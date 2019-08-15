У ФАС появились вопросы к нефтесервисному крылу империи Шафагата Тахаутдинова

Как теряющая контракты с «Татнефтью» татарстанская компания попыталась выйти на «Транснефть»

В отношении старшей «дочки» татарстанской нефтесервисной империи «ТаграС-Холдинг» Шафагата Тахаутдинова УФАС России по РТ возбудило дело о заключении ею крупной сделки по приобретению подрядчика «Транснефти». Претензия антимонопольщиков — сделка состоялась без согласования. Правда, к этому моменту купленная людьми Тахаутдинова казанская фирма «Центр ДиС» обанкротилась. Впрочем, кредиторы не теряют надежды при помощи УФАС привлечь нефтесервисный холдинг к субсидиарной ответственности за неисполненные обязательства на 2,5 млрд рублей.

УФАС взялось за нефтесервисную сделку

В начале августа татарстанское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ООО «Центр ДиС» и ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» («дочка» «ТаграС-Холдинга») федерального закона «О защите конкуренции». «ТатграС-Нефтегазстрой» как приобретатель, чья суммарная стоимость его активов или его группы лиц превышает 7 млрд рублей, обязан был получить одобрение антимонопольного органа на ее совершение. Но заявления на согласование компания не подала.

В УФАС полагают, что заключение сделки в обход антимонопольного законодательства лишило конкурентов возможности заявиться на оказание профильных услуг, чем ограничило их возможности на приобретение данной компании. Дело возбуждено по ст. 11 ч. 4. п. 3 ФЗ «О защите конкуренции» (заключение соглашения, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции, путем создания другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок). По этому делу «ТаграС-Холдингу» может грозить оборотный штраф в размере до 20% выручки. За 2018 год выручка нефтесервисной группы составила порядка 3 млрд рублей.

Ответчиками по делу проходят обе стороны: сам «Центр ДиС» и ООО «ТаграС-Нефтегазстрой». Впрочем, антимонопольному органу еще предстоит доказать признаки экономической аффилированности между ними, ведь формально ни сам «ТаграС-Холдинг», ни «ТаграС-Нефтегазстрой» не являются прямыми владельцами 100% долей «Центр ДиС» (то есть прямой юридической аффилированности между ними нет).



В УФАС полагают, что заключение сделки в обход антимонопольного законодательства лишило конкурентов возможности заявиться на оказание профильных услуг, чем ограничило их возможности на приобретение данной компании. Фото Романа Хасаева

Ходы старшей «дочки» «ТаграС-Холдинга»

В УФАС установили, что сделка по поглощению подрядчика была построена таким образом, что ее прямым покупателем выступил не сам «ТаграС-Нефтегазстрой», а физическое лицо. Им оказался топ-менеджер другой дочерней компании «ТаграС-Холдинга». Как сообщили в пресс-службе татарстанского УФАС России, «сделка была совершена в феврале 2017 года, а выгодоприобретателем стал бывший сотрудник ООО «ТаграС-Энергосервис» — дочерней организации ООО «ТаграС-Холдинг».

Как выяснило «Реальное время», им стал Айдар Мавлеев, работавший тогда в «ТаграС-Энергосервисе». Продавцом выступил единоличный владелец «Центра ДиС» Камиль Минабутдинов. В УФАС по РТ подчеркивают, что сделка была совершена на деньги, которые выделил покупателю «ТаграС-Нефтегазстрой», что и является одним из доказательств скрытой аффилированности компаний. «Установлено, что лицу, купившему ООО «Центр ДиС», 21 февраля 2017 года был предоставлен заем от ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» на сумму 40 млн рублей, — уточнили в пресс-службе УФАС по РТ. — Эта же сумма на следующий день фигурировала в сделке по продаже «Центр ДиС» как цена договора продажи». Проще говоря, Айдар Мавлеев расплатился с Камилем Минабутдиновым не собственными деньгами, а средствами «ТаграС-Нефтегазстроя».

Другим признаком аффилированности, по мнению антимонопольщиков, является тот факт, что после смены собственника к оперативному руководству «Центра ДиС» пришли менеджеры «ТаграСа». «В мае 2018 в руководстве компании произошли новые изменения: во главе предприятия встал бывший сотрудник ООО «ТаграС-Нефтегазстрой», — отмечают в пресс-службе УФАС.



В управлении объясняют заинтересованность холдинга в приобретении казанского подрядчика сугубо коммерческими интересами по расширению деятельности на объектах «Транснефти», на которые холдинг никак не мог попасть. Именно ООО «Центр ДиС» на протяжении нескольких лет выполняло данный вид работ на объектах «Транснефти», — отметили в пресс-службе управления. — Конечная цель — получение контрактов на производство строительно-монтажных работ на объектах ПАО «Транснефть», которые ранее производило именно ООО «Центр ДиС».

В единой управляющей компании всех фигурантов дела, «ТаграС-Холдинге», оставили эту ситуацию без комментариев, не ответив на запрос «Реального времени» по причине того, что руководство компании находится в командировке.

