Опрос: провести зимние каникулы в Казани хотели бы 2% опрошенных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новогодние каникулы в Казани хотели бы провести 2% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

Процент желающих отдохнуть в столице Татарстана одинаков среди мужчин и женщин. Как и в случае с общими данными, он составляет 2%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большая часть опрошенных хочет провести новогодние каникулы в Санкт-Петербурге и Москве. Каждый десятый мечтает посетить Сочи.

Провести каникулы дома желают 43% опрошенных жителей страны. Причем среди мужчин этот показатель выше, чем среди женщин — 48% и 39% соответственно.

В опросе участвовали 1,6 тысячи россиян из 356 населенных пунктов. Исследование проводилось 9—12 декабря.

Согласно другому исследованию, в Казани 75% опрошенных жителей планируют встретить Новый год дома с родными. В одиночестве провести праздник намерены 9% респондентов.



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Елизавета Пуншева