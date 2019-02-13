«В целом не против киосков, но надо признаться честно, что они портят облик городов»

Продолжавшуюся несколько лет эпопею с ларьками в Ижевске может остановить новая инициатива Минпромторга РФ

Минпромторг России хочет вернуть на улицы городов ларьки и другие малые объекты торговли, с которыми в последние годы боролись в некоторых регионах. Очищать основные улицы от киосков в Ижевске начали в 2011 году, при этом вместе с ними сносились и примыкающие остановочные комплексы, а на установку новых навесов бюджетных денег не всегда хватало. Нынешний мэр города уже объявил, что новые остановки будут с малыми торговыми объектами. Однако возрождение ларьков может привести к росту нелегальной торговли спиртным, считают некоторые эксперты. С другой стороны, власти заинтересованы в росте количества предпринимателей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Годы борьбы

Российский Минпромторг внес в Госдуму законопроект о нестационарной и мобильной торговле, который предполагает возрождение ларьков и торговых палаток в городах. В ведомстве считают, что это позволит реализовать потребность бизнеса в реализации своей продукции и в какой-то степени уравновесить его с торговыми сетями, которые занимают сейчас 30—40% рынка.

Между тем, последние годы в целом ряде городов, в первую очередь в российской столице, активно боролись с малыми форматами торговых объектов.

В Ижевске ларьки начали сносить в 2011 году по инициативе тогдашнего главы администрации города Дениса Агашина. В первую очередь от них хотели освободить центральную улицу города — Пушкинскую. При этом ларьки традиционно располагались в составе остановочного комплекса, так что вместе с киоском приходилось, как правило, сносить и навес.

«Максимум, там может быть банкомат или терминал по оплате услуг. И все! Никакой торговли, мусора, никаких подвыпивших компаний. То, что сейчас творится на наших остановках, особенно, в центре города, я считаю позором Ижевска. Так что по центральной части мы будем наводить порядок», — писал тогда Агашин у себя в ЖЖ.

В Ижевске ларьки начали сносить в 2011 году по инициативе тогдашнего главы администрации города Дениса Агашина. Фото day.org

Главными мотивами кампании назывались факты незаконной продажи в ларьках алкоголя и сигарет, кроме того, такие объекты, по мнению инициаторов, портили вид улиц, при этом большой потребности в них не было из-за бурного роста количества супермаркетов и магазинов в формате «у дома». Городские власти ввиду выявленных нарушений отказывались продлевать договоры аренды земельных участков предпринимателям и впоследствии требовали снести торговые объекты.

«Было не совсем правильно так повально и поспешно сносить ларьки»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Удмуртии Александр Прасолов считает, что объявленная тогда в Ижевске борьба с ларьками была серьезной ошибкой городского руководства. И хорошо, что полностью уничтожить этот сегмент рынка ему не удалось.

— Слава богу, у нас все так махом не уничтожили, как в других регионах. Нам удалось отстоять в Ижевске подход в целом по ларькам. Я считаю, что было не совсем правильно так повально и поспешно их сносить. Я в свое время разговаривал с Агашиным. Понятно, что несанкционированной торговле алкоголем нет места в городской среде. Но для этого нужно ужесточать наказание. Получается, продавец сбыл кому-то бутылку спиртного, а предприниматель в результате лишается своего бизнеса. Штрафуйте, но не уничтожайте бизнес, — призвал Прасолов.

Городские власти отказывались продлевать договоры аренды земельных участков с предпринимателям и впоследствии требовали снести торговые объекты. Фото izhlife.ru



«Развитие торговли дает дополнительные налоговые поступления в бюджет»

В этом вопросе с ним солидарен и руководитель удмуртского отделения «Опоры России» Григорий Стрелков. Это прерогатива правоохранительных органов — выявлять такие нарушения закона, но совсем не повод запрещать уличную нестационарную торговлю, отмечает он. По мнению Стрелкова, антиларьковая кампания, начатая в 2011 году, была затеяна во многом в угоду торговым сетям.

— «Опора России» всегда выступает за конкуренцию и предоставление качественных услуг потребителю. Эти вещи взаимосвязанные — качество обеспечивается благодаря конкуренции, — говорит Стрелков. — При этом мы считаем важным популяризацию предпринимательства, а торговля — это то, с чего начинается бизнес. Сам малый бизнес сейчас на 65—70 процентов занят в сферах торговли и услуг. Развитие торговли при этом дает дополнительные налоговые поступления в бюджет. В настоящее время уже есть инициатива, чтобы поступления от малого бизнеса шли не в региональные бюджеты, а в местные, чтобы сами главы муниципалитетов были заинтересованы создавать для бизнеса более комфортные условия.

