«К 2030 году ВВП Татарстана должен вырасти до пяти триллионов рублей»

«7 дней»: от новых правил для самозанятых до появления беспилотников на казанских дорогах

В 2019 году самозанятые выйдут из тени и будут обязаны уведомить налоговую о своей деятельности, по улицам Казани в тестовом режиме начнут курсировать беспилотники, а произведения татарских классиков появятся в виде аудиокниг. При этом республика по-прежнему отдает большую часть дохода в федеральный бюджет. Об этом и не только шла речь в информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Самозанятые выйдут из тени

2019 год тысячи людей начнут с нового статуса — наряду с индивидуальными предпринимателями, появятся так называемые самозанятые. Это граждане, которые, не являясь индивидуальными предпринимателями, оказывают без привлечения работников другому физлицу услуги для личных, домашних и иных подобных нужд. Перечень самозанятых еще только формируется, в каждом регионе он может быть свой.

С 2019 года в порядке эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане самозанятые обязаны добровольно уведомить налоговую о своей деятельности и заплатить налог на профессиональную деятельность, сокращенно НПД. По оценкам налоговиков, в сегменте самозанятых в Татарстане занято от 300 до 500 тыс. человек. Такие приблизительные данные подчеркивают, насколько этот рынок пока «теневой».

Руководитель налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин отмечает, что самозанятые не столкнутся со сложной бухгалтерией. В конце месяца налоговый орган сам посчитает сумму налога и уведомит об этом. Если сумма налога окажется меньше 100 рублей, то ее приплюсуют к следующему месяцу. Обязанность по представлению налоговой отчетности отсутствует. Самозанятый освобожден от применения контрольно-кассовой техники — все расчеты с покупателями, включая формирование и направление покупателю кассового чека, будет осуществляться непосредственно в мобильном приложении «Мой налог».

— На начальном этапе в первый год осуществления пилотного проекта на территории РТ никаких штрафных санкций, проверок в отношении самозанятых не будет, — заверяет Сафиуллин.

Марат Сафиуллин отмечает, что самозанятые не столкнутся со сложной бухгалтерией. Фото president.tatar.ru



В течение года самозанятые будут иметь статус неприкосновенности. Но для тех, кто решит остаться в тени, ничего не изменится. Проверок и штрафов для них никто не отменяет. Учитывая, что с июля этого года налоговая уже имеет представление обо всех переводах по банковским картам, то найти «теневиков» будет гораздо проще. Плюс традиционные методы выявления — контрольные закупки с интернет-порталов, мониторинг сообществ в социальных сетях, отслеживание жалоб соседей на производственный шум.

Чтобы работать по закону, ходить в саму налоговую службу не придется. Достаточно будет скачать бесплатное приложение «Мой налог». Сейчас дорабатывается «начинка» мобильного приложения. Уже известно: нужно будет ввести номер телефона, получить смс с кодом и ввести его. Затем выбрать сферу деятельности и регион. Заполнить личные данные, отправить скан паспорта, фото. После проверки на экране появится ИНН и будет предоставлен доступ в личный кабинет.

— 37% поступлений от суммы налога будут перечисляться в фонд ОМС, платежи в Пенсионный фонд законом не предусмотрены. Размер пенсии будет зависеть от самого самозанятого, — объясняет Марат Сафиуллин.

Какие ставки установлены при использовании нового налогового режима? Ставка налога при реализации товаров и услуг физическим лицам составит 4%, при реализации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — 6%.

— Каждому самозанятому, который зарегистрируется, будет предоставлен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. И по мере уплаты налога будет удерживаться 1% с уплаченной суммы. Фактически, для каждого самозанятого, перешедшего на новый налоговый режим, ставка в начале будет 3% для предоставления товаров и услуг физическим лицам и 5% — юрлицам, — говорит Сафиуллин.

Однако стать самозанятыми смогут не все. На новый режим налогообложения не смогут перейти лица, занимающиеся продажей подакцизных товаров, перепродажей товаров и имущественных прав, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых, и те, кто занимается предпринимательством в интересах третьего лица на договорной основе. А также нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами.

В статусе самозанятого эксперты видят несколько плюсов. Это легальный, официальный доход, а значит и стаж работы, и возможность пенсионных накоплений, да и в тех же банках можно смело рассчитывать на предоставление кредита как предпринимателю.

