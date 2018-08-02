Кыпчаки в Китае: на службе у Чингисхана и успешные походы на Японию и Вьетнам

Тюркская гвардия в Поднебесной: часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Ранее украинский историк рассказывал о кыпчаках в Египте. Сегодня колумнист «Реального времени» подготовил очередную колонку об их участии в процессах, происходивших на Дальнем Востоке, в частности, в Китае.

Кыпчакская гвардия

Одним из наиболее интересных вопросов истории кыпчаков является история пребывания их в Китае. Отдельные аспекты истории кыпчаков в Китае исследованы Е. Кычановым, Р. Храпачевским, А. Кадырбаевым, П. Пелльо и Л. Амби. Источниковый базис исследований представлен китайскими хрониками Юань-ши и Синь Юань Ши. Кроме китайских хроник использовалась хроника «Собрание летописей перса Рашид ад-Дина». В данном исследовании рассмотрена история кыпчаков и кыпчакской гвардии в Китае, начиная с монгольских каанов и завершая последним императором династии Юань Тогон-Темуром.

В русской куманологической науке утведилось убеждение в том, что монголы уничтожили кыпчакскую аристократию. Это не совсем так, поскольку значительная часть кыпчаков была отправлена в Монголию и Китай. Несмотря на то, что кыпчакам в Китае был посвящен ряд исследований, однако в них освещались отдельные аспекты, и некоторые вопросы истории были освещены неполно. Исследования Е. Кычанова, П. Пелльо и Л. Амби освещают историю Тутухи и его потомков. Р. Храпачевский сосредоточен на истории кыпчакской гвардии и персоналии самого Тутухи. Наиболее подробно историю кыпчаков и канглов в Китае освещено в работе А. Кадырбаева. Современное состояние изучения проблемы заставляет использовать новейшие исследования как на русском языке, так и публикации на английском, изданные на Западе. Западные исследования отличаются большим вниманием непосредственно к истории династии Юань. История кыпчаков в Китае схематически рассмотрена в статье Ч. Дж. Гальперина. В данном исследовании будет освещена история кыпчаков в Китае и в истории кыпчакской гвардии в XIII и в XIV веке. Задачей исследования является максимально полное освещение истории кыпчаков в Китае.

Кыпчаки использовались как союзники во время кампаний Великой монгольской империи. Фото wikipedia.org



В состав сословия семужень входили жители земель на запад от Китая. Сэмужень были монголоязычными, тюрками, иранцами, славянами и европейцами. Наибольшей численности достигали кыпчаки, канглы, карлуки, уйгуры, кыргызы, онгуты, кереиты, найманы, аргыны, меркиты, то есть представители степных кочевых племен, включенные Чингизидами в состав монгольской элиты в Восточной Азии. То есть представители монгольских и тюркских племен рассматривались монголами как союзники при завоевании Китая. Они вошли в состав элиты Империи Юань. Более того, кыпчаки использовались как союзники во время кампаний Великой монгольской империи. Кыпчак Баньдучар (Балтучак) воевал против аланов и вместе с Мункэ взял Магас (Май-це-сы). Сидур, Хасан, Ульчейбадур, Бакан воевали против китайской династии Сун, а Тутуха, Байтимур и Кучебадур принимали участие в войне Хубилая против кочевой знати Монголии. Кроме кыпчаков, в составе монгольского войска пребывали канглы. В китайских источниках указано, что на службе у Чингизидов пребывали такие их вожди: Асанбука, Согнак-тегин, Айбай, Або-баяут. Кангл Аймаур (Еймур, Аймяо) принимал участие в походе Субедея-багатура и Джебе-нойона в Восточную Европу и в кампании Чингисхана против тангутов. Он также отметился в войне против чжурчженей в Хэнани. Аймаур принимал участие в кампании Мункэ против Южной Сун. Канглы Орос также воевал против китайцев под командованием Мункэ. Кутуз и Жалчек-батур из кыпчаков в 1232 году воевали против чжурчженской империи Цзинь. Кучунь воевал на стороне монголов в войске Субедея.

