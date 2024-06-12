Сегодня в Казани температура воздуха поднимется до +34 градусов
Сегодня в Казани прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +32 до +34 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Ветер южный 5—10 м/с.
По Татарстану также прогнозируется малооблачная погода. Без осадков. Ветер южный 5—10 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +30 до +35 °С.
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