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ООО Аир Мед

Медицина, Частные клиники
ООО Аир Мед Фото: airmed16.ru

Общая информация

Медицинский центр «Аир Мед» оснащен современным оборудованием по безопасному диагностированию различных заболеваний MAGNETOM Symphony. Основу электронного комплекса составляет сканер с интеллектуальной системой Maestro Сlass. Магнитное поле, излучаемое прибором, абсолютно безвредно для пациентов, поэтому обследования можно проходить неоднократно.

В медицинском центре «Аир Мед» работают врачи высшей категории, регулярно проходящие обучение в российских учреждениях и зарубежных клиниках.

Приоритетным направлением деятельности медицинского центра является оказание услуг в области магнитно-резонансной томографии (МРТ). Специалистами клиники проводятся комплексные исследования следующих биологических структур человеческого организма: головного мозга, гипофиза, органов брюшной полости и мягких тканей. Для маленьких детей и взрослых больных, прошедших процедуры лучевой терапии, используется МРТ малого таза и костных тканей.

Директор — Минхаеров Ильгиз Минвалиевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Абжалилова, д. 19 офис А
  • Телефон: (843) 210-12-92
  • Email: infо@airmed16.ru
  • Сайт: www.airmed16.ru

Дата последнего обновления: 14.11.2018

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