В России по сравнению с прошлыми годами возросло количество исков на продавцов электроники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2022 года в России относительно прошлых лет возросло количество исков на продавцов электроники. Об этом сообщает DailyMoscow со ссылкой на «Коммерсантъ».

Отмечается, что такая тенденция наблюдается как со стороны физических, так и юридических лиц. Так, в частности, к «М.Видео» ООО МВМ с начала года подано 147 исков на сумму 250 миллионов рублей, а с мая по август — 86.

Причиной сложившейся ситуации стал уход крупных зарубежных поставщиков оборудования. Из-за этого не исполнялись обязательства договоров предзаказа, считают эксперты. Кроме того, повлияли на такую тенденцию и прекращение действия моратория на банкротство.



Напомним, в октябре мораторий на банкротства, введенный в России с 1 апреля этого года, официально прекратил свое действие. Это значит, что кредиторы с сегодняшнего дня снова могут инициировать возбуждение дел о несостоятельности должников.



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Елизавета Пуншева