«Именно ООО «Центр ДиС» на протяжении нескольких лет выполняло данный вид работ на объектах «Транснефти», — отметили в пресс-службе управления. Фото centrdis.ru

Почему Камиль Минабутдинов продал бизнес



Интересно, что сам Камиль Минабутдинов объяснил готовность продать компанию структурам «ТаграС-Холдинга» финансовыми затруднениями, кассовыми разрывами в операционной деятельности. Оказавшись подозреваемым в уклонении от уплаты налогов от сделки, он на допросе в следственном комитете сообщил, что в 2014—2016 годах у компании возник кассовый разрыв при выполнении контрактных обязательств.

«По предложению гендиректора АО «Транснефть-Прикамье» состоялись переговоры и оформление сделки со структурой «ТатграС-Холдинга» и «ТатграС-Нефтегазстрой», — говорится в протоколе допроса Минабутдинова (копия имеется в распоряжении «Реального времени»). Из показаний Минабутдинова следует, что «ТаграС» испытывал дефицит контрактов.

В своих показаниях Камиль Минабутдинов объяснил, почему сделка была заключена с физическим лицом, а не напрямую с холдингом. «Из-за трудности оформления купли-продажи через антимонопольный комитет собственники оформили фирму на А.А. Мавлеева с предположением на последующее переоформление на «ТаграС-Нефтегазстрой». Возможно, речь идет о заключении договора опциона с холдингом, который автоматически становится его собственником после определенного времени.

Вместо опциона — банкротство

Однако опцион все-таки не был активирован холдингом, а дальнейшее развитие событий проходило как раз в обратном направлении — в сторону банкротства компании «Центр ДиС». «Исходя из расследования татарстанского УФАС России, «ТаграС-Холдинг», используя денежные средства «ТаграС-Нефтегазстроя» и специалистов из ООО «ТаграС-Энергосервис» и ООО «ТаграС-Нефтегазстрой», создал обстановку, которая позволила получить контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Центр ДиС», — отмечают в пресс-службе управления.

Иначе говоря, казанский подрядчик финансировался за счет займов, которые выдавали дочерние компании холдинга «ТаграС» на пополнение оборотного капитала. Несмотря на финансовую накачку, в ноябре 2018 года было объявлено о введении внешнего управления в «Центр ДиС», которое в настоящее время перешло в стадию конкурсного производства. «ТаграС-Холдинг» пока является главным кредитором.

Амир Вафин, представляющий интересы пула из двадцати компаний-кредиторов из разных регионов страны, считает, что банкротство может помешать восстановлению компании. «К моменту прихода у «Центра ДИС» 2018 году были подписаны контракты с шестью дочерними структурами «Транснефти», среди которых «Транснефть –Урал», «Транснефть-Прикамье», «Транснефть-Сибирь». Общая сумма составила около 4 млрд рублей.

Тем временем сумма требований структур «ТаграС-Холдинга» к «Центру ДиС» составляет примерно 1,2 млрд рублей, а требования остальных кредиторов, пул которых формируют бывшие субподрядчики центра, тянет пока на 800 млн рублей. Также среди кредиторов есть банки. Впрочем, реестр требований продолжает пополняться.

У «Центра ДИС» 2018 году были подписаны контракты с шестью дочерними структурами «Транснефти», среди которых «Транснефть –Урал», «Транснефть-Прикамье», «Транснефть-Сибирь». Фото tatar-inform.ru

Дыра на 2—3 миллиарда?

По версии Вафина, причиной банкротства послужили запутанные схемы финансирования, в которых образовалась дыра в 2—3 млрд рублей. По его оценкам, именно столько денег пропало при финансировании «Центра ДиС». «Сам «ТаграС-Нефтегазстрой» не имел возможности давать займы казанской «дочке», так как его капитал ограничен 1,2 млрд рублей. Поэтому денежные потоки шли от других дочерних компаний холдинга, но стекались в руках старшей «дочки» «ТатграС-Нефтегазстрой». Часть «дочек» выступала заимодавцами, другая — поручителями по кредитам, которые «Центр ДиС» брал в банках. Сам холдинг в августе 2017 года перечислил транзитом в «Центр ДиС» почти 200 млн рублей», — рассказал он.

По словам Вафина, кредиторы посчитали, что за это время «пропали» 30%-ные авансы заказчиков со стороны «Транснефти», около 700 млн займов от структур «ТаграС-Холдинга» плюс банковские кредиты на 300 млн рублей, которые брались под поручительство «ТаграС-Нефтегазстроя». Осенью 2018 года холдинг прекратил финансировать «Центр ДиС», — рассказал он.

Антимонопольное разбирательство об аффилированности участников сделки поможет привлечь «ТаграС-Нефтегазстрой» к субсидиарной ответственности по долгам казанского подрядчика, надеется Амир Вафин. В случае доказательства аффилированности «ТаграС-Нефтегазстрой» получит оборотный штраф. По данным системы «Спарк-Интерфакс», выручка головной компании «ТаграС-Холдинг» по итогам 2018 года составила 2,9 млрд рублей (чистая прибыль — 3,39 млрд рублей, активы — 16,9 млрд рублей), но у его «дочки» показатели скромнее: выручка — 1,26 млрд рублей.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.