Бывший глава Ижевска: «Мы столкнулись с умелым использованием «черных технологий»

Юрий Тюрин — о том, почему ему не удалось вновь стать депутатом Гордумы столицы Удмуртии

Выборы в Удмуртии прошли при низкой явке избирателей, кандидаты от оппозиции фактически не задействовали общефедеральную повестку с пенсионной реформой в своей кампании, а главной интригой до последнего момента оставалось, удастся ли экс-мэру Ижевска Юрию Тюрину вернуться в Городскую думу. Комментарии самого проигравшего кандидата и политологов об итогах голосования, скандалах и пассивности избирателей — в материале «Реального времени».

«Шла настолько незаметная предвыборная кампания»

Жители Ижевска проигнорировали дополнительные выборы в городскую думу. После отказа по разным причинам пяти депутатов от мандатов вакантные места в муниципальном парламенте хотели заместить 9 сентября. В отсутствии крупной избирательной кампании многие избиратели были просто не в курсе либо осознанно не пошли на участки. В результате по данным ЦИК Удмуртии явка на выборах в Гордуму Ижевска в пяти округах составила 8,22%.

— Шла настолько незаметная предвыборная кампания, что особого потока избирателей на участках ждать и не стоило, — отмечает политолог Александр Балицкий. — Массированной работы с избирателями не было, как это бывает во время более масштабных выборов. Кто-то предпочел провести выходные на приусадебных участках. Кроме того, чувствуется апатия у избирателей от того, что депутаты в принципе ничего особо не решают. Да и среди кандидатов было затишье, не было такой острой конкуренции и желания стать депутатами.

Политконсультант Марат Хамидуллин также отмечает низкую активность самих кандидатов.

— По сути, почти по всем округам можно было предположить конечный результат заранее. К сожалению, в Удмуртии нет сильных и ярких личностей способных противостоять «Единой России», поэтому выборы по одномандатным округам всегда скучные и предсказуемые, — говорит эксперт.

Жители Ижевска проигнорировали дополнительные выборы в Городскую думу. Фото udmurt.izbirkom.ru



«Общефедеральная повестка, в первую очередь пенсионный вопрос, не была актуализирована»

Действительно «Единая Россия» победила везде, где выставляла кандидатов, как в городские думы Ижевска, Воткинска и Можги, так и в двух округах, где проходили дополнительные выборы в Госсовет республики.

Таким образом, депутатами Гордумы Ижевска стали представитель крупного холдинга «АСПЭК» Максим Казаков, замдиректора компании «Бонкрафт» Сергей Шабалин. Гендиректор группы предприятий «ДОМ.ком» Алексей Гарипов и руководитель ООО «СУ-18» Сергей Шишкин вернулись в Гордуму после вынужденного решения сдать мандат весной. К ним и ряду других теперь уже бывших депутатов претензии были у прокуратуры по сведениям о доходах и имуществе, поданным еще за 2016 год. Шишкин ранее представлял в думе «Патриотов России».

Пятый мандат достался предпринимателю самовыдвиженцу Бахрузу Гумбатову, который, по-видимому, прошел в думу с согласия «Единой России».

Депутатами Госсовета Удмуртии стали экс-прокурор республики, а ныне советник главы УР Сергей Панов и директор «Белкамнефти» Дмитрий Арсибеков, фактически заменивший в региональном парламенте своего предшественника на этом посту Юрия Федорова, ушедшего в прошлом году в Совет Федерации. Явка на выборах в Госсовет в целом составила 21%, однако между округами на самом деле была большая разница. Панов избирался по одному из округов в Ижевске, где явка была около 10%, а Арисбеков шел в Сарапульском районном. В районах явка традиционно выше, так что на эти выборы в том округе пришли почти 30% избирателей.

— Итоги состоявшихся в Удмуртии многоуровневых довыборов партия власти, думаю, охотно занесет себе в актив. Почти повсеместная победа ее представителей на фоне неприятно сенсационных результатов в других регионах выглядит выигрышно, — считает генеральный директор Бюро информационно-аналитического мониторинга Михаил Эстрин. — Однако обольщаться рано. Общефедеральная повестка, в первую очередь пенсионный вопрос, не была актуализирована применительно к конкретным округам. Региональные отделения партий, представленных в Госдуме, слабы и не способны эффективно действовать в локальных кампаниях.

«Проигрыш выборов — это своего рода расплата»



При этом, по его мнению, фактически минувшие довыборы распались на несколько локальных сюжетов.

— Самым интересным из них был вопрос, сможет ли Юрий Тюрин, сложивший в мае полномочия главы Ижевска, в сентябре перезапустить свою политическую карьеру. Ответ отрицательный, несмотря на то, что он выдвигался в знакомом округе. Оказалось, что при отсутствии административного ресурса, с реальной конкуренцией и жестким противодействием, даже некогда влиятельные «единороссы» не обладают запасом репутационной прочности, позволяющей им побеждать вопреки обстоятельствам, — говорит Эстрин.

