Кировской области (25 млрд рублей, или 64,3% к бюджету) могут объясняться и объемом дотаций в 2018 году — безвозмездно область получила 10 млрд рублей.
Татарстан остается лидером по размеру невыплаченных бюджетных кредитов
Три региона ПФО — Мордовия, Удмуртия и Саратовская область — вошли и в топ-10 по размеру коммерческого долга, который реструктурировать не так просто, как госдолг — 19,3 млрд, 18,4 млрд и 17 млрд рублей соответственно.
Самарская и Нижегородская области вошли в топ-5 регионов — любителей размещать облигации. Характерно, что, подсев на облигационную иглу, эти регионы меньше занимают у федерального центра. Так, если федеральный долг Самарской области снизился почти на 1 млрд рублей, то долг по ценным бумагам вырос на 2,7 млрд рублей, до 36,7 млрд. Нижегородская область, снизив бюджетный долг на 1 млрд рублей, увеличила долг по ценным бумагам на 4 млрд рублей, до 42,7 млрд рублей. Но если Самарской области пока можно не волноваться — доля госдолга к бюджету не превышает 34%, то госдолг у Нижегородской области составляет уже почти половину всех доходов региона.
Среди самых больших любителей занимать прямо у госказны — четыре региона ПФО, а лидером по стране третий год подряд становится Татарстан, занявший у федерального центра более 84 млрд рублей, это почти 90% всего госдолга (еще 10,4 млрд рублей у Татарстана долгов по госгарантиям). У расположившегося на втором месте Краснодарского края федерального долга, например, на 25 млрд рублей меньше. Замыкает тройку несчастная Мордовия с 28,4 млрд рублей.
Еще в 2017 году в общей структуре долга бюджетные кредиты занимали чуть больше половины — 50,2%. Но в 2018 году их доля сократилась до 42,6% — 940 млрд рублей из 2,2 трлн. Доля кредитов банков и иных финансовых организаций составляла 24,5%, а в 2018 году, несмотря на призывы Путина занимать у казны, а не в банках, выросла почти до 30% — 636 млрд рублей. Доля облигаций тоже увеличилась, с 20,8% до 25% — 551,3 млрд рублей.
Отметим, что любовь регионов к размещению облигаций растет с каждым годом, так как, в отличие от федерального долга и коммерческого, объем долгов по ценным бумагам увеличивается.
|Субъект Российской Федерации
|Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации на 1 января 2019 года,
тыс.руб.
|Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации на 1 января 2018 года,
тыс.руб.
|Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации на 1 января 2017 года,
тыс.руб.
|государственные ценные бумаги
|кредиты от кредитных организаций и международных финансовых организаций
|бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|государственные гарантии
|иные долговые обязательства
|Всего
|Краснодарский край
|20.000.000,00
|45.550.000,00
|59.703.121,45
|14.915.975,53
|0,00
|Московская область
|37.500.000,00
|71.230.072,00
|20.080.155,22
|0,00
|0,00
|Красноярский край
|73.656.000,00
|7.120.400,00
|23.121.451,19
|0,00
|3.234,73
|Республика Татарстан (Татарстан)
|0,00
|0,00
|84.583.874,71
|10.402.793,69
|0,00
|Нижегородская область
|42.700.000,00
|12.219.963,75
|19.957.026,21
|209.872,86
|0,00
|Свердловская область
|20.000.000,00
|31.970.000,00
|19.722.839,85
|1.100.000,00
|0,00
|Республика Мордовия
|6.800.000,00
|19.285.000,00
|28.406.996,89
|1.725.000,00
|0,00
|Самарская область
|36.760.000,00
|0,00
|17.996.040,39
|0,00
|0,00
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