«Оттолкнуться от дна»: госдолг вырос только в 16 регионах РФ. В их числе Татарстан

После «программы закручивания гаек» в прошлом году совокупные долги регионов впервые снизились, а в Мордовии ввели внешнее управление

В прошлом году впервые снизился размер совокупного госдолга регионов России — до 2,2 трлн рублей. После того как федералы начали закручивать гайки, долг в 2018 году осмелились нарастить лишь 16 регионов, среди них и Татарстан. В рамках той же реструктуризации ввели внешнее управление в крупнейшем должнике, Мордовии, но пока это не помогло: в отчаянии регион уже в этом году выставил одно из своих предприятий на торги. Изучив данные по госдолгу субъектов РФ, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, почему у Башкортостана он поразительно небольшой и в каких регионах ПФО ситуацию можно назвать сложной.

«В долговом узле»: с каким кредитным багажом подошли регионы к 2018 году

Как уже неоднократно писало «Реальное время», совокупный долг российских регионов с 2010 года вырос в 2,5 раза. Особенно он стал расти в 2013—2014 годах, когда ежегодно увеличивался на 30%.

Причин для этого было несколько: во-первых, с 2012 года субъекты РФ начали терять налог на прибыль (в первую очередь из-за падения цен на нефть). Напомним, в 2017 году федеральный центр увеличил свою долю налога с 2 до 3% (из 20%), «изъяв» у регионов 100 млрд рублей. Во-вторых, на бюджеты стали давить «майские указы», в частности, необходимость повысить зарплаты в бюджетном секторе. В-третьих, центр стал планомерно урезать объем финансовой помощи регионам, в процентах ВВП межбюджетные трансферты сильно сократились. Доля трансфертов в 2012 году составляла более 20% от объема доходов, в 2014-м — 18,8%, а в 2016-м упала практически до 16%.

В начале 2018 года стало известно, что условия выделения дотаций регионам будут ужесточены. На дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018—2020 годах придется более 40% трансферта из федерального бюджета (порядка 2 трлн руб). Половину помощи получат 13 регионов, больше всего — Дагестан. При этом, если раньше в РФ было 25 недотационных регионов, то сейчас осталось всего 12 «доноров». Они тоже вынуждены занимать из-за «налоговой пропорции», когда 70% собранных налогов уходит в федеральный центр, а субъектам остается лишь 30% (в развитых странах не менее 50% налогов остается в регионах).

Отметим, что в прошлом году пропорция вновь изменилась, во всяком случае, для Татарстана – и не в пользу региона: татарстанские отчисления в 2018 году выросли до 800 млрд рублей, что составило 75% от общей суммы собранных в регионе налогов, а в консолидированный бюджет РТ поступило, соответственно, 25% — 273 млрд. Ушедшие в центр налоги частично возвращаются в регион трансфертным путем: через различные субсидии, субвенции и федеральные кредиты, тут и начинается набор долгов. То, что основная доля обязательств приходится на федеральные кредиты, объясняется и политикой Москвы: власти до сих пор уверяли, что лучше кредитоваться у государства, чем в банках.

Мордовию перевели на казначейское сопровождение в середине прошлого года. Пока это никак не помогло. Фото Алексея Филиппова (sputnik-abkhazia.ru)

В Мордовии ввели внешнее управление, но толку пока нет

И если с 2010 года объем накопленных банковских кредитов увеличился пропорционально общему долгу — в 2,5 раза, долг по облигациям вырос в 1,2 раза, то объем долга по бюджетным займам вырос в 6,3 раза. При этом в России есть субъекты как с нулевым долгом, так и со 214% от годовых доходов.

В числе проблемных регионов ранее назывались и субъекты ПФО — Мордовия (долг сегодня уже в два раза превышает доходы), Удмуртия, Кировская область и Марий Эл. В конце концов президент РФ объявил о запуске с 2018 года программы реструктуризации накопленного долга и предостерег регионы от того, чтобы «через пару лет опять прийти в банк либо в федеральный бюджет с протянутой рукой». Власти провели эксперимент, фактически введя в ряде регионов внешнее управление.

На казначейское сопровождение в середине прошлого года перевели и Мордовию — пока это никак не помогло, так как финансовые институты прекратили кредитовать этот регион из-за рисков. Проведенные прошлой осенью аукционы на предоставление региону 22 кредитных линий с общим лимитом более 4 млрд рублей с целью осуществления выплат по ранее полученным кредитам были объявлены несостоявшимися, в январе власти Мордовии решили выставить на торги свое предприятие «Тепличное», что, как считают наблюдатели, региону вряд ли поможет.

