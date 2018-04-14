«АГК-1»: сортировать мусор перед сжиганием на МСЗ будут в ручном режиме
На сегодняшней встрече активистов и инвестора МСЗ «АГК-1» застройщик пообещал вручную проверять мусор перед сжиганием.
Гендиректор «АГК-1» Игорь Тимофеев пояснил, что основная сортировка мусора будет проходить не на заводе, а на 14 мусоросортировочных станциях в Татарстане. Оттуда его будут завозить на МСЗ. На самом заводе мусор также будут проверять, и если найдут лампочки или батарейки, то вернут их на сортировку.
Ранее Тимофеев прокомментировал предложение активистов перекупить землю, на которой будет построен МСЗ, для лесопарка. А глава Зеленодольского района Александр Тыгин рассказал, что будет голосование по поводу строительства мусоросжигательного завода и любой житель Осиново сможет отдать голос за или против.
«Реальное время» ведет прямую трансляцию обсуждения.Бизнес Татарстан
комментарии
Не беспокойтесь, "загрубят" показания датчиков выброса и все, никто не чего не докажет. Ни один завод включая оргсинтез не должен находится в черте города (это про то, что оргсинтез выпускает нереально колоссальный выброс фенола и пр. яд. хим. провоцирующий астму и рак и естественно смертность населения. Это факт!!!). Единственное решение на мой взгляд, это обращение к В.В. Путину.