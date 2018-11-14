ООО Аир Мед
Общая информация
Медицинский центр «Аир Мед» оснащен современным оборудованием по безопасному диагностированию различных заболеваний MAGNETOM Symphony. Основу электронного комплекса составляет сканер с интеллектуальной системой Maestro Сlass. Магнитное поле, излучаемое прибором, абсолютно безвредно для пациентов, поэтому обследования можно проходить неоднократно.
В медицинском центре «Аир Мед» работают врачи высшей категории, регулярно проходящие обучение в российских учреждениях и зарубежных клиниках.
Приоритетным направлением деятельности медицинского центра является оказание услуг в области магнитно-резонансной томографии (МРТ). Специалистами клиники проводятся комплексные исследования следующих биологических структур человеческого организма: головного мозга, гипофиза, органов брюшной полости и мягких тканей. Для маленьких детей и взрослых больных, прошедших процедуры лучевой терапии, используется МРТ малого таза и костных тканей.
Директор — Минхаеров Ильгиз Минвалиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, Татарстан респ, г. Казань, ул. Абжалилова, д. 19 офис А
- Телефон: (843) 210-12-92
- Email: infо@airmed16.ru
- Сайт: www.airmed16.ru
Дата последнего обновления: 14.11.2018