По подсчетам И. де Рахевильца, в Китае до 1260 года было упомянуто 4 кыпчака, один из которых был даругачи. В 1260—1294 годах было 12 кыпчаков из которых 3 даругачи, в 1280—1330 годах 13 кыпчаков из которых 4 даругачи, в 1295—1368 годах 15 кыпчаков из которых 8 даругачи. 16 кыпчаков упомянуты без датирования. Всего в Империи Юань было 60 кыпчаков, которые были отмечены историками. Относительно истории кыпчакской гвардии, то в 1286 году была основана кыпчакская гвардия, в которую кроме кыпчаков входили канглы и карлуки. В 1322 году кыпчакская гвардия была разделена на правую и левую. В период 1264—1294 годов в войсках гвардии было 19 тысячеств и 3 конторы военных поселений. В 1297—1307 годах было введено еще 2 тысячи – Чжиргалана и Тегене. В 1308 году было учреждено еще 4 тысячничества. Во время правления в Империи Юань императора Темура кыпчакская гвардия получила еще 2 тысячи человек. В 1322 году она получила еще 4 тысячи. В том же году гвардия была поделена на правую и левую, по 18 и 10 тысяч человек соответственно. В 1330 году в распоряжении главного командования дворцовой службы императорской гвардии было передано 9 тысяч из левой кыпчакской гвардии. В этой гвардии кроме кыпчаков служили монголы, чжурчжени, русские. В 1322 году кыпчакская гвардия насчитывала 35 тысяч человек.

На службе у Чингисхана

Из канглы было 3 военачальника, а еще 9 занимали разные посты в центральной и провинциальной администрации. Из 9 чиновников 3 было даругачи. Наиболее влиятельными были Бухуму, Тухулу (Тоглук), Тарикчи, Минган, Есудай, Орос, Есудар, Циньшун, братья Иналтоктоа и Асанбука. Большой властью и влиянием пользовался один из 10 сановников — Бухуму. Возрастание его влияния вызвало реакцию Ахема (Ахмеда). Бухуму принимал участие в делах высшего органа власти — Чжуншушена. Он написал доносы на первого министра уйгура Санга и Наср ад-Дина. Бухуму занимал должности пинчжинчженши и люйшоу (генерал-губернатора и имперского наместника в столице). Близким к Бухуму был Туглук, который с ранних лет был приближенным Хубилая. Канглы Тарикчи отметился при осаде городов Фаньчен и Сяньян во время похода Хубилая на Южную Сун. После покорения Южной Сун он командовал монгольскими войсками в Гуаньдуне и Фуцзяни, а потом в Гуанси и в Чжедуне. Его старший сын Токтоатимур стал темником и даругачи, а младший — Ваньну — унаследовал должность отца в Гуанси. Военачальник кыпчакской гвардии Минган нес ответственность за безопасность императора во время его визитов в провинции и во время походов. Во главе 8 тысяч монголов он дошел до Бешбалыка, где сражался против Хайду. Он настоял на освобождении 10 тысяч сэму от повинностей и инициировал формирования из них войск. Созданное военное подразделение возглавил сам Минган. Есудай взял участие в походах на Южную Сун и Японию. В 1283 г. его назначили на должность даругачи Тайчжоу. Он был представителем императора при кыпчакской гвардии. В 1287 году он принимал участие в походе против Наяна.

Фото wikipedia.org



Орос в 1289 году был назначен на должность сюаньфуши (обычно звание полномочного комиссара центральной власти в провинции, — прим. ред.), а потом стал темником. Орос происходил из клана байаут племени канглов. Его семья была влиятельной и к ней принадлежали Хаши Пайаву (Каши Байаут) и Kin'g-Ton'g. Сын Ороса Kin'g-Ton'g принадлежал к знати последнего монгольского императора Юань Тогон-Темура. Есудар принимал участие в взятии городов Сяньян и Фанчена. Во время штурма этих городов он был первым на стенах. За эти заслуги он был назначен тысячником. В 1279 году он стал темником и управлял сотней суден на просторах от Хуанхэ до Янцзы. Войска, которые возглавлял Есудар вернулись из первого похода на Японию без потерь. Циньшун охранял личные покои. Он был люйшоу Шаньду, который служил на должности пинчжанчженши в синчжуншенах провинций Цзянси, Хенань, Ляоян, Чженцзян. Инал-Токтоа и Асанбука пользовались расположением Хубилая с детства. Асанбука отметился при подавлении восстания Наяна. В 1266 году он сражался против Хайду в Алтае. Асанбука имел поместья и занимал руководящий пост в гвардии. Иналтоктоа находился в личной охране императора.

Рашид ад-Дин сообщал, что во время Чингисхана великому хану служил Кумурбиш-Кунджи. Сын вождя восточных кыпчаков Хулусуманя Баньдучар перешел на службу к монголам. Куньдтай был сыном вождя кыпчакского племени. Ашанбухуа (Асанбука) происходил из царского рода канглов. Он был потомком Шаньметгумали. Потомками этой хатун были ее сыновья Чулюй и Яя. Соответственно Асанбука был ее внуком. Шаньметгумали отправила к монголам караван с богатствами и своими сыновьями. При условии того, что кыпчаки и кангли добровольно капитулировали, монголы могли их помиловать. Шаньметгумали получила от монгольских правителей резиденцию и содержание из казны. Хатун попросила о возвращении домой Яя, который получил от монголов титул вана (князя) канглов.

Потомком Яя и был Асанбуга. Он был одним из шести сыновей Яя. Он был пожалован титулом гуна (правителя) канглов. Предки Бухуму были знатными людьми племени канглов. Дедом Бухуму был Хайланьбо (Кайран-бай). Несмотря на то, что сыновья Кайран-бая были взяты в плен, их помиловали. Самым молодым из сыновей Кайран-бая был Яньчжень (Алчин). Он некоторое время находился при дворе Соркуктани-беги. После этого Алчин служил Хубилаю и сопровождал его в походах. Сыном Алчина и был Бухуму. Дед кыпчака Кутуза Карачар добровольно подчинился монголам..





В Китае Хубилай учредил кыпчакскую гвардию. Фото wikipedia.org

На Вьетнам!

Наиболее известные из кыпчаков — Тутуха, Сидур, Ульчейбадур, Байтимур, Кучебадур, Хасан. Сидур стал служить монголам с 1273 года после смерти своего отца Тосуна. В 1274 года он принимал участие в походе на Южную Сун. В 1280 году Хубилай назначил его на должность сотника в императорской гвардии. В 1287 году Сидур был назначен даругачи провинций вблизи Янцзы. Он принял участие в кампании имперских войск против Вьетнама. Сидур взял крепость Цоцзычен, принял участие в нескольких десятках битв и во взятии вьетнамской столицы. Когда войско Империи Юань оказалось в окружении, кыпчакский отряд пробил путь для отступления. Наследником Сидура был Есяньтимур. Ульчейбадур вступил в монгольское войско в 1256 году. В 1259 году он принял участие в походе Мункэ против Южной Сун. Ульчейбадур отметился при штурме Ечжоу. Он одним из первых взошел на стены крепости. Под командованием Чингизидов Мухули и Ашу воевал у Цзинани. Он принял участие в осаде Сяньяна, а также в четырех битвах на суше и море. Отдельно он отметился при взятии Фаньчена. Благодаря его навыкам в полиоркетике (осада крепостей, — прим. ред.) был взят этот город. Он принимал участие в походе принца Байана против Южной Сун. Он принимал участие в взятии городов Тайчжоу и Чанчжоу, покорил провинцию Цзяньнань. За свои подвиги он был назначен командующим тумена и даругачи. Его лечили лучшие врачи империи.

Байтимур был одним из доверенных лиц Хубилая. Он занимал должность ответственного за проверку лояльности императорской гвардии. Он принимал участие в подавлении выступления Наяна в 1287—1288 годах, а также в войне с монгольскими повстанцами. При императоре Темуре он сохранял свою должность. При этом правителе Байтимур с его кыпчакскими воинами охранял и сопровождал хана при въезде в столицу. Кучейбадур принимал участие во всех кампаниях Хубилая в 1262—1277 годах. То есть в войнах в Китае, Японии и с монгольскими повстанцами. Хешан (Хасан) занимал светские и военные должности. В 1262 году принимал участие в подавление восстания Аригбуки. В 1268 году Хасан предложил правильный план штурма китайского города Сяньяна. Воевал под командованием Ашу, Байана, Алихайя. Хасан принимал участие в трехмесячной осаде Таньчжоу. При взятии города он высказался за то, чтобы помиловать население. Бакан отметился при штурме Байцзяна, сумев удержать воинов от бегства. В 1274 году под командованием Ашу он форсировал Янцзы. В 1283 году получил должность сюаньфуши в Цзянси, в 1292 году его перевели в Чжецзян. Потом он был назначен заведующим ведомством общественных работ.

В Китае Хубилай учредил кыпчакскую гвардию. У истоков этой гвардии стоял Тутуха. Это кыпчак был потомком правящей династии восточных кыпчаков. Его отцом был Балтучак, дедом Хулусумань, прадедом Инасы (Иналджык). Он был военачальником и членом правящего клана байавут из вождевства восточных кыпчаков. Тутуха был сыном Балтучака и внуком Хулусуманя. Балтучак принимал участие в походе монголов на царство Дали (Наньчжао). От монголов он получил титул могущественный храбрец. При каане он занимал должность шанфана. Под его присмотром находились стада коней, которые принадлежали каану. Он управлял чиновниками и обеспечивал подвоз черного кумыса из ферм ко двору. Тутуха впервые отметился еще в 1260—1261 годах, когда он вместе с отцом принял участие в экспедиции Хубилая против Ариг-Буги.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук