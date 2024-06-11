Сегодня температура в Казани поднимется до 29 градусов тепла

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +29 до +31 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-западный 5—10 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5—10 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +27 до +32 °С.