Развитый, самодостаточный регион, судя по выступлению президента РТ Минниханова в Совете Федерации, настроен на прорывное развитие и дальше. Фото president.tatar.ru

Регионам-донорам нужна поддержка

Ряд важных заявлений прозвучал на прошлой неделе в Москве, на площадке Совета Федерации, где Татарстан презентовал проекты. В фойе Верхней палаты российского парламента разместилась специальная выставка достижений Татарстана. Республика заявила о себе как об экономически мощном регионе, выпускающем разноплановую продукцию.

Развитый, самодостаточный регион, судя по выступлению президента РТ Минниханова в Совете Федерации, настроен на прорывное развитие и дальше. Рустам Минниханов обозначил цель — к 2030 году вырасти вдвое по валовому продукту, с нынешних 2,4 трлн рублей до 5 триллионов.

Многие проекты отражены в Стратегии развития региона до 2030 года. Отрасли локомотивы также известны — нефтехимия, химия, нефтепереработка, машиностроение, информационные технологии. Но для того чтобы заявленные проекты воплотились в реальность, нужна поддержка. Эту фразу в ходе выступления Рустам Минниханов произнес не один раз. И речь не идет о дополнительных субвенциях региону. Речь о поддержке инфраструктурных проектов Татарстана. Фактически об их софинансировании. Всего таких проектов у республики 48. Например, проект строительства дороги-дублера федеральной трассы М-7 или автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Или проект реконструкции Заинской ГРЭС, который подразумевает строительство двух блоков ПГУ мощностью 1685 МВт. И все это инвестиции в реальную экономику, в реальный рост. А начать в Татарстане предлагают с того, чтобы не ухудшать нынешнюю доходную базу регионов-доноров.

— На федеральном уровне принимается решение, которое приводит к выпаданию доходов регионов. Просил бы обратить внимание на эти вопросы, — заявил с трибуны Рустам Минниханов.

— Наши законодательные инициативы даже не доходят до рассмотрения в Госдуме. Это же большая беда. Мы точнее знаем, как будет лучше для нас, нежели Москва, — уверен политолог Руслан Айсин.

— Проекты есть, но время идет, а реализация очень вялая. Китай уже все построил, Казахстан почти все построил. Время — ресурс экономики. Если вовремя не сделать, потом уже и не очень нужно, — считает председатель Комитета Государственного совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

«Проекты есть, но время идет, а реализация очень вялая», — считает Марат Галеев.Фото gossov.tatarstan.ru

Примечательно, что все эти заявления руководства Татарстана звучат на фоне недавних выступлений президента Владимира Путина. Президент России также призывает к прорыву в экономике, более активному внедрению цифровых технологий, борьбе с бедностью. Политолог и журналист Юрий Алаев считает, что этот посыл рано или поздно подтолкнет федеральный центр к пересмотру своих отношений с сильными регионами, такими как Татарстан.

Совет Федерации, по мнению многих экспертов, именно та площадка, где голос Татарстана будет и должен быть услышан. Руководитель Верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко и сама в прошлом успешный руководитель сильного региона.

— Сегодня Татарстан — регион-лидер во многих направлениях. Очень приятно, что они самые продвинутые уже по итогам развития цифровой экономики, в инновациях, в технопарках, в образовании. За этим стоит огромный труд жителей Татарстана и, конечно, эффективной управленческой команды, — подчеркнула председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Национальная литература обретет новую форму

Этот год был насыщен юбилейными датами, связанными с жизнью и творчеством выдающихся татарских деятелей. Это был год 200-летия великого ученого, богослова Шигабутдина Марджани, 140-летия со дня рождения писателя, деятеля татарского национального движения Гаяза Исхаки. Между тем как-то незаметно для общественности прошли еще две памятные даты — 240 лет назад была издана первая татарская азбука, составленная Сагитом Хальфиным, педагогом-просветителем. Она называлась «Азбука татарского языка с обстоятельным описанием букв и складов». Кстати, в этом же году исполняется 130 лет со дня со дня рождения одного из авторов первого иллюстрированного букваря на яналифе «Безнең әлиф» Суфии Тагировой.

Что же происходит с национальной литературой сегодня? Журналисты «7 дней» выясняли, какими должны быть форматы в век цифровых технологий, чтобы сохранить интерес к национальной литературе.