В качестве самовыдвиженца Юрий Тюрин проиграл кандидату от «Единой России» Сергею Шабалину — 25% против 41%.

Еще в июле после объявления Юрием Тюриным решения баллотироваться в гордуму эксперты высказывали сомнения, что он действительно сможет избраться. Пост главы Ижевска он покинул, не объяснив четко мотивов. Однако всем наблюдателям за политической жизнью Удмуртии было ясно, что поводом послужили претензии главы республики Александра Бречалова, которые тот публично высказывал по работе градоначальника.

Решение пойти на выборы в одном из округов Юрий Тюрин тогда объяснил тем, что чувствует «большую ответственность перед жителями округа» и хочет «выполнить до конца данные 3 года назад предвыборные обещания».

Эксперты считают, что именно произошедшая отставка и несвоевременная попытка вернуться в политику стали в первую очередь причиной проигрыша бывшего градоначальника.

— Несмотря на то, что Тюрин шел по знакомому ему округу, необходимой поддержки он не получил. Его вторичное возвращение в Городскую думу не вяжется с его отказом от должности и сходом с муниципальной политической сцены. Проигрыш выборов — это своего рода расплата, и в памяти народной его уход еще жив. Кроме того, я лично кардинальных заслуг в его работе главой города не увидел, и наверное, так же думают и избиратели, — полагает Александр Балицкий.

Похожего мнения придерживается и Марат Хамидуллин.



— Кроме того, окружение Тюрина преследовало свои цели, и они несколько отличались от целей бывшего мэра. Добавили масло в огонь и скандалы, связанные с его выдвижением, хотя не думаю, что жители округа были в курсе событий. Если бы Тюрин не стал торопиться, то думаю, через 2 года мандат в новом созыве ему был бы обеспечен. Теперь же выход из партии «Единая Россия» и неудачные выборы ставят крест на его политической карьере, — считает политконсультант.

«Политтехнологи наших соперников поставили себе целью любой ценой или снять меня с выборов, или отвлечь от агитации»

Между тем, сам Юрий Тюрин в комментарии «Реальному времени» отмечает, что подвели низкая явка — многие люди молодого и среднего возраста просто не пришли на выборы. Кроме того, полноценную агитационную кампанию ему провести просто не позволили.

— Политтехнологи наших соперников поставили себе целью любой ценой или снять меня с выборов, или отвлечь от агитации. Второе им удалось. Потому как, пока они подавали в суд, и суд рассматривал вопрос о регистрации, проводить агитацию мы не могли. И ведь вопрос был не в подлинности подписей, а в том, является закорючка исправлением или нет, — отметил Тюрин.

Напомним, первоначально Юрия Тюрина зарегистрировали 3 августа, однако решение территориальной избирательной комиссии в суде оспорила один из кандидатов — пенсионерка Адхария Трифонова, она даже выходила с одиночным пикетом к зданию ТИК. Она требовала признать ряд подписей избирателей, поданных Тюриным, недействительными. Суд частично с этим согласился и отменил регистрацию Тюрина, но постановил провести новое заседание ТИК по вопросу его регистрации. Это решение затем подтвердил Верховный суд Удмуртии. За 2 недели до выборов ТИК повторно зарегистрировал Тюрина кандидатом.

Следующая крупная избирательная кампания в Удмуртии ожидается только в 2020 году, когда пройдут выборы в городские думы. Фото udmurt.izbirkom.ru



— Мы столкнулись с умелым использованием «черных технологий», нацеленных мешать полноценной кампании. В течение кампании проводились вбросы различных листовок, эта бесконечная съемка всех моих поездок и встреч. Куда ни поеду — все время за мной следовали люди и снимали. Представляете, мы разговариваем, и подходят четыре человека, суют тебе в лицо телефон с включенной камерой и записывают все. На просьбы прекратить съемку не реагируют. Такая попытка спровоцировать скандал, в частности, была в день выборов у 35-й школы. Мы на провокацию не поддались, просто ушли. Тут вроде бы ничего противоправного нет, но когда происходит постоянное преследование — это не самый красивый подход политтехнологов, работающих на одного из соперников, — прокомментировал Тюрин.

Он добавил, что не намерен уходить из политики. В Гордуму, по его словам, баллотировался, чтобы его опыт и знания могли быть применены с пользой для города. Сейчас он вернется на завод «Ижсталь», где трудился главным энергетиком до 2015 года. Это возвращение было отложено на время предвыборной кампании. Возможно, будет участвовать в работе различных общественных советов.

Следующая крупная избирательная кампания в Удмуртии ожидается только в 2020 году, когда пройдут выборы в городские думы.