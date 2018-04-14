«АГК-1»: сортировать мусор перед сжиганием на МСЗ будут в ручном режиме

На сегодняшней встрече активистов и инвестора МСЗ «АГК-1» застройщик пообещал вручную проверять мусор перед сжиганием.

Гендиректор «АГК-1» Игорь Тимофеев пояснил, что основная сортировка мусора будет проходить не на заводе, а на 14 мусоросортировочных станциях в Татарстане. Оттуда его будут завозить на МСЗ. На самом заводе мусор также будут проверять, и если найдут лампочки или батарейки, то вернут их на сортировку.

Ранее Тимофеев прокомментировал предложение активистов перекупить землю, на которой будет построен МСЗ, для лесопарка. А глава Зеленодольского района Александр Тыгин рассказал, что будет голосование по поводу строительства мусоросжигательного завода и любой житель Осиново сможет отдать голос за или против.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию обсуждения.