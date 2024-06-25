Сегодня в Казани до +18 градусов
Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +16 до +18°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ветер северо-западный 6—11 м/с.
По Татарстану прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6—11 м/с, днем местами порывами 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +15 до +20˚C.
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