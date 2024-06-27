Сегодня в Казани до +21 градуса

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Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +19 до +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный, северный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с.

По Татарстану прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, днем в восточных районах до умеренного. Ветер северо-западный, северный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +17 до +22 °С.