Один из современных детских авторов Ркаил Зайдулла вспоминает времена, когда его произведения выходили в свет с тиражом в десятки тысяч экземпляров. И все книги разбирались еще «горячими». В прошлом году тираж его последней изданной книги с детскими стихами составил всего 3 тыс. экземпляров. И то книга продается с трудом. Не потому что дорого, не потому что некрасивая, не потому что неинтересная, а потому что ненужная. Ркаил Зайдулла признается, что для любого писателя нет больше трагедии, чем жить, осознавая тщетность своей профессии.

Аяз Гилязов написал 40 пьес, пять романов, десятки повестей. Это именно то наследие, которое вскоре увидит свет в новом исполнении. Фото kazanutlary.ru

В последние годы все большую популярность приобретают аудиокниги. Такая книга — не тяжелая во всех смыслах этого слова. Файл уместится на флешке небольшого объема. Книгу можно прослушать по дороге, во время домашних занятий или отдыха.

До конца этого года в Казани будут записаны аудиоматериалы на 162 часа. То есть можно слушать татарских авторов без остановки почти семь суток напролет — 35 произведений 21 автора. На следующий год планируют записать 600 часов. Сюда войдут одни из самых любимых произведений татарских классиков. Скачать аудиокнигу можно на сайте Татарского книжного издательства абсолютно бесплатно.

Его называли татарским Солженицыным. В советские годы его творчество подвергалось жесткой цензуре. Его знаменитый роман «Ягез эле бер дога» или «Давайте помолимся» о жизни в ГУЛАГе получил всенародное признание. Аяз Гилязов написал 40 пьес, пять романов, десятки повестей. Это именно то наследие, которое вскоре увидит свет в новом исполнении. Вдова писателя Накия Гилязова надеется, что именно аудиокнига даст каждому возможность для нового прочтения. И услышав один раз, захочется и книгу увидеть, потрогать и прочесть самому.

Беспилотники на дорогах Казани

В декабре в Москве и Казани стартуют испытания беспилотников на дорогах общего пользования. За их ходом будут следить специалисты, полученные результаты лягут в основу законодательной базы для регулирования отрасли.

В тестировании будут участвовать компания «Яндекс», ПАО «КАМАЗ» и ряд других организаций. На улицы выпустят порядка 200 автомобилей. Эксперимент закончится в марте 2022 года.

Немногие знают — в Казани уже есть почти полгода такое сравнительно новое для России явление как каршеринг. Артур Еникеев — руководитель каршеринговой компании.

Если коротко, каршеринг — индивидуальный транспорт на короткий промежуток времени. Берете свободный автомобиль в одном месте, оставляете его в другом, где есть стоянка, конечно. Как с прокатом велосипедов. В Москве система уже развита неплохо, теперь дело дошло и до Казани.

С помощью специального приложения человек находит ближайший автомобиль — один из сорока. В нем нет водителя, но уже есть ключ зажигания.

Беспилотное и бесплатное такси в Иннополисе знает каждую кочку в этом городе будущего. Фото Олега Тихонова

— Прежде чем начать аренду, происходит процесс регистрации пользователя в специальном сервисе. Для этого человеку нужно предоставить паспорт, водительское удостоверение и банковскую карту, — рассказывает Артур Еникеев. — Думаю, будущее за совместным использованием автомобиля. Особенно в крупных городах. Потому что стоимость содержания собственного автомобиля очень высокая, — добавляет Артур.



Каршеринг — лишь один из видимых нам уже признаков новой глобальной экономики совместного потребления, и он действительно способен изменить образ жизни, как он уже изменил образ жизни Артура.

Беспилотники — не аттракцион и не новая услуга для обеспеченных граждан. Если уже все готово технически, чтобы перевести все автомобили каршеринга на временный беспилотный режим, то что мешает со временем оборудовать этим режимом все такси города как минимум?

Беспилотное и бесплатное такси в Иннополисе знает каждую кочку в этом городе будущего. В Казани беспилотник станет лишь винтиком в глобальном транспортной системе города. Надо ли говорить, что это будет умная система?

— Система сама будет определять, что мне нужно попасть из точки А в точку B. Но она будет смотреть, что еще с тобой туда хочет попасть тысяча других людей, и будет сама перенаправлять потоки, — говорит заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров.

— Водители со временем будут замещены айтишниками. Но этот цикл займет 10—15 лет. Это связано с образованием. Полностью беспилотное транспортное средство без элементов управления — достаточно длительный горизонт, — считает министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.