При этом, по мнению Стрелкова, борьба с киосками привела к тому, что далеко не везде после их сноса появились новые остановочные комплексы. Кроме того, раньше предприниматели занимались обслуживанием остановок, сейчас же порой чувствуется бесхозность. В некоторых киосках можно было погреться, ожидая общественный транспорт.

Александр Прасолов считает, что объявленная тогда в Ижевске борьба с ларьками была серьезной ошибкой городского руководства. Фото izvestiaur.ru



«Рассматриваем возможность установки на остановках нестационарных торговых объектов»

Политику по сносу ларьков в столице Удмуртии после Агашина продолжил и Юрий Тюрин, глава города в 2015—2018 годах. При этом в городе начали активнее устанавливать новые остановки, в том числе в тех местах, где они были снесены при Агашине. Навесы сооружали типовые с задней стенкой и лавкой, однако сами остановки изготовлены из каленого стекла, которое довольно часто на прочность проверяли вандалы. В итоге город нес дополнительные расходы на замену стекол.

Ларьки на остановках позднее стали заменять кофе-бары и мини-пекарни.



В июне 2017 года Александр Бречалов, ставший врио главы Удмуртии, высказал мнение, что в городе нужно менять подход к обслуживанию остановок, привлекая инвестиции, в том числе отдавая площади для размещения торговых объектов. Это позволит значительно сократить траты городского бюджета на это направление. При этом он призвал изучить опыт других городов в части оборудования так называемых «умных» остановок. Спустя год эту тему вновь поднял Константин Сунцов, который в то время был советником главы УР и претендовал на пост главы города. Инвестор был готов оборудовать в Ижевске порядка ста «умных» остановок.

Однако, как рассказал несколько недель назад нынешний глава Ижевска Олег Бекмеметьев, авторы проекта отказались от его реализации, так как расчеты не показали выход на прибыль в ближайшие годы. Городские власти изыскивают 19 млн рублей на оборудование 41 остановочного павильона. При этом Бекмеметьев особо отметил, что предполагается размещение остановочных комплексов вместе с малыми торговыми объектами. Всего в столице Удмуртии 684 остановки, из них лишь 238 оборудованы навесами. Некоторые навесы находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии.

— Мы сейчас рассматриваем возможность установки на остановочных комплексах нестационарных торговых объектов. К этому вопросу нужно подходить очень осторожно, поскольку поступает много жалоб от жителей, что в существующих торговых киосках иногда продают алкоголь, — сказал Бекмеметьев.

Олег Бекмеметьев рассказал, что предполагается размещение остановочных комплексов вместе с малыми торговыми объектами. Фото izh.ru



Александр Прасолов отметил, что совещания по этому поводу уже проводились. По его словам, предлагается определить конкретные места, где действительно имеется потребность в остановке с киоском. Если рядом находится стационарный магазин, то ларек размещать не будут.

— Восстановить торгово-остановочные комплексы надо там, где население нуждается в таких торговых объектах, чтобы они удовлетворяли потребность в определенных группах товаров, к примеру, занимались продажей хлеба. При этом такие объекты должны соблюдать все существующие санитарные требования, а также установленный в Ижевске дизайн-код по отношению к фасадам и вывескам, — отметил бизнес-омбудсмен.

«От киосков весь мусор на остановках и образуется»

Против массового возврата торговли в ларьках выступает Владимир Варламов, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, в круг вопросов которой входят вопросы, связанные с регулированием продажи алкоголя. В Удмуртии он также руководит партийным проектом «Народный контроль», в рамках которого проводятся рейды по точкам, незаконно торгующим алкоголем.

— Я считаю, что продажу в этих ларьках надо прекращать, — говорит Варламов. — Может быть, лучше развивать там сферу каких-то услуг. Даже по Ижевску мы видим киоски, где ребята делают кофе, мини-кафе с парой столиков, где можно позавтракать, газетные киоски. Но когда стоит ларек, который и днем и ночью скрытно торгует алкоголем и табачной продукцией — с этим надо бороться. Да, можно вернуться к старой схеме, но тогда ужесточить ответственность. Я в целом не против киосков, но надо честно признаться, что они портят облик городов. Прикрываться тем, что если киоск на остановке, то его владелец будет содержать ее в чистоте — это настоящая дурь. Не будут они содержать. От киосков и того, чем они торгуют, весь хлам и мусор по большей части на остановках и образуется.

Владимир Варламов выступает против массового возврата торговли в ларьках. Фото udmgossovet.ru



В любом случае, по мнению Варламова, нужно определиться, в каком именно направлении будет вестись работа с малыми торговыми объектами. Чтобы движение было планомерным, а не от одних нововведений к другим совершенно противоположным.