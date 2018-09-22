Опрос предпринимателей: наказывать ли профессионала за ошибку
Бизнесмены о том, когда на чаше весов оказываются регламент и человеческие отношения
«Молодые сотрудники часто ошибаются», — рассуждали руководители в одной из предыдущих публикаций. Но как быть, если осечку совершил профессионал? Стоит ли наказывать «Акеллу» за промах или на каждое правило есть свое исключение — разбирались с бизнесменами в субботнем бизнес-задачнике «Реального времени».
Один из лучших и опытных сотрудников компании совершил ошибку, в результате чего, согласно внутреннему регламенту, руководитель должен лишить его премии. За долгие совместные годы работы специалист ни разу не подвел начальника, выполняя зачастую и сверхурочную работу. Руководитель не знает как поступить — отступить от принципов или соблюсти регламент. Как бы вы повели себя в таком случае? Приходилось ли вам разрешать такие дилеммы?
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Зуфар Хакимзянов директор ОАО «Горпечать»
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Я убежден, что каждый сотрудник, невзирая на должность и занимаемое положение, должен признавать свои ошибки и в следующий раз стараться работать лучше. Это дает право ошибаться, главное, чтобы намерения были благими. И поддержка руководителя и команды в такие моменты самым лучшим образом скажется на дальнейшей успешной работе.
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Арсений Брыкин директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника»
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Одно дело, когда ошибается молодой сотрудник, другое — когда такая история происходит со знающим специалистом. Поэтому я бы однозначно поговорил с человеком. Возможно, у него что-то случилось, надо уделить этому внимание. Если причина просто в халатности (потерял мотивацию, разонравилась работа), действовал бы по регламенту. Если в основе ошибки личные проблемы, человек понимает, что виновен и готов это исправлять, то премию бы сохранил. Правда, есть одно но. Если ошибка публичная, регламент придется выполнять в любом случае. При репутационных потерях правила нарушать нельзя.
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Марат Бикмуллин председатель совета директоров компании «Информационные системы»
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Если компания большая, то закон есть закон. В небольших фирмах нужно подходить к ситуации индивидуально. Если у нас с сотрудниками есть определенные договоренности, значит, мы и применяем эти правила. Но если регламент перестает быть адекватным, его нужно менять. У нас любой сотрудник может инициировать изменение правил. После чего мы собираемся все вместе и решаем, что и как можно улучшить.
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Рим Сафиуллин директор компании «Генезис групп»
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Мы разделяем ошибки на две категории. В первом случае, человек гораздо раньше коллектива узнает, что будет проблема и ничего об этом не говорит. Тем самым он не дает компании шанса снизить потери. Это у нас считается серьезной провинностью, и, невзирая на репутацию, будет применен регламент. Второй вариант — сотрудник максимально быстро рассказывает о допущенной осечке, не пытаясь скрыть. Тогда по правилам мы это за ошибку не считаем. Самое главное — не молчать о проблемах.
Если ошибки у человека повторяются, то мы будем обсуждать серию дополнительных инициатив, которые бы укрепили его определенные навыки. Один наш сотрудник допускал ошибки из-за невнимательности. Тогда мы обсудили с ним, какие существует методы по прокачке этого навыка, и вместе определили, что можно из этого попробовать. Нашли в интернете способ, когда для тренировки внимательности человеку предлагалось подробно рисовать красками то, что он видит за окном. И мы устроили такой тренинг для коллектива. В процессе урока проблемный сотрудник был особенно погружен в работу. Мы увидели, что он стремится исправить ситуацию. Это ценно.
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Даниил Доронин генеральный директор фирмы «Водно-промышленная компания»
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Ценный сотрудник заслуженно получал премии и бонусы в тот период работы, когда делал все хорошо. Но за осечку придется расплачиваться, раз это подразумевают правила. Если человек адекватный и проникается целями компании, то должен осознать ошибку и принять заслуженное наказание.
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Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»
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Мы — юристы, и для нас закон есть закон. Регламент должен соблюдаться, премии сотрудника надо лишить. При этом руководителю нужно его предупредить об этом заранее. Думаю, работник сам осознает и сильно сожалеет, что допустил серьезную ошибку, поэтому с большей долей вероятности с пониманием отнесется к санкциям в свой адрес. Если сотрудник действительной такой опытный, то после осечки будет пытаться вернуть реноме профессионала. Поэтому, в конце этого временного периода, начальнику нужно будет найти в проделанной работе что-то выдающееся (или преподнести как выдающееся) и это «достижение» премировать. Не обязательно в размере урезанной премии, но бонус какой-то дать, лучше даже нематериальный.
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Иван Савин генеральный директор компании «Заряд»
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У нас такие ситуации были, и мы никогда букву закона не ставим выше человеческих отношений. В индивидуальном порядке разбирали каждый случай и принимали решение, несмотря на существующий регламент. Ошибки на предприятиях встречаются сплошь и рядом. Если после каждого случая порицать сотрудников, хоть устно, хоть в виде санкций, любая инициатива у людей в конечно счете атрофируется.
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Дмитрий Полосин основатель Музея чак-чака
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В нашей компании есть правило: в первый раз все ошибки прощаются. Если ошибка у конкретного сотрудника повторилась, это более проблематично, потому что становится закономерностью. При повторении ситуации в третий раз, придется применять санкции.
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Надир Мухамадиев исполнительный директор фирмы «Рыбацкая деревня»
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Таких ситуаций на практике не встречал. Поступил бы в данном случае по совести. Нужно разобраться, какой проступок совершил работник. Каждый случай уникален. Но преданность сотрудников для меня всегда на первом месте, несмотря на обстоятельства.
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