В Казани завтра пройдет крестный ход

В Казани завтра, 4 ноября, пройдет крестный ход в честь прославления Казанской иконы Божией Матери.



В 9 утра начнется торжественная литургия в Благовещенском соборе Казанского Кремля. После нее верующие во главе с митрополитом Феофаном совершат крестный ход с чудотворным образом от собора, вокруг Кремля и по улицам Баумана — К. Маркса — Большой Красной — Миславского до Крестовоздвиженского храма, говорится в сообщении мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что на время проведения крестного хода с 10.00 до 13.00 будет приостановлено движение автобусных маршрутов №22, 28, 28а, 89, следующих по улицам Кремлевской, Батурина, Большой Красной.