Напомним, «Тепличное» по итогам 2016 года занимало 55-е место в рейтинге крупнейших предприятий Мордовии с оборотом 1,3 млрд рублей. Тогда как по итогам 2018 года на регионе висит внутренний долг размером 56,2 млрд рублей, из них коммерческих кредитов почти 20 млрд рублей. В 2018 году размер долга вырос на 12,5% (уже под внешним управлением).

«Тепличное» по итогам 2016 года занимало 55-е место в рейтинге крупнейших предприятий Мордовии с оборотом 1,3 млрд рублей. Фото agrovesti.net



Только в 16 регионах госдолг в прошлом году вырос, в том числе и в Татарстане

То ли помогло введение программы реструктуризации накопленного долга, то ли подействовали угрозы регионам, но из красной зоны в прошлом году вышли Карелия, Кабардино-Балкария и Хакасия, остались лишь Мордовия (размер госдолга к бюджету — те самые 214,2%) и Костромская область (тоже под внешним управлением — госдолг составляет 95% бюджета). А госдолг регионов РФ вообще в 2018 году впервые существенно сократился — почти на 5%, составив 2,2 трлн рублей. В 2016—2017 годах он почти не менялся, остановившись на отметке 2,3 трлн рублей.

Ранее в пятерку регионов с самыми большими долгами входили Краснодарский край (принимавший зимнюю Олимпиаду-2014 и набравший на это долгов), Татарстан (набравший долгов ради Универсиады), Красноярский край, Московская и Нижегородская области. Они и остались главными должниками.

Краснодарский край постепенно снижает долг: в 2016 году он составлял 150 млрд рублей, в 2018-м — уже 140 млрд рублей. Напротив, долг Красноярского края (где тоже готовились к Универсиаде — только зимней) растет, причем, в отличие от Краснодарского, не за счет федерального бюджета, а за счет размещенных регионом облигаций. Так, бюджетный долг за 2 года снизился с 24,8 до 23,1 млрд рублей, коммерческие кредиты уменьшились в объеме до 7,1 млрд рублей, а вот долг по ценным бумагам вырос с 60,6 до 73,6 млрд рублей.

В отличие, опять же, от Краснодарского края, вырос госдолг и у Татарстана, правда, всего на 1,8% — он составил почти 95 млрд рублей. Но и соотношение долга и доходов бюджета у РТ некритичное: в 2017 году оно составляло 45,8%, а с учетом бюджета за 2018 год (272 млрд рублей) снизилось до 35%.

Всего госдолг вырос лишь у 16 регионов, в ПФО, помимо Татарстана и Мордовии, на 3% вырос он у Пермского края (см. ниже).

Долг Красноярского края растет, причем за счет размещенных регионом облигаций. Фото newslab.ru



Московская область полюбила кредитоваться у банков — но при ее бюджете это нетрудно

Главными рекордсменами по набору долгов стали Тюменская и Московская области. Но богатая нефтью Тюменская область увеличила свой долг с 1,6 до 3,5 млрд рублей (1,8% к бюджету) и лишь за счет госгарантий, а Московская область увеличила долговую нагрузку за счет коммерческих кредитов почти на 32,3%, до 71,2 млрд рублей. Вместе с бюджетными кредитами и государственными ценными бумагами на регионе теперь висит совокупный долг размером 128,8 млрд рублей.

Несмотря на впечатляющую цифру, это составляет лишь 25,6% к бюджету региона (полтриллиона рублей доходной части в 2018 году), то есть доля госдолга еще ниже, чем у Татарстана. Для сравнения, в Красноярском крае доля госдолга — 48,3% к годовым доходам бюджета, в Краснодарском — почти 56%.

Нелегкая долговая нагрузка у Саратовской области, Удмуртии и Марий Эл

В топ-20 регионов с наибольшим отношением госдолга к налоговым и неналоговым доходам входят пять субъектов ПФО. Помимо, понятное дело, Мордовии (лидер по России), это Удмуртия (77,3%), Марий Эл (75,5%), Кировская область (64,3%) и Саратовская область (63%). Наименьшая доля у Москвы (1,4%), Севастополя (0%) и Сахалина (0%). Низкая доля в основном у богатых регионов, так, у Санкт-Петербурга это 6%, у нефтяной Югры — 5%, у Ленинградской области — 5,2%.

Чтобы понять масштабы мордовского бедствия, стоит заметить, что небогатый регион занимает 7-е место по размеру госдолга, опережая нефтяную Самарскую область с ее 54,7 млрд рублей (из них 36,7 млрд рублей приходится на областные облигации). Для Самары доля госдолга составляет всего 33,7%.

У Саратовской области и Удмуртии объем госдолга примерно одинаковый — 47—48 млрд рублей. И в их случае можно говорить о нелегкой долговой нагрузке, так как доля госдолга для Саратова составила 63%, а для Удмуртии — 77,3%.

