Треть работодателей готова повысить зарплату сотрудникам на сумму до 10%

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Повысить зарплату в 2023 году лишь отдельным сотрудникам планируют 52% работодателей. На соответствующий опрос среди компаний ссылается «Газета.Ru».

40% респондентов отметили, что в их компаниях принято поднимать зарплату сразу всем сотрудникам. Увеличивают оплату труда только по просьбам сотрудников 8% работодателей.

Среди тех, кто готов поднять зарплату сотрудникам, 42% признались, что сумма повышения будет зависеть от ситуации и складываться от множества факторов. 31% готов увеличить зарплату до 10% от текущего дохода. 21% опрошенных указал на увеличение оклада на 10—20%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Профессиональные достижения сотрудника — один из главных критериев для повышения зарплаты, отметили 53% компаний. Еще 47% опрошенных готовы на такой шаг в случае, если работник возьмет на себя новые обязанности. 45% участников опроса отметили необходимость привести зарплаты в соответствие с рынком.



Недавние исследования показали, что в 2023 году хотели бы получать зарплату в 50—100 тысяч рублей 42% россиян. По 100—150 тысяч рублей хотят получать 22% респондентов. Зарплата в 150—200 тысяч рублей устроила бы 8% жителей страны. Столько же опрошенных желают получать больше 200 тысяч рублей в месяц.

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Елизавета Пуншева