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В Казани завтра пройдет крестный ход

17:47, 03.11.2018 1
В Казани завтра пройдет крестный ход
Фото: kzn.ru

В Казани завтра, 4 ноября, пройдет крестный ход в честь прославления Казанской иконы Божией Матери.

В 9 утра начнется торжественная литургия в Благовещенском соборе Казанского Кремля. После нее верующие во главе с митрополитом Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом от собора, вокруг Кремля и по улицам Баумана — К. Маркса — Большой Красной — Миславского до Крестовоздвиженского храма, говорится в сообщении мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что на время проведения крестного хода с 10.00 до 13.00 будет приостановлено движение автобусных маршрутов №22, 28, 28а, 89, следующих по улицам Кремлевской, Батурина, Большой Красной.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:20
    зачем из за этого полгорода закрыть,
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