Пермский край нарастил долговую нагрузку за счет коммерческих кредитов, увеличив долю последних до 54,2%. Фото nesiditsa.ru

Впрочем, почти все регионы ПФО (за исключением Мордовии) снизили эту нагрузку в прошлом году. Нарастил ее только Пермский край, причем сделал это за счет коммерческих кредитов, увеличив долю последних до 54,2% (10 млрд рублей), совокупный госдолг региона составил 18,4 млрд рублей. Но для Перми это все равно что слону дробина, отношение долгов к бюджету — всего 14,5%.

У Башкортостана немного долгов — во многом благодаря дотациям на 16 миллиардов

Меньше только у Башкортостана — 9%. РБ оказалась и лидером ПФО по снижению долговой нагрузки, долг в 2018 году уменьшился на 10,6%, до 16,2 млрд рублей. Заметим, что еще 16,4 млрд рублей Башкортостан получил в прошлом году на безвозмездной основе из федерального бюджета в виде дотаций — больше, чем какой-либо другой регион ПФО.

Относительно невысокие, на фоне Удмуртии или Мордовии, показатели госдолга у Кировской области (25 млрд рублей, или 64,3% к бюджету) могут объясняться и объемом дотаций в 2018 году — безвозмездно область получила 10 млрд рублей.

Татарстан остается лидером по размеру невыплаченных бюджетных кредитов

Три региона ПФО — Мордовия, Удмуртия и Саратовская область — вошли и в топ-10 по размеру коммерческого долга, который реструктурировать не так просто, как госдолг — 19,3 млрд, 18,4 млрд и 17 млрд рублей соответственно.

Среди самых больших любителей занимать прямо у госказны — четыре региона ПФО, а лидером по стране третий год подряд становится Татарстан. Фото 2gis.ru

Самарская и Нижегородская области вошли в топ-5 регионов — любителей размещать облигации. Характерно, что, подсев на облигационную иглу, эти регионы меньше занимают у федерального центра. Так, если федеральный долг Самарской области снизился почти на 1 млрд рублей, то долг по ценным бумагам вырос на 2,7 млрд рублей, до 36,7 млрд. Нижегородская область, снизив бюджетный долг на 1 млрд рублей, увеличила долг по ценным бумагам на 4 млрд рублей, до 42,7 млрд рублей. Но если Самарской области пока можно не волноваться — доля госдолга к бюджету не превышает 34%, то госдолг у Нижегородской области составляет уже почти половину всех доходов региона.

Среди самых больших любителей занимать прямо у госказны — четыре региона ПФО, а лидером по стране третий год подряд становится Татарстан, занявший у федерального центра более 84 млрд рублей, это почти 90% всего госдолга (еще 10,4 млрд рублей у Татарстана долгов по госгарантиям). У расположившегося на втором месте Краснодарского края федерального долга, например, на 25 млрд рублей меньше. Замыкает тройку несчастная Мордовия с 28,4 млрд рублей.

Еще в 2017 году в общей структуре долга бюджетные кредиты занимали чуть больше половины — 50,2%. Но в 2018 году их доля сократилась до 42,6% — 940 млрд рублей из 2,2 трлн. Доля кредитов банков и иных финансовых организаций составляла 24,5%, а в 2018 году, несмотря на призывы Путина занимать у казны, а не в банках, выросла почти до 30% — 636 млрд рублей. Доля облигаций тоже увеличилась, с 20,8% до 25% — 551,3 млрд рублей.

Отметим, что любовь регионов к размещению облигаций растет с каждым годом, так как, в отличие от федерального долга и коммерческого, объем долгов по ценным бумагам увеличивается.

Госдолг регионов РФ на 1 января 2019 года

Субъект Российской Федерации Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации на 1 января 2019 года,

тыс.руб. Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации на 1 января 2018 года,

тыс.руб. Объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации на 1 января 2017 года,

тыс.руб. государственные ценные бумаги кредиты от кредитных организаций и международных финансовых организаций бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственные гарантии иные долговые обязательства Всего Краснодарский край 20.000.000,00 45.550.000,00 59.703.121,45 14.915.975,53 0,00 Московская область 37.500.000,00 71.230.072,00 20.080.155,22 0,00 0,00 Красноярский край 73.656.000,00 7.120.400,00 23.121.451,19 0,00 3.234,73 Республика Татарстан (Татарстан) 0,00 0,00 84.583.874,71 10.402.793,69 0,00 Нижегородская область 42.700.000,00 12.219.963,75 19.957.026,21 209.872,86 0,00 Свердловская область 20.000.000,00 31.970.000,00 19.722.839,85 1.100.000,00 0,00 Республика Мордовия 6.800.000,00 19.285.000,00 28.406.996,89 1.725.000,00 0,00 Самарская область 36.760.000,00 0,00 17.996.040,39 0,00 0,00