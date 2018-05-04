Егоров Андрей Юрьевич
Общая информация
Директор МУП «Водоканал», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился 28 августа 1967 года в г. Нижнекамск ТАССР.
Образование:
2005 год — Институт экономики, управления и права
Трудовая деятельность:
1989 — 1993 гг. — руководитель технического отдела экспериментального хозрасчетного любительского объединения Культурно-спортивного комплекса исполкома горсовета в г. Нижнекамск.
1993 — 1996 гг. — заместитель директора телекомпании «Кама-ТВ», г. Нижнекамск.
1996 — 1999 гг. — заместитель председателя по снабжению, заместитель председателя по коммерческим и экономическим вопросам ПСК «Фундамент», г. Нижнекамск.
1999 — 2001 гг. — заместитель директора по коммерческим и экономическим вопросам Департамента по материально-техническому снабжению, г. Нижнекамск.
2001 — 2003 гг. — исполнительный директор КУП «ВКиЭХ», г. Нижнекамск.
2003 — 2005 гг. — генеральный директор ОАО «ВКиЭХ».
2005 — 2006 гг. — генеральный директор ООО «Управляющая компания ЖКХ Нижнекамского района и г. Нижнекамска».
2006 — 2009 гг. — председатель Комитета благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.
С августа 2009 г. — директор МУП «Водоканал».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Односторонняя Гривка, 48
- Телефон: (843) 555-44-38
- Email: cik.rt@tatar.ru 2316104@mail.ru
- Сайт: www.kznvodokanal.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018