Сюда не ходи. Как Казани стать дружественным для пешеходов городом

Колонка архитектора Артура Айтбагина о забытых приемах снижения смертности на дорогах

Динамичное развитие и расширение Казани должно сопровождаться мерами по снижению жертв на дорогах, уверен архитектор и наш колумнист Артур Айтбагин. Особенно это становится актуальным на фоне антирекордов, которые ставит татарстанская столица по смертности среди пешеходов. В сегодняшней колонке, написанной для «Реального времени», он предлагает приемы, благодаря которым город станет безопасным.

Как сделать город безопаснее



Казань в последние годы взяла быстрый темп на развитие и порой претендует на первые роли в России. Универсиада, международные соревнования по различным видам спорта, политические мероприятия и прочие события мирового масштаба делают наш город все более известным и посещаемым. Естественно, благоустройство и инфраструктура города должны соответствовать роли мирового города. Начинания властей в развитии города заметны, и программа благоустройства начала улучшать городскую среду. Но работа должна вестись комплексно, и работы еще много.

Все мы взбудоражены случаями гибели пешеходов, с частой периодичностью происходящими в Казани. Город, ставший по праву одним из самых благоустроенных в стране, не должен иметь такую страшную статистику. Реконструкция дорожной сети должна учитывать мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов. Однако дороги в Казани стали качественнее, а переходы опаснее. Основные опасные факторы для пешехода — это высокая скорость автомобилей (в зоне перехода), невнимательность водителей, неправильное проектирование и малая информативность пешеходного участка. По сути, изменив эти моменты, мы сможем сделать город значительно безопаснее. Т.е. наши цели:

1. Погасить скорость автомобиля в зоне перехода

Ниже скорость — больше жизни. Водитель на малой скорости лучше оценивает ситуацию, быстрее среагирует на непредвиденные обстоятельства и даже если и собьет человека, то шансы на жизнь и здоровье у пешехода значительно выше, чем от скоростного авто. Тормозной путь машины при малой скорости — тоже в пользу жизни.

2. Повысить внимательность водителей

Будет грубо сказано, но культуры вождения ждать от наших граждан не стоит. СМС за рулем — это обыденность. Однако есть приемы, которые заставляют водителей держать внимание на дороге, например шикана (специально спланированные изгибы и повороты на дороге).

3. Исправить недостатки проектирования и повысить информативность пешеходных переходов

Пешеходный переход — это не просто обозначенное краской место, а специально спроектированная часть дорожной сети, учитывающая призму видимости, отличительные геометрические параметры и вспомогательные средства обозначения. Одним из примеров неправильной организации перехода является нерегулируемый светофором пешеходный переход на многополосной дороге. Например, видя людей, переходящих дорогу, какой-нибудь автомобиль притормаживает, а водитель, едущий на соседней полосе, просто не видит пешеходов, т.к. обзор закрыт тормозящей машиной. В свою очередь пешеход также не видит движущуюся опасность и в полной уверенности, что его пропускают, смело идет под колеса машины. Это недопустимо.

Приемы организации переходов

Есть несколько приемов организации пешеходных переходов, позволяющих сделать его безопасным. И тут я вообще нового ничего не скажу, все эти методы известны давно. Я лишь хочу напомнить о них. Итак, какие бывают мероприятия:

Излом дороги на переходе и поднятый до уровня тротуара переход служит «лежачим полицейским»



1. «Лежачий полицейский»

Пожалуй, самый известный метод, и потому останавливаться на нем не буду.

2. Подъем отметки уровня пешеходного перехода

Прием, делающий сам переход как бы протяженным «лежачим полицейским», перед которым редкий водитель не затормозит. А поднимая переход на уровень тротуара, мы еще получим комфортный участок для инвалидов, мам с колясками и для пожилых людей. К тому же на приподнятой поверхности не скапливается вода, а значит исключаются лужи, грязь и гололед.

Заужение полос и хороший обзор перехода заставляет водителей притормаживать.



3. Заужение и разделение полос в зоне пешеходного перехода

Заужение полосы до минимальной ширины для проезда автотранспорта провоцирует притормозить, т.к. нормально проехать такое горлышко можно только на маленькой скорости. Заужение и разделение полос можно совмещать с организацией островков безопасности.

Изгиб (шикана)

4. Изгибы и повороты в зоне пешеходного перехода. Шикана

Такой прием тоже заставляет притормозить, т.к. высокую скорость можно поддерживать только на прямом участке. Этот прием также можно совмещать с организацией островков безопасности. Шикана также позволяет успокоить скорость потока.

Изгиб дороги и приподнятая часть



5. Выделение зоны пешеходного перехода рельефным материалом

Прием, который редко используется в нашей стране, а зря. В Европе этот метод применяется давно и часто. Заезжая на поверхность с другим покрытием (например на брусчатку), водитель инстинктивно притормаживает и становится внимательней. К тому же это метод позволяет понимать, что на данном участке пешеходный переход, даже если сотрется зебра.

Приподнятый переход вместе с рельефным покрытием



6. Обустройство пешеходного перехода с учетом его видимости на значительном расстоянии

Зачастую о переходе напоминает только знак и зебра (если она есть). Но надо обустраивать его таким образом, чтоб уже за несколько метров до перехода была чистая зона видимости. Чтоб никак нельзя было там припарковаться. И важно организовывать освещение не только по зебре, но и до неё, чтоб видно было приближающихся к переходу людей.

7. Организация сети велодорожек

Может многим покажется странным, но организованная сеть велодорожек помогает сохранить жизни не только велосипедистам, но и пешеходам.

Изгиб для велодорожки заставляет притормаживать резвых велосипедистов перед проезжей частью

8. Гасить надо не только скорость автомобилей, но и скорость пешеходов и велосипедистов

В некоторых случаях требуется успокаивать пешеходов. Например, около школ, откуда могут выбежать дети.

Небольшой лабиринт на входе в начальную школу гасит скорость детей перед дорогой



Эти мероприятия не сильно затратные, а эффект от них — это сохраненные жизни людей. Благоустройство городской среды надо решать в общей идеологии города для пешеходов, где в первую очередь ставится комфорт человека от подъезда и до другого конца города. Парки — это хорошо и даже отлично, но до них надо еще перейти дорогу. Хотелось бы призвать наши власти собрать штаб из специалистов для решения этой задачи.

Еще раз повторюсь, что все эти приемы и методы известны специалистам из ГИБДД и архитекторам города, но по разным причинам до сих пор мало где реализованы. И, вероятно, работа будет проводиться, другой вопрос — сколько еще трагедий может произойти, пока мы так будем реагировать.

Давайте поставим задачу стать самым безопасным городом страны, давайте соревноваться в лучшем.