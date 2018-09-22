Опрос предпринимателей: наказывать ли профессионала за ошибку

Мы разделяем ошибки на две категории. В первом случае, человек гораздо раньше коллектива узнает, что будет проблема и ничего об этом не говорит. Тем самым он не дает компании шанса снизить потери. Это у нас считается серьезной провинностью, и, невзирая на репутацию, будет применен регламент. Второй вариант — сотрудник максимально быстро рассказывает о допущенной осечке, не пытаясь скрыть. Тогда по правилам мы это за ошибку не считаем. Самое главное — не молчать о проблемах.



Если ошибки у человека повторяются, то мы будем обсуждать серию дополнительных инициатив, которые бы укрепили его определенные навыки. Один наш сотрудник допускал ошибки из-за невнимательности. Тогда мы обсудили с ним, какие существует методы по прокачке этого навыка, и вместе определили, что можно из этого попробовать. Нашли в интернете способ, когда для тренировки внимательности человеку предлагалось подробно рисовать красками то, что он видит за окном. И мы устроили такой тренинг для коллектива. В процессе урока проблемный сотрудник был особенно погружен в работу. Мы увидели, что он стремится исправить ситуацию